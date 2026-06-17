Schwerbehinderte müssen ab 2027 auf Änderungen einstellen

Für schwerbehinderte Menschen könnten sich ab 2027 mehrere Veränderungen ergeben, die den Alltag, die Gesundheitsversorgung und den Umgang mit Behörden betreffen. Die Bundesregierung arbeitet an verschiedenen Vorhaben, die nicht ausschließlich Schwerbehinderte betreffen, für diese Gruppe aber besonders spürbar sein können.

Einige Punkte befinden sich noch im Gesetzgebungsverfahren oder in der Projektplanung. Sie sind daher noch nicht in allen Einzelheiten endgültig beschlossen. Betroffene sollten die Entwicklung dennoch aufmerksam verfolgen, weil sich daraus finanzielle, organisatorische und praktische Folgen ergeben können.

Höhere Zuzahlungen in der gesetzlichen Krankenversicherung geplant

Eine der auffälligsten geplanten Änderungen betrifft die Zuzahlungen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Nach dem Entwurf des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes sollen gesetzliche Zuzahlungen steigen. Das kann für schwerbehinderte Menschen besonders relevant sein, weil sie häufig regelmäßiger auf Medikamente, Heilmittel, Hilfsmittel oder stationäre Behandlungen angewiesen sind.

Bislang liegen viele Zuzahlungen bei mindestens 5 Euro und höchstens 10 Euro. Künftig sollen daraus nach den Plänen mindestens 7,50 Euro und höchstens 15 Euro werden. Auch bei bestimmten stationären Leistungen sowie bei Teilen der außerklinischen Intensivpflege ist eine Erhöhung von 10 auf 15 Euro pro Kalendertag vorgesehen.

Zusätzlich soll die Zuzahlung je Verordnung für Heilmittel, häusliche Krankenpflege und bestimmte Formen außerklinischer Intensivpflege steigen. Statt bisher 10 Euro je Verordnung wären dann 15 Euro vorgesehen. Für Menschen mit chronischen Erkrankungen, Pflegebedarf oder häufigen Therapien kann sich dadurch im Jahresverlauf eine spürbare Mehrbelastung ergeben.

Die bekannten Belastungsgrenzen sollen nach dem Entwurf weiterhin gelten. Grundsätzlich liegt die Grenze bei 2 Prozent des jährlichen Bruttoeinkommens. Für chronisch kranke Menschen gilt eine abgesenkte Grenze von 1 Prozent, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind.

Wer diese Grenze erreicht, kann sich für den Rest des Jahres von weiteren gesetzlichen Zuzahlungen befreien lassen. Für schwerbehinderte Menschen mit regelmäßig hohen Gesundheitskosten bleibt es daher besonders wichtig, Belege zu sammeln und frühzeitig zu prüfen, ob eine Befreiung möglich ist.

Teil-Krankschreibung und Teilkrankengeld sollen eingeführt werden

Ein weiterer geplanter Schritt betrifft Beschäftigte, die wegen einer Erkrankung nicht voll arbeiten können. Vorgesehen ist die Einführung einer Teilarbeitsunfähigkeit. Ergänzend soll es ein Teilkrankengeld geben.

Das Modell soll greifen, wenn eine längere Arbeitsunfähigkeit von mehr als vier Wochen zu erwarten ist und eine teilweise Tätigkeit aus medizinischer Sicht möglich erscheint. Die Arbeitsleistung könnte dann in Stufen von 25, 50 oder 75 Prozent der bisherigen Tätigkeit erfolgen. Ziel ist es, einen schrittweisen Verbleib im Arbeitsleben oder eine behutsame Rückkehr zu ermöglichen.

Für schwerbehinderte Beschäftigte kann diese Regelung im Einzelfall hilfreich sein. Sie könnte verhindern, dass Menschen vollständig aus dem Arbeitsprozess herausfallen, obwohl sie noch eingeschränkt leistungsfähig sind. Zugleich darf daraus kein Druck entstehen, trotz Krankheit zu arbeiten.

Nach dem Entwurf soll die Teilarbeitsunfähigkeit freiwillig sein. Sie setzt eine ärztliche Feststellung, das Einverständnis der versicherten Person und die Zustimmung des Arbeitgebers voraus. Lehnt der Arbeitgeber ab, bleibt es bei der vollständigen Arbeitsunfähigkeit.

Ein automatischer Anspruch auf einen besonders angepassten Arbeitsplatz ergibt sich daraus nach dem Entwurf nicht.

Das kann in der Praxis zu Konflikten führen, wenn die teilweise Arbeitsfähigkeit zwar medizinisch möglich wäre, die betrieblichen Bedingungen aber nicht passen. Schwerbehinderte Beschäftigte sollten in solchen Fällen auch die Schwerbehindertenvertretung, den Betriebsrat oder das Integrationsamt einbeziehen.

