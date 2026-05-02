Schwerbehinderung: GdB zu niedrig – Fünf Formularfehler kosten bis zu 2.840 Euro jährlich

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Ein zu niedrig festgestellter GdB kostet jährlich bis zu 2.840 Euro Steuerpauschbetrag, den besonderen Kündigungsschutz, fünf Tage Zusatzurlaub im Jahr und beim GdB 50 den Zugang zur vorgezogenen Altersrente — und er entsteht häufig nicht wegen falscher ärztlicher Befunde, sondern wegen eines falsch ausgefüllten Formulars.

Das Versorgungsamt bewertet nicht die Schwere der Erkrankung, sondern wie gut das Antragsformular die Alltagseinschränkungen beschreibt. Wer das nicht weiß, bekommt einen zu niedrigen GdB — selbst wenn die tatsächliche Beeinträchtigung einen höheren Wert rechtfertigen würde.

Rechtsgrundlage der Feststellung ist § 152 SGB IX; der Bewertungsmaßstab ergibt sich aus der Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV). Seit einer Änderung im Herbst 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 228) legt die VersMedV noch stärker als zuvor den Fokus auf tatsächliche Funktionsausfälle und konkrete Alltagseinschränkungen — Diagnoselisten zählen weniger denn je. Wer das beim Erstantrag nicht berücksichtigt, hat schlechte Karten.

Fehler 1 — Diagnoseliste statt Funktionsbeschreibung: Der häufigste Irrtum

Das Formular des Versorgungsamtes fragt nach Gesundheitsstörungen. Viele Antragsteller tragen dort ein, was in ihren Arztbriefen steht: ICD-10-Codes, Diagnosebezeichnungen, Medikamentenlisten. Das ist der erste und folgenreichste Fehler.

Das Versorgungsamt bewertet keine Diagnosen, sondern Funktionsausfälle — also das, was jemand wegen seiner Erkrankung nicht mehr kann oder nur noch eingeschränkt tun kann.

Die Versorgungsmedizinischen Grundsätze sind insoweit eindeutig: GdB und GdS messen die „Auswirkungen von Teilhabebeeinträchtigungen in allen Lebensbereichen”. Eine Diagnose „Gonarthrose Grad III beidseits” sagt nichts darüber aus, wie weit die Person noch gehen kann, ob sie Treppen steigen kann oder wie oft sie Schmerzmittel benötigt.

Zwei Menschen mit derselben Diagnose können vollkommen unterschiedliche Einschränkungen haben — und damit völlig unterschiedliche GdB-Werte erhalten.

Was im Formular stehen muss, sind konkrete Alltagseinschränkungen: Wie weit schafft die Person eine Wegstrecke ohne Pause? Wie oft pro Woche ist sie nicht arbeitsfähig? Welche Tätigkeiten im Haushalt sind nicht mehr möglich — und seit wann? Welche Hilfsmittel werden dauerhaft genutzt?

Je konkreter die Beschreibung, desto weniger Spielraum hat das Amt bei der Einstufung. Bleibt das Formular bei Diagnosen stehen, legt der Gutachter die Einschränkung nach eigenem Ermessen aus — und dieses Ermessen fällt erfahrungsgemäß konservativ aus.

Das gilt besonders für psychische Erkrankungen. Depressionen, Angststörungen und PTBS werden nach der VersMedV nach Schwere der Einschränkung der Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit bewertet. Die Diagnose allein reicht nicht.

Der Gutachter braucht Angaben dazu, wie oft Termine abgesagt werden müssen, ob sozialer Rückzug stattfindet, ob Alltagsroutinen zusammenbrechen — und das muss aus dem Formular hervorgehen, nicht erst aus einem Widerspruch.

Fehler 2 — Erkrankungen unterschlagen und Wechselwirkungen nicht beschrieben

Ein häufiges Missverständnis: Viele Antragsteller nennen im Formular nur die „Haupterkrankung” und lassen Nebendiagnosen weg — entweder weil sie diese für weniger wichtig halten oder weil sie das Verfahren vereinfachen wollen. Das führt regelmäßig zu einem zu niedrigen Gesamt-GdB.

