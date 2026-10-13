Wohngeldamt lehnt nach Gerichtsniederlage erneut ab – und verliert wieder

Ein Wohngeldamt darf einen Antrag nicht erneut wegen fehlender Mitwirkung ablehnen, wenn der erforderliche Nachweis inzwischen vorliegt und die vorherige Versagung gerichtlich aufgehoben wurde. Das zeigt eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Bayreuth. Die Behörde hatte Wohngeld erneut versagt, obwohl der notwendige Mietzahlungsnachweis seit mehr als zwei Jahren in ihrer Akte lag.

Das Gericht hob auch diesen Bescheid auf. Zusätzlich beanstandete es, dass die Behörde die persönlichen Umstände des Antragstellers nicht ausreichend berücksichtigt hatte. Für Betroffene zeigt der Fall, warum eine Prüfung sinnvoll ist, wenn ein Amt weiterhin fehlende Unterlagen behauptet, die längst eingereicht wurden.

Der Gerichtsbescheid vom 15. Mai 2026 trägt das Aktenzeichen B 8 K 26.207. Gestritten wurde über Wohngeld für Januar bis Oktober 2023. Einen Anspruch auf Auszahlung hat das Gericht damit nicht zugesprochen.

Warum verlangte das Wohngeldamt einen Mietnachweis?

Der Antragsteller hatte im Januar 2023 Wohngeld beantragt. Die Behörde forderte ihn daraufhin auf, einen Kontoauszug vorzulegen, der eine aktuelle Mietzahlung belegt. Sie wies zugleich darauf hin, dass die Leistung bei fehlender Mitwirkung versagt werden könne.

Ein solcher Nachweis kann erforderlich sein, damit die Behörde die Angaben zur Miete überprüfen kann. Der Antragsteller erklärte später jedoch, dass er seine Miete bar gezahlt habe. Eine Überweisung ließ sich deshalb nicht durch einen Kontoauszug belegen.

In der Behördenakte befand sich stattdessen eine schriftliche Bestätigung des Vermieters über erhaltene Mietzahlungen. Das Schreiben war auf den 20. April 2023 datiert und trug einen Eingangsvermerk vom 20. November 2023. Das Gericht behandelte die erforderlichen Unterlagen damit als eingereicht.

Die Behörde bewilligte Wohngeld nur für einen späteren Zeitraum

Zunächst versagte das Wohngeldamt mit Bescheid vom 26. Juni 2023 die Leistung ab Januar 2023. Im weiteren Schriftwechsel ging es unter anderem darum, welche Unterlagen eingereicht worden waren und auf welchem Weg sie die Behörde erreicht hatten.

Im Februar 2024 hob die Behörde die ursprüngliche Versagung für die Zeit ab November 2023 auf. Für November und Dezember 2023 bewilligte sie jeweils 220 Euro Wohngeld. Für die davorliegenden Monate blieb die Leistung dagegen versagt.

Der Antragsteller wehrte sich gegen diese Entscheidung. Nachdem sein Widerspruch erfolglos geblieben war, zog er vor das Verwaltungsgericht Bayreuth.

Bereits die erste Entscheidung scheiterte am Ermessen

Mit Gerichtsbescheid vom 30. September 2025 hob das Verwaltungsgericht die angegriffenen Bescheide auf. Diese Entscheidung wurde rechtskräftig. Das Gericht beanstandete damals, dass die Behörde ihr Ermessen bei der Wahl des Vorgehens nicht richtig erkannt hatte.

Die Behörde hätte prüfen müssen, ob sie über den Anspruch anhand der vorhandenen Nachweise entscheidet oder die Leistung wegen fehlender Mitwirkung versagt. Beide Vorgehensweisen haben unterschiedliche Voraussetzungen. Die Versagung durfte deshalb nicht automatisch erfolgen.

Der erste gerichtliche Erfolg bedeutete noch keine Bewilligung für die streitigen Monate. Er beseitigte aber die angegriffene Entscheidung. Die Behörde musste sich erneut mit dem Antrag befassen.

Warum war auch der neue Bescheid rechtswidrig?

Am 25. Februar 2026 versagte das Wohngeldamt die Leistung für Januar bis Oktober 2023 erneut. Es begründete dies damit, dass der Antragsteller angeforderte Unterlagen trotz eines Hinweises auf die Rechtsfolgen nicht innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt habe.

