Günstigeres 49-Euro-Deutschlandticket für Rentner seit Mai 2026

49-Euro-Ticket für Rentner in Hamburg: Wer den günstigeren Tarif bekommt

Hamburg bietet älteren Einwohnerinnen und Einwohnern seit dem 1. Mai 2026 ein vergünstigtes Deutschlandticket an. Statt des regulären Monatspreises von 63 Euro werden nur 49 Euro fällig. Auf das Jahr gerechnet ergibt sich eine Ersparnis von 168 Euro.

Ob jemand tatsächlich eine Altersrente bezieht, ist für den Rabatt allerdings nicht wichtig. Ob man das günstigere Ticket bekommt hängt vom Lebensalter, den Wohnsitz und dem Anbieter des Abonnements ab.

Wer das 49-Euro-Ticket in Hamburg erhält

Das vergünstigte hvv Deutschlandticket steht Menschen offen, die mindestens 67 Jahre alt sind und in Hamburg wohnen. Ein Rentenbescheid muss dafür nicht vorgelegt werden. Auch eine Person, die nach ihrem 67. Geburtstag weiterhin arbeitet, kann den günstigeren Tarif nutzen.

Umgekehrt erhalten Menschen unter 67 Jahren den Rabatt nicht allein deshalb, weil sie bereits eine vorgezogene Altersrente beziehen. Das betrifft beispielsweise Versicherte, die mit Abschlägen in Rente gegangen sind oder eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte beziehen. Der Hamburger Verkehrsverbund orientiert sich einheitlich am Alter von 67 Jahren.

Der Wohnsitz muss sich innerhalb Hamburgs befinden. Wer beispielsweise in Norderstedt, Pinneberg, Ahrensburg oder einem anderen Ort im Hamburger Umland lebt, kann das Angebot nicht allein deshalb nutzen, weil regelmäßig Busse und Bahnen des hvv gefahren werden. Finanziert wird die Ermäßigung von der Freien und Hansestadt Hamburg für ihre eigenen Einwohnerinnen und Einwohner.

Das Ticket gilt nicht nur innerhalb Hamburgs

Beim Seniorenangebot handelt es sich nicht um eine auf das Hamburger Stadtgebiet beschränkte Monatskarte. Es ist ein vollwertiges Deutschlandticket und gilt bundesweit im öffentlichen Nah- und Regionalverkehr. Genutzt werden dürfen unter anderem Regionalbahnen, Regionalexpresszüge, S-Bahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen und Linienbusse.

Innerhalb des hvv gehören auch die AKN und die hvv-Fähren zum Geltungsbereich. Nicht eingeschlossen sind reguläre Fahrten im ICE, IC oder EC sowie Fahrten in der ersten Klasse. Für einzelne Fernzüge können örtliche Ausnahmen gelten, sofern diese ausdrücklich für Deutschlandtickets freigegeben wurden.

Das Ticket kann den ganzen Tag genutzt werden. Es gibt weder eine Sperrzeit am Morgen noch Einschränkungen während des Berufsverkehrs. Damit unterscheidet sich das Angebot von manchen klassischen Seniorenkarten, die nur zu bestimmten Uhrzeiten gelten.

So viel sparen ältere Hamburger tatsächlich

Seit Januar 2026 kostet das reguläre Deutschlandticket 63 Euro im Monat. Hamburgerinnen und Hamburger ab 67 Jahren zahlen mit dem neuen Angebot 49 Euro. Die monatliche Entlastung beträgt damit 14 Euro.

Ticket und Voraussetzung Preis im Jahr 2026 Reguläres Deutschlandticket ohne Ermäßigung 63 Euro monatlich beziehungsweise 756 Euro jährlich Hamburger Seniorenticket ab 67 Jahren 49 Euro monatlich beziehungsweise 588 Euro jährlich Hamburger Deutschlandticket mit Sozialrabatt 27,50 Euro monatlich beziehungsweise 330 Euro jährlich

Gegenüber dem regulären Preis sparen berechtigte Seniorinnen und Senioren 168 Euro innerhalb von zwölf Monaten. Für Menschen, die häufig Bus und Bahn nutzen oder regelmäßig innerhalb Deutschlands unterwegs sind, kann sich das Abo deshalb schnell rechnen. Wer nur wenige Fahrten im Monat unternimmt, sollte die Kosten weiterhin mit Einzel- und Tageskarten vergleichen.

