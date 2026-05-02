Wohngeld abgelehnt: Diese Fehler kosten den Anspruch

Lesedauer 7 Minuten

Rund 1,2 Millionen Haushalte erhalten in Deutschland Wohngeld, durchschnittlich 287 Euro im Monat. Gleichzeitig gehen nach Schätzungen von Verbraucherverbänden Hunderttausende leer aus – weil der Antrag nie gestellt wurde, weil er an fehlenden Unterlagen scheiterte oder weil ein Bescheid widerspruchslos hingenommen wurde, den die Behörde bei nochmaliger Prüfung hätte korrigieren müssen.

Der Staat zahlt 4,7 Milliarden Euro pro Jahr für das Wohngeld aus. Wer Anspruch hat und trotzdem leer ausgeht, verschenkt Monat für Monat bares Geld – dabei gibt es konkrete Wege, sich zu wehren.

2026 gibt es keine Erhöhung des Wohngeldes. Die letzte Anpassung trat zum 1. Januar 2025 in Kraft; die nächste folgt laut Wohngeldgesetz erst zum 1. Januar 2027. Das Leistungsniveau bleibt aber auf dem erhöhten Stand der großen Reform von 2023, die den Kreis der Anspruchsberechtigten auf rund zwei Millionen Haushalte ausgeweitet hat.

Seit dem 1. Januar 2026 gelten zudem neu zugeordnete Mietstufen – das kann bedeuten, dass Haushalte, die bisher keinen Anspruch hatten, jetzt plötzlich anspruchsberechtigt sind. Eine Prüfung lohnt sich.

Die häufigsten Gründe, warum Wohngeld-Anträge abgelehnt werden

Der meistgenannte Ablehnungsgrund in der Verwaltungspraxis ist schlicht: fehlende Mitwirkung. Das bedeutet konkret, dass Antragsteller trotz Aufforderung die nötigen Unterlagen nicht vollständig einreichen.

In einem Urteil des Verwaltungsgerichts München vom 1. Februar 2024 wurde ein Antrag abgelehnt, weil Mietvertrag, Mietbescheinigung und Zahlungsbelege fehlten – obwohl der Anspruch dem Grunde nach bestanden hätte. Die Ablehnung lag also nicht an der Rechtslage, sondern am leeren Aktenstapel.

Neben der fehlenden Mitwirkung gibt es vier weitere typische Ablehnungsgründe, die Betroffene unterschätzen.

Erstens: Das Einkommen liegt über der Grenze – was aber oft eine Folge falscher Berechnung ist, nicht der tatsächlichen Einkommenssituation.

Zweitens: Das Vermögen übersteigt die Freigrenze von 60.000 Euro für Alleinstehende, zuzüglich 30.000 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied.

Drittens: Die Wohngeldbehörde wendet die sogenannte Plausibilitätsprüfung an, weil das angegebene Einkommen ihr zu niedrig erscheint. Viertens: Ausschlussgründe durch andere Sozialleistungen – wer Bürgergeld bezieht oder BAföG als Vollförderung erhält, hat keinen Wohngeldanspruch, weil die Unterkunftskosten dort bereits eingerechnet sind.

Silvia M., 61, aus Hannover, hatte ihren Wohngeldantrag Anfang 2025 gestellt. Sie arbeitet als Reinigungskraft auf Mindestlohnbasis, ihre Rente wird erst 2028 einsetzen. Die Wohngeldbehörde lehnte ab: Ihr Einkommen sei in der Berechnung zu hoch angesetzt worden, weil sie vergessen hatte, die Kosten ihrer Krankenversicherung als Abzugsbetrag einzutragen.

Nach Widerspruch und Neuberechnung bekam sie rückwirkend 290 Euro für drei Monate erstattet und erhält seitdem monatlich 215 Euro Wohngeld.

Die Plausibilitätsfalle: Wenn das Einkommen der Behörde zu niedrig wirkt

Eine wenig bekannte Prüfroutine kann zum Problem werden: Wer ein sehr niedriges Einkommen angibt, riskiert, dass die Wohngeldbehörde von Amts wegen bezweifelt, ob die Angaben stimmen. Diese sogenannte Plausibilitätsprüfung ist nicht im Wohngeldgesetz selbst geregelt, sondern in der Verwaltungsvorschrift zum WoGG.