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Hilfsmittelversorgung könnte stärker auf Wirtschaftlichkeit geprüft werden

Auch im Bereich der Hilfsmittel sind Änderungen vorgesehen. Der GKV-Spitzenverband soll geeignete Hilfsmittel bestimmen können, für die Festbeträge gelten. Gemeint sind Beträge, bis zu denen die Krankenkasse die Kosten übernimmt.

Für Betroffene kann das bedeuten, dass bei bestimmten Hilfsmitteln stärker darauf geachtet wird, welches Produkt innerhalb dieses Betrags verfügbar ist. Entscheidend bleibt, ob die Versorgung im Einzelfall ausreichend, zweckmäßig und medizinisch notwendig ist. Dennoch kann es häufiger zu Diskussionen über Mehrkosten kommen.

Schwerbehinderte Menschen sind auf Hilfsmittel oft dauerhaft angewiesen. Dazu können Rollstühle, Orthesen, Hörhilfen, Prothesen oder andere technische Unterstützungen gehören. Wenn Festbeträge ausgeweitet oder stärker genutzt werden, sollten Betroffene genau prüfen, ob das angebotene Hilfsmittel ihren konkreten Bedarf tatsächlich erfüllt.

Kommt es zu einer Ablehnung oder zu einer Versorgung, die nicht ausreicht, kann ein Widerspruch sinnvoll sein. Dabei sollten ärztliche Begründungen, Gutachten und konkrete Alltagseinschränkungen möglichst genau dokumentiert werden. Gerade bei individuell angepassten Hilfsmitteln ist eine gute Begründung oft entscheidend.

Mehr Barrierefreiheit bei privaten Anbietern geplant

Neben finanziellen und gesundheitlichen Fragen geht es auch um den Abbau von Barrieren. Die Bundesregierung hat einen Entwurf zur Änderung des Behindertengleichstellungsgesetzes beschlossen. Damit soll Barrierefreiheit nicht nur im öffentlichen Bereich verbessert werden, sondern auch stärker bei privaten Anbietern von Waren und Dienstleistungen.

Private Anbieter sollen im Einzelfall angemessene Vorkehrungen treffen müssen. Dazu kann etwa eine mobile Rampe gehören, wenn ein Geschäft nur über eine Stufe erreichbar ist. Auch das Vorlesen einer Speisekarte oder eine verständliche Kommunikation können solche Vorkehrungen sein.

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Die Pflicht soll jedoch nicht grenzenlos gelten. Unternehmen sollen nur dann handeln müssen, wenn die Maßnahme zumutbar ist und keine unverhältnismäßige Belastung entsteht. In der Praxis wird daher häufig vom Einzelfall abhängen, was verlangt werden kann.

Für Menschen mit Behinderung könnte sich trotzdem ein besserer Zugang zu Dienstleistungen ergeben. Wer abgewiesen wird oder keine angemessene Unterstützung erhält, soll ein kostenloses Schlichtungsverfahren nutzen können. Bleibt das erfolglos, kann unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Klage auf Beseitigung und Unterlassung möglich sein.

Bundesverwaltung und öffentliche Gebäude sollen barrierefreier werden

Auch die Bundesverwaltung soll stärker auf Barrierefreiheit ausgerichtet werden. Dazu gehören barrierefreie Dokumente, besser zugängliche Informationen und langfristig barrierefreiere Bundesgebäude. Für viele Betroffene ist das nicht nur eine technische Frage, sondern eine Frage der gleichberechtigten Teilhabe.

Wenn Anträge, Bescheide oder Formulare nicht verständlich oder nicht zugänglich sind, erschwert das den Zugang zu Leistungen. Geplante Verbesserungen bei Leichter Sprache und Gebärdensprache können hier Entlastung bringen. Auch digitale Verwaltungsangebote müssen so gestaltet sein, dass sie für möglichst viele Menschen nutzbar sind.

Geplant ist außerdem ein Kompetenzzentrum für Leichte Sprache und Gebärdensprache. Ein solches Angebot kann Behörden dabei unterstützen, Informationen verständlicher und zugänglicher bereitzustellen. Entscheidend wird sein, wie schnell diese Verbesserungen tatsächlich im Alltag ankommen.

Digitaler Schwerbehindertenausweis kommt schrittweise

Der Schwerbehindertenausweis soll künftig auch digital nutzbar werden. Vorgesehen ist eine Umsetzung über die europäische digitale Identitäts-Wallet, die sogenannte EUDI-Wallet. Nach den bisherigen Planungen ist ein Projektzeitraum von Mitte 2026 bis 2029 vorgesehen.

Das bedeutet: Eine sofortige bundesweite Umstellung zum 1. Januar 2027 ist nicht zu erwarten. Vielmehr dürfte die Einführung schrittweise erfolgen. Der bisherige Ausweis wird dadurch nicht von einem Tag auf den anderen überflüssig.

Für Betroffene kann ein digitaler Nachweis im Alltag Vorteile bringen. Er könnte etwa bei Reisen, bei Kontrollen oder beim Nachweis von Vergünstigungen hilfreich sein. Gleichzeitig müssen Datenschutz, einfache Bedienbarkeit und eine verlässliche technische Umsetzung gewährleistet sein.

