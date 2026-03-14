Medizinischer Dienst prüft Krankengeld: Diese Fehler können alles kippen

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Wenn die Krankenkasse den Medizinischen Dienst einschaltet, beginnt für viele Betroffene eine Phase der Unsicherheit. Plötzlich steht nicht mehr nur die Krankheit im Raum, sondern die Sorge, das Krankengeld könne bald enden. Genau hier passieren die größten Fehler.

Viele sammeln Befunde, Atteste und Arztbriefe, bereiten aber den entscheidenden Punkt nicht vor: die Frage, warum der konkrete Job im aktuellen Zustand tatsächlich nicht mehr ausgeübt werden kann. Rechtlich ist genau das der Maßstab. Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn Versicherte ihre zuletzt vor der Arbeitsunfähigkeit ausgeübte Tätigkeit wegen Krankheit nicht mehr oder nur unter Gefahr der Verschlimmerung ausüben können.

Der Medizinische Dienst prüft also nicht abstrakt, ob jemand krank ist. Er prüft, ob die reale Arbeit mit den tatsächlichen Beschwerden noch vereinbar ist. In der Begutachtungsanleitung heißt es ausdrücklich, dass die konkrete berufliche Tätigkeit für die Beurteilung maßgeblich ist. Genau deshalb reicht eine Diagnose allein oft nicht aus.

Wer Rückenschmerzen, Depressionen, Long Covid oder Migräne hat, ist nicht automatisch in jedem Beruf arbeitsunfähig. Entscheidend ist, wie sich die Erkrankung auf die zuletzt ausgeübte Tätigkeit auswirkt.

Nicht die Diagnose entscheidet, sondern der konkrete Arbeitsplatz

Hier liegt der Punkt, den viele unterschätzen. Ein Lagerarbeiter mit Bandscheibenproblemen muss andere Einschränkungen belegen als eine Bürokraft. Eine Pflegekraft mit Schulterproblemen ist anders betroffen als ein Callcenter-Mitarbeiter mit derselben Diagnose. Und bei psychischen Erkrankungen kommt es nicht nur auf die Diagnose an, sondern darauf, ob Zeitdruck, Konflikte, Kundenkontakt, Schichtdienst oder hohe Konzentrationsanforderungen den Arbeitsalltag unmöglich machen.

Der Medizinische Dienst Bayern beschreibt das klar: Im Mittelpunkt steht die Frage, inwiefern die Arbeit noch ausgeübt werden kann und welche Rolle der Arbeitsplatz für die Erkrankung spielt.

Genau deshalb ist es riskant, sich nur mit Arztbriefen in das Verfahren zu begeben. Wer seine Tätigkeit zu pauschal schildert, verliert oft an der entscheidenden Stelle. Aus „Büroarbeit“ wird sonst schnell ein harmlos klingender Standardfall, obwohl der Alltag in Wahrheit aus stundenlanger Bildschirmarbeit, ständiger Erreichbarkeit, enger Taktung, Konfliktgesprächen oder hoher Verantwortung bestehen kann.

Aus „Arbeit im Verkauf“ wird eine abstrakte Tätigkeit, obwohl tatsächlich langes Stehen, Heben, ständiger Publikumsverkehr und hoher Druck dazugehören. Der Maßstab des MD verlangt aber gerade diese konkrete Betrachtung.

Diese Unterlagen sollten Sie wirklich vorbereiten

Wichtig sind aktuelle und aussagekräftige medizinische Unterlagen. Dazu zählen fachärztliche Berichte, relevante Befunde, Krankenhausberichte und Reha-Entlassungsberichte. Die Begutachtungsanleitung nennt solche Unterlagen ausdrücklich als wesentlich für die sozialmedizinische Beurteilung. Auch die laufenden Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und der nachvollziehbare Krankheitsverlauf spielen eine große Rolle.

Ebenso wichtig ist ein aktueller Medikamentenplan, gegebenenfalls eine Übersicht über laufende Therapien und eine kurze chronologische Darstellung: Seit wann bestehen die Beschwerden, welche Untersuchungen wurden gemacht, welche Behandlungen laufen, was hat geholfen und was nicht. Das ist kein Formalismus.

Wer den Verlauf sauber darstellen kann, wirkt nicht nur glaubwürdig, sondern erleichtert dem Gutachter auch die Einordnung. Der Medizinische Dienst Bayern beschreibt den Termin genau so: Es geht um Verlauf, bisherigen Gesundheitszustand, Untersuchungen, Behandlungen und die Arbeitsplatzsituation.

