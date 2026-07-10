Wohngeld: Das findet das Amt alles bei der Antragsprüfung

Wer einen Wohngeldantrag stellt, wartet. In Berlin sind es derzeit im Schnitt neun Wochen, in München wurden nach der WohngeldPlus-Reform teils über ein Jahr Bearbeitungszeit gemeldet. Die Länge dieser Wartezeit hängt allerdings auch von Ihnen selbst ab.

Denn das Wohngeldbüro prüft Anträge in einer bestimmten Reihenfolge, und an einer Stelle können Betroffene den Prozess beschleunigen.

Mietzuschuss (für Mieterinnen und Mieter) und Lastenzuschuss (für Eigentümerinnen und Eigentümer) zahlt das Wohngeldbüro rückwirkend ab dem Monat der Antragstellung, nicht ab dem Datum des Bewilligungsbescheids.

Wer heute einen Antrag stellt und in zwölf Wochen einen Bescheid bekommt, erhält das Geld trotzdem ab sofort. Aber wer unvollständige Unterlagen einreicht, verlängert die Wartezeit unnötig, und riskiert, dass die Bearbeitung von vorn beginnt.

Warum Wohngeldanträge so lange in der Warteschlange hängen

Rund 1,2 Millionen Haushalte beziehen nach Angaben des Bundesbauministeriums aktuell Wohngeld. Die Wohngeldbüros kommen mit dem Ansturm kaum nach. Seit die Wohngeldberechtigung durch die WohngeldPlus-Reform 2023 deutlich ausgeweitet wurde, sind die Antragszahlen in vielen Kommunen auf das Zwei- bis Dreifache gestiegen.

Katharina Lorenz, Leiterin der Abteilung Sozialpolitik beim SoVD-Landesverband Niedersachsen, bringt es auf den Punkt: Die Bearbeitungszeiten verlängern sich, weil die Wohngeldbüros schlicht ausgelastet sind.

Berlin-Pankow nennt auf seiner offiziellen Behördenseite (Stand: 8. Juli 2026) eine durchschnittliche Wartezeit von neun Wochen. Hamburg weist ausdrücklich darauf hin, dass fehlende oder unvollständige Unterlagen die Bearbeitungszeiten zusätzlich verlängern.

Dieser zweite Faktor ist der entscheidende, denn er liegt in der Hand der Antragsteller.

Was die Sachbearbeiterin als Erstes prüft – und was dabei auffliegt

Das Sozialreferat München hat auf Nachfrage offengelegt, wie die Prüfung intern abläuft: Als Erstes wird der Antrag auf Plausibilität und Vollständigkeit geprüft. Sind alle Fragen beantwortet? Gibt es offensichtliche Widersprüche? Liegt sofort erkennbar ein Ausschlusstatbestand vor, etwa weil die Person bereits Grundsicherungsgeld (früher Bürgergeld) bezieht?

Erst wenn dieser erste Filter durchlaufen ist, werden die fehlenden Nachweise angefordert. Das Sozialreferat München hat dies so formuliert: Sobald alle erforderlichen Unterlagen vorliegen, ergeht der Wohngeldbescheid. Das klingt selbstverständlich, ist es aber nicht.

Denn bei jedem Dokument, das nachgefordert werden muss, beginnt eine neue Warteschleife. Das Amt schreibt einen Brief, der Brief geht ab, der Antragsteller reagiert, das Amt bearbeitet die Nachreichung. Erst dann geht es weiter.

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Das Einkommen wird am härtesten geprüft

Lorenz (SoVD Niedersachsen) weist darauf hin, dass das Einkommen besonders streng geprüft wird. Das Wohngeld richtet sich an Haushalte, die ihren Lebensunterhalt im Grundsatz selbst sichern können, aber bei den Wohnkosten an ihre Grenzen stoßen. Die Einkommenshöhe entscheidet deshalb über Anspruch und Höhe.

Die Wohngeldbehörde darf das Einkommen automatisch mit anderen Stellen abgleichen. § 33 des Wohngeldgesetzes (WoGG) erlaubt einen Datenabgleich mit der Datenstelle der Rentenversicherung, dem Bundeszentralamt für Steuern und der Bundesagentur für Arbeit, auch in automatisierter Form.

Nicht angegebene Kapitalerträge kann das Amt also trotzdem herausfinden. Vollständige und korrekte Einkommensnachweise von Anfang an beschleunigen den Prozess: der Abgleich bestätigt dann nur, was bereits vorliegt, anstatt neue Fragen aufzuwerfen.

Diese Unterlagen müssen beim Wohngeldantrag von Anfang an dabei sein

Die Pflichtunterlagen für einen vollständigen Wohngeldantrag sind klar definiert. Ein vollständiges erstes Einreichen gibt dem Amt keinen Grund zur Nachforderung:

Ausgefüllter Antrag auf Miet- oder Lastenzuschuss

Meldebestätigung für alle Haushaltsmitglieder

Kopie des Personalausweises oder Reisepasses

Mietvertrag oder Belastungsnachweis (bei Eigentum)

Einkommensnachweise aller Haushaltsmitglieder

Nachweise für besondere Lebensumstände (z.B. Schwerbehindertenausweis, Unterhaltsnachweise)

Besonders beim Einkommen passieren die häufigsten Fehler: Gehaltsabrechnungen fehlen, Rentenbescheide sind veraltet, oder schwankende Einkommen (bei Selbstständigen, Saisonarbeit) werden nicht als Durchschnitt der letzten Monate ausgewiesen.

Lorenz empfiehlt, sich die Formulare vorab herunterzuladen und sorgfältig durchzulesen, bevor ein einziges Dokument zum Amt geht. „Die Anträge sind gar nicht so kompliziert”, sagt sie.