Europäischer Behindertenausweis soll Reisen erleichtern

Auf europäischer Ebene kommt außerdem der Europäische Behindertenausweis. Er soll Menschen mit Behinderung helfen, ihren Status auch in anderen EU-Staaten leichter nachzuweisen. Dadurch sollen Vergünstigungen und Unterstützungsangebote im jeweiligen Reiseland besser zugänglich werden.

Der Ausweis soll nicht automatisch überall dieselben Leistungen garantieren. Vielmehr geht es darum, dass der Behindertenstatus anerkannt wird und bestehende Vorteile im Gastland einfacher genutzt werden können. Welche konkreten Vergünstigungen gelten, hängt weiterhin vom jeweiligen Land und Anbieter ab.

Für schwerbehinderte Menschen, die innerhalb der EU reisen, kann der neue Ausweis dennoch eine praktische Erleichterung sein. Besonders relevant ist das für den Zugang zu Kulturangeboten, Verkehr, Freizeitangeboten oder touristischen Dienstleistungen. Die Umsetzung wird aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Überblick über mögliche Änderungen

Bereich Mögliche Änderung Krankenversicherung Zuzahlungen sollen steigen, etwa von bisher 5 bis 10 Euro auf künftig 7,50 bis 15 Euro. Heilmittel und Pflegeleistungen Die Zuzahlung je Verordnung soll von 10 auf 15 Euro steigen. Arbeitsunfähigkeit Teil-Krankschreibung und Teilkrankengeld sollen bei längeren Erkrankungen möglich werden. Hilfsmittel Festbeträge und Wirtschaftlichkeitsprüfungen könnten stärker genutzt werden. Barrierefreiheit Private Anbieter sollen im Einzelfall angemessene Vorkehrungen treffen müssen. Schwerbehindertenausweis Der digitale Nachweis soll schrittweise über die EUDI-Wallet eingeführt werden.

Was Betroffene jetzt beachten sollten

Schwerbehinderte Menschen sollten die geplanten Änderungen nicht vorschnell als endgültig betrachten. Viele Vorhaben können sich im parlamentarischen Verfahren noch verändern. Dennoch ist es sinnvoll, sich frühzeitig auf mögliche Folgen vorzubereiten.

Besonders bei den geplanten höheren Zuzahlungen lohnt sich eine genaue Haushaltsplanung. Wer regelmäßig Medikamente, Therapien oder Pflegeleistungen benötigt, sollte prüfen, wann die persönliche Belastungsgrenze erreicht sein könnte. Eine Zuzahlungsbefreiung kann finanzielle Entlastung bringen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.

Beschäftigte mit Schwerbehinderung sollten sich außerdem über die geplante Teil-Krankschreibung informieren. Sie kann Chancen eröffnen, darf aber nicht zu Überforderung führen. Wichtig ist eine sorgfältige ärztliche Einschätzung und eine klare Abstimmung mit dem Arbeitgeber.

Bei Hilfsmitteln sollten Betroffene darauf achten, dass nicht allein der Preis entscheidet. Entscheidend ist, ob das Hilfsmittel die konkrete Einschränkung angemessen ausgleicht. Wer Zweifel hat, sollte Beratung einholen und Bescheide genau prüfen.

Ein Beispiel aus der Praxis zu den geplanten Änderungen

Eine schwerbehinderte Arbeitnehmerin mit chronischer Erkrankung ist regelmäßig auf Physiotherapie, Medikamente und ein orthopädisches Hilfsmittel angewiesen. Wenn die geplanten höheren Zuzahlungen ab 2027 umgesetzt werden, steigen ihre Ausgaben im Jahresverlauf spürbar. Sie sammelt deshalb alle Quittungen und beantragt rechtzeitig eine Befreiung, sobald ihre Belastungsgrenze erreicht ist.

Nach einem Krankheitsschub kann sie zunächst nicht wieder voll arbeiten. Ihr Arzt hält aber eine Tätigkeit im Umfang von 50 Prozent für möglich. Mit ihrem Einverständnis und der Zustimmung des Arbeitgebers könnte eine Teil-Krankschreibung helfen, den Wiedereinstieg vorsichtig zu gestalten.

Gleichzeitig benötigt sie ein neues Hilfsmittel, das besser an ihre Einschränkung angepasst ist. Die Krankenkasse verweist zunächst auf ein günstigeres Modell. Mit einer ärztlichen Begründung und einer genauen Beschreibung der Alltagssituation kann sie darlegen, warum die bessere Versorgung notwendig ist.

Das Beispiel zeigt, worauf es ab 2027 ankommen kann: Betroffene müssen ihre Ansprüche gut dokumentieren, Fristen beachten und bei Bedarf Unterstützung suchen. Die geplanten Änderungen können neue Möglichkeiten eröffnen, bringen aber auch zusätzliche Anforderungen im Umgang mit Krankenkassen, Arbeitgebern und Anbietern mit sich.