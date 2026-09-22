Pflegegeld: Gericht verpflichtet Kasse zur Zahlung nach falschem Gutachten

Die Krankenkasse wollte zehn Stunden Intensivpflege täglich nicht weiter bezahlen. Ein Eilantrag verhinderte, dass die Versorgung bis zur endgültigen Entscheidung wegbrach. Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg verpflichtete die Kasse, die außerklinische Intensivpflege vorläufig weiter zu finanzieren (L 9 KR 378/26 B ER)

Der Beschluss zeigt: Droht nach einer Ablehnung eine gefährliche Versorgungslücke, müssen Betroffene nicht Monate auf das Ende von Widerspruch und Klage warten. Ein Eilantrag kann die laufende Versorgung vorläufig sichern, wenn ohne sie schwere gesundheitliche Schäden drohen.

Zugleich stärkt das Gericht Betroffene bei einem zentralen Streitpunkt. Für Intensivpflege muss nicht jeden Tag tatsächlich ein lebensgefährlicher Notfall eintreten. Entscheidend ist, ob schwere Krisen unvorhersehbar auftreten können und dann sofortiges medizinisches oder pflegerisches Eingreifen nötig ist.

Wer einen Ablehnungs- oder Kürzungsbescheid erhält, sollte deshalb schnell handeln. Für den Widerspruch gilt grundsätzlich eine Frist von einem Monat nach Bekanntgabe.

Der Beschluss enthält noch einen zweiten wichtigen Punkt: Das LSG äußert erhebliche Zweifel an Gutachten des Medizinischen Dienstes, wenn nicht erkennbar ist, wer sie erstellt hat und welche fachliche Qualifikation diese Person besitzt.

Zehn Stunden Pflege täglich standen auf dem Spiel

Im Verfahren ging es um ein 2024 geborenes, schwer erkranktes Kind. Es leidet unter angeborenen Fehlbildungen, darunter einer operierten Fehlbildung der Speiseröhre, einer schweren Schluckstörung und erheblichen Problemen der Atemwege.

Die Krankenkasse hatte zunächst zehn Stunden außerklinische Intensivpflege täglich übernommen. Das entspricht bei 30 Tagen 300 Stunden professioneller Versorgung im Monat. Für die weitere Versorgung lehnte sie die Kostenübernahme jedoch ab.

Bei dem Kind können Nahrung, Speichel oder Mageninhalt in die Atemwege gelangen. Die behandelnden Ärzte beschrieben Aspirations- und Erstickungsgefahr, Sauerstoffabfälle sowie Instabilität von Atmung und Kreislauf.

In solchen Situationen muss eine Pflegefachkraft unmittelbar reagieren können, etwa durch Absaugen, veränderte Lagerung oder Sauerstoffgabe.

Gericht sichert Versorgung trotz ungeklärtem Anspruch

Ob das Kind alle Voraussetzungen für außerklinische Intensivpflege endgültig erfüllt, konnte das LSG im Eilverfahren noch nicht klären. Dafür wären weitere medizinische Ermittlungen notwendig gewesen.

Das Gericht musste trotzdem entscheiden, ob die Versorgung zunächst weiterläuft. Dem Kostenrisiko der Krankenkasse standen mögliche schwere gesundheitliche Schäden beim Kind gegenüber.

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Das LSG stellte den Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit in den Vordergrund. Die Leistung gilt vorläufig bis zum 31. Januar 2027, längstens bis zum rechtskräftigen Abschluss des Hauptsacheverfahrens.

Wo liegt die Anspruchsgrenze?

Nicht jede schwere Erkrankung und nicht jedes allgemeine Gesundheitsrisiko begründet einen Anspruch auf außerklinische Intensivpflege.

Erforderlich ist ein besonders hoher Bedarf an medizinischer Behandlungspflege nach § 37c SGB V. Vereinfacht gesagt: Es reicht nicht die bloße Möglichkeit, dass sich der Gesundheitszustand verschlechtert.

Der Zustand muss vielmehr so gefährdet sein, dass eine qualifizierte Pflegefachkraft überwachen und bei kritischen Veränderungen sofort eingreifen können muss.

Die Grenze lässt sich deshalb so zusammenfassen: Eine entfernte oder theoretische Gefahr reicht nicht. Eine konkrete medizinische Gefahrenlage mit notwendiger sofortiger Intervention kann den Anspruch dagegen begründen.

Dabei müssen solche Krisen nicht tatsächlich jeden Tag eintreten.

