Ein Grundschüler erhielt bisher Unterstützung durch eine Schulbegleitung. Zum neuen Schuljahr stellte das Jugendamt die Hilfe jedoch um.

Statt der bisherigen Einzelfallhilfe sollte das Kind künftig durch Schulbegleiter unterstützt werden, die gemeinsam für mehrere Kinder an der Schule eingesetzt werden. Die Familie wollte die bisherige Form der Begleitung behalten und zog vor Gericht.

Das Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein wies die Beschwerde zurück. Obwohl Stellungnahmen einer Lehrerin, einer Ergotherapeutin und eines Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten vorlagen, war nach Ansicht der Richter nicht ausreichend belegt, weshalb gerade die verlangte individuelle Hilfe notwendig war.

Der Beschluss vom 21. Oktober 2026 (Az. 3 MB 28/26) zeigt, worauf Eltern bei der Beantragung oder Verlängerung einer Schulbegleitung achten sollten. Entscheidend ist nicht allein, dass ein Kind Unterstützung benötigt, sondern auch, welche Form der Hilfe seinen individuellen Teilhabebedarf tatsächlich deckt.

Jugendamt ersetzte bisherige Schulbegleitung durch ein Pool-Modell

Der Schüler hatte bereits Schulbegleitung erhalten. Mit Bescheid vom 20. Mai 2026 war die Hilfe noch in der bisherigen Form bewilligt worden.

Für das Schuljahr 2026/2027 entschied das Jugendamt jedoch, die Unterstützung als sogenanntes Pooling-Angebot an der Grundschule bereitzustellen. Dabei stehen Schulbegleiter nicht ausschließlich einem Kind zur Verfügung, sondern können mehrere Kinder entsprechend ihrem jeweiligen Unterstützungsbedarf begleiten.

Die Familie hielt diese Lösung nicht für ausreichend. Sie verwies darauf, dass personelle Wechsel in der Vergangenheit zu erheblichen Schwierigkeiten geführt hätten. Veränderungen bei den Bezugspersonen seien für das Kind mit einer hohen Anpassungsbelastung verbunden gewesen.

Das Jugendamt war dagegen zu der Einschätzung gelangt, dass die festgestellten Teilhabebedarfe auch durch das Pool-Modell gedeckt werden könnten. Diese Entscheidung sollte regelmäßig überprüft und bei zusätzlichem Unterstützungsbedarf angepasst werden.

Wichtig ist die Unterscheidung: Das Gericht entschied nicht, dass der Schüler keine Schulbegleitung mehr benötigte. Umstritten war die konkrete Ausgestaltung der weiterhin gewährten Unterstützung.

Warum die Stellungnahmen den Anspruch nicht ausreichend belegten

Die Familie stützte ihren Antrag unter anderem auf Berichte der früheren Klassenlehrerin, der behandelnden Ergotherapeutin und eines Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten.

Die frühere Klassenlehrerin sprach sich gegen das Pool-Modell aus. Der Psychotherapeut hielt eine persönliche Einzelassistenz für dringend erforderlich.

Nach Auffassung des Gerichts ergab sich daraus jedoch nicht eindeutig, dass diese Unterstützung ausschließlich außerhalb eines Pool-Modells möglich sei.

Hinzu kam eine weitere Schwierigkeit. Eine aktuelle Stellungnahme der Klassenlehrerin beschrieb positive Entwicklungen durch die Schulbegleitung. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Kind bereits durch Poolkräfte unterstützt. Für das Gericht sprach die Stellungnahme deshalb nicht eindeutig gegen die neue Lösung.

Auch die früher bewilligte Unterstützung war nach den Feststellungen des Gerichts nicht vollständig exklusiv gewesen. Der Schüler hatte sich bereits zuvor eine Begleitung mit einem anderen Kind teilen müssen.

Die Richter sahen daher nicht ausreichend belegt, weshalb die aktuelle Unterstützung ungeeignet und die bisherige Form zwingend erforderlich sein sollte.

