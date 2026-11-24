Wer bereits Hilfe im Alltag braucht, sollte den Antrag auf einen Pflegegrad bis zum 31. Dezember 2026 bei der Pflegekasse stellen.

Nach dem Entwurf zur Pflegereform würden für solche Anträge noch die bisherigen Regeln gelten, während ab Januar höhere Hürden für die Pflegegrade 1 bis 3 geplant sind.

Warum es auf den Antrag im Dezember ankommt

Geht der Erstantrag bis einschließlich 31. Dezember 2026 ein, soll die Pflegekasse den Pflegegrad nach den bisherigen Regeln feststellen. Das gilt auch bei einer Begutachtung im Januar oder einem späteren Bescheid, wie der geplante § 142b SGB XI im Regierungsentwurf zur Pflegereform vorsieht.

Der Antrag bei der Pflegekasse ist auch telefonisch möglich. Wer das Eingangsdatum belegen möchte, kann um eine schriftliche Bestätigung bitten und findet eine Formulierung in unserem Ratgeber zum Pflegegrad-Antrag.

Für drei Pflegegrade sollen künftig mehr Punkte nötig sein

Bei der Begutachtung wird anhand eines Punktesystems erfasst, wie stark die Selbstständigkeit im Alltag eingeschränkt ist. Nach dem Regierungsentwurf sollen die folgenden Mindestpunktzahlen steigen.

Allgemeine Mindestpunktzahlen für die Pflegegrade 1 bis 3 Pflegegrad Geltendes Recht Geplant ab 1. Januar 2027 Pflegegrad 1 12,5 Punkte 15 Punkte Pflegegrad 2 27 Punkte 30 Punkte Pflegegrad 3 47,5 Punkte 50 Punkte

Die allgemeinen Mindestwerte für Pflegegrad 4 und 5 sollen bei 70 und 90 Punkten bleiben. Der Entwurf ändert aber auch, wie Punkte in Teilen der Begutachtung berechnet werden, wie der Vergleich mit dem geltenden § 15 SGB XI zeigt.

Was mit einem bewilligten Pflegegrad passiert

Wer bereits einen Pflegegrad hat, soll ihn behalten, wenn sich bei einer erneuten Begutachtung nur die neuen Bewertungsregeln auswirken. Hat sich die Selbstständigkeit so weit verbessert, dass auch nach den bisherigen Regeln ein niedrigerer Pflegegrad herauskäme, bleibt eine Herabstufung möglich.

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Der Regierungsentwurf sieht vor, den Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 zu streichen. Der Bundesrat hat am 20. November gefordert, den Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro im Monat für Menschen mit Pflegegrad 1 zu erhalten, die am 31. Dezember 2026 Anspruch darauf haben.

Der Bundestag berät noch über die Reform

Stand 24. November 2026 ist das Pflegeneuordnungsgesetz noch im parlamentarischen Verfahren. Für den 25. November hat der Gesundheitsausschuss des Bundestages eine öffentliche Anhörung angesetzt.

Praxisbeispiel mit 48,75 Punkten

Seit einem Schlaganfall braucht Herr Krüger täglich Hilfe beim Aufstehen und bei der Körperpflege. Sein Antrag geht am 22. Dezember 2026 bei der Pflegekasse ein, der Medizinische Dienst begutachtet ihn erst im Januar.

Ergibt die Begutachtung nach den bisherigen Regeln 48,75 Punkte, bekäme er nach der geplanten Übergangsregelung Pflegegrad 3. Bei derselben Punktzahl läge er nach den geplanten Schwellen nur in Pflegegrad 2.

Drei Fragen und Antworten zum Pflegegrad-Stichtag

Muss ich erst sechs Monate pflegebedürftig sein, bevor ich einen Antrag stellen kann?

Ein Antrag ist möglich, sobald Hilfebedarf besteht. Die Einschränkungen müssen die nötige Schwere erreichen und voraussichtlich mindestens sechs Monate andauern, so § 14 SGB XI.

Was gilt, wenn ich schon einen Pflegegrad habe und mehr Hilfe brauche?

Wer wegen eines gestiegenen Hilfebedarfs eine Höherstufung beantragt, soll bei einer Antragstellung bis Silvester ebenfalls noch nach den bisherigen Regeln beurteilt werden. Bei einer Wiederholungsbegutachtung ohne neuen Antrag sieht der Entwurf den Tag der Begutachtung als Stichtag vor, wobei der Schutz des bisherigen Pflegegrades greift.

Wie lange kann die Pflegekasse Anfang 2027 für den Bescheid brauchen?

Vom 1. Januar bis zum 30. April 2027 soll die reguläre Frist von 25 Arbeitstagen nach dem Entwurf nur bei besonders dringlichem Entscheidungsbedarf gelten. Andere Anträge könnten in dieser Zeit länger dauern.