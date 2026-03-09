Pflegegrad 4: Auch außerklinische Intensivpflege muss übernommen werden

Lesedauer 4 Minuten

Keine Zeit zu verlieren: Gericht greift per Eilbeschluss ein

Das Sozialgericht München hat eine Krankenkasse im Eilverfahren verpflichtet, deutlich mehr außerklinische Intensivpflege zu zahlen, weil für den Versicherten akute Erstickungsgefahr bestand und Hilfe nicht planbar war.

Es ging um die Bedienung und Überwachung eines Beatmungsgeräts, Hustenassistenz und Absaugen – also Leistungen, die im Notfall sofort verfügbar sein müssen. (SG München, Beschluss vom 05.02.2026, S 59 KR 171/26 ER).

Der konkrete Fall: ALS, Schlaganfall und zunehmende Atemprobleme

Der 1964 geborene Mann leidet seit 2024 an ALS, die schnell fortschreitet, und zusätzlich an COPD sowie insulinpflichtigem Diabetes. Nach einem Schlaganfall im Juli 2024 kann er Arme und Hände praktisch nicht mehr bewegen und ist inzwischen nahezu bettlägerig. Eingestuft ist er in Pflegegrad 4.

Warum es lebensgefährlich werden kann: Sekret, Panik, keine Selbsthilfe

Besonders kritisch ist, dass sich im Mund- und Rachenraum unregelmäßig Schleim sammelt, den der Mann nicht mehr selbst abhusten kann. Diese Situationen treten nach seinem Vortrag tagsüber und nachts zu nicht vorhersehbaren Zeiten auf und lösen schwere Angst- und Panikattacken aus.

Weil er das Beatmungsgerät, den Cough-Assist und das Absauggerät motorisch nicht selbst bedienen kann, droht ohne sofortige Hilfe im Ernstfall Erstickungsgefahr.

Beatmung und Verordnung: 24 Stunden beantragt, nur 8 Stunden bewilligt

Im Juli 2025 wurde im Krankenhaus eine NIV-Beatmung (Maskenbeatmung) eingeleitet und im Oktober 2025 stationär nachjustiert. Der behandelnde Pneumologe verordnete am 18.11.2025 außerklinische Intensivpflege mit einem Bedarf von 24 Stunden täglich für Beatmungsmanagement, Hustenassistenz und Absaugmaßnahmen.

Die Krankenkasse bewilligte später jedoch nur 8 Stunden täglich.

Der Konflikt eskaliert: Pflegedienst will die 24-Stunden-Versorgung einstellen

Der ambulante Intensivpflegedienst übernahm die Versorgung zunächst weiter „rund um die Uhr“, obwohl die Kostenübernahme nicht vollständig geklärt war. Anfang Februar 2026 kündigte der Dienst aber an, die 1:1-Intensivversorgung zum 06.02.2026 mittags einzustellen, falls bis dahin keine tragfähige Zusage vorliegt.

Genau dadurch entstand der akute Zeitdruck für das Gericht.

Was der Medizinische Dienst meinte – und warum das Gericht zweifelte

Der Medizinische Dienst Bayern hielt außerklinische Intensivpflege im Wesentlichen nur für die nächtliche Beatmungszeit für erforderlich und verwies tagsüber auf eine „durchgehende pflegerische Versorgung“ im Rahmen des Pflegegrades.

Das Gericht fand diese Einschätzung problematisch, weil die persönliche Begutachtung des MD viele Monate vor dem Gutachten lag und damit vor der deutlichen Verschlechterung der Atemsituation. Außerdem passte die MD-Annahme, Sekretmanagement sei „in der Regel planbar“, nicht zu den vorgelegten Pflegeprotokollen.

Die Entscheidung: Mehr Stunden – aber vorerst befristet

Das Sozialgericht verpflichtete die Krankenkasse per einstweiliger Anordnung, zusätzlich zu den bewilligten 8 Nachtstunden weitere 14 Stunden und 16 Minuten täglich an 7 Tagen pro Woche zu finanzieren. Das umfasst Bedienung und Überwachung des Beatmungsgeräts, Anwendung des Cough Assist, Absaugen der oberen Atemwege und Interventionsbereitschaft.

Zugesprochen wurde das vorläufig ab 06.02.2026 bis 19.03.2026 – längstens bis zur Bestandskraft in der Hauptsache, wobei das Gericht die Laufzeit bewusst auf rund sechs Wochen begrenzte.

Warum nur bis März: Eilverfahren ist keine „Endentscheidung“

Das Gericht erklärte, es habe wegen der extremen Eilbedürftigkeit praktisch keine Ermittlungen durchführen können. Gleichzeitig seien die Kosten für die Krankenkasse erheblich, weshalb eine zeitliche Begrenzung im Eilverfahren angemessen sei.

Für die Zeit danach muss die Sache im Widerspruchs- und gegebenenfalls Klageverfahren in der Hauptsache geklärt werden.