Eine Diagnose begründet noch keinen Anspruch auf eine bestimmte Begleitung

Bei einer seelischen Behinderung oder drohenden seelischen Behinderung kann Schulbegleitung als Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII infrage kommen.

Die fachliche Stellungnahme zur seelischen Gesundheit ist dabei ein wichtiger Bestandteil der Anspruchsprüfung. Daneben muss jedoch festgestellt werden, wie die Teilhabe des Kindes beeinträchtigt ist und welche Unterstützung erforderlich wird.

Das Jugendamt entscheidet im Rahmen eines fachlichen Hilfeplanverfahrens über eine geeignete Hilfe. Dabei verfügt es über einen gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbaren Beurteilungsspielraum. Die Entscheidung muss fachlich vertretbar, nachvollziehbar und unter angemessener Beteiligung des Kindes beziehungsweise Jugendlichen und der weiteren Beteiligten getroffen werden.

Ein Anspruch auf eine bestimmte Ausgestaltung der Hilfe lässt sich deshalb nicht schon daraus ableiten, dass eine Fachperson diese bevorzugt.

Weitere Hinweise zu den Anforderungen an die Bedarfsermittlung finden Eltern im gegen-hartz.de-Beitrag Autismustherapie trotz Schulbegleitung: Diese Nachweise brauchen Eltern für zusätzliche Hilfe.

Eltern sollten den konkreten Bedarf im Schulalltag dokumentieren

Für die Beantragung einer bestimmten Schulbegleitung reicht es häufig nicht aus, Schwierigkeiten allgemein zu beschreiben. Eltern sollten möglichst genau festhalten, in welchen Situationen ihr Kind Unterstützung benötigt und weshalb die bisher angebotenen Hilfen nicht ausreichen.

Wichtig sind beispielsweise Beobachtungen beim Wechsel zwischen Unterricht und Pause, bei der Verständigung mit anderen Kindern oder bei Veränderungen vertrauter Abläufe.

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Geht es um die Fortführung einer individuellen Begleitung, sollte der Antrag zusätzlich erklären, weshalb gerade diese Form erforderlich ist. Entscheidend kann etwa sein, ob wechselnde Betreuungspersonen zu konkret dokumentierten Teilhabeeinschränkungen führen und welche Maßnahmen bereits versucht wurden, um diese Schwierigkeiten aufzufangen.

Auch Stellungnahmen von Lehrkräften und therapeutischen Fachkräften sind hilfreich. Sie sollten möglichst konkrete Beobachtungen enthalten und erläutern, weshalb eine vorgeschlagene Alternative den festgestellten Bedarf nicht ausreichend deckt.

Hilfeplanverfahren und Beteiligung des Kindes sind wichtig

Nach § 36 SGB VIII müssen Personensorgeberechtigte sowie Kinder und Jugendliche vor einer notwendigen Änderung von Art und Umfang der Hilfe beraten und beteiligt werden.

Bei längerfristigen Hilfen soll das Jugendamt gemeinsam mit den Beteiligten einen Hilfeplan erstellen. Dieser enthält insbesondere Feststellungen zum Bedarf, zur Hilfeart und zu den notwendigen Leistungen.

Eltern können deshalb verlangen, dass ihre konkreten Beobachtungen und die Auswirkungen einer geplanten Veränderung in die Bedarfsermittlung einbezogen werden.

Dabei sollte auch die Perspektive des Kindes berücksichtigt werden. Welche Situationen empfindet es als belastend? Bei welchen Aufgaben braucht es Unterstützung? Welche Veränderungen würden seine Teilnahme am Schulalltag erleichtern?

Das Jugendamt muss fachliche Stellungnahmen berücksichtigen, ist jedoch nicht an jede darin enthaltene Empfehlung gebunden. Die Entscheidung über die konkrete Hilfe muss nachvollziehbar begründet sein.