Bestehende hvv-Kunden mussten keinen neuen Antrag stellen

Hamburgerinnen und Hamburger ab 67 Jahren, die ihr Deutschlandticket bereits direkt beim hvv bezogen, wurden vor der Einführung über die Vergünstigung informiert. Der Monatspreis wurde ab Mai 2026 automatisch von 63 Euro auf 49 Euro abgesenkt. Das vorhandene Ticket konnte weiterverwendet werden.

Die automatische Umstellung greift jedoch nur bei einem Deutschlandticket, das über den hvv abgeschlossen wurde. Dazu gehören Abonnements in der hvv switch App und Tickets auf einer hvv Chipkarte. Wer das Deutschlandticket bei der Deutschen Bahn oder einem anderen Verkehrsunternehmen gekauft hat, erhält den Hamburger Seniorenpreis dort nicht automatisch.

Betroffene müssen das bisherige Abo bei ihrem Anbieter kündigen und anschließend ein neues Abonnement beim hvv abschließen. Für die Kündigung gilt regelmäßig eine Frist bis zum 10. eines Monats zum Monatsende. Damit es nicht zu einer doppelten Abbuchung kommt, sollten Ende und Beginn der beiden Verträge aufeinander abgestimmt werden.

Bestellung per App, Chipkarte oder in einer Servicestelle

Das vergünstigte Ticket kann über die hvv switch App gekauft werden. Dort steht es nach dem Kauf digital zur Verfügung und kann auf dem Smartphone vorgezeigt werden. Als Zahlungsmöglichkeiten nennt der hvv unter anderem Lastschrift, Kreditkarte und PayPal.

Wer kein Smartphone verwenden möchte, kann das Deutschlandticket als Chipkarte bestellen. Die Onlinebestellung erfolgt über die Internetseite des hvv, anschließend wird die Karte per Post verschickt. Nach Angaben des Verkehrsverbunds dauert die Zustellung ungefähr zehn Tage.

Auch eine persönliche Bestellung in einer hvv-Servicestelle ist möglich. Das ist besonders für ältere Menschen hilfreich, die Unterstützung beim Abschluss des Abonnements benötigen. Informationen zum Angebot stellt der hvv auf seiner Seite zum Deutschlandticket für Seniorinnen und Senioren bereit.

Ein Einstieg mitten im Monat ist möglich

Hamburger Kundinnen und Kunden können das Ticket auch während eines bereits laufenden Monats erwerben. Beim erstmaligen Einstieg wird der Preis für den verbleibenden Teil des Monats anteilig berechnet. Wer beispielsweise erst zur Monatsmitte einsteigt, muss nicht zwingend den vollständigen Monatspreis zahlen.

In den folgenden Monaten werden jeweils 49 Euro abgebucht. Das Deutschlandticket bleibt ein Abonnement und verlängert sich automatisch, solange es nicht rechtzeitig gekündigt wird. Es handelt sich daher nicht um eine einzelne Monatskarte, die ohne weiteres Zutun ausläuft.

Das Abo kann monatlich gekündigt werden

Das Senioren-Deutschlandticket gilt jeweils für einen Kalendermonat. Eine Kündigung ist bis zum 10. des laufenden Monats zum Monatsende möglich. Erfolgt die Kündigung später, läuft das Abonnement in der Regel noch einen weiteren Monat.

Eine jährliche Vorauszahlung ist nicht vorgesehen. Der Preis wird monatlich eingezogen. Diese Regelung erleichtert einen Ausstieg, wenn das Ticket wegen Krankheit, eines Umzugs oder eines veränderten Fahrverhaltens nicht mehr benötigt wird.

Enkel und andere Personen fahren nicht automatisch kostenlos mit

Das vergünstigte Deutschlandticket ist personengebunden und nicht übertragbar. Angehörige, Ehepartner oder Enkelkinder dürfen nicht automatisch mitfahren. Bei einer Fahrkartenprüfung muss die auf dem Ticket eingetragene Person ihre Identität nachweisen können.

