Wer vor dem Sozialgericht um Bürgergeld, Rente oder andere Sozialleistungen streitet, kann seit einiger Zeit den digitalen Weg über „Mein Justizpostfach“ (MJP) nutzen. Doch wo liegen die Grenzen dieses kostenlosen Zugangs? Ein aktueller Beschluss des Verwaltungsgerichts (VG) Berlin (Az. 1 L 289/26) zeigt deutlich: Die Justiz muss sich nicht durch massenhafte digitale Eingaben lahmlegen lassen.

Was war passiert? 800 Seiten pro Tag ans Sozialgericht

Auslöser des Rechtsstreits war ein Mann, der sich im Herbst 2025 einen Zugang zum elektronischen Bürger- und Organisationenpostfach – genauer gesagt zu „Mein Justizpostfach“ (MJP) – einrichtete.

Zwischen Oktober 2025 und Juni 2026 sandte er allein an das Sozialgericht (SG) Berlin unglaubliche 182.268 Seiten, verteilt auf 2.841 Nachrichten und 26.456 Anhänge. Statistisch entspricht das rund 800 Seiten pro Tag.

Brisant dabei war, dass ein Großteil der Schriftsätze gar keine laufenden Verfahren am SG Berlin betraf, sondern richtete sich an andere Gerichte (wie das SG Cottbus oder dortige Verwaltungsgerichte). Das SG Berlin wurde vom Absender schlicht als kostenlose digitale Postverteilungsstelle genutzt.

Dem Präsidenten des SG Berlin reichte es schließlich

Er teilte dem Mann mit, dass das Gericht die offensichtlich rechtsmissbräuchlichen Nachrichten künftig weder zur Kenntnis nehmen noch an andere Gerichte weiterleiten werde.

Das SG Cottbus schloss sich diesem Vorgehen an. Nachdem Verfassungsbeschwerden vor dem Berliner Verfassungsgerichtshof sowie dem Bundesverfassungsgericht gescheitert waren, stellte der Mann einen Eilantrag beim VG Berlin – und lehnte gleichzeitig die dortigen Richter wegen Befangenheit ab.

Die Entscheidung des VG Berlin: Kein Verstoß gegen effektiven Rechtsschutz

Mit Beschluss vom 28. Oktober 2026 (Az. 1 L 289/26) wies das VG Berlin den Eilantrag vollumfänglich zurück. Die juristische Begründung liefert wichtige Leitplanken für den elektronischen Rechtsverkehr:

Verbot des Rechtsmissbrauchs (§ 242 BGB analog im Prozessrecht)

Auch im gerichtlichen Verfahren gilt der Grundsatz von Treu und Glauben. Wer ein Kommunikationsmittel der Justiz durch massenhafte, teils verfahrensfremde Eingaben funktionsunfähig macht, handelt rechtsmissbräuchlich. Die Gerichtsverwaltung darf in solchen Extremfällen Maßnahmen zum Schutz der Arbeitsfähigkeit ergreifen.

Kein Eingriff in Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz (Effektiver Rechtsschutz)

Der Antragsteller argumentierte, die Nichtbeachtung seiner MJP-Nachrichten komme einer faktischen Sperrung gleich und verletze sein Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz. Dem erteilte das Gericht eine klare Absage: Der Zugang zu den Gerichten bleibt gewahrt, weil dem Mann weiterhin der klassische Postweg (sowie die persönliche Abgabe oder Rechtsantragstelle) offensteht.

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Das Gericht verwies trocken darauf, dass die Sozialgerichtsbarkeit über Jahrzehnte hinweg auch ohne digitales Justizpostfach effektiven Rechtsschutz gewährleistet habe.

Ausnahme für berechtigte Anliegen

Das VG Berlin stellte klar, dass die Maßnahme kein pauschales Gehörsverbot bedeutet. Sollte sich der Mann ausnahmsweise in nicht missbräuchlicher Weise an die Gerichte wenden, wird ihm selbstverständlich weiterhin Rechtsschutz gewährt.

Befangenheitsantrag als Missbrauch

Auch das pauschale Ablehnungsgesuch gegen die Richter des VG Berlin verwarf die Kammer direkt als unzulässig. Allein die Tatsache, dass andere Kammern desselben Gerichts die Nachrichten ebenfalls bis auf Weiteres nicht berücksichtigen, begründet keine Besorgnis der Befangenheit.

Was bedeutet das Urteil für Leistungsberechtigte im Sozialrecht?

Für Bürgergeld-Empfänger, Rentner oder andere Kläger vor den Sozialgerichten gilt grundsätzlich: Keine Sorge bei normalen Klagen. Das Urteil betrifft einen absoluten Ausnahmefall extremer Überflutung und schränkt die Rechte normaler Rechtssuchender nicht ein. Dennoch lassen sich drei wichtige Praxistipps für den Umgang mit dem Sozialgericht ableiten:

Sachlich und präzise bleiben: Wer gegen einen Bescheid des Jobcenters klagt oder einen Eilantrag stellt, sollte Dokumente gebündelt und geordnet einreichen. Das erleichtert den Richtern die Arbeit und beschleunigt das eigene Verfahren.

Zuständiges Gericht direkt anschreiben: Schriftsätze sollten immer direkt an das Gericht gesendet werden, bei dem das Verfahren tatsächlich anhängig ist – und nicht über Umwege an andere Gerichte geschickt werden.

Sichere Übermittlungswege nutzen: „Mein Justizpostfach“ (über die BundID) ist ein rechtssicherer Weg, um Fristen zu wahren (§ 65a SGG).

Eine einfache E-Mail reicht vor dem Sozialgericht hingegen weiterhin nicht aus, um wirksam Klage zu erheben oder Berufung einzulegen.