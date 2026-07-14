Schwerbehinderung: “Wahnsinn bis der GdB-Bescheid kommt”

Für Schwerbehinderte ist es überaus wichtig, dass das Versorgungsamt ihren Antrag zügig bearbeitet. Die Realität sieht vielerorts anders aus.

Zähflüssige Verfahren bei den Ämtern und Fehler bei den Anträgen erhöhen die Wartezeiten, mit Schaden für die Betroffenen. Zumindest beim Antragstellen lässt sich die Wartezeit allerdings verkürzen.

Sechs bis neun Monate brauchen die Behörden, um über Anträge auf Feststellung einer Schwerbehinderung zu entscheiden. Das ist der Normalfall, und zwar in mehreren Bundesländern.

Deutliche Unterschiede in den Regionen

Recherchen des MDR zeigen ebenso zu lange Bearbeitungszeiten wie starke Unterschiede vor Ort: In Sachsen-Anhalt lag die durchschnittliche Wartezeit zwischen 2020 und Ende 2025 bei über neun Monaten. In Sachsen brauchen manche Landkreise sogar mehr als doppelt so lang wie andere.

Verzögerungen bei Behörden und Antragstellern

Diese Verzögerung hat zwei Ursachen, aber nur eine davon können Betroffene beeinflussen. Die erste ist im System bedingt: überlastete Ämter, fehlende Gutachter, und unzureichende Digitalisierung.

Die zweite trifft diejenigen, die den Antrag stellen: Fehler und Lücken im Formular, fehlende Unterlagen, oder nicht benannte Ärzte verschleppen die Bearbeitung.

Ein korrekt arbeitendes Amt muss in solchen Situationen nachfragen, mahnen und warten, bis die Angaben auf dem Tisch liegen. Denn ohne die vollständigen Anlagen kann die Behörde über den Antrag nicht entscheiden.

Warum Monate vergehen, bevor das Amt überhaupt entscheidet

Das Feststellungsverfahren nach § 152 SGB IX läuft über mehrere Stationen. Das Versorgungsamt prüft erstens den Antrag. Das kann es aber nicht ohne Grundlage und fordert deshalb zweitens medizinische Unterlagen bei Ärzten, Kliniken und Reha-Einrichtungen an.

Erst wenn diese Befunde vorliegen, kann drittens ein ärztlicher Gutachter den Grad der Behinderung (GdB, die amtliche Bewertung der Einschränkungen in Zehnergraden von 20 bis 100) festsetzen.

An jeder dieser Stationen kann sich das Verfahren verzögern. Mediziner übermitteln Befunde häufig erst nach mehrfachen Mahnungen, wie eine MDR-Umfrage unter sächsischen Versorgungsämtern zeigt. Oder ärztliche Praxen schließen ohne Nachfolger. Bis die medizinischen Befunde da sind, liegt der Antrag auf Eis.

Die Zahl der Anträge steigt

Diese Verzögerungen verschärfen sich durch eine gleichzeitig höhere Zahl von Anträgen. Diese stieg allein in Sachsen 2025 um rund 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während die Kapazitäten nicht mitwuchsen.

Das Ergebnis ist für Betroffene zermürbend: In Sachsen betrug die Bearbeitungszeit für Neufeststellungsanträge zuletzt durchschnittlich 210 Tage.

Höhere Wartezeiten bedeuten Unsicherheit

Für Betroffene bedeutet das massive Probleme, denn den Status zu klären bedeutet Rechtssicherheit und definiert die Nachteilsausgleiche, die gültig sind.

Diese sind nämlich nach dem Grad der Behinderung und den jeweiligen Merkzeichen präzise festgelegt und entscheiden über Fragen wie besonderen Kündigungsschutz, Sonderrechte im öffentlichen Nahverkehr, über Steuervergünstigungen oder über den Anspruch auf Hilfsmittel.

Ein Beispiel aus dem Leben gegriffen

Ein Beispiel zeigt, was dies im realen Leben bedeuten könnte. Jens ist 38 Jahre alt, lebt in Bremen, und seine Gesundheit hat sich in den letzten Jahren immer weiter verschlechtert.

Die Tage, in denen er wegen Krankheit bei der Arbeit fehlt, nehmen zu. Es fällt ihm wegen Arthrosen in beiden Knien immer schwerer, Wege im Alltag zu bewältigen. Er kann oft nur unter Schmerzen in den Bus steigen und nimmt starke Medikamente, um beim Autofahren Kupplung, Bremse und Gaspedal drücken zu können. Zusätzlich leidet er an einer Depression.