Noch wichtiger als der Befundordner ist aber eine eigene Arbeitsplatzbeschreibung. Sie sollte knapp, konkret und wirklichkeitsnah sein. Darin sollte stehen, wie der Arbeitsalltag aussieht, wie lange gesessen, gestanden oder gegangen werden muss, ob gehoben oder getragen wird, ob Konzentration über Stunden nötig ist, ob Kundenkontakt, Konfliktdruck, Schichtarbeit, Fahrtätigkeit oder Verantwortung für andere Menschen dazugehören.

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Wer das nicht vorbereitet, überlässt die Beschreibung seines Jobs am Ende fremden Standardangaben. Genau das kann später zum Problem werden.

So dokumentieren Sie Arbeitsunfähigkeit überzeugend

Der häufigste Fehler in der Begutachtung ist eine zu allgemeine Schilderung. „Ich habe Schmerzen“ ist zu wenig. „Ich muss täglich Warenkisten bis 12 Kilo heben, ab etwa 5 Kilo nehmen die Schmerzen so stark zu, dass ich die Tätigkeit nicht sicher fortsetzen kann“ ist erheblich aussagekräftiger. „Ich bin psychisch belastet“ bleibt vage.

„Ich arbeite im Callcenter mit hoher Taktung und ständigem Kundenkontakt, wegen Panikattacken und Konzentrationseinbrüchen kann ich Gespräche nicht verlässlich führen“ beschreibt dagegen konkret, warum genau diese Tätigkeit aktuell nicht geht. Solche Angaben passen viel besser zu dem Prüfmaßstab des MD, der auf die konkrete berufliche Tätigkeit abstellt.

Wichtig ist auch, nicht versehentlich Alltag und Beruf zu vermischen. Viele sagen im Termin, sie könnten kurze Wege gehen, einkaufen oder zu Hause etwas erledigen, und merken nicht, dass daraus schnell der falsche Eindruck entsteht, sie seien insgesamt wieder belastbar.

Doch zwischen einer einzelnen Alltagstätigkeit und einem vollen Arbeitstag mit festem Takt, Leistungsdruck und wiederkehrenden Belastungen liegt ein erheblicher Unterschied. Für die Beurteilung zählt die Bezugstätigkeit, nicht eine abstrakte Restbelastbarkeit im Privatleben.

So läuft die Begutachtung in der Praxis ab

Die Begutachtung erfolgt nach Angaben des Medizinischen Dienstes oft zunächst nach Aktenlage. Reichen die Unterlagen nicht aus, kann eine persönliche Begutachtung angeordnet werden. Der Medizinische Dienst Bayern erklärt, dass die Prüfung entweder nach Aktenlage oder durch eine persönliche körperliche Begutachtung erfolgt.

Bei einem Termin geht es zunächst um das Gespräch, also um Beschwerden, Verlauf, Behandlungen und die Bedingungen am Arbeitsplatz. Falls erforderlich, folgt eine körperliche Untersuchung.

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Für Betroffene ist das eine wichtige Information. Der Ausgang hängt nicht davon ab, ob man besonders dramatisch wirkt, sondern ob die Angaben präzise, widerspruchsfrei und arbeitsbezogen sind. Wer den eigenen Job klar beschreiben kann und die gesundheitlichen Einschränkungen daran sauber festmacht, ist deutlich besser vorbereitet als jemand, der nur Diagnosen wiederholt. Das folgt direkt aus dem offiziell beschriebenen Prüfmaßstab.

Ein Fallstrick, der oft mehr schadet als das Gutachten selbst

Viele Krankengeldfälle scheitern nicht zuerst am Inhalt, sondern an Formfehlern. Besonders heikel ist die lückenlose Feststellung der Arbeitsunfähigkeit.

Die Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie regelt, dass die weitere Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit spätestens am nächsten Werktag nach dem zuletzt bescheinigten Ende festgestellt werden muss; Samstage gelten dabei nicht als Werktage. Reißt diese Kette, kann das beim Krankengeld erhebliche Folgen haben.

Dieser Punkt gehört in jeden Ratgeber, weil viele Betroffene glauben, ein paar Tage Verzögerung ließen sich später erklären. In der Praxis ist das oft ein schwerer Fehler. Wer Folgebescheinigungen nicht rechtzeitig organisiert, kann sich selbst dann in Schwierigkeiten bringen, wenn die Krankheit medizinisch völlig unstreitig weiterbesteht.

Negatives MD-Gutachten: Was jetzt zählt

Ein häufiger Irrtum ist die Annahme, man könne direkt gegen das Gutachten des Medizinischen Dienstes Widerspruch einlegen. Rechtlich richtet sich der Widerspruch gegen den Bescheid der Krankenkasse, der sich auf das Gutachten stützt. Gesund.bund erklärt, dass ein Widerspruch gegen einen ablehnenden Bescheid der Krankenkasse innerhalb eines Monats nach Empfang eingelegt werden muss und dass eine ausführliche Begründung die Erfolgschancen erhöht.

In der Praxis ist deshalb meist der klügste erste Schritt ein fristwahrender Widerspruch. Damit bleibt die Frist gewahrt, während die Begründung nachgereicht werden kann. Danach sollte man den Bescheid genau prüfen und die tragenden Gründe der Entscheidung angreifen. Der entscheidende Hebel liegt auch hier meist nicht in der bloßen Wiederholung der Diagnose, sondern in der Frage, ob die beruflichen Anforderungen korrekt erfasst wurden und ob aktuelle medizinische Unterlagen ausreichend berücksichtigt wurden.

Stark wird ein Widerspruch vor allem dann, wenn aktuelle Facharztberichte nachgereicht werden, die die Einschränkungen konkret auf den Arbeitsplatz beziehen.

Wenn also aus dem Bericht hervorgeht, dass eine Pflegekraft Patienten nicht mehr sicher lagern kann, ein Fahrer wegen Schwindel nicht fahrtauglich ist oder eine Beschäftigte mit schwerer Depression den psychischen Anforderungen ihres Arbeitsplatzes derzeit nicht gewachsen ist, wird die Begründung erheblich belastbarer. Genau diese Verknüpfung von Befund und konkreter Tätigkeit verlangt der sozialmedizinische Maßstab.

Auch der behandelnde Arzt kann noch wichtig werden

Ein Punkt, der in der Praxis oft übersehen wird: Die Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie sieht vor, dass bei Meinungsverschiedenheiten zwischen behandelndem Arzt und Medizinischem Dienst eine erneute Entscheidung auf Grundlage eines Zweitgutachtens beantragt werden kann, wenn der behandelnde Arzt dies schriftlich begründet.

Dieser Schritt muss unverzüglich nach Kenntnis der abweichenden Beurteilung erfolgen. Das kann in streitigen Fällen ein zusätzlicher Hebel sein, wenn der behandelnde Arzt die Arbeitsplatzbelastung gut kennt und die MD-Einschätzung fachlich angreifen kann.

Worauf es am Ende wirklich ankommt

Der wichtigste Satz für den ganzen Artikel lautet deshalb: Nicht die Krankheit als Etikett entscheidet über das Krankengeld, sondern die nachvollziehbare Begründung, warum genau der konkrete Job aktuell nicht mehr ausgeübt werden kann. Wer diesen Zusammenhang mit aktuellen Befunden, einer sauberen Arbeitsplatzbeschreibung und präzisen Angaben vorbereitet, verbessert seine Ausgangslage deutlich.

Wer nur Diagnosen vorlegt und den Beruf im Ungefähren lässt, verschenkt ausgerechnet das stärkste Argument. Dieser Maßstab ergibt sich direkt aus der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie und der Begutachtungsanleitung des Medizinischen Dienstes.

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Häufige Fragen zur Begutachtung durch den Medizinischen Dienst

Welche Unterlagen sollte ich zum Termin beim Medizinischen Dienst mitbringen?

Wichtig sind aktuelle Facharztberichte, Befunde, Krankenhaus- und Reha-Berichte, laufende AU-Bescheinigungen, ein Medikamentenplan und eine konkrete Beschreibung des eigenen Arbeitsplatzes.

Was prüft der Medizinische Dienst beim Krankengeld genau?

Geprüft wird nicht nur die Diagnose, sondern ob die zuletzt ausgeübte konkrete Tätigkeit wegen Krankheit aktuell nicht mehr ausgeübt werden kann.

Kann die Krankenkasse wegen eines MD-Gutachtens das Krankengeld einstellen?

Die Entscheidung trifft nicht der Medizinische Dienst selbst, sondern die Krankenkasse auf Grundlage des Gutachtens. Gegen den Bescheid der Krankenkasse ist Widerspruch möglich.

Wie lange habe ich für den Widerspruch gegen einen ablehnenden Bescheid Zeit?

In der Regel gilt eine Frist von einem Monat nach Zugang des Bescheids.

Was ist der häufigste Fehler beim Krankengeld?

Sehr häufig problematisch sind Lücken in der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit und eine zu ungenaue Beschreibung der konkreten beruflichen Belastungen.

Quellen

Medizinischer Dienst Bund: Arbeitsunfähigkeit – Themenübersicht

Medizinischer Dienst Bund: Begutachtungsanleitung Arbeitsunfähigkeit (PDF)

Gemeinsamer Bundesausschuss: Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie (PDF)

gesund.bund.de: Widerspruch gegen Bescheide der Krankenkasse

Medizinischer Dienst Bayern: Arbeitsunfähigkeit – Informationen für Versicherte