Rechtsgrundlage: Außerklinische Intensivpflege nach § 37c SGB V

Außerklinische Intensivpflege ist eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung, wenn wegen Art, Schwere und Dauer der Erkrankung die ständige Anwesenheit einer geeigneten Pflegefachkraft zur individuellen Kontrolle und sofortigen Einsatzbereitschaft notwendig ist.

Entscheidend ist, dass lebensbedrohliche Situationen mit hoher Wahrscheinlichkeit täglich unvorhersehbar auftreten können und dann eine sofortige pflegerische oder ärztliche Intervention erforderlich wird.

Das Gericht hat diesen Maßstab im Eilverfahren herangezogen und die Schwelle wegen der geltend gemachten Erstickungsgefahr und der Unplanbarkeit als glaubhaft gemacht angesehen.

Eilrechtsschutz: Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund

Für eine einstweilige Anordnung braucht es einen wahrscheinlichen materiellen Anspruch und besondere Dringlichkeit. Hier war der Anordnungsgrund nach Auffassung des Gerichts schon deshalb gegeben, weil der Pflegedienst die Versorgung kurzfristig einstellen wollte.

Beim Anordnungsanspruch senkte das Gericht die Anforderungen, weil es um existenzielle Leistungen ging, von denen das Überleben abhängen kann.

Was Betroffene aus dem Beschluss mitnehmen können

Wichtig ist, dass nicht nur Diagnosen zählen, sondern der konkrete, unvorhersehbare Interventionsbedarf im Alltag. Pflegeprotokolle können dabei ein starkes Beweismittel sein, wenn sie zeigen, dass Beatmung, Absaugen oder Hustenassistenz zu wechselnden Zeiten tatsächlich mehrfach notwendig werden.

Außerdem zeigt der Beschluss, dass Gerichte MD-Einschätzungen kritisch prüfen, wenn diese erkennbar nicht mehr zur aktuellen Krankheitsentwicklung passen.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wann gibt es außerklinische Intensivpflege „rund um die Uhr“?

Eine 24-Stunden-Versorgung kommt in Betracht, wenn lebensbedrohliche Situationen mit hoher Wahrscheinlichkeit täglich unvorhersehbar auftreten und deshalb eine Pflegefachkraft ständig anwesend und sofort einsatzbereit sein muss.

Entscheidend ist die medizinisch begründete Notwendigkeit und die fehlende Planbarkeit von Krisen.

Reicht Pflegegrad 4 oder 5 allein für Intensivpflege aus?

Nein, Pflegegrade betreffen vorrangig Leistungen der Pflegeversicherung und sagen nicht automatisch, ob die Krankenkasse Intensivpflege nach § 37c SGB V schuldet.

Maßgeblich ist, ob eine sofortige Intervention bei lebensbedrohlichen Situationen wahrscheinlich und unvorhersehbar erforderlich ist. Pflegegrad und Intensivpflege können sich in der Praxis ergänzen, sind aber rechtlich getrennte Systeme.

Welche Unterlagen helfen im Eilverfahren besonders?

Hilfreich sind aktuelle ärztliche Verordnungen und nachvollziehbare Dokumentationen aus der Versorgung, etwa Pflegeprotokolle mit Zeiten und Anlässen von Beatmung, Absaugung und Kriseninterventionen.

Je konkreter daraus die Unplanbarkeit und die Häufigkeit kritischer Situationen hervorgeht, desto besser lässt sich Dringlichkeit und Anspruch glaubhaft machen.

Warum hat das Gericht die Leistung nur für wenige Wochen zugesprochen?Eilverfahren sollen akute Gefahren abwenden, ersetzen aber keine vollständige Prüfung wie im Hauptsacheverfahren. Wenn wegen Zeitdruck kaum ermittelt werden kann und gleichzeitig hohe Kosten im Raum stehen, begrenzen Gerichte Leistungen häufig zeitlich.

Danach muss die Krankenkasse im regulären Verfahren weiter entscheiden oder es folgt eine Hauptsacheklage.

Was passiert nach der einstweiligen Anordnung?

Die Krankenkasse muss die vorläufig angeordneten Leistungen zunächst zahlen, parallel läuft das Widerspruchsverfahren weiter. Kommt es dort zu keiner vollständigen Abhilfe, kann eine Klage in der Hauptsache folgen, in der der Anspruch umfassend aufgeklärt wird.

Oft geht es dann um die Frage, ob der unvorhersehbare Notfallbedarf dauerhaft besteht und wie der konkrete Stundenumfang zu bestimmen ist.

Fazit: Bei Lebensgefahr zählt die sofortige Einsatzbereitschaft

Der Beschluss zeigt, dass Gerichte bei drohender Erstickungsgefahr und nicht planbaren Krisen eine weitreichende Intensivpflege im Eilverfahren anordnen können. Gleichzeitig bleibt es bei einer typischen „Brückenlösung“, wenn wegen Eiltempo keine vollständige Sachaufklärung möglich ist.

Wer betroffen ist, sollte den tatsächlichen Verlauf im Alltag möglichst genau dokumentieren, weil gerade diese Details im Streit um § 37c SGB V den Ausschlag geben können.