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Sein Psychotherapeut und seine Orthopädin haben ihm beide dazu geraten, einen Antrag auf Feststellung eines Grades der Behinderung zu stellen. Das hat Jens auch getan, allerdings war er dabei vorschnell und hat keine Befunde seines Therapeuten und seiner Orthopädin beigefügt.

Da die zuständige Behörde mit Anträgen überlastet ist, dauert es erst einmal mehrere Wochen, bis die dortigen Mitarbeiter seinen Antrag überhaupt einsehen.

Dann stellen sie fest, dass die ärztlichen Befunde fehlen und fordern Jens schriftlich auf, diese nachzureichen, da ansonsten keine Einschätzung möglich sei. Bis die Befunde vorliegen vergehen weitere lange Wochen, bevor überhaupt erst ein ärztliches Gutachten in Auftrag gegeben wird.

In der Zwischenzeit verschärft sich die Situation gegenüber dem Arbeitgeber. Dieser bittet Jens zum persönlichen Gespräch und erklärt ihm, dass sein Ausmaß an krankheitsbedingten Fehlzeiten langfristig zu einer Kündigung führen kann.

Zugleich verschlimmert sich Jens Arthrose. An manchen Tagen fällt es ihm schwer aufzustehen. Ein weiterer depressiver Schub blockiert seine Motivation.

Ein Grad der Behinderung und ein mögliches Merkzeichen könnten Jens Lage deutlich entschärfen, doch er muss erst einmal weiter warten, bis das Versorgungsamt entschieden hat. Das Warten und die damit verbundene Unsicherheit verschärfen jetzt seine gesundheitlichen Einschränkungen.

Frühzeitige ärztliche Befunde im Antrag und ein zügiges Arbeiten der Behörde hätten die Gesamtsituation entschärft.

Jena zeigt, wie es besser geht

Der Vergleich mit Jena zeigt, was möglich wäre. In Jena dauert die Bearbeitung von GdB-Anträgen nur gut zwei Monate, durch vollständig digitale Aktenführung seit über zehn Jahren. Wo andere Bundesländer digitale Online-Anträge noch per Hand abtippen lassen, verstreichen zusätzliche Wochen.

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Diese Probleme der Behörden können Antragsteller nicht lösen. Betroffene können aber dafür sorgen, dass Ihr Antrag nicht wegen fehlender Angaben in einer weiteren Warteschleife landet, die mit der Überlastung des Systems nichts zu tun hat.

Ihr Antragsdatum zählt: Nachteilsausgleiche gelten ab Eingang, nicht ab Bescheid

Der GdB gilt rechtlich ab dem Tag, an dem Ihr Antrag beim Versorgungsamt eingeht, und nicht ab dem Tag des Bescheids. Das regelt § 152 Abs. 1 SGB IX ausdrücklich. Das Bundessozialgericht hat das mit Urteil vom 7. April 2011 (Az. B 9 SB 3/10 R) bestätigt.

Was bedeutet das, wenn Sie ihren Antrag zum Beispiel im Mai einreichen, der Bescheid im November erfolgt, und ein GdB 50 anerkannt ist?

Nachteilausgleiche wie der steuerliche Behinderten-Pauschbetrag (1.140 Euro jährlich bei GdB 50), der Zusatzurlaub von fünf Tagen und der besondere Kündigungsschutz gelten rückwirkend ab Mai.

Die Wartezeit nach gestelltem Antrag ist also nicht verloren. Jeder Monat ohne Antrag zählt dagegen nicht.

Fehlende Unterlagen sind kein Grund, den Antrag aufzuschieben. Ein kurzes Schreiben an das zuständige Versorgungsamt mit dem Satz „Hiermit beantrage ich die Feststellung eines Grades der Behinderung” reicht, um das Antragsdatum zu sichern.

Das vollständige Formular und die ärztlichen Unterlagen können danach nachgereicht werden. Allerdings sollte das so schnell wie möglich erfolgen, denn umso schneller kann das Versorgungsamt den Antrag bearbeiten.

Die häufigsten Fehler, die Ihren Antrag verlangsamen

Ein unvollständiges Formular verschleppt den Antrag und führt zu zusätzlichem Warten. Das Versorgungsamt schreibt Sie an, Sie antworten, das Amt prüft, und das alles kostet zumidnest Wochen.

Angaben zur Person

Häufig fehlt in Anträgen die Staatsangehörigkeit. Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger müssen zusätzlich ihren Aufenthaltstitel angeben. Stellt eine andere Person den Antrag, braucht das Amt eine Vollmacht, eine Bestellungsurkunde oder einen Betreuungsausweis. Ohne dieses Dokument kann das Amt den Antrag nicht bearbeiten.