Nachteilsausgleich kann eine zusätzliche Unterstützung sein

Neben einer Schulbegleitung können auch schulische Nachteilsausgleiche helfen, behinderungsbedingte Nachteile auszugleichen.

Dazu gehören abhängig vom Einzelfall beispielsweise verlängerte Bearbeitungszeiten, zusätzliche Pausen oder angepasste Prüfungsbedingungen.

Ein Nachteilsausgleich ist allerdings nicht dasselbe wie eine Schulbegleitung. Während die Schulbegleitung individuelle Unterstützung bei der schulischen Teilhabe leisten kann, verändert ein Nachteilsausgleich vor allem die Bedingungen, unter denen schulische Leistungen erbracht werden.

Eltern können mit dem kostenlosen Nachteilsausgleich-Assistenten von Autismus-Wissen.de prüfen, welche schulischen Maßnahmen zu den Schwierigkeiten ihres Kindes passen könnten. Das Werkzeug berücksichtigt unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen der Bundesländer und hilft dabei, ein entsprechendes Anliegen schriftlich vorzubereiten.

Es ersetzt jedoch weder die individuelle Bedarfsermittlung des Jugendamts noch eine Entscheidung über Schulbegleitung.

Was Eltern bei einer abgelehnten Verlängerung tun können

Wird eine bisherige Schulbegleitung verändert oder nicht in der gewünschten Form fortgeführt, sollten Eltern zunächst die Begründung des neuen Bescheids prüfen.

Besonders wichtig ist die Frage, ob das Jugendamt nachvollziehbar dargelegt hat, weshalb die angebotene Hilfe den individuellen Unterstützungsbedarf weiterhin decken soll.

Eltern können vorhandene Stellungnahmen ergänzen und konkrete Schwierigkeiten im Schulalltag dokumentieren. Wenn eine Pool-Lösung nicht ausreicht, sollte insbesondere aufgezeigt werden, welche Teilhabebeeinträchtigungen trotz dieser Unterstützung bestehen.

Auch eine erneute Überprüfung im Hilfeplanverfahren kann sinnvoll sein. Im entschiedenen Fall hatte das Jugendamt ausdrücklich vorgesehen, die gewählte Lösung regelmäßig zu überprüfen und bei zusätzlichem Bedarf anzupassen.

Bei einem ablehnenden Bescheid sollten Eltern außerdem die Rechtsbehelfsbelehrung beachten. Welche Fristen und Rechtsmittel gelten, hängt vom zuständigen Leistungsträger und dem jeweiligen Verfahren ab.

Häufige Fragen zur Schulbegleitung

Reicht ein ärztliches Gutachten aus, um eine individuelle Schulbegleitung zu erhalten?

Nicht unbedingt. Fachliche Stellungnahmen sind wichtige Nachweise. Zusätzlich muss nachvollziehbar sein, welche Einschränkungen der schulischen Teilhabe bestehen und warum die beantragte Hilfe notwendig und geeignet ist.

Darf das Jugendamt eine Einzelbegleitung durch Pooling ersetzen?

Das kann zulässig sein, wenn die gewählte Pool-Lösung den individuellen Unterstützungsbedarf ausreichend deckt und die Entscheidung fachlich vertretbar begründet wurde. Besteht ein Bedarf, den das Pool-Modell nicht erfüllen kann, muss die konkrete Ausgestaltung erneut geprüft werden.

Können Eltern eine erneute Überprüfung der Schulbegleitung verlangen?

Eltern können neue Schwierigkeiten und veränderte Bedarfe gegenüber dem Jugendamt geltend machen. Nach § 36 SGB VIII ist regelmäßig zu überprüfen, ob die gewählte Hilfe weiterhin geeignet und notwendig ist.

Quellen

OVG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 21. Oktober 2026 – 3 MB 28/26, amtliche Entscheidungsdatenbank

§ 35a SGB VIII – Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung

§ 36 SGB VIII – Mitwirkung und Hilfeplan

§ 8 SGB VIII – Beteiligung von Kindern und Jugendlichen