Das Versorgungsamt addiert mehrere Einzel-GdB-Werte nicht einfach zusammen — es bewertet die Gesamtauswirkungen auf den Alltag. Das klingt zunächst nach Nachteil — ist aber ein versteckter Vorteil für Antragsteller, deren Erkrankungen sich gegenseitig verstärken.

Wer wegen eines Rückenleidens nicht mehr lange sitzen kann und gleichzeitig eine Herzerkrankung hat, die körperliche Belastung einschränkt, verliert damit seine Ausweichmöglichkeiten vollständig. Diese Wechselwirkung — im Fachjargon: gegenseitige Verstärkung der Teilhabebeeinträchtigung — kann dazu führen, dass der Gesamt-GdB über die Summe der Einzelwerte hinausgeht.

Frank B., 56, aus Dortmund, hatte bei seinem Erstantrag nur seine Wirbelsäulenerkrankung angegeben. Das Versorgungsamt stellte GdB 40 fest. Beim Widerspruch — nach Akteneinsicht — stellte sich heraus, dass ein Herzrhythmusstörung, die in jedem Arztbrief dokumentiert war, im Formular nicht erwähnt worden war.

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Mit beiden Erkrankungen und ihrer Wechselwirkung — eingeschränkte körperliche Belastbarkeit + reduzierte Kompensationsfähigkeit über Ausgleichsbewegungen — lag der Gesamt-GdB bei 50. Frank B. hatte anderthalb Jahre lang auf Kündigungsschutz, Zusatzurlaub und Steuerpauschbetrag verzichtet, weil im Formular eine Zeile fehlte.

Die Konsequenz für den Antrag: Alle Erkrankungen, chronischen Beschwerden und dauerhaften Einschränkungen gehören ins Formular — auch wenn sie subjektiv weniger schlimm erscheinen.

Entscheidend ist außerdem, nicht nur die Einzelerkrankungen aufzulisten, sondern zu beschreiben, wie sie zusammenwirken: Welche Kompensationsstrategien des Körpers fallen weg? Welche Einschränkung wird durch eine zweite Erkrankung verschärft?

Fehler 3 — Merkzeichen nicht angekreuzt: Die stille Tausend-Euro-Falle

Das Antragsformular enthält eine Rubrik für Merkzeichen. Merkzeichen wie G (Gehbehinderung), aG (außergewöhnliche Gehbehinderung), H (Hilflosigkeit), Bl (Blindheit) oder RF (Rundfunkbeitragsbefreiung) entscheiden über Nachteilsausgleiche, die mit dem GdB-Wert allein nicht kommen.

Viele Antragsteller lassen diese Rubrik leer — weil sie die Merkzeichen nicht kennen, weil sie die Voraussetzungen nicht einschätzen können oder weil sie denken, das kläre das Amt von selbst.

Das Amt klärt das nicht von selbst. Wer kein Merkzeichen beantragt, bekommt keines — selbst wenn die medizinischen Voraussetzungen vorlägen. Das Versorgungsamt entscheidet nur über das, was beantragt wurde. Wer das Merkzeichen G vergisst, verliert unter anderem die Möglichkeit, als schwerbehinderte Person mit GdB 50 die Kraftfahrzeugsteuer um 50 Prozent zu ermäßigen oder im Nahverkehr kostenfrei zu fahren.

Wer das Merkzeichen H nicht beantragt, verliert den erhöhten Behinderten-Pauschbetrag von 7.400 Euro pro Jahr — stattdessen gibt es nach dem gestaffelten GdB-Wert deutlich weniger.

