Wer Weihnachtsgeld bekommt, sollte nicht damit rechnen, dass der gesamte Betrag auf dem Konto landet. Bei einem Monatsgehalt von 3.000 Euro brutto bleiben von 1.000 Euro Weihnachtsgeld nach einer Modellrechnung für 2026 nur rund 560 Euro netto übrig.

Zahlt der Arbeitgeber ein zusätzliches volles Monatsgehalt von 3.000 Euro, kommen unter denselben Bedingungen rund 1.680 Euro auf dem Konto an. Die Berechnung gilt für Steuerklasse I und beruht auf bestimmten Annahmen.

Wie viel Weihnachtsgeld tatsächlich ausgezahlt wird, hängt unter anderem vom Jahresverdienst, der Steuerklasse und den Sozialversicherungsbeiträgen ab. Wer für die Feiertage mit dem vollen Bruttobetrag plant, könnte deshalb am Ende deutlich weniger Geld zur Verfügung haben als erwartet.

Was von 500 bis 3.000 Euro Weihnachtsgeld übrig bleibt

Die Rechnung gilt für zwölf Monatsgehälter zu je 3.000 Euro brutto und eine einmalige Zahlung im November 2026. Angenommen sind Steuerklasse I, volle Sozialversicherungspflicht, ein Alter zwischen 23 und 64 Jahren, keine Kinder, keine Kirchensteuer und keine individuell eingetragenen Freibeträge.

Für die gesetzliche Krankenkasse ist ein Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent angesetzt, für die Pflegeversicherung der Arbeitnehmeranteil außerhalb Sachsens. Die Beträge sind auf zehn Euro gerundet und zeigen jeweils nur den zusätzlichen Auszahlungsbetrag.

Weihnachtsgeld 2026 bei 3.000 Euro Monatsbrutto Weihnachtsgeld brutto Davon bleiben netto 500 Euro rund 280 Euro 1.000 Euro rund 560 Euro 1.500 Euro rund 840 Euro 3.000 Euro rund 1.680 Euro

Warum ein volles Monatsgehalt brutto weniger bringt als erwartet

Das Lohnbüro behandelt einmalig gezahltes Weihnachtsgeld als „sonstigen Bezug“. Es berechnet die voraussichtliche Jahreslohnsteuer zweimal: einmal auf den regulären Jahresverdienst und einmal einschließlich Weihnachtsgeld.

Bei einem vollen zusätzlichen Monatsgehalt vergleicht es in der Modellrechnung also 36.000 mit 39.000 Euro Jahresbrutto. Der Unterschied zwischen beiden Steuerbeträgen ergibt rund 660 Euro Lohnsteuer auf die Sonderzahlung.

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Der Grundfreibetrag ist in der Steuer auf den regulären Jahreslohn bereits berücksichtigt. Für die zusätzlichen 3.000 Euro greift deshalb der Steuersatz auf den hinzukommenden Verdienst, der über der durchschnittlichen Steuerbelastung des bisherigen Gehalts liegt.

Auch die Sozialversicherung zieht Beiträge ab

Von den 3.000 Euro Weihnachtsgeld gehen in der Rechnung 279 Euro an die Rentenversicherung und 39 Euro an die Arbeitslosenversicherung. Hinzu kommen 262,50 Euro für die Krankenversicherung einschließlich Zusatzbeitrag und 72 Euro für die Pflegeversicherung.

Damit entfallen 652,50 Euro auf den Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung – fast so viel wie auf die Lohnsteuer. Bei höheren Gehältern kann der Abzug geringer ausfallen, denn für jeden Versicherungszweig zählt, wie viel bis zur anteiligen Beitragsbemessungsgrenze im Auszahlungsjahr noch frei ist.

Mit Tarifvertrag bekommen mehr Beschäftigte Weihnachtsgeld

In der 2026 veröffentlichten Auswertung des WSI-Tarifarchivs gaben 52 Prozent der befragten Beschäftigten an, Weihnachtsgeld zu erhalten. Mit Tarifvertrag waren es 78 Prozent, ohne Tarifvertrag 42 Prozent.

