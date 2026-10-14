Wohngeld: Antrag nur gespeichert? Portal kündigt die Löschung im November an

Wer seinen Wohngeldantrag im Onlinedienst „Gemeinsam-Online“ begonnen hat, sollte diesen schnell beenden. Das Portal kündigt für den 4. November 2026 die Löschung sämtlicher zwischengespeicherter Anträge an. Zwischen 9 und 11 Uhr sind Wartungsarbeiten vorgesehen; in dieser Zeit steht der Dienst nicht zur Verfügung.

Betroffen sind gespeicherte, noch nicht übermittelte Entwürfe. Eine Löschung bereits ordnungsgemäß abgesandter Anträge oder der dazugehörigen Behördenakten wird nicht angekündigt. Die Warnung erscheint sowohl beim Onlineantrag auf Mietzuschuss als auch beim Lastenzuschuss für selbst genutztes Wohneigentum.

Für Antragsteller geht es nicht nur um verlorene Eingaben. Ein gespeicherter Entwurf sichert noch keinen Antragsmonat. Wer im Oktober lediglich Daten einträgt, den Antrag aber erst im November stellt, erhält grundsätzlich kein Wohngeld für Oktober.

Wartung und Abschaltung betreffen unterschiedliche Funktionen

Der Hinweis beschränkt sich nicht auf erstmalige Wohngeldanträge. Auch bei den Weiterleistungsanträgen für Miet- und Lastenzuschuss warnt das Portal vor der Löschung gespeicherter Entwürfe. Die Betreiber empfehlen, Anträge vor dem 4. November abzusenden oder erst nach Abschluss der Wartungsarbeiten neu zu beginnen.

Bei der Online-Änderungsmitteilung geht die Ankündigung weiter: Dieser Dienst soll ab dem 4. November nicht mehr verfügbar sein. Anders als bei den Antragsdiensten handelt es sich dabei nicht nur um eine zweistündige Unterbrechung.

Diese Änderungen kündigt „Gemeinsam-Online“ für den 4. November 2026 an Vorgang im Portal Angekündigte Änderung Gespeicherter Erst- oder Weiterleistungsantrag Der noch nicht übermittelte Entwurf wird am 4. November 2026 gelöscht. Nutzung der Antragsdienste Am 4. November zwischen 9 und 11 Uhr wegen Wartungsarbeiten nicht möglich. Bereits ordnungsgemäß abgesandter Antrag Von der angekündigten Löschung zwischengespeicherter Entwürfe nicht erfasst. Online-Änderungsmitteilung Ab dem 4. November nicht mehr verfügbar. Änderungen sind anschließend direkt der zuständigen Wohngeldbehörde mitzuteilen.

Die Tabelle beschreibt die Hinweise des Dienstes „Gemeinsam-Online“. Eine bundesweite Löschung sämtlicher Online-Wohngeldanträge ist damit nicht verbunden. Es handelt sich um eine technische Ankündigung, nicht um eine Änderung der gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen.

Entscheidend ist das tatsächlich genutzte Portal

„Gemeinsam-Online“ wird länderübergreifend eingesetzt. Auf den Wohngeldseiten nennt das Portal Anlaufstellen für Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, das Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein.

Daraus folgt jedoch nicht, dass jede Kommune dieser Länder denselben Onlinedienst verwendet. Maßgeblich ist, ob der eigene Entwurf tatsächlich im betroffenen Portal gespeichert wurde.

Antragsteller sollten deshalb über die offizielle Internetseite ihrer Stadt, Gemeinde oder ihres Landkreises prüfen, wohin der Wohngeldantrag führt. Andere kommunale Portale können abweichende Verfahren und technische Hinweise haben.

Ein gespeicherter Entwurf ist noch kein gestellter Antrag

Nach § 22 Wohngeldgesetz wird Wohngeld nur auf Antrag geleistet. § 25 Absatz 2 WoGG legt fest, dass der Bewilligungszeitraum grundsätzlich am Ersten des Monats beginnt, in dem der Antrag gestellt wurde. Liegen die Voraussetzungen erst später vor, verschiebt sich der Beginn entsprechend.

Das Ausfüllen eines Onlineformulars und die Antragstellung sind deshalb zwei verschiedene Schritte. Solange die Angaben nur als Entwurf gespeichert bleiben, ist der Antrag noch nicht übermittelt. Auch eine auf dem eigenen Computer abgelegte PDF-Kopie ersetzt die Einreichung bei der Behörde nicht.

Die spätere Bearbeitungsdauer ist davon zu unterscheiden. Wird ein Antrag wirksam im Oktober gestellt und erst Wochen später bewilligt, kann bei erfüllten Voraussetzungen trotzdem Wohngeld ab Oktober gezahlt werden. Entscheidend ist nicht erst das Datum des Bewilligungsbescheids.