Besonders unterschätzt: das Merkzeichen RF. Es ermöglicht die Befreiung vom Rundfunkbeitrag. Voraussetzung ist unter anderem ein GdB von 80 oder bestimmte taubheitsbezogene Merkzeichen — aber es wird nicht automatisch geprüft. Wer im Formular nicht ankreuzt, bekommt nichts und zahlt den vollen Rundfunkbeitrag, obwohl er befreit sein könnte.

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Die Lösung ist simpel, aber erfordert Vorbereitung: Vor dem Ausfüllen des Formulars alle zwölf Merkzeichen prüfen und für jedes einzeln prüfen, ob die eigenen Einschränkungen die Voraussetzungen erfüllen könnten. Im Zweifel ankreuzen und begründen lassen — das Amt prüft dann. Einen Nachteilsausgleich, der nicht beantragt wurde, prüft das Amt nicht.

Fehler 4 und 5 — Veraltete Befunde und fehlende Steuer-ID

Wer dem GdB-Antrag keine aktuellen Arztberichte beifügt, überlässt dem Amt die Kontrolle über die Informationsbasis. Das Versorgungsamt kann beim Erstantrag Befunde von den im Formular genannten Ärzten selbst anfordern — das dauert und führt oft dazu, dass veraltete Unterlagen in die Akte gelangen.

Wer aktuelle Facharztbriefe, Entlassungsberichte aus Kliniken und Reha-Einrichtungen direkt beifügt, steuert selbst, auf welcher Grundlage der Gutachter bewertet.

Entscheidend ist dabei die Art der Unterlagen. Ein Arztbrief, der nur eine Diagnose bestätigt und schreibt „Zustand stabil, unter medikamentöser Therapie”, bringt für den GdB-Antrag wenig. Was zählt, sind Berichte, die konkrete Funktionsausfälle beschreiben: Welche Gehstrecke ist noch möglich? Welche Belastung verträgt das Herz?

Wie oft treten Schmerzspitzen auf, und welche Alltagshandlungen sind dadurch nicht mehr möglich? Wer vor dem Antrag ein klärendes Gespräch mit dem behandelnden Arzt führt und darum bittet, den nächsten Bericht auf Funktionsausfälle auszurichten, verbessert die Ausgangslage erheblich.

Seit dem 1. Januar 2026 kommt ein weiterer Formularfehler dazu, der direkte finanzielle Folgen hat: Wer beim GdB-Erstantrag die Steuer-Identifikationsnummer nicht einträgt und keine Einwilligung zur elektronischen Datenübermittlung erteilt, kann den Behinderten-Pauschbetrag nach § 33b EStG für neue oder geänderte Bescheide nicht mehr automatisch geltend machen.

Das Versorgungsamt übermittelt GdB und Merkzeichen seit 2026 elektronisch ans Finanzamt — aber nur, wenn die Steuer-ID im Antrag steht. Wer das vergisst, muss das Finanzamt separat informieren und riskiert, den Pauschbetrag für das laufende Jahr zu verlieren. Dieser Fehler passiert in der Praxis häufig, weil das Feld im Formular unauffällig ist und viele Antragsteller nicht wissen, dass es mit dem Steuervorteil zusammenhängt.

Ohne Steuer-ID übermittelt das Versorgungsamt nichts ans Finanzamt — der Anspruch auf den Pauschbetrag besteht dem Grunde nach weiter, aber der automatische Nachweisweg ist blockiert. Wer das nicht korrigiert, muss selbst aktiv werden und riskiert, den Steuervorteil für das laufende Jahr zu verpassen.

GdB trotzdem zu niedrig: Was jetzt zu tun ist

Wer den Feststellungsbescheid erhält und den GdB für zu niedrig hält, hat ab Zugang des Bescheids einen Monat Zeit, schriftlich Widerspruch beim Versorgungsamt einzulegen. Der Widerspruch muss nicht gleichzeitig begründet werden — er kann zunächst formlos fristwahrend eingereicht werden; die Begründung folgt dann nachträglich.