Die Behörde prüft dabei, ob das angegebene Einkommen überhaupt zum Leben reicht – ergänzt um das mögliche Wohngeld. Erscheint das rechnerisch nicht möglich, dreht sie die Beweislast um: Der Antragsteller muss dann nachweisen, wie er seinen Lebensunterhalt tatsächlich bestreitet.

Das klingt abstrakt, hat aber konkrete Konsequenzen. Wer tatsächlich ein sehr niedriges Einkommen hat – etwa weil er von Ersparnissen zehrt, durch Unterstützung von Angehörigen lebt oder gerade zwischen zwei Jobs ist – muss das belegen.

Ein formloses Schreiben mit Kontoauszügen, einem Darlehensvertrag bei familiären Unterstützungszahlungen oder einer Bescheinigung reicht oft aus, um die Plausibilitätsprüfung zu bestehen. Wer das nicht leistet, erhält die Ablehnung nicht wegen zu niedrigen Einkommens, sondern wegen fehlender Mitwirkung – was denselben Ablehnungsbescheid produziert.

Die Unterscheidung ist wichtig: Beide Bescheide sehen gleich aus, aber die Gegenargumente im Widerspruch sind verschieden. Bei der Plausibilitätsprüfung geht es um Nachweise zur Lebenssituation, nicht um die Neubewertung der Einkommenshöhe.

📚 Lesen Sie auch: EM-Rente: Diese Kranken riskieren ihre spätere Erwerbsminderungsrente

Freibeträge, die den Anspruch retten – fast niemand trägt sie ein

Das Wohngeldgesetz schreibt in § 17 eine Reihe von Freibeträgen vor, die das anrechenbare Einkommen deutlich absenken können. Ihr Effekt ist erheblich: Wer sie nicht einträgt, produziert ein zu hohes Berechnungseinkommen – und bekommt weniger Wohngeld oder gar keines, obwohl er rechtlich Anspruch hätte.

Die wichtigsten Freibeträge: Lebt im Haushalt jemand mit einem Schwerbehindertenausweis mit einem Grad der Behinderung von 100 – oder mit einem niedrigeren GdB, aber gleichzeitiger Pflegebedürftigkeit – dürfen 1.800 Euro jährlich vom Einkommen abgezogen werden. Für Alleinerziehende mit einem Kind unter 18 Jahren gibt es einen Freibetrag von 1.320 Euro pro Jahr.

Verdient ein Kind, das jünger als 25 Jahre ist und noch im Haushalt lebt, eigenes Geld, bleibt davon ein Betrag von bis zu 1.200 Euro jährlich bei der Wohngeldberechnung außen vor. Außerdem dürfen Krankenversicherungs- und Rentenversicherungsbeiträge als Abzugsposten geltend gemacht werden.

Diese Posten erscheinen im Antragsformular nicht immer prominent. Wer das Formular zügig ausfüllt, übersieht sie leicht. Das Ergebnis ist ein Berechnungseinkommen, das höher liegt als das tatsächliche – und eine Ablehnung, die nach einem sorgfältig ausgefüllten Neuantrag oder einem Widerspruch kippbar wäre.

Bevor Widerspruch eingelegt wird, lohnt sich deshalb stets eine vollständige Durchsicht des Formulars auf vergessene Freibeträge.

Wohngeld abgelehnt: Widerspruch einlegen – so funktioniert es

Jeder Ablehnungsbescheid muss eine Rechtsbehelfsbelehrung enthalten. Sie benennt die Frist und die zuständige Stelle. Die Widerspruchsfrist beträgt einen Monat nach Zugang des Bescheids. Fehlt die Rechtsbehelfsbelehrung oder ist sie fehlerhaft, verlängert sich die Frist auf ein Jahr.

Der Widerspruch muss schriftlich eingelegt werden und aus ihm muss klar hervorgehen, dass der Antragsteller die Entscheidung nicht akzeptiert. Eine ausführliche Begründung ist nicht sofort Pflicht – sie kann nachgereicht werden. Wer zuerst nur die Frist wahrt und die Begründung dann nachliefert, handelt richtig.

