Arbeitslos vor der Rente mit Schwerbehinderung: Jetzt musst Du aufpassen

Arbeitslos vor der Rente mit Schwerbehinderung: Diese Fehler können dauerhaft Geld kosten

Wer kurz vor der Schwerbehindertenrente arbeitslos wird, muss nicht automatisch früher und mit Abschlägen in die Rente gehen. Arbeitslosengeld kann die Zeit bis zum günstigeren Rentenbeginn überbrücken und zugleich weitere Versicherungsmonate bringen.

Doch wer die Bezugsdauer falsch berechnet, einen Aufhebungsvertrag vorschnell unterschreibt oder den Schwerbehindertenstatus aus dem Blick verliert, riskiert eine Finanzierungslücke und dauerhaft weniger Rente.

Die Zwei-Jahres-Regel gilt nicht für die Schwerbehindertenrente

Eine verbreitete Sorge lautet: Zählen die letzten beiden Jahre Arbeitslosigkeit vor der Rente überhaupt noch mit? Bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen kommt es auf eine Wartezeit von 35 Jahren an, für die grundsätzlich sämtliche rentenrechtlichen Zeiten berücksichtigt werden. Dazu gehören insbesondere Pflichtbeitragszeiten aus dem Bezug von Arbeitslosengeld I.

Die häufig erwähnte Einschränkung für Arbeitslosengeld in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn betrifft dagegen die 45-jährige Wartezeit der Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Dort bleiben diese Zeiten grundsätzlich unberücksichtigt, sofern der Leistungsbezug nicht durch eine Insolvenz oder vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers verursacht wurde. Diese Unterscheidung ergibt sich aus § 51 SGB VI.

Für die Schwerbehindertenrente müssen deshalb keine 35 Jahre ausschließlich mit Erwerbsarbeit zusammenkommen. Auch anerkannte Anrechnungszeiten können helfen, die Wartezeit zu erfüllen. Arbeitslosigkeit ohne Leistungsbezug zählt allerdings nicht automatisch: Dafür müssen die jeweiligen Voraussetzungen einer Anrechnungszeit nach § 58 SGB VI erfüllt sein.

GdB 50 allein reicht für den Rentenbeginn nicht

Für diese Altersrente müssen das erforderliche Lebensalter, die 35-jährige Wartezeit und die anerkannte Schwerbehinderung bei Rentenbeginn zusammenkommen. Erforderlich ist grundsätzlich ein Grad der Behinderung von mindestens 50. Eine Gleichstellung bei einem GdB von 30 oder 40 erfüllt die Voraussetzung der Schwerbehinderung nach § 37 SGB VI nicht.

Für die derzeit rentennahen Jahrgänge gelten folgende Altersgrenzen; besondere ältere Vertrauensschutzfälle sind in dieser Übersicht nicht dargestellt. Die Übergangsstufen stehen in § 236a SGB VI, die Grenzen ab Jahrgang 1964 in § 37 SGB VI.

Geburtsjahr Frühestens mit Abschlägen Ohne Abschläge 1961 61 Jahre und 6 Monate 64 Jahre und 6 Monate 1962 61 Jahre und 8 Monate 64 Jahre und 8 Monate 1963 61 Jahre und 10 Monate 64 Jahre und 10 Monate 1964 und später 62 Jahre 65 Jahre

Pro Monat vor dem abschlagsfreien Beginn sinkt die Rente um 0,3 Prozent, höchstens um 10,8 Prozent. Dieser Abschlag bleibt auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze bestehen, erläutert die Deutsche Rentenversicherung. Mehr zu den Altersstufen erläutert auch unser Beitrag zur Schwerbehindertenrente für den Jahrgang 1964.

24 Monate Arbeitslosengeld sind keine automatische Zusage

Für ältere Arbeitslose sind bis zu 24 Monate Arbeitslosengeld I möglich. Dafür müssen sie bei Entstehung des Anspruchs mindestens 58 Jahre alt sein und grundsätzlich mindestens 48 Monate Versicherungspflicht innerhalb der vorangegangenen fünf Jahre nachweisen. Das erläutert das Bundesarbeitsministerium zur Anspruchsdauer.

Allein das Alter oder ein Schwerbehindertenausweis verschafft keinen zweijährigen Anspruch. Für einen regulären Anspruch sind zunächst grundsätzlich mindestens zwölf Versicherungsmonate innerhalb der letzten 30 Monate erforderlich; die tatsächliche Bezugsdauer hängt anschließend von Alter und Versicherungszeiten ab. Die Bundesagentur für Arbeit erklärt diese Voraussetzungen.

