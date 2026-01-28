Wohngeld weg wegen Unterhalt? So rechnet die Behörde oft falsch

Lesedauer 4 Minuten

Auf dem Papier steht Kindesunterhalt von 450 Euro monatlich. In der Praxis kommt es nicht selten vor, dass nur Teilbeträge gezahlt werden können – mal 80 Euro, mal gar nichts – und zwischendurch eine größere Nachzahlung, weil Rückstände aufgelaufen sind. Im Wohngeldbescheid taucht trotzdem der volle Titelbetrag als regelmäßiges Einkommen auf.

Die Folge ist vorhersehbar: Das Wohngeld schrumpft oder fällt weg, obwohl in der Wohnungskasse real weniger ankommt.

Der Konflikt entsteht nicht, weil Unterhalt „nicht zählt“. Im Gegenteil: Unterhalt und Unterhaltsvorschuss gehören grundsätzlich zum wohngeldrechtlichen Jahreseinkommen. Entscheidend ist aber, was im Bewilligungszeitraum realistisch zu erwarten ist – und wie unregelmäßige Zuflüsse korrekt zugeordnet werden.

Wohngeld-Berechnung: Warum Kindesunterhalt häufig zu hoch als Einkommen angesetzt wird

Wohngeld wird in der Regel für einen längeren Zeitraum bewilligt; gesetzlich soll es grundsätzlich zwölf Monate umfassen und kann bei voraussichtlich gleichbleibenden Verhältnissen sogar bis zu 24 Monate verlängert werden. Wer in so einem Zeitraum mit „Soll-Zahlen“ statt mit tatsächlichen Zahlungsflüssen gerechnet wird, trägt den Fehler lange mit.

Hinzu kommt ein praktisches Muster: Liegt ein Unterhaltstitel oder eine Vereinbarung vor, übernehmen Behörden den Betrag manchmal als „zu erwartenden Zufluss“, obwohl die letzten Monate etwas anderes zeigen. Genau hier liegt die Angriffsstelle: Nicht der Anspruch als solcher zahlt die Miete – sondern der tatsächliche Geldfluss.

Konsequenz: Ein zu hoch angesetzter Unterhalt wirkt im Wohngeld wie ein künstlicher Gehaltsschub – die Leistung sinkt rechnerisch, obwohl die reale Haushaltskasse leer bleibt.

Wohngeld-Einkommen: Welche Unterhaltszahlungen und Unterhaltsvorschuss angerechnet werden

Das Wohngeldrecht zählt neben steuerpflichtigen Einkünften auch bestimmte steuerfreie Einnahmen zum Jahreseinkommen. Dazu gehören ausdrücklich Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Leistungen von Personen, die nicht zum Haushalt gehören, zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltspflichten – damit sind Kindesunterhalt und auch Trennungsunterhalt als Zufluss grundsätzlich erfasst.

Das bedeutet: Wer Unterhalt tatsächlich bekommt, muss ihn grundsätzlich angeben – aber genauso gilt umgekehrt, dass die Berechnung den realen Zufluss abbilden muss, wenn Zahlungen unregelmäßig sind oder ausbleiben.

Wohngeld-Fehler: Unterhaltstitel wird angesetzt, obwohl Zahlungen ausbleiben

In Trennungsfällen treten zwei typische Fehlbewertungen auf:

Erstens wird der Titelbetrag als laufendes Einkommen angesetzt, obwohl die Kontoauszüge seit Monaten deutlich geringere oder gar keine Zahlungen zeigen. Zweitens werden Rückstände/Nachzahlungen wie normales Monatseinkommen behandelt – etwa indem eine größere Nachzahlung den Monat „sprengt“ und das Wohngeld rechnerisch auf null drückt.

Beides ist korrigierbar – wenn die Logik sauber getrennt wird: regelmäßiger Unterhalt (laufender Zufluss) versus Rückstandszahlung (einmaliger Zufluss).

Unterhaltsnachzahlung beim Wohngeld: Einmaliges Einkommen richtig verteilen

Kommt Unterhalt als größere Nachzahlung, ist das wohngeldrechtlich regelmäßig einmaliges Einkommen. Ist kein Zeitraum festgelegt, wird es zu einem Zwölftel auf die zwölf Monate nach dem Zuflussmonat verteilt. Und ist die Einmalzahlung bereits vor Antragstellung zugeflossen, wird sie nur berücksichtigt, wenn sie innerhalb eines Jahres vor Antragstellung zugeflossen ist.