Was folgt: Die Wohngeldbehörde prüft den Fall vollständig neu. Fehlende Unterlagen können zu diesem Zeitpunkt noch nachgereicht werden. Rechenfehler oder eine falsche rechtliche Einschätzung der Behörde lassen sich so korrigieren. Ein Widerspruch kostet den Antragsteller nichts und birgt kein Risiko: Im schlimmsten Fall wird der Widerspruch zurückgewiesen und der ursprüngliche Bescheid bleibt bestehen.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Der Widerspruch ist auch dann sinnvoll, wenn sich der Antragsteller nicht sicher ist, ob er Recht hat – denn die Behörde prüft von Amts wegen, ob irgendwo ein Fehler vorliegt.

Wer den Widerspruch begründet, hat bessere Chancen. Die stärkste Begründung nennt den konkreten Rechenfehler oder den fehlenden Freibetrag, belegt ihn mit Unterlagen und verweist auf die einschlägige Norm. Pauschale Formulierungen wie „Ich bin damit nicht einverstanden” reichen zwar formal aus, geben der Behörde aber keinen Ansatzpunkt für eine inhaltliche Korrektur.

Wer sachlich und mit Paragrafenbezug argumentiert, erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Abhilfe deutlich – ohne dafür einen Anwalt zu benötigen.

Wenn der Widerspruch scheitert: Klage ohne Gerichtskosten

Hilft die Behörde dem Widerspruch nicht ab, erlässt sie einen Widerspruchsbescheid. Gegen diesen kann innerhalb eines Monats Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht eingereicht werden. Was viele nicht wissen: In Wohngeldsachen fallen keine Gerichtskosten an.

Das Bundesverwaltungsgericht hat 2019 entschieden, dass Wohngeldstreitigkeiten als Angelegenheiten der Fürsorge einzustufen sind – und damit unter die kostenfreie Regelung des § 188 VwGO fallen. Wer klagt, riskiert keine Gerichtsrechnung.

Für den Fall, dass die Behörde monatelang gar keine Entscheidung trifft, gibt es ein weiteres Instrument: die Untätigkeitsklage. Nach sechs Monaten ohne Entscheidung über einen Antrag – oder nach drei Monaten ohne Entscheidung über einen Widerspruch – kann beim Verwaltungsgericht die sogenannte Untätigkeitsklage eingereicht werden.

Damit wird die Behörde gezwungen, die ausstehende Entscheidung zu begründen und zu erlassen. Bei drohender Wohnungslosigkeit kann zusätzlich ein Eilantrag gestellt werden; die Behörde kann dann eine vorläufige Wohngeldzahlung leisten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Anspruch besteht.

Wer sich unsicher ist, ob eine Klage Aussicht auf Erfolg hat, kann Beratungshilfe über das Amtsgericht beantragen – damit wird die anwaltliche Beratung staatlich finanziert. Die Kosten der Klage selbst trägt bei Wohngeld ohnehin niemand außer dem Anwalt, falls einer beauftragt wird.

Auch hier gilt: Prozesskostenhilfe ist für Betroffene mit niedrigem Einkommen möglich. Kostenlose Beratung zum Wohngeldrecht bieten Verbraucherzentralen, der Sozialverband VdK und örtliche Mietervereine an.

Wer erst gar keinen Antrag stellt – und warum das teuer werden kann

Die schwierigste Hürde beim Wohngeld ist keine Behörde und kein Formular, sondern die eigene Einschätzung, keinen Anspruch zu haben. Viele Haushalte prüfen ihren Anspruch nie, weil sie sich auf eine mündliche Auskunft verlassen – häufig eines Sachbearbeiters, der ohne Prüfung erklärt, ein Anspruch bestehe nicht.

Beratungsfehler dieser Art haben nach dem Wohngeldgesetz Konsequenzen: Wenn eine fehlerhafte Auskunft dazu geführt hat, dass jemand keinen Antrag gestellt hat, kann in bestimmten Konstellationen eine rückwirkende Bewilligung beantragt werden.

Wohngeld wird nach § 22 WoGG ausschließlich auf schriftlichen Antrag gewährt. Wer keinen Antrag stellt, bekommt kein Wohngeld – unabhängig davon, wie eindeutig der Anspruch wäre. Dabei ist die formlose Antragstellung eine wenig bekannte Option: Wer einen Brief oder eine E-Mail schreibt, in dem er schriftlich Wohngeld beantragt, wahrt damit den Bewilligungsmonat.