Angaben zur Krankenkasse

Name und Anschrift der Krankenkasse sind Pflichtangaben. Sie dienen dem Versorgungsamt dazu, ärztliche Unterlagen anzufordern. Fehlen diese Angaben, kann die Behörde die Befunde nicht bekommen, die nötig sind, um den Antrag zu bearbeiten.

Angaben zur Gesundheit

Die Beschreibung der Gesundheitsstörungen muss konkret sein, nicht nur eine Diagnose, sondern deren Auswirkungen im Alltag. Für jeden Arzt und jede Klinik muss die letzte Behandlung mit Monat und Jahr angegeben sein. Bei Krankenhäusern gehören Station und Behandlungszeitraum dazu. Das Feld zur Frage, ob sich Unterlagen auch beim Hausarzt befinden, muss angekreuzt werden.

Unterschriften und Steuer-ID (seit 2026)

Fehlt die Unterschrift, ist der Antrag formal unwirksam. Das Versorgungsamt übermittelt den festgestellten GdB seit Jahresbeginn elektronisch ans Finanzamt. Ohne die elfstellige Steueridentifikationsnummer im Antrag funktioniert diese Übermittlung nicht, und der Behinderten-Pauschbetrag wird vom Finanzamt nicht automatisch berücksichtigt.

Befunde selbst mitschicken beschleunigt das Verfahren erheblich

Das Amt darf und muss Unterlagen bei Ihren Ärzten anfordern. Aber Ärzte antworten erst nach Wochen oder Monaten. Legen Sie selbst aktuelle Befunde, Krankenhausberichte, Reha-Entlassungsberichte, Gutachten oder fachärztliche Stellungnahmen bei. Dann überspringen Sie die Wartezeit zwischen Arzt und Behörde.

Der Unterschied zwischen einem Antrag mit und ohne beigelegten Unterlagen kann vier bis acht Wochen Bearbeitungszeit ausmachen.

Die Unterlagen sollten nicht nur Diagnosen auflisten, sondern die konkreten Auswirkungen im Alltag beschreiben. Das Versorgungsamt bewertet nicht, wie schwer eine Krankheit ist, sondern wie stark sie die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben einschränkt.

Ein Befund, der eine Wirbelsäulenerkrankung bescheinigt, ist weniger aussagekräftig als einer, der beschreibt, dass die betroffene Person nicht länger als zehn Minuten ohne Pause sitzen kann.

Außerdem: Das Versorgungsamt muss die Schweigepflicht Ihrer Ärzte aufheben dürfen, um Unterlagen anzufordern. Das Formular enthält dafür eine Einwilligungserklärung. Fehlt die Unterschrift darunter, ist das Verfahren blockiert.

Erwerbstätige haben ein gesetzliches Recht auf beschleunigte Bearbeitung

Wer beim Stellen des Antrags erwerbstätig ist, sollte das ausdrücklich im Antrag vermerken. Das Gesetz sieht für diese Gruppe ein beschleunigtes Verfahren vor. Konkret bedetet das: Ist kein Gutachten nötig, muss die Behörde innerhalb von drei Wochen entscheiden. Ist ein Gutachten erforderlich, muss es innerhalb von zwei Wochen nach Auftragserteilung erstellt werden.

Viele Antragstellerinnen und Antragsteller wissen nicht, dass dieser Sonderstatus existiert, und tragen ihre Erwerbstätigkeit deshalb nicht ein. Läuft das Verfahren trotzdem monatelang, haben Sie das Recht, die Behörde auf die gesetzliche Frist hinzuweisen.

Ein zu niedriger GdB im Bescheid ist kein Endpunkt

Selbst ein vollständig ausgefüllter, gut belegter Antrag kann zu einem zu niedrigen GdB führen. Das Versorgungsamt bewertet die Unterlagen nach eigenen Maßstäben, und diese Bewertung ist nicht immer korrekt.

Wenn Sie denken, ihr GdB sei zu niedrig bewertet, dann haben sie das Recht, Bescheid, Widerspruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids einzulegen.

Ein Widerspruch braucht eine Begründung. Hilfreich sind neue Befunde, eine fachärztliche Stellungnahme mit funktionaler Beschreibung der Einschränkungen oder eine Darlegung, welche Auswirkungen aus Ihrer Sicht nicht ausreichend bewertet wurden. Beratung bieten Sozialverbände wie VdK und SoVD sowie Behindertenberatungsstellen.

Wenn Sie den Widerspruch gut begründen, haben Sie nach Erfahrungen aus der Beratungspraxis realistische Aussichten auf eine Höherstufung.

Quellen