Beispiel: Der Oktober kann trotz gespeicherter Angaben verloren gehen

Ein eigener vereinfachter Fall: Eine Rentnerin beginnt am 20. Oktober einen Onlineantrag und speichert ihn zwischen. Sie sendet ihn nicht ab. Nach der angekündigten Löschung beginnt sie neu und stellt ihren ersten Antrag am 5. November.

📚 Lesen Sie auch: Rente: Das soll sich durch die Rentenreform jetzt dann auch für Bestandsrentner ändern

Unterstellt, die übrigen Voraussetzungen liegen vor und es greift keine gesetzliche Ausnahme, beginnt der Bewilligungszeitraum dann am 1. November. Das frühere Speichern sichert keinen Anspruch für Oktober.

Auch ein Absenden erst am 3. November würde daran grundsätzlich nichts ändern – obwohl es noch vor dem Löschtermin läge. Der technische Stichtag schützt nicht rückwirkend den vorherigen Antragsmonat.

Wie hoch ein möglicher Zuschuss ausfällt, ist eine andere Frage. Für Rentner zeigt unser Beitrag zum Wohngeldanspruch bei unterschiedlichen Renteneinkünften, welchen Einfluss Wohnkosten, Haushaltsgröße und Freibeträge haben.

Antrag abschließen und Übermittlung nachweisen

Wer seinen gespeicherten Antrag einreichen möchte, sollte sich nicht erst am Wartungstag anmelden. Das Portal fordert ausdrücklich dazu auf, ihn vor dem 4. November abzusenden. Auf eine Bearbeitungsmöglichkeit am Morgen dieses Tages sollte sich deshalb niemand verlassen.

Für die eigene Kontrolle sind drei Schritte sinnvoll:

Den gespeicherten Vorgang öffnen und prüfen, welche Angaben oder Nachweise noch fehlen. Die Antragstellung einschließlich aller angezeigten Abschluss- oder Unterschriftsschritte beenden. Die Übermittlungsbestätigung und möglichst eine PDF-Kopie des tatsächlich abgesandten Antrags sichern.

Welche zusätzlichen Schritte erforderlich sind, kann vom gewählten Anmeldeverfahren abhängen. Für Mecklenburg-Vorpommern weist das Portal beispielsweise bei einer bestimmten Servicekonto-Variante auf eine gesondert einzureichende Unterschriftsseite hin. Eine bloße Anzeige, dass Daten gespeichert wurden, sollte deshalb nicht mit einer abgeschlossenen Antragstellung verwechselt werden.

Ist der Übermittlungsstatus unklar, hilft eine Nachfrage bei der zuständigen Wohngeldstelle. Dabei sollten Name, Anschrift sowie eine vorhandene Vorgangsnummer genannt werden. Ein bereits eingereichter Antrag sollte nicht vorsorglich mehrfach gestellt werden.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Fehlende Unterlagen nicht mit einem fehlenden Antrag verwechseln

Zu den üblichen Nachweisen gehören Unterlagen über die Wohnkosten und das Einkommen der Haushaltsmitglieder, etwa Mietvertrag, Gehaltsabrechnungen oder Rentenbescheide. Welche weiteren Dokumente erforderlich sind, hängt vom Einzelfall ab.

Eine Orientierung zu den maßgeblichen Berechnungsgrößen bietet unsere Wohngeld-Tabelle 2026 mit Mietgrenzen und Hinweisen zum Einkommen.

Fehlen noch Unterlagen, muss ein möglicher Anspruch nicht zwingend bis zur vollständigen Zusammenstellung unbeantragt bleiben. Auch ein formloser Wohngeldantrag ist grundsätzlich möglich. Darauf weist das Bundesportal zur Beantragung von Miet- und Lastenzuschuss hin.

Aus der Erklärung muss hervorgehen, dass tatsächlich Wohngeld beantragt wird. Die für die Entscheidung notwendigen Angaben und Nachweise müssen anschließend ergänzt werden. Lässt sich der Onlinevorgang nicht abschließen, sollten Betroffene rechtzeitig einen anderen zulässigen Einreichungsweg mit der Wohngeldstelle klären.

Für Nachreichungen enthält „Gemeinsam-Online“ einen gesonderten Hinweis: Fehlende Dokumente sollen nach den dort veröffentlichten Vorgaben per Post unmittelbar an die zuständige Wohngeldbehörde geschickt werden. Bereits digital eingereichte Unterlagen sollen nicht nochmals übersandt werden. Für die Nachreichung ist kein neuer Antrag zu stellen.

Auch Weiterleistungsanträge müssen rechtzeitig abgesandt werden

Wer bereits Wohngeld erhält, sollte das Ende seines Bewilligungszeitraums kontrollieren. Ein vorhandener Bescheid ersetzt keinen Antrag für den anschließenden Zeitraum.

Auf der Seite zum Weiterleistungsantrag für Mietzuschuss empfiehlt „Gemeinsam-Online“, den Folgeantrag etwa zwei Monate vor Ablauf zu stellen. Das soll der Behörde Zeit für die erneute Prüfung geben. Es handelt sich nicht um eine allgemeine gesetzliche Ausschlussfrist von zwei Monaten.