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Besonders teuer kann die Annahme werden, zwei Jahre Arbeitslosengeld reichten ab 62 bis zur abschlagsfreien Rente. Wer 1964 oder später geboren ist, erreicht diese Altersgrenze erst mit 65 Jahren. Selbst ein voller zweijähriger Bezug ab 62 lässt damit ungefähr ein weiteres Jahr offen.

Arbeitslosengeld ist auch kurz vor der Rente an Bedingungen gebunden

Die bloße Möglichkeit, eine vorgezogene Altersrente zu beantragen, beendet den Anspruch auf Arbeitslosengeld I grundsätzlich nicht. Wer eine Altersvollrente tatsächlich bezieht, kann daneben jedoch grundsätzlich kein Arbeitslosengeld I erhalten. Die Abgrenzung und das Ruhen des Anspruchs erläutern die Weisungen der Bundesagentur zu § 156 SGB III.

Bis dahin gelten die üblichen Anforderungen: Betroffene müssen grundsätzlich für eine versicherungspflichtige Beschäftigung von mindestens 15 Stunden wöchentlich verfügbar sein und bei der Arbeitssuche mitwirken. Der geplante Rentenbeginn befreit nicht von diesen Pflichten. Ein anerkannter GdB sagt für sich allein auch nicht aus, wie viele Stunden jemand noch arbeiten kann.

Bei längerfristig stark eingeschränkter Leistungsfähigkeit kann unter bestimmten Voraussetzungen Arbeitslosengeld nach der Nahtlosigkeitsregelung infrage kommen, etwa nach dem Ende des Krankengeldes. Diese Regelung soll eine Versorgungslücke während der Klärung einer möglichen Erwerbsminderung verhindern. Sie ist keine automatische Leistung allein wegen Schwerbehinderung und hat eigene Voraussetzungen, die in den Weisungen zu § 145 SGB III beschrieben sind.

Eine Unterschrift kann sechs Monate Arbeitslosengeld kosten

Wer selbst kündigt oder einen Aufhebungsvertrag unterschreibt und dadurch ohne wichtigen Grund arbeitslos wird, riskiert eine Sperrzeit. Bei einer zwölfwöchigen Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe fällt nicht nur zunächst die Zahlung aus: Die Anspruchsdauer sinkt nach § 148 SGB III außerdem um mindestens ein Viertel. Aus einem ursprünglich 24-monatigen Anspruch können dadurch nur noch 18 Monate ausgezahlter Leistung werden.

Eine gesundheitlich notwendige Aufgabe der bisherigen Arbeit kann einen wichtigen Grund darstellen, muss aber im Einzelfall geprüft und belegt werden. Deshalb sollte vor einer Unterschrift geklärt sein, welche Folgen für Arbeitslosengeld und Rentenbeginn entstehen. Wie diese Kürzung wirkt, erläutert auch unser Beitrag über zwölf Wochen Sperrzeit und den Verlust eines Viertels des Anspruchs.

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Diese Meldefristen gelten auch unmittelbar vor dem Ruhestand

Die Arbeitsuchendmeldung muss grundsätzlich spätestens drei Monate vor dem bekannten Beschäftigungsende erfolgen. Wer erst kurzfristiger davon erfährt, muss sich innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis melden. Auf diese Fristen und eine mögliche einwöchige Sperrzeit bei verspäteter Meldung hat die Bundesagentur für Arbeit am 3. September 2026 erneut hingewiesen.

Zusätzlich ist spätestens am ersten Tag ohne Beschäftigung die Arbeitslosmeldung erforderlich. Die vorherige Arbeitsuchendmeldung ersetzt sie nicht. Die Bundesagentur erläutert beide Schritte ausdrücklich getrennt.

Der Schwerbehindertenstatus muss bis zum Rentenbeginn reichen

Wer den Rentenbeginn aufschiebt, sollte gleichzeitig prüfen, ob die Schwerbehinderung zu diesem späteren Zeitpunkt weiterhin anerkannt ist. Die Voraussetzung muss beim Beginn der Altersrente vorliegen; ein späterer Wegfall beseitigt den bereits entstandenen Rentenanspruch grundsätzlich nicht. Das stellt die Deutsche Rentenversicherung ausdrücklich klar.

Wird der GdB vor Rentenbeginn auf unter 50 herabgesetzt, kann noch eine gesetzliche Schutzfrist greifen. Nach § 199 Absatz 1 SGB IX endet die weitere Anwendung der besonderen Regelungen erst mit Ablauf des dritten Kalendermonats nach Eintritt der Unanfechtbarkeit des Herabsetzungsbescheids. Es kommt deshalb nicht einfach auf dessen Ausstellungsdatum an.

In solchen Fällen müssen der gewünschte Rentenbeginn und das Ende der Schutzfrist genau aufeinander abgestimmt werden. Ein Rentenantrag allein sichert keinen beliebig späteren Beginn zu den bisherigen Bedingungen. Näheres dazu erklärt unser Beitrag zur Schutzfrist nach Aberkennung der Schwerbehinderung vor der Rente.