Konsequenz: Eine Nachzahlung darf nicht automatisch wie ein „Monatsgehalt“ wirken. Wird sie falsch in einem Monat voll angerechnet, kann das Wohngeld zu Unrecht wegbrechen.

§ 21 WoGG und Unterhalt: Wenn die Wohngeldstelle die Durchsetzung verlangt

Das Wohngeldgesetz kennt einen Missbrauchtatbestand: Ein Wohngeldanspruch besteht nicht, soweit die Inanspruchnahme missbräuchlich wäre.

In der Praxis wird dieser Punkt in Unterhaltsfällen relevant, wenn die Behörde meint, es würden zumutbare Unterhaltsansprüche nicht geltend gemacht, obwohl gute Erfolgsaussichten bestehen. Eine kommunale Arbeitshilfe der Stadt Lübeck formuliert das sehr deutlich: Der Anspruch kann wegen missbräuchlicher Inanspruchnahme abgelehnt werden, wenn gute Erfolgsaussichten auf die Durchsetzung von Kindesunterhalt bestehen, diese aber nicht verfolgt werden.

Das ist kein Automatismus. Es geht nicht um „Titel vorhanden = Wohngeld weg“, sondern um die Frage, ob die Durchsetzung realistisch und zumutbar ist – und ob Bemühungen erkennbar sind.

Wer nur „kein Geld bekommen“ vorträgt, läuft eher in eine Misstrauensprüfung. Wer Zahlungsfluss und Durchsetzungslage belegt, nimmt der Behörde die Standardargumente.

Nachweis für Wohngeld: Unterhaltszahlungen, Rückstände und Zahlungsfluss belegen

Der überzeugende Ansatz ist eine doppelte Beweisführung: Zufluss und Erwartung.

Für den Zufluss reichen keine allgemeinen Sätze, sondern Belege. Wohngeldstellen verlangen dafür regelmäßig Nachweise über empfangene oder geleistete Unterhaltszahlungen, typischerweise Kontoauszüge/Bankbelege; in NRW wird in einer Anlage zu Unterhaltsverpflichtungen ausdrücklich darauf verwiesen, dass Unterhaltszahlungen in der Regel für die letzten zwölf Monate nachzuweisen sind (z. B. Kontoauszüge).

Für die Erwartung im Bewilligungszeitraum hilft eine kurze, saubere Dokumentation, die die Realität abbildet: eine Monatsübersicht der tatsächlich eingegangenen Unterhaltsbeträge (mit Datum, Betrag, Verwendungszweck), dazu die passenden Kontoauszüge; der Titel oder die Vereinbarung nur als Referenz; ergänzend Schreiben des Jugendamts (Beistandschaft, Rückstandsaufstellung, Zahlungsaufforderungen) oder anwaltliche Korrespondenz, wenn vorhanden.

Dass Jugendämter Unterhaltsansprüche im Rahmen einer Beistandschaft geltend machen können, ist eine Standardfunktion und als neutraler Nachweis in vielen Fällen hilfreich.

Abzugsbetrag beim Wohngeld: Trennungsunterhalt und Unterhaltszahlungen richtig ansetzen

Trennung wirkt auch umgekehrt: Wer selbst gesetzlich geschuldeten Unterhalt leistet (etwa an einen dauernd getrennt lebenden Ehegatten/Lebenspartner oder für bestimmte Konstellationen bei Kindern), kann diese zu erwartenden Aufwendungen beim Wohngeld als Abzugsbeträge berücksichtigen lassen. Das ist im Wohngeldgesetz ausdrücklich geregelt und kann das anrechenbare Gesamteinkommen senken.

Wohngeldbescheid prüfen: Vorgehen bei falsch angerechnetem Unterhalt

Wenn im Wohngeldbescheid Unterhalt als regelmäßiges Einkommen angesetzt wird, obwohl die Zahlungen ausbleiben oder stark schwanken, sollte die Begründung nicht moralisch, sondern rechnerisch geführt werden: tatsächliche Zuflüsse belegen, Einmalzahlungen korrekt zuordnen, Prognose für den Bewilligungszeitraum plausibel machen.

Der passende Rechtsbehelf und die Frist ergeben sich aus der Rechtsbehelfsbelehrung des Bescheids; dort steht auch, an welche Stelle der Widerspruch oder ein anderer Rechtsbehelf zu richten ist.