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Die Unterschiede zeigen sich auch bei der Höhe: In der westdeutschen Metallindustrie liegt die tarifliche Zahlung laut IG Metall überwiegend zwischen 25 und 55 Prozent eines Monatsentgelts. In der Eisen- und Stahlindustrie sind es 110 Prozent, darin steckt allerdings auch das Urlaubsgeld.

Einen allgemeinen gesetzlichen Anspruch auf Weihnachtsgeld gibt es nicht. Ob Ihr Arbeitgeber die Zahlung streichen darf, hängt unter anderem vom Tarifvertrag, vom Arbeitsvertrag, von einer Betriebsvereinbarung oder einer verbindlich gewordenen bisherigen Zahlungspraxis ab.

So lesen Sie Ihre Novemberabrechnung

Suchen Sie im Bruttoteil der Abrechnung nach „Weihnachtsgeld“, „Jahressonderzahlung“ oder „sonstiger Bezug“. Sind Monatslohn und alle übrigen Abrechnungsposten gleich geblieben, zeigt der Vergleich mit dem Auszahlungsbetrag des Vormonats, was vom Weihnachtsgeld auf Ihrem Konto angekommen ist.

Bei zusätzlichen Überstunden, geänderten Zuschlägen oder einer Gehaltserhöhung enthält die Differenz auch diese Beträge. In diesem Fall kann Ihnen das Lohnbüro mit einer Vergleichsrechnung ohne Sonderzahlung den Nettoanteil Ihres Weihnachtsgeldes nennen.

Sechs Fragen zum Weihnachtsgeld

Gibt es einen festen Steuersatz auf Weihnachtsgeld?

Nein. Den Lohnsteuerabzug bestimmt der Unterschied zwischen der Jahreslohnsteuer mit und ohne Sonderzahlung.

Warum bekomme ich bei gleichem Bruttobetrag weniger als ein Kollege?

Schon ein anderer Jahresverdienst oder eine andere Steuerklasse kann den Abzug verändern. Auch Kirchensteuer, der Zusatzbeitrag Ihrer Krankenkasse und der Beitrag zur Pflegeversicherung beeinflussen das Netto.

Sinkt durch die Steuerprogression mein bisheriges Nettogehalt?

Der höhere Steuersatz erfasst nur die jeweils hinzukommenden Einkommensteile. Ein höheres Jahresbrutto führt also nicht dazu, dass Ihr gesamter bisheriger Verdienst rückwirkend zum höchsten erreichten Satz besteuert wird.

Bekomme ich die Lohnsteuer mit der Steuererklärung zurück?

Eine Erstattung kommt infrage, wenn die einbehaltene Steuer insgesamt höher war als Ihre endgültige Einkommensteuer, etwa wegen abziehbarer beruflicher Ausgaben. Das Weihnachtsgeld selbst bleibt steuerpflichtiger Arbeitslohn.

Kann mir nach einer Kündigung noch Weihnachtsgeld zustehen?

Das hängt vom Zweck der Zahlung und der vereinbarten Regelung ab. Vergütet die Sonderzahlung auch bereits geleistete Arbeit, kann ein Anspruch trotz Kündigung bestehen.

Was gilt, wenn ich ergänzende Leistungen vom Jobcenter beziehe?

Das Jobcenter berücksichtigt Weihnachtsgeld vom Arbeitgeber grundsätzlich als Erwerbseinkommen. Wie viel den Leistungsanspruch mindert, hängt auch davon ab, welche Freibeträge beim Weihnachtsgeld nach Anrechnung Ihres laufenden Arbeitslohns noch frei sind.

Quellen

AOK: Beitragssätze zur Sozialversicherung 2026

Bundesministerium der Finanzen: Programmablaufpläne zur Lohnsteuer 2026