Diese Trennung ist taktisch sinnvoll, weil die Begründung nur mit aktuellen Befunden und einer konkreten Darstellung der Funktionsausfälle überzeugt.

Der erste Schritt nach dem Widerspruch: Akteneinsicht beantragen. Das Recht dazu ergibt sich aus § 25 SGB X, das Versorgungsamt kann es nicht verweigern.

Aus der Akte lässt sich ablesen, welche Ärzte angeschrieben wurden, welche Unterlagen vorlagen, wie der ärztliche Dienst die Einschränkungen bewertet hat — und welche Informationen schlicht gefehlt haben. Oft zeigt die Akte, dass bestimmte Befunde nie angefordert wurden, weil sie im Formular nicht erwähnt wurden.

Im Widerspruch selbst wird nicht der Gesundheitszustand neu beschrieben, sondern die Lücke zwischen der tatsächlichen Einschränkung und der Bewertung des Amtes konkret benannt. Was wurde nicht berücksichtigt? Welche Wechselwirkung fehlt in der Gesamtschau?

Welche Befunde belegen die tatsächliche Alltagseinschränkung, die im ursprünglichen Antrag nicht erkennbar war? Dazu sollten aktuelle Arztbriefe nachgereicht werden, die auf die Kritikpunkte des Bescheids eingehen. Sozialverbände wie VdK oder SoVD bieten kostenlose Beratung zum Widerspruchsverfahren an.

Häufige Fragen zum GdB-Antrag

Kann ich Merkzeichen auch noch nach dem GdB-Bescheid nachbeantragen?

Ja. Wer ein Merkzeichen beim Erstantrag vergessen hat, kann separat einen Antrag auf Feststellung des Merkzeichens stellen. Das öffnet allerdings das Feststellungsverfahren erneut — mit dem Risiko, dass das Amt den Gesamt-GdB gleichzeitig neu bewertet. Wer unsicher ist, ob sich der aktuelle GdB-Wert bei einer Neubewertung halten würde, sollte das Risiko vorab mit einem Sozialverband einschätzen.

Was passiert, wenn ich die Steuer-ID im Antrag vergessen habe?

Das Versorgungsamt übermittelt den GdB in diesem Fall nicht automatisch ans Finanzamt. Betroffene können die Steuer-ID noch nachträglich beim Versorgungsamt nachreichen oder den Pauschbetrag selbst über die Steuererklärung mit dem alten Papierverfahren geltend machen, sofern der Bescheid noch nicht bestandskräftig ist.

Bei abgeschlossenem Verfahren muss ein neues Feststellungsverfahren die Übermittlung einschließen.

Zählen alle Erkrankungen für den GdB, auch leichte?

Nein, nicht automatisch. Erkrankungen, die keinen Funktionsausfall verursachen oder weniger als sechs Monate andauern, werden vom Versorgungsamt nicht berücksichtigt. Leichte Beeinträchtigungen mit einem Einzel-GdB von 10 erhöhen den Gesamt-GdB nach der VersMedV in der Regel nicht. Entscheidend ist, ob eine Erkrankung die Teilhabe dauerhaft einschränkt und ob das durch aktuelle Befunde belegbar ist.

Was kostet ein Widerspruch und wie lange dauert er?

Das Widerspruchsverfahren ist kostenlos. Das Versorgungsamt soll über den Widerspruch innerhalb von drei Monaten entscheiden; bei längerer Untätigkeit ist eine Untätigkeitsklage beim Sozialgericht möglich, die ebenfalls keine Gerichtskosten verursacht. Eine Klage nach abgelehntem Widerspruch ist ebenfalls gebührenfrei; Anwaltskosten trägt bei einem Sieg die Gegenseite.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) § 152 – Feststellung der Behinderung, Ausweise

Bundesministerium der Justiz: Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) – Anlage Versorgungsmedizinische Grundsätze

Bundesministerium der Justiz: Einkommensteuergesetz (EStG) § 33b – Pauschbeträge für Menschen mit Behinderungen