Liegt der Folgeantrag bislang nur als Entwurf im Portal, betrifft ihn die angekündigte Löschung ebenfalls. Den gleichen Warnhinweis enthält der Weiterleistungsantrag für Lastenzuschuss. Eine bereits laufende Bewilligung wird durch die Wartung dagegen nicht automatisch aufgehoben.

Welche Folgen eine verspätete Antragstellung haben kann, erläutert unser Beitrag zum Weiterbewilligungsantrag beim Wohngeld und möglichen Zahlungslücken.

Änderungen ab November direkt der Wohngeldstelle mitteilen

Für gespeicherte Änderungsmitteilungen nennt das Portal den 4. November als Grenze für die weitere Bearbeitung und Versendung. Gleichzeitig kündigt es die Abschaltung ab diesem Datum an. Betroffene sollten solche Mitteilungen daher möglichst vorher abschließen, statt auf eine bestimmte Uhrzeit am Stichtag zu vertrauen.

Die Hinweise stehen sowohl bei der Änderungsmitteilung zum Mietzuschuss als auch bei der Änderungsmitteilung zum Lastenzuschuss. Ab dem 4. November sollen Veränderungen unmittelbar der zuständigen Wohngeldbehörde mitgeteilt werden.

Ob dafür ein kommunales Kontaktformular, ein anderes Onlineangebot oder ein schriftlicher Weg zur Verfügung steht, ist bei der jeweiligen Stelle zu prüfen. Die Abschaltung dieses Dienstes bedeutet nicht, dass Änderungsmitteilungen überall in Deutschland künftig nur noch auf Papier möglich wären.

Die gesetzlichen Mitteilungspflichten bleiben bestehen

§ 27 Absatz 3 WoGG verlangt die unverzügliche Mitteilung bestimmter, nicht nur vorübergehender Änderungen. Dazu gehören insbesondere eine Verringerung der berücksichtigten Haushaltsmitglieder, eine Senkung der monatlichen Miete oder Belastung um mehr als 15 Prozent sowie eine Erhöhung der maßgeblichen Einkünfte und Einnahmen um mehr als 15 Prozent gegenüber den im Bescheid genannten Werten.

Davon zu unterscheiden sind Veränderungen, die einen höheren Zuschuss ermöglichen können. Steigt die berücksichtigungsfähige Miete oder Belastung um mehr als zehn Prozent oder sinkt das Gesamteinkommen um mehr als zehn Prozent, kann auf Antrag eine höhere Bewilligung infrage kommen. Bei der Miet- beziehungsweise Belastungsänderung ist die gesetzliche Rechengröße ohne die pauschale Heizkostenentlastung maßgeblich.

Zusätzlich müssen die übrigen Voraussetzungen erfüllt sein und sich tatsächlich ein höheres Wohngeld ergeben. Wer unsicher ist, sollte den aktuellen Bescheid und die veränderten Angaben gegenüberstellen und die Wohngeldstelle um Prüfung bitten. Die weggefallene Onlinefunktion ist kein Grund, eine notwendige Mitteilung aufzuschieben.

Zwei Termine sollten Antragsteller auseinanderhalten

Der 4. November ist der angekündigte technische Löschtermin. Wer Wohngeld bereits für Oktober beanspruchen möchte, muss dagegen grundsätzlich noch im Oktober einen wirksamen Antrag stellen. Die beiden Termine erfüllen unterschiedliche Funktionen.

Für Betroffene zählt deshalb nicht nur, ob die eingegebenen Daten erhalten bleiben. Entscheidend ist, ob der Antrag tatsächlich eingereicht wurde und sich dies belegen lässt. Ein gespeicherter Entwurf kann Arbeit sparen – eine erfolgte Antragstellung ersetzt er nicht.

Quellen

Serviceportal „Gemeinsam-Online“: Hinweise zu den Wartungsarbeiten am 4. November 2026 und zur Löschung zwischengespeicherter Anträge auf den verlinkten Seiten für Erst- und Weiterleistungsanträge auf Miet- und Lastenzuschuss. Ergänzend die Hinweise zur Abschaltung der Online-Änderungsmitteilungen.

Rechtsgrundlagen: § 22 Wohngeldgesetz zur Antragstellung, § 25 WoGG zum Bewilligungszeitraum und § 27 WoGG zur Änderung des Wohngeldes sowie zu den Mitteilungspflichten. Ergänzend wurden die verlinkten Informationen des Bundesportals zur Antragstellung herangezogen.

Der Oktober-November-Fall ist ein eigenes vereinfachtes Beispiel. Die angekündigte technische Löschung betrifft gespeicherte Entwürfe und ist nicht mit einer Aufhebung bereits erteilter Wohngeldbescheide gleichzusetzen.