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Der hvv bietet allerdings ein zusätzlich buchbares Upgrade für die Wochenend-Mitnahme an. Damit können innerhalb des hvv-Gesamtnetzes an Samstagen, Sonntagen, gesetzlichen Feiertagen sowie an Heiligabend und Silvester eine weitere Person und bis zu drei Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren mitgenommen werden. Außerhalb des hvv-Gebiets gelten diese zusätzlichen Mitnahmerechte nicht.

Frührentner unter 67 Jahren bleiben ausgeschlossen

Für Diskussionen sorgt vor allem die feste Altersgrenze. Eine 64-jährige Person kann bereits seit mehreren Jahren Altersrentner sein und dennoch keinen Anspruch auf den Hamburger Seniorenpreis haben. Gleichzeitig darf ein 67-jähriger Beschäftigter das Ticket nutzen, obwohl er noch keine Rente beantragt hat.

Der hvv begründet die Grenze mit einem möglichst einfachen Verfahren. Eine Prüfung individueller Rentenbeginne, Abschläge oder persönlicher Regelaltersgrenzen soll dadurch vermieden werden. Weitere regionale Unterschiede bei Seniorenangeboten zeigt der Beitrag „Hier ist das Deutschlandticket für Senioren deutlich günstiger“.

Menschen mit Grundsicherung können noch weniger zahlen

Seniorinnen und Senioren mit Grundsicherung im Alter sollten nicht vorschnell das 49-Euro-Angebot buchen. Wer in Hamburg gemeldet ist und existenzsichernde Leistungen eines Hamburger Leistungsträgers erhält, kann 2026 einen Sozialrabatt von 35,50 Euro erhalten. Dadurch sinkt der Eigenanteil für das Deutschlandticket auf 27,50 Euro im Monat.

Zu den anerkannten Leistungen zählen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherungsgeld nach dem SGB II sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Eine niedrige Rente allein genügt dagegen nicht. Erforderlich ist ein aktueller Leistungsbescheid.

Der Sozialrabatt wird für das Deutschlandticket grundsätzlich auf einer hvv Chipkarte beantragt. Informationen zum Verfahren bietet der hvv auf seiner Seite zum Hamburger Sozialrabatt. Ausführliche Hinweise finden Betroffene außerdem im Beitrag „Dort bekommen Rentner das Deutschlandticket für 27,50 Euro“.

Nach dem vom Hamburger Senat beschlossenen Haushaltsentwurf für 2027 und 2028 soll der Eigenanteil beim Sozialticket künftig um zehn Euro steigen. Auf Grundlage des Preises von 2026 würde das Ticket dann 37,50 Euro kosten. Für das Jahr 2026 gilt weiterhin der aktuelle Eigenanteil von 27,50 Euro; die weitere Entwicklung hängt von den Haushaltsbeschlüssen und möglichen Preisänderungen beim Deutschlandticket ab.

Schwerbehinderte Menschen benötigen das Deutschlandticket möglicherweise nicht

Ältere Menschen mit einem Schwerbehindertenausweis sollten vor dem Abschluss prüfen, ob sie bereits Anspruch auf eine unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Nahverkehr haben. Dafür werden in der Regel ein geeigneter Schwerbehindertenausweis, ein entsprechendes Merkzeichen und ein gültiges Beiblatt mit Wertmarke benötigt.

Je nach persönlicher Berechtigung kann die Wertmarke günstiger als zwölf Monate Deutschlandticket sein oder kostenfrei ausgegeben werden. Das Deutschlandticket kann dennoch sinnvoll sein, wenn Strecken oder Verkehrsmittel genutzt werden, die nicht von der unentgeltlichen Beförderung erfasst werden. Weitere Einzelheiten erläutert der Beitrag „Deutschlandticket günstiger oder kostenfrei bei Schwerbehinderung“.

Hamburg schafft keinen bundesweiten Rentnertarif

Das Hamburger Modell ändert nichts daran, dass es in Deutschland keinen einheitlichen Deutschlandticket-Preis für Rentner gibt. Der reguläre Tarif beträgt 2026 bundesweit 63 Euro. Günstigere Preise entstehen nur, wenn ein Bundesland, eine Stadt oder ein Verkehrsverbund einen eigenen Zuschuss finanziert.