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Das Verwaltungsgericht stellte diesmal auf die Situation beim Erlass des neuen Bescheids ab. Zu diesem Zeitpunkt lagen die erforderlichen Unterlagen bereits seit November 2023 vor. Nach Auffassung des Gerichts war der Antrag deshalb entscheidungsreif.

Nach der Aufhebung der vorherigen Versagungsentscheidung durfte die Behörde nicht so entscheiden, als fehle der Nachweis weiterhin. Eine frühere Verzögerung ersetzte keine noch bestehende Mitwirkungsverletzung. Damit fehlte bereits eine Voraussetzung für die erneute Versagung.

Wann dürfen Leistungen wegen fehlender Mitwirkung versagt werden?

Eine Versagung nach § 66 SGB I setzt mehr voraus als eine versäumte Frist. Die fehlende Mitwirkung muss die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschweren. Außerdem dürfen die Voraussetzungen der beantragten Leistung insoweit nicht nachgewiesen sein.

Vor einer Versagung muss die Behörde schriftlich auf diese mögliche Folge hinweisen und eine angemessene Frist zur Mitwirkung setzen. Auch wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, folgt daraus nicht automatisch, dass die gesamte Leistung versagt werden darf. Die Behörde muss eine begründete Ermessensentscheidung treffen.

Für Antragsteller bedeutet das: Eine Aufforderung zur Vorlage von Unterlagen sollte ernst genommen werden. Ist ein verlangter Nachweis nicht verfügbar, empfiehlt es sich, dies rechtzeitig zu erklären und nach geeigneten Alternativen zu fragen. Bei einer Barzahlung können beispielsweise Quittungen oder eine Vermieterbestätigung in Betracht kommen.

Ob solche Unterlagen ausreichen, hängt davon ab, welche Tatsachen die Behörde überprüfen muss. Eine Vermieterbestätigung ersetzt deshalb nicht in jedem Fall sämtliche angeforderten Nachweise.

Allgemeine Formulierungen genügen nicht

Das Gericht beanstandete zusätzlich die Begründung der Ermessensentscheidung. Die Behörde hatte zwar auf die Interessen des Antragstellers und auf die Gleichbehandlung aller Antragsteller verwiesen. Welche persönlichen Umstände sie tatsächlich berücksichtigt hatte, blieb aber unklar.

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Als denkbare Gesichtspunkte nannte das Gericht die Dauer der Versagung, ein mögliches Verschulden, die wirtschaftliche Situation und die Bedeutung des Wohngelds für die Existenzsicherung. Der Bescheid vermittelte dagegen den Eindruck, dass allgemeine Formulierungen ohne ausreichenden Bezug zum Einzelfall verwendet worden waren.

Eine Behörde muss somit mehr tun, als lediglich zu schreiben, sie habe Ermessen ausgeübt. Aus der Begründung muss nachvollziehbar hervorgehen, welche Umstände sie berücksichtigt hat und wie sie zu ihrer Entscheidung gekommen ist.

Warum nachgereichte Unterlagen nicht immer eine Nachzahlung auslösen

Der Bayreuther Fall darf nicht mit jeder nachträglichen Vorlage von Unterlagen gleichgesetzt werden. Besteht ein Versagungsbescheid weiter und wird die Mitwirkung erst danach nachgeholt, kann § 67 SGB I einschlägig sein. Danach können versagte Leistungen bei erfüllten Anspruchsvoraussetzungen nachträglich ganz oder teilweise erbracht werden.

Hier war die vorherige Entscheidung jedoch gerichtlich aufgehoben worden. Beim Erlass des neuen Bescheids lagen die notwendigen Unterlagen bereits vor. Das Gericht sah deshalb keinen Fall, in dem lediglich über eine nachträgliche Leistung nach § 67 SGB I zu entscheiden war.

Für Betroffene kommt es somit auch auf den Verfahrensstand an. Entscheidend ist unter anderem, ob ein Versagungsbescheid noch besteht oder aufgehoben wurde und wann die erforderlichen Unterlagen eingereicht worden sind.

Was bedeutet die Entscheidung für den Wohngeldanspruch?

Das Gericht hat den Bescheid vom 25. Februar 2026 aufgehoben. Ob für Januar bis Oktober 2023 tatsächlich Wohngeld zu bewilligen ist, hängt weiterhin von sämtlichen gesetzlichen Voraussetzungen ab. Dazu gehören die Einkommensverhältnisse, die berücksichtigungsfähige Miete und mögliche Ausschlussgründe.