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MD verwies auch auf Tage ohne Absaugen

Der Medizinische Dienst bewertete die Situation anders. Nach den im Beschluss wiedergegebenen Feststellungen wurde das Kind teilweise zwei- bis siebenmal täglich abgesaugt, an manchen Tagen jedoch überhaupt nicht.

Außerdem verwies der MD darauf, dass die Eltern längere Teile der Versorgung übernahmen und nicht regelmäßig lebensbedrohliche Ereignisse mit unmittelbarem Interventionsbedarf dokumentiert waren.

Diese Umstände reichten dem LSG nicht. Auch die notwendige Überwachung und Bereitschaft zum sofortigen Eingreifen kann Teil der Intensivpflege sein, selbst wenn zeitweise keine konkrete Behandlung erfolgt.

Gericht zweifelt am MD-Gutachten

Der Beschluss lässt noch aus einem zweiten Grund aufhorchen. Die beiden Gutachten des Medizinischen Dienstes ließen laut Gericht nicht erkennen, wer sie erstellt hatte.

Damit blieb offen, ob die begutachtende Person Arzt oder Ärztin war, welche Fachrichtung sie hatte und ob beide Gutachten von derselben Person stammten.

Nach Auffassung des Senats spricht jedoch einiges dafür, dass ein MD-Gutachten den Ersteller namentlich erkennen lassen muss. Eine endgültige Entscheidung traf das Gericht zu dieser Frage jedoch nicht.

Gericht fand weitere Fehler im Gutachten

Zusätzlich beanstandete das LSG mangelnde Sorgfalt im MD-Gutachten vom April. Unter anderem waren Verordnungsdatum und Leistungszeitraum falsch angegeben. Auch die aufgeführten Unterlagen passten teilweise nicht zum maßgeblichen Zeitraum.

Solche Schlampereien sind in Fällen wie diesem hochgefährlich. Ein falsch angegebener Zeitrahmen kann einen Menschen, der ohne sofortigen fachlichen Eingriff zu ersticken droht, das Leben kosten.

Erhalten Sie eine Ablehnung, sollten Sie das MD-Gutachten genau kontrollieren. Prüfen Sie, welche ärztlichen Unterlagen berücksichtigt wurden, ob Daten und Zeiträume stimmen und ob der tatsächliche Pflegebedarf richtig beschrieben wurde.

Unbedingt achten sollten Sie auf ärztliche Angaben dazu, welche Krisen drohen, wie plötzlich sie auftreten können und welche Maßnahmen dann sofort notwendig sind.

Das sollten Sie bei einer Ablehnung prüfen

Prüfen Sie zuerst, ob durch den Bescheid unmittelbar Pflege- oder Überwachungsstunden wegfallen. Droht dadurch eine akute Versorgungslücke, kann neben dem Widerspruch ein Eilantrag notwendig sein.

Für den Leistungsanspruch kommt es darauf an, wie konkret die gesundheitliche Gefahr ist und warum eine qualifizierte Pflegefachkraft kurzfristig eingreifen können muss.

Kontrollieren Sie außerdem Fehler oder Lücken im MD-Gutachten und legen Sie aussagekräftige ärztliche Unterlagen zur konkreten Gefahrenlage vor.

FAQ: Übernahme außerklinischer Intensivpflege

Wann kann ein Eilantrag wichtig werden?

Wenn eine laufende Intensivpflege gestrichen oder gekürzt wird und dadurch schwere gesundheitliche Folgen drohen. Das Sozialgericht kann die Versorgung vorläufig sichern, bevor der eigentliche Streit endgültig entschieden ist.

Reicht jede mögliche Verschlechterung für Intensivpflege?

Nein. Eine lediglich theoretische Gefahr genügt nicht. Erforderlich ist ein besonders hoher medizinischer Pflegebedarf mit konkreter Notwendigkeit zur Überwachung und zum schnellen fachlichen Eingreifen.

Muss jeden Tag tatsächlich ein lebensgefährlicher Notfall eintreten?

Nein. Nach dem LSG können auch unvorhersehbar wiederkehrende Krisen ausreichen, wenn sie sofortiges Eingreifen verlangen.

Quellen

Gemeinsamer Bundesausschuss: Richtlinie über die Verordnung von außerklinischer Intensivpflege

Gesetze im Internet: § 37c SGB V – Außerklinische Intensivpflege

Gesetze im Internet: § 66 SGG – Rechtsbehelfsbelehrung

Gesetze im Internet: § 84 SGG – Widerspruchsfrist

Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 18.08.2026 – L 9 KR 378/26 B ER