Deshalb können gleichaltrige Rentner je nach Wohnort sehr unterschiedliche Beträge zahlen. Ein 70-jähriger Hamburger erhält das Ticket für 49 Euro, während eine gleichaltrige Person unmittelbar hinter der Landesgrenze grundsätzlich den regulären Preis zahlen muss. Ergänzende Sozialtarife können wiederum zu einem niedrigeren Preis führen.

Vor dem Abschluss sollten ältere Menschen daher nicht nur nach einem „Rentnerticket“ suchen. Auch Sozialrabatte, regionale Seniorenkarten und Vergünstigungen bei Schwerbehinderung können günstiger sein. Einen Überblick über weitere Möglichkeiten bietet der Beitrag „Deutschlandticket 2026: Extraleistungen für Rentner“.

Beispiel aus der Praxis

Helga M. ist 69 Jahre alt und lebt in Hamburg-Barmbek. Sie nutzt mehrmals pro Woche Bus und U-Bahn und fährt regelmäßig mit dem Regionalzug zu ihrer Tochter nach Bremen. Bis April 2026 zahlte sie für ihr reguläres Deutschlandticket 63 Euro im Monat.

Da ihr Abo direkt beim hvv geführt wurde, sank der Preis ab Mai automatisch auf 49 Euro. Helga spart dadurch 14 Euro im Monat und 168 Euro im Jahr. Einen Rentenbescheid musste sie nicht einreichen, da sie die Alters- und Wohnsitzvoraussetzungen erfüllt.

Ihr 65-jähriger Nachbar ist bereits im vorzeitigen Ruhestand, erhält den Rabatt jedoch noch nicht. Er müsste bis zu seinem 67. Geburtstag den regulären Preis zahlen, sofern er keinen anderen Ermäßigungsanspruch besitzt. Würde er Grundsicherung im Alter beziehen, käme stattdessen der Hamburger Sozialrabatt in Betracht.

Häufige Fragen zum 49-Euro-Ticket für Rentner in Hamburg

1. Bekommen alle Rentner in Hamburg das Deutschlandticket für 49 Euro?

Nein. Das Angebot gilt für Menschen ab 67 Jahren mit Wohnsitz in Hamburg. Der tatsächliche Bezug einer Altersrente ist nicht erforderlich, während Rentner unter 67 Jahren den Rabatt nicht allein wegen ihres Rentenstatus erhalten.

2. Muss für den Seniorenrabatt ein Rentenbescheid vorgelegt werden?

Ein Rentenbescheid ist nicht die Grundlage des Angebots. Geprüft werden das Alter und der Wohnsitz in Hamburg. Bei einer persönlichen Bestellung oder einer Fahrkartenprüfung kann ein gültiges Ausweisdokument benötigt werden.

3. Gilt das Hamburger Seniorenticket in ganz Deutschland?

Ja. Das Ticket gilt bundesweit in der zweiten Klasse des öffentlichen Nah- und Regionalverkehrs. ICE-, IC- und EC-Verbindungen sind grundsätzlich nicht eingeschlossen.

4. Wird ein bestehendes Deutschlandticket automatisch günstiger?

Das gilt nur, wenn das Abonnement direkt beim hvv geführt wird und die Voraussetzungen erkannt werden können. Wer das Ticket bei einem anderen Anbieter gekauft hat, muss das bisherige Abo kündigen und ein neues hvv-Abonnement abschließen.

5. Können Ehepartner oder Enkelkinder kostenlos mitfahren?

Nein. Das Ticket ist persönlich und enthält keine allgemeine Mitnahmeregelung. Für bestimmte Wochenenden und Feiertage kann beim hvv ein kostenpflichtiges Mitnahme-Upgrade hinzugebucht werden.

6. Zahlen Rentner mit Grundsicherung ebenfalls 49 Euro?

Nicht zwingend. Berechtigte Hamburgerinnen und Hamburger können 2026 über den Sozialrabatt einen Eigenanteil von nur 27,50 Euro erreichen. Dafür ist ein gültiger Bescheid über eine anerkannte existenzsichernde Sozialleistung erforderlich.