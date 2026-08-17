Bis zu welchem Einkommen bekommt man das Wohngeld gezahlt?

Wohngeld bekommen Haushalte, die ihre Wohnkosten aus eigener Kraft nur schwer tragen können. Es richtet sich sowohl an Mieterinnen und Mieter als auch an Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum.

Eine einzige Einkommensgrenze, die bundesweit für alle gilt, gibt es jedoch nicht. Entscheidend sind vor allem Haushaltsgröße, Mietenstufe des Wohnorts, berücksichtigungsfähige Miete oder Belastung und das wohngeldrechtliche Gesamteinkommen.

Wer wissen möchte, ob sich ein Wohngeldantrag 2026 lohnt, darf deshalb nicht allein auf seinen Bruttolohn schauen. Gerade Arbeitnehmer können wegen der gesetzlichen Abzüge auch mit einem deutlich höheren Bruttoeinkommen noch innerhalb der Wohngeldgrenzen liegen.

Warum es keine einheitliche Einkommensgrenze beim Wohngeld gibt

Die Frage „Bis zu welchem Einkommen bekommt man Wohngeld?“ lässt sich nur mit Richtwerten beantworten. Das Wohngeldgesetz berechnet den Anspruch individuell.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Mietenstufe. Sie bildet das örtliche Mietniveau ab. Deutschland unterscheidet sieben Mietenstufen. In Gemeinden mit besonders hohen Mieten können höhere Wohnkosten berücksichtigt werden als in Regionen mit einem niedrigen Mietniveau.

Hinzu kommt die Zahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder. Je größer der Haushalt ist, desto höher sind grundsätzlich die berücksichtigungsfähigen Wohnkosten und die möglichen Einkommensgrenzen.

Diese Einkommensgrenzen gelten 2026 als Orientierung

Für 2026 gelten grundsätzlich weiterhin die Berechnungswerte, die zum 1. Januar 2025 angepasst wurden. Zum 1. Januar 2026 gab es keine reguläre neue Wohngelderhöhung.

Unter der Voraussetzung, dass die berücksichtigungsfähige Miete mindestens den jeweiligen Höchstbetrag ausschöpft und rechnerisch noch mindestens 10 Euro Wohngeld entstehen, ergeben sich ungefähr folgende monatliche Obergrenzen beim wohngeldrechtlichen Gesamteinkommen:

Haushalt und Mietenstufe Monatliche Einkommensgrenze 2026 1 Person, Mietenstufe I ca. 1.443 Euro 1 Person, Mietenstufe VII ca. 1.619 Euro 2 Personen, Mietenstufe I ca. 1.953 Euro 2 Personen, Mietenstufe VII ca. 2.181 Euro 3 Personen, Mietenstufe I ca. 2.453 Euro 3 Personen, Mietenstufe VII ca. 2.717 Euro 4 Personen, Mietenstufe I ca. 3.324 Euro 4 Personen, Mietenstufe VII ca. 3.671 Euro

Wichtig: Diese Beträge sind keine festen gesetzlichen Einkommensfreigrenzen. Wer eine niedrigere berücksichtigungsfähige Miete hat, kann bereits bei einem niedrigeren Einkommen aus dem Wohngeld herausfallen. Persönliche Freibeträge können die Grenze dagegen nach oben verschieben.

Bruttoeinkommen ist nicht gleich Wohngeld-Einkommen

Besonders häufig wird das monatliche Bruttogehalt mit dem wohngeldrechtlichen Gesamteinkommen verwechselt. Für die Berechnung zählt jedoch nicht einfach der Betrag auf der Gehaltsabrechnung.

Die Wohngeldstelle ermittelt zunächst das voraussichtliche Jahreseinkommen der Haushaltsmitglieder. Anschließend können gesetzlich vorgesehene Abzüge und Freibeträge berücksichtigt werden.

Von dem maßgeblichen Einkommen werden jeweils 10 Prozent abgezogen, wenn Einkommensteuer, Pflichtbeiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung oder Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung gezahlt werden. Werden alle drei Voraussetzungen erfüllt, können sich damit insgesamt 30 Prozent pauschaler Abzug ergeben.

Deshalb kann beispielsweise ein Arbeitnehmer mit 2.000 Euro oder mehr Bruttoeinkommen unter bestimmten Voraussetzungen durchaus noch Wohngeld bekommen.

Kindergeld und Kinderzuschlag erhöhen das Wohngeld-Einkommen nicht

Für Familien ist besonders wichtig, dass Kindergeld und Kinderzuschlag grundsätzlich nicht als wohngeldrechtliches Einkommen angerechnet werden.

Darüber hinaus sieht das Wohngeldrecht verschiedene Freibeträge vor. Dazu gehören unter bestimmten Voraussetzungen Freibeträge für Alleinerziehende, Menschen mit Schwerbehinderung sowie Personen mit mindestens 33 Jahren an Grundrentenzeiten oder entsprechenden Zeiten in anderen Alterssicherungssystemen.

Auch gesetzliche Unterhaltsverpflichtungen können das bei der Wohngeldberechnung maßgebliche Gesamteinkommen vermindern.

Eine feste Mindesteinkommensgrenze gibt es nicht

Häufig ist von einem „Mindesteinkommen beim Wohngeld“ die Rede. Eine allgemein festgelegte gesetzliche Mindesteinkommensgrenze in Euro gibt es jedoch nicht.

Wohngeld soll grundsätzlich Haushalten helfen, die ihren Lebensunterhalt überwiegend aus eigenen Mitteln bestreiten können, bei denen die Wohnkosten aber im Verhältnis zum Einkommen zu hoch sind.

Bei einem sehr niedrigen Einkommen kann die Wohngeldbehörde deshalb prüfen, wie der Lebensunterhalt tatsächlich finanziert wird. Dabei können neben laufendem Einkommen beispielsweise auch Unterhalt, Unterstützung durch Angehörige oder vorhandene Rücklagen eine Rolle spielen.

Kann der notwendige Lebensunterhalt nicht gedeckt werden, können stattdessen existenzsichernde Leistungen wie das Grundsicherungsgeld nach dem SGB II oder Leistungen nach dem SGB XII in Betracht kommen.

Grundsicherungsgeld schließt Wohngeld häufig aus

Seit dem 1. Juli 2026 heißt die frühere Bürgergeld-Geldleistung nach dem SGB II Grundsicherungsgeld.

Wer Grundsicherungsgeld erhält und bei dessen Berechnung die Kosten für Unterkunft berücksichtigt werden, ist grundsätzlich vom Wohngeld ausgeschlossen. Vergleichbare Ausschlüsse bestehen unter anderem bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie bei Hilfe zum Lebensunterhalt.

Das bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass bei einem sogenannten Mischhaushalt sämtliche Bewohner vom Wohngeld ausgeschlossen sind. Erhält beispielsweise nur ein Haushaltsmitglied eine ausschließende Sozialleistung, können die übrigen Haushaltsmitglieder unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin beim Wohngeld berücksichtigt werden.

Welche Wohnkosten berücksichtigt werden

Mieter erhalten Wohngeld als Mietzuschuss. Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum können einen Lastenzuschuss bekommen.

Die tatsächliche Miete oder Belastung wird allerdings nicht unbegrenzt berücksichtigt. Für jede Haushaltsgröße und jede Mietenstufe gelten Höchstbeträge. Zusätzlich werden eine Klimakomponente und eine pauschalierte Heizkostenentlastung in die Wohngeldberechnung einbezogen.

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Deshalb bedeutet eine besonders hohe tatsächliche Miete nicht automatisch, dass auch der gesamte Betrag die Wohngeldhöhe steigert.

Wann sich ein Wohngeldantrag besonders lohnt

Eine Prüfung kann sich besonders für Rentnerinnen und Rentner mit kleiner Rente, Beschäftigte im Niedriglohnbereich, Alleinerziehende sowie Familien mit niedrigem oder mittlerem Einkommen lohnen.

Auch nach einem Einkommensrückgang, dem Wechsel in Teilzeit, einer dauerhaften Verringerung der Arbeitszeit oder dem Renteneintritt sollte der Wohngeldanspruch neu geprüft werden.

Studierende und Auszubildende können ebenfalls Wohngeld erhalten. Sind jedoch sämtliche Haushaltsmitglieder dem Grunde nach BAföG- oder in bestimmten Fällen berufsausbildungsbeihilfeberechtigt, besteht regelmäßig kein Wohngeldanspruch. Auf die tatsächliche Höhe der Ausbildungsförderung kommt es dabei nicht immer an.

Welche Unterlagen für den Wohngeldantrag wichtig sind

Welche Nachweise verlangt werden, hängt vom Einzelfall ab. Typischerweise benötigt die Wohngeldbehörde unter anderem:

Einkommensnachweise aller zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder,

Mietvertrag und Angaben zur aktuellen Miete,

bei Eigentümern Nachweise über die Belastungen des Wohneigentums,

Nachweise über Unterhaltszahlungen,

Nachweise für mögliche Freibeträge,

gegebenenfalls weitere Unterlagen zu besonderen Einkünften.

Fehlende Unterlagen können häufig nachgereicht werden. Deshalb sollte ein Antrag nicht allein deshalb hinausgezögert werden, weil noch nicht jeder Nachweis vorliegt.

Warum der Monat der Antragstellung wichtig ist

Wohngeld wird nur auf Antrag gezahlt. Der Bewilligungszeitraum beginnt grundsätzlich mit dem Ersten des Monats, in dem der Antrag gestellt wurde, sofern die Anspruchsvoraussetzungen bereits in diesem Monat erfüllt sind.

Wer seinen Antrag erst einen Monat später einreicht, kann deshalb im Regelfall einen kompletten Monat Wohngeld verlieren. Gerade bei knappen Einkommensverhältnissen sollte die Antragstellung daher nicht unnötig hinausgeschoben werden.

Beispiel: Alleinerziehende mit 3.200 Euro Bruttoeinkommen

Eine alleinerziehende Mutter lebt mit zwei minderjährigen Kindern in einer Stadt der Mietenstufe IV. Sie verdient monatlich 3.200 Euro brutto und erhält zusätzlich Kindergeld.

Für die Wohngeldberechnung ist nicht einfach die Summe aus Bruttolohn und Kindergeld entscheidend. Das Kindergeld wird nicht als Wohngeld-Einkommen angerechnet. Vom Erwerbseinkommen können je nach tatsächlicher Situation Abzüge für Steuern sowie Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung vorgenommen werden.

Zusätzlich kann bei einer Alleinerziehenden ein Freibetrag berücksichtigt werden. Ob am Ende tatsächlich ein Anspruch besteht, hängt außerdem von der konkreten Miete und der Mietenstufe ab.

Das Beispiel zeigt: Ein vermeintlich „zu hohes“ Bruttoeinkommen sollte nicht dazu führen, einen möglichen Wohngeldanspruch ungeprüft aufzugeben.

Wichtig: Für 2027 sind Änderungen beim Wohngeld geplant

Für das Jahr 2026 gelten weiterhin die derzeitigen gesetzlichen Berechnungsregeln. Für den 1. Januar 2027 plant die Bundesregierung jedoch eine umfassende Änderung des Wohngeldrechts.

Der Regierungsentwurf sieht unter anderem vor, die eigentlich anstehende Fortschreibung des Wohngeldes auszusetzen, die dauerhafte Heizkostenkomponente zu halbieren und die Wohngeldformel zu verändern.

Nach aktuellem Stand vom 17. August 2026 ist diese Reform noch nicht endgültig beschlossen. Der Gesetzentwurf wurde dem Bundesrat zugeleitet und befindet sich weiterhin im Gesetzgebungsverfahren. Die hier genannten Einkommensgrenzen gelten daher für das laufende Jahr 2026 und sollten nicht ungeprüft auf 2027 übertragen werden.

Fazit: Auch bei höherem Bruttolohn kann Wohngeld möglich sein

Eine feste Wohngeld-Einkommensgrenze für alle Haushalte gibt es nicht. Für einen Einpersonenhaushalt liegt die rechnerische Obergrenze 2026 bei ausreichend hoher Miete je nach Mietenstufe ungefähr zwischen 1.443 und 1.619 Euro monatlichem wohngeldrechtlichem Gesamteinkommen.

Für Familien und größere Haushalte liegen die Grenzen deutlich höher. Entscheidend ist dabei nicht das Bruttoeinkommen, sondern das Einkommen nach den wohngeldrechtlichen Abzügen und Freibeträgen.

Wer nur knapp oberhalb eines Richtwertes liegt, sollte deshalb nicht vorschnell auf einen Antrag verzichten. Die tatsächliche Höhe kann nur anhand von Einkommen, Haushaltsgröße, Miete und Mietenstufe berechnet werden. Verbindlich entscheidet letztlich die zuständige Wohngeldbehörde.

Fragen und Antworten zum Wohngeld-Einkommen 2026

Bis zu welchem Einkommen bekommt ein Single Wohngeld?

Bei ausreichend hoher berücksichtigungsfähiger Miete liegt die rechnerische Obergrenze 2026 ungefähr zwischen 1.443 Euro in Mietenstufe I und 1.619 Euro in Mietenstufe VII. Gemeint ist das wohngeldrechtliche Gesamteinkommen, nicht der Bruttolohn.

Kann man mit 2.000 Euro brutto Wohngeld bekommen?

Ja. Bei Arbeitnehmern können Abzüge für Einkommensteuer sowie Kranken-, Pflege- und Rentenversicherungsbeiträge berücksichtigt werden. Deshalb kann das wohngeldrechtliche Einkommen deutlich unter dem Bruttoeinkommen liegen.

Zählt Kindergeld beim Wohngeld als Einkommen?

Nein. Kindergeld wird grundsätzlich nicht als wohngeldrechtliches Einkommen berücksichtigt. Auch der Kinderzuschlag bleibt grundsätzlich anrechnungsfrei.

Gibt es beim Wohngeld ein festes Mindesteinkommen?

Nein. Eine allgemeine gesetzliche Mindesteinkommensgrenze in Euro gibt es nicht. Der Haushalt muss allerdings nachvollziehbar darlegen können, wie der Lebensunterhalt finanziert wird.

Kann man trotz Grundsicherungsgeld Wohngeld erhalten?

Wer Grundsicherungsgeld erhält und dessen Unterkunftskosten bei dieser Leistung berücksichtigt werden, ist grundsätzlich vom Wohngeld ausgeschlossen. In Mischhaushalten können für andere Haushaltsmitglieder jedoch Ausnahmen beziehungsweise eigene Wohngeldansprüche bestehen.

Warum ist die Mietenstufe so wichtig?

Die Mietenstufe bestimmt mit, wie hoch die maximal berücksichtigungsfähigen Wohnkosten sind. In Regionen mit hohem Mietniveau kann deshalb auch bei einem höheren Einkommen noch ein Wohngeldanspruch bestehen.

Gelten diese Einkommensgrenzen auch 2027?

Nicht zwingend. Für den 1. Januar 2027 befindet sich derzeit eine Wohngeldreform im Gesetzgebungsverfahren. Wird sie beschlossen, ändern sich unter anderem Berechnungsparameter und damit voraussichtlich auch die Einkommensobergrenzen.