Im Sachverhalt wird außerdem ein Bezug von Grundsicherungsleistungen für den streitigen Zeitraum erwähnt. Ob daraus ein Wohngeldausschluss folgt, hat das Gericht mit dieser Entscheidung nicht abschließend geklärt. Auch deshalb lässt sich aus der Aufhebung des Bescheids keine sichere Nachzahlung ableiten.

Der gerichtliche Erfolg betrifft die rechtswidrige Versagung wegen fehlender Mitwirkung. Er ersetzt nicht die vollständige Prüfung des Wohngeldanspruchs.

Worauf Betroffene bei eingereichten Nachweisen achten sollten

Wer Unterlagen beim Wohngeldamt abgibt, sollte Kopien und einen Beleg über den Eingang aufbewahren. Hilfreich ist eine Bestätigung, aus der das Datum und möglichst auch die eingereichten Dokumente hervorgehen. Bei einer digitalen Übermittlung sollten die Eingangsbestätigung und die übermittelten Dateien gespeichert werden.

Behauptet die Behörde später, ein Nachweis fehle, lässt sich der Vorgang dadurch leichter klären. Ein kurzer schriftlicher Hinweis auf das Einreichungsdatum und den Eingangsbeleg kann Missverständnisse ausräumen.

Liegt bereits ein Versagungsbescheid vor, sollte außerdem die Rechtsbehelfsbelehrung geprüft werden. Wer Unterlagen erneut einreicht, wahrt damit nicht automatisch die Frist für einen Widerspruch oder eine Klage. Welcher Rechtsbehelf vorgesehen ist, ergibt sich aus der Belehrung im Bescheid.

Vereinfachtes Beispiel aus der Praxis

Ein Mieter beantragt Wohngeld und reicht eine angeforderte Vermieterbestätigung verspätet ein. Die Behörde versagt die Leistung, doch das Gericht hebt diese Entscheidung wegen eines Ermessensfehlers auf.

Entscheidet das Amt anschließend erneut, muss es die inzwischen vorliegende Bestätigung berücksichtigen. Es darf die Leistung nicht allein mit der Begründung versagen, genau dieser Nachweis fehle weiterhin. Ob der Mieter Wohngeld erhält, muss anhand seiner vollständigen Anspruchsvoraussetzungen geprüft werden.

Fragen und Antworten

Darf das Wohngeldamt nach einer gerichtlichen Aufhebung erneut entscheiden?

Ja. Die Aufhebung eines Bescheids bedeutet nicht zwangsläufig, dass Wohngeld bewilligt werden muss. Eine neue Entscheidung muss jedoch die gerichtliche Begründung und die inzwischen vorliegenden Unterlagen berücksichtigen.

Reicht eine versäumte Frist für eine Versagung aus?

Nein. Zusätzlich müssen die gesetzlichen Voraussetzungen einer Versagung wegen fehlender Mitwirkung erfüllt sein. Dazu gehören insbesondere eine erhebliche Erschwerung der Sachverhaltsaufklärung und ein vorheriger schriftlicher Hinweis auf die möglichen Folgen.

Kann eine Vermieterbestätigung einen Kontoauszug ersetzen?

Im Bayreuther Fall behandelte das Gericht die erforderliche Mitwirkung durch die vorliegenden Unterlagen als erfüllt. Daraus folgt aber keine allgemeine Regel, dass jede Vermieterbestätigung ausreicht. Entscheidend ist, welche Tatsachen nachgewiesen werden müssen und wie aussagekräftig der Nachweis ist.

Muss nach einem gewonnenen Verfahren sofort gezahlt werden?

Nicht unbedingt. Wird lediglich ein Versagungsbescheid aufgehoben, ist damit noch kein Zahlungsanspruch zugesprochen. Die übrigen Voraussetzungen für Wohngeld bleiben zu prüfen.

Was sollte ich tun, wenn angeblich fehlende Unterlagen längst eingereicht wurden?

Weisen Sie die Behörde schriftlich auf das Einreichungsdatum hin und fügen Sie möglichst den Eingangsbeleg bei. Prüfen Sie bei einem bereits erlassenen Bescheid zusätzlich die Rechtsbehelfsbelehrung, damit keine Frist verstreicht.

Quellen

Grundlage ist der Gerichtsbescheid des VG Bayreuth vom 15. Mai 2026, B 8 K 26.207. Die gesetzlichen Voraussetzungen ergeben sich aus § 66 SGB I zur fehlenden Mitwirkung und § 67 SGB I zur Nachholung der Mitwirkung.