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Das Problem ist meist nicht das Verstehen, sondern das Vergessen und das Versäumen.

Was Sie nach acht Wochen verlangen können — und was nach drei Monaten möglich wird

Selbst ein vollständiger Antrag kann in einem überlasteten Büro liegenbleiben. Zeichnet sich ab, dass die Bearbeitung noch Wochen dauern wird, kann eine vorläufige Zahlung beim Wohngeldbüro beantragt werden. § 26a WoGG sieht das ausdrücklich vor: Eine vorläufige Zahlung ist möglich, wenn die Feststellung des Anspruchs voraussichtlich längere Zeit braucht und mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Anspruch besteht.

Die Zahlung erfolgt unter Vorbehalt der endgültigen Entscheidung: Wenn der Endbescheid einen anderen Betrag ergibt, wird die Differenz verrechnet.

Wer nach drei Monaten ohne Bescheid sitzt und alle Unterlagen vollständig eingereicht hat, hat eine weitere Option: die Untätigkeitsklage beim Verwaltungsgericht. § 75 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) lässt sie frühestens drei Monate nach Antragstellung zu, vorausgesetzt, die Behörde hat keinen nachvollziehbaren Grund für die Verzögerung.

Das Verwaltungsgericht Arnsberg hat 2023 entschieden, dass pauschale Hinweise auf Überlastung nicht als ausreichende Rechtfertigung gelten, wenn der Antragsteller vollständig mitgewirkt hat. Wer klagt, riskiert in solchen Fällen nicht einmal die Kosten: § 161 Abs. 3 VwGO legt die Kosten bei Untätigkeitsfällen der Behörde zur Last.

Wichtig vor dem Gang zum Gericht: Den Antrag auf vorläufige Zahlung schriftlich stellen, Eingangsbestätigungen aufbewahren und alle Nachforderungen dokumentiert beantworten. Bei Wohngeld fallen nach allgemeiner Rechtsprechung in der Regel keine Gerichtskosten für Antragstellende an.

Häufige Fragen zum Wohngeldantrag und zur Bearbeitung

Verliere ich Wohngeld, wenn der Bescheid lange auf sich warten lässt?

Nein. Das Wohngeld wird rückwirkend ab dem Monat der Antragstellung ausgezahlt, nicht erst ab dem Tag des Bescheids. Wer im Juli stellt und im Oktober einen Bescheid bekommt, erhält die Zahlung für Juli, August und September nachträglich.

Lange Bearbeitungszeiten gehen daher nicht zu Lasten der Antragsteller.

Gibt es einen Anspruch auf eine schnellere Bearbeitung?

Einen Rechtsanspruch auf Bearbeitung innerhalb einer bestimmten Frist gibt es beim Wohngeld nicht. Nach drei Monaten ohne Bescheid und vollständiger Mitwirkung ist jedoch eine Untätigkeitsklage beim Verwaltungsgericht möglich (§ 75 VwGO).

Schon ein schriftlicher Hinweis an die Wohngeldstelle kann die Bearbeitung oft beschleunigen, ohne dass es tatsächlich zum Gericht kommt.

Was ist der Unterschied zwischen Mietzuschuss und Lastenzuschuss?

Mieterinnen und Mieter beantragen den Mietzuschuss, Eigentümerinnen und Eigentümer mit selbstgenutzter Immobilie den Lastenzuschuss. In beiden Fällen gelten dieselben Einkommensgrenzen und Prüfschritt. Der Unterschied liegt nur in der Art des Wohnkostennachweises (Mietvertrag vs. Darlehensvertrag/Belastungsnachweis).

Kann ich den Wohngeldantrag stellen, auch wenn noch Unterlagen fehlen?

Ja, und das sollten Sie sofort tun, damit der Antragsmonat gesichert ist. Das Wohngeldbüro fordert fehlende Dokumente schriftlich nach. Zu lange warten, bis alle Unterlagen komplett sind, kostet möglicherweise Monate an rückwirkendem Wohngeld.

Fehlende Unterlagen verzögern nur die Bearbeitung, nicht aber den Startmonat des Anspruchs. Der zählt ab Eingang des Antrags.

Darf das Wohngeldbüro mein Einkommen ohne mein Wissen überprüfen?

Ja. § 33 WoGG erlaubt der Wohngeldbehörde einen automatisierten Datenabgleich mit der Rentenversicherung, dem Bundeszentralamt für Steuern und der Bundesagentur für Arbeit. Ziel ist, nicht angegebene Einkünfte oder Doppelbezüge zu erkennen.

Vollständige und korrekte Angaben im Antrag nehmen dem Datenabgleich seinen Schrecken. Er bestätigt dann nur, was ohnehin schon vorliegt.

Quellen

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen Hamburg: Informationen zu Bearbeitungszeiten beim Wohngeld

Senatsverwaltung Berlin, Bezirk Pankow: Wohnungsamt, Bearbeitungszeiten Wohngeld (Stand: 08.07.2026)

SoVD-Landesverband Niedersachsen: Katharina Lorenz, Leiterin Sozialpolitik (zit. nach t-online, 10.07.2026)

Sozialreferat München / Referat für Soziales und Sport Augsburg: Stellungnahmen zum Prüfverfahren bei Wohngeldanträgen (zit. nach t-online, 03./10.07.2026)

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO): § 75 VwGO (Untätigkeitsklage), § 161 Abs. 3 VwGO (Kostenentscheidung)

Wohngeldgesetz (WoGG): § 1 Abs. 1 WoGG (Zweck), § 26a WoGG (Vorläufige Zahlung), § 33 WoGG (Datenabgleich)