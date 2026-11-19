Ein Pflegeheimplatz in Tschechien kostet nach einer Reportage der Deutschen Welle zwischen 1.600 und 2.300 Euro im Monat. Für Rentner mit wenig Geld könnte das eine Alternative zu einem Pflegeheim in Deutschland sein.

Doch der günstige Preis allein sagt noch nicht, wie viel Betroffene tatsächlich bezahlen müssen. Entscheidend ist, welche Leistungen im Heimpreis enthalten sind und wie viel Pflegegeld die deutsche Pflegekasse nach einem Umzug weiterhin zahlt.

Wer einen Umzug nach Tschechien plant, sollte deshalb vorher die Kosten mit dem Pflegeheim klären und sich von seiner Pflegekasse schriftlich bestätigen lassen, welche Leistungen im Ausland übernommen werden.

Was hinter den Preisen in den Reportagen steckt

Für das ARD-Europamagazin hat der Journalist Danko Handrick Pflegeeinrichtungen in Tschechien und Ungarn besucht. In seinem Novemberbeitrag für die Deutsche Welle nennt er für grenznahe Einrichtungen die Preisspanne von 1.600 bis 2.300 Euro je nach Pflegebedarf.

Bei einzelnen Angeboten sind Bewegung und gemeinsame Freizeitaktivitäten im Preis enthalten. Betreiber berichten von mehr Zeit für die Bewohner, während Kritiker auf fehlendes Personal und lange Wartelisten in tschechischen Heimen hinweisen.

Die Preisspanne beschreibt einzelne Angebote und erlaubt keinen Rückschluss auf den landesweiten Durchschnitt. Zum Beispiel ist für jemanden mit Demenz ist ohnehin eine andere Auskunft wichtiger: Kann die Einrichtung die Betreuung auch dann leisten, wenn nachts regelmäßig Hilfe nötig wird?

In Deutschland bleiben im ersten Heimjahr durchschnittlich 3.364 Euro

Zum 1. Juli 2026 mussten Bewohner deutscher Pflegeheime im ersten Aufenthaltsjahr nach Angaben des Verbands der Ersatzkassen durchschnittlich 3.364 Euro monatlich selbst tragen.

In dieser Eigenbeteiligung im Pflegeheim stecken neben dem verbleibenden Pflegeanteil auch Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten.

Die 3.364 Euro sind der Betrag, der in Deutschland nach den Kassenleistungen übrig bleibt. Für einen Vergleich brauchen Sie vom tschechischen Heim deshalb erstens den Vertragspreis einschließlich aller erforderlichen Zusatzleistungen.

Zweitens brauchen Sie eine klare Auskunft darüber, ob der Anbieter das deutsche Pflegegeld in seiner Preisangabe bereits abgezogen hat.

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Deutsches Pflegegeld ist auch im tschechischen Heim möglich

Bleibt Deutschland nach dem Umzug für Ihre gesetzliche Pflegeversicherung zuständig, können Sie bei Pflegegrad 2 bis 5 deutsches Pflegegeld in Tschechien beziehen. Das ist auch beim Einzug in ein dortiges Heim möglich:

Nach Auskunft der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland kann die pflegebedürftige Person ihre Versorgung durch den Vertrag mit dem Heim selbst sicherstellen.

Für die Finanzierung macht das einen erheblichen Unterschied. Die deutsche Pflegekasse kann das Pflegegeld an den Versicherten auszahlen, der für deutsche Heime vorgesehene stationäre Leistungsbetrag lässt sich dagegen nicht auf die tschechische Heimrechnung übertragen.

Monatliches deutsches Pflegegeld bei bestehendem Anspruch, Stand November 2026 Anerkannter Pflegegrad Volles Pflegegeld pro Monat Pflegegrad 1 Kein Pflegegeld Pflegegrad 2 347 Euro Pflegegrad 3 599 Euro Pflegegrad 4 800 Euro Pflegegrad 5 990 Euro

Welche Pflegesachleistungen am neuen Wohnort zur Verfügung stehen, richtet sich nach dem dortigen Recht. Erbringt der ausländische Träger gleichartige Sachleistungen auf Kosten der deutschen Versicherung, kann sich das deutsche Pflegegeld verringern.

Was passiert, wenn die Rente später nicht mehr reicht?

In Deutschland kann die Hilfe zur Pflege vom Sozialamt einspringen, wenn Einkommen, verwertbares Vermögen und Versicherungsleistungen die notwendigen Heimkosten nicht decken.

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Wer seinen gewöhnlichen Aufenthalt dauerhaft nach Tschechien verlegt, kann diese Hilfe grundsätzlich nicht mitnehmen.

Eine Ausnahme kommt für Deutsche nach § 24 SGB XII nur in einer außergewöhnlichen Notlage in Betracht, wenn die Hilfe unabweisbar und eine Rückkehr aus einem gesetzlich anerkannten Grund nachweislich unmöglich ist.

Schwere Pflegebedürftigkeit kann einