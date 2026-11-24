Das Sozialgericht München verpflichtete die Pflegekasse, einer 58-jährigen Rollstuhlnutzerin mit Pflegegrad 3 einen Zuschuss von 4.180 Euro zu bewilligen. Das Geld ist für einen barrierefreien Weg durch den Garten zur Terrassentür bestimmt (Urteil vom 10. November 2026, Az. S 7 P 571/26).

Auch der Zugang zum Wohnhaus kann zum Wohnumfeld im Sinne des § 40 Abs. 4 SGB XI gehören. Im konkreten Fall soll der Gartenweg der Frau ermöglichen, ihr Haus wieder ohne Hilfe zu betreten und zu verlassen.

Wann die Pflegekasse einen Zuschuss gewähren kann

Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 bis 5 können bei ihrer Pflegekasse bis zu 4.180 Euro je Maßnahme beantragen, soweit kein anderer Leistungsträger vorrangig zuständig ist. Voraussetzung ist nach § 40 Abs. 4 SGB XI, dass die Maßnahme die häusliche Pflege ermöglicht, sie erheblich erleichtert oder eine möglichst selbstständige Lebensführung wiederherstellt.

Ob und in welcher Höhe sie den Zuschuss im Einzelfall bewilligt, entscheidet die Pflegekasse grundsätzlich nach Ermessen.

Geht es um mehr Selbstständigkeit, muss die Maßnahme nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ein grundlegendes Bedürfnis betreffen und die Selbstständigkeit im Alltag deutlich verbessern. Dabei genügt es, wenn die pflegebedürftige Person eine wichtige Alltagshandlung wieder selbst ausführen kann.

So erkannte das Bundessozialgericht den Austausch einer Duscharmatur als geeignete Maßnahme an, weil der Betroffene danach Wassermenge und Temperatur wieder eigenständig einstellen konnte (Urteil vom 25. November 2015, Az. B 3 P 3/14 R, Rn. 22).

Warum die Klägerin einen Weg zur Terrassentür braucht

Die Klägerin erhält seit Januar 2019 Leistungen nach Pflegegrad 3. Am 12. August 2025 beantragte sie den Zuschuss für den Gartenweg.

Mit dem Fortschreiten ihrer Multiplen Sklerose verlor die Frau so viel Handkraft, dass sie die Rampe an der Haustür nicht mehr aus eigener Kraft bewältigen konnte.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Ein Pflegegutachten vom 26. März 2024 dokumentierte, dass neben der bereits stark eingeschränkten linken Hand auch die Kraft in der rechten Hand nachließ. Im Juli 2025 bewilligte die Krankenkasse ein Rollstuhlzuggerät mit automatischer Andockung, weil die Klägerin ihr bisheriges Gerät nicht mehr eigenständig mit dem Rollstuhl verbinden konnte.

Warum trotz des früheren Zuschusses ein weiterer möglich ist

Die Pflegekasse hatte bereits am 21. Oktober 2016 einen Zuschuss für einen Treppenlift bewilligt. Ein weiterer Zuschuss kommt nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts in Betracht, wenn sich die Pflegesituation objektiv verändert und dadurch eine weitere Anpassung des Wohnumfelds erforderlich wird (Urteil vom 19. April 2007, Az. B 3 P 8/06 R).

Nach Auffassung des Sozialgerichts München kann eine neu hinzugekommene Einschränkung eine solche Veränderung begründen. Im Fall der Klägerin wertete die Kammer den durch das Pflegegutachten belegten weitgehenden Verlust der Handkraft als wesentliche Änderung seit der Bewilligung des Treppenlifts.

Warum eine weitere Rampe an der Haustür nicht ausreichte

Die von der Pflegekasse ins Spiel gebrachte weitere Rampe an der Haustür hielt das Gericht für ungeeignet. Vor der Haustür lässt die Garage zu wenig Platz, um das Rollstuhlzuggerät einzusetzen. Der barrierefreie Gartenweg ermöglicht der Klägerin dagegen, das Haus mit ihrem vorhandenen Zuggerät über die Terrassentür selbstständig zu betreten und zu verlassen.

Fazit

Der vom Gericht zugesprochene Höchstbetrag deckt rund ein Drittel der Gesamtkosten von 12.590,95 Euro ab.

Wer nach einem früher geförderten Umbau erneut einen Zuschuss beantragt, sollte erklären, was sich seither verändert hat und warum die bisherige Lösung nicht mehr ausreicht. Ein aktuelles Pflegegutachten kann die veränderten Einschränkungen belegen. Ein Kostenvoranschlag zeigt, welche Arbeiten geplant sind und was sie kosten.

Quellen

SG München, Urteil vom 10. November 2026, Az. S 7 P 571/26, Entscheidungsnachweis