Das vollständig ausgefüllte Formular und alle Nachweise können innerhalb eines Monats nachgereicht werden. Für die Fristwahrung genügt also die schlichte schriftliche Anzeige gegenüber der Wohngeldbehörde.

Besonders relevant ist das nach einer Bürgergeld-Ablehnung oder einer BAföG-Ablehnung: Wird ein solcher Antrag abgelehnt, kann Wohngeld rückwirkend für den Ersten des Monats beantragt werden, in dem der Bürgergeld- oder BAföG-Antrag gestellt wurde.

Wer Bürgergeld beantragt, das abgelehnt wird, und dann Wohngeld beantragt, verliert also keinen einzigen Monat – solange er innerhalb der gesetzlichen Frist handelt.

Die Wohngeldbehörde ist nicht zuständig für den Lebensunterhalt, sondern für einen Rechtsanspruch auf Wohnkostenzuschuss. Wer diesen Anspruch nicht selbst einfordert – durch rechtzeitigen Antrag, vollständige Unterlagen, geltend gemachte Freibeträge und konsequenten Widerspruch – bekommt nichts. Das Recht allein zahlt keine Miete.

Häufige Fragen zum Wohngeld-Antrag und Widerspruch 2026

Kann ich Wohngeld rückwirkend beantragen?

Regulär gilt: Wohngeld wird ab dem Monat der Antragstellung gewährt, nicht rückwirkend. Ausnahmen bestehen, wenn zuvor ein Bürgergeld- oder BAföG-Antrag gestellt und abgelehnt wurde, oder wenn die zu berücksichtigende Miete sich um mehr als 10 Prozent erhöht hat. In diesen Fällen ist eine rückwirkende Antragstellung bis zum Ende des Folgemonats möglich.

Muss ich im Widerspruch eine Begründung liefern?

Nein. Der Widerspruch entfaltet seine Wirkung auch ohne Begründung, solange er form- und fristgerecht eingeht. Die Begründung kann nachgereicht werden. Wer eine Begründung liefert, erhöht aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Behörde den Fehler selbst erkennt und abhilft.

Was passiert, wenn ich den Bewilligungszeitraum vergesse zu verlängern?

Wohngeld wird für zwölf Monate bewilligt. Danach ist ein Weiterleistungsantrag erforderlich. Wer zu spät stellt, verliert die Monate zwischen Ablauf und Antrag. Die Wohngeldbehörde ist nicht verpflichtet, rechtzeitig zu erinnern. Es empfiehlt sich, den Weiterleistungsantrag spätestens zwei Monate vor Ablauf einzureichen.

Was zählt beim Wohngeld als Vermögen?

Angerechnet werden frei verwertbare Rücklagen: Kontoguthaben, Sparguthaben, Wertpapiere, Immobilien (die nicht selbst bewohnt werden), wertvolle Sammlungen. Vertraglich zweckgebundenes Altersvorsorgevermögen – etwa Lebensversicherungen zur Altersvorsorge oder Riester-Konten – bleibt in vielen Fällen außen vor.

Wer ein Vermögen knapp über 60.000 Euro hat, sollte die genaue Zusammensetzung mit der Behörde klären, bevor er den Antrag zurückzieht.

Kann ich Wohngeld und Arbeitslosengeld I gleichzeitig beziehen?

Ja. Arbeitslosengeld I gilt nicht als Transferleistung im wohngeldrechtlichen Sinne und schließt den Wohngeldanspruch nicht aus. Das Arbeitslosengeld I wird als normales Einkommen bei der Wohngeldberechnung berücksichtigt. Wer Bürgergeld aufstockt, hat hingegen keinen Wohngeldanspruch mehr.

Quellen:

Statistisches Bundesamt (Destatis): Pressemitteilung Wohngeld-Statistik, 24. April 2026

Bundesrat: Drucksache 401/24, Zweite Wohngeld-Fortschreibungsverordnung, 16. August 2024

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB): Wohngeldgesetz (WoGG), Stand: Art. 62 Abs. 6 G v. 4.2.2026 BGBl. 2026 I Nr. 33