Während des Arbeitslosengeldbezugs wächst die Rente meist weiter

Bei zuvor gesetzlich rentenversicherten Beschäftigten zahlt die Arbeitsagentur während des Arbeitslosengeldbezugs in der Regel weitere Rentenbeiträge. Deren Berechnung basiert grundsätzlich auf 80 Prozent des Arbeitsentgelts, das der Leistung zugrunde liegt, wie § 166 SGB VI festlegt. Die Rentenanwartschaft wächst damit üblicherweise langsamer als bei einer unveränderten Weiterbeschäftigung.

Das bedeutet aber keine Kürzung der gesamten bisher erworbenen Rente um 20 Prozent. Betroffen ist der zusätzliche Rentenaufbau in diesen Monaten. Davon zu unterscheiden ist der dauerhafte Abschlag, der bei einem vorzeitigen Rentenbeginn auf die betroffene Rente wirkt.

Vor dem Rentenantrag müssen zwei Bescheide zusammenpassen

Für eine belastbare Planung gehören die bestätigte Dauer des Arbeitslosengeldanspruchs und eine aktuelle Rentenauskunft auf denselben Tisch. Die Rentenversicherung sollte berechnen, ab wann die Schwerbehindertenrente möglich ist und wie hoch sie zu unterschiedlichen Startterminen ausfällt. Ebenso wichtig ist, ob das laufende Arbeitslosengeld bis dahin für den Lebensunterhalt reicht.

Arbeitslosengeld beträgt nach den Erläuterungen der Bundesagentur grundsätzlich 60 Prozent des pauschalierten Nettoentgelts, unter den gesetzlichen Voraussetzungen mit Kind 67 Prozent. Eine längere Überbrückung kann spätere Abschläge vermeiden, muss aber heute finanzierbar sein. Den Rentenantrag empfiehlt die Deutsche Rentenversicherung etwa drei Monate vor dem gewünschten Beginn.

Praxisbeispiel: 118,80 Euro weniger Rente im Monat vermeiden

Ein schwerbehinderter Versicherter des Jahrgangs 1963 wird mit 63 Jahren arbeitslos, hat einen anerkannten GdB von 50 und die 35-jährige Wartezeit bereits erfüllt. Bis zur abschlagsfreien Schwerbehindertenrente mit 64 Jahren und zehn Monaten fehlen ihm in dieser vereinfachten Rechnung 22 Monate. Beginnt seine Rente sofort, entstehen deshalb 6,6 Prozent Abschlag.

Bei einer angenommenen Bruttorente von 1.800 Euro vor Abschlag wären das 118,80 Euro weniger pro Monat; übrig blieben 1.681,20 Euro brutto. Hat er einen ungekürzten Anspruch auf 24 Monate Arbeitslosengeld und erfüllt er bis zum späteren Rentenbeginn alle Voraussetzungen, kann er die 22 Monate überbrücken und den Abschlag vermeiden.

Zusätzliche Rentenbeiträge während dieser Zeit, Rentenanpassungen sowie Steuern und Sozialabgaben sind in der Beispielrechnung nicht berücksichtigt.

Drei Fragen und Antworten zur Arbeitslosigkeit vor der Schwerbehindertenrente

Zählt Arbeitslosengeld auch in den letzten zwei Jahren vor dieser Rente mit?

Ja, Pflichtbeitragszeiten aus Arbeitslosengeld zählen zur 35-jährigen Wartezeit der Schwerbehindertenrente. Die besondere Einschränkung für die letzten beiden Jahre betrifft die 45-jährige Wartezeit einer anderen Altersrente.

Muss ich mit 62 Jahren sofort die Schwerbehindertenrente beantragen?

Nein, allein die Möglichkeit einer vorgezogenen Altersrente zwingt beim Arbeitslosengeld I grundsätzlich nicht zum Rentenantrag. Solange der Anspruch besteht und sämtliche Voraussetzungen erfüllt werden, kann Arbeitslosengeld weiterbezogen werden. Die Regeln anderer Sozialleistungen müssen gesondert geprüft werden.

Reichen zwei Jahre Arbeitslosengeld ab 62 für eine abschlagsfreie Rente?

Für den Jahrgang 1964 und jüngere Versicherte reicht das grundsätzlich nicht: Ihre abschlagsfreie Schwerbehindertenrente beginnt frühestens mit 65. Nach zwei Jahren Arbeitslosengeld ab 62 bleibt daher ungefähr ein Jahr zu finanzieren. Ein Rentenbeginn genau zwölf Monate vor der abschlagsfreien Altersgrenze hätte noch 3,6 Prozent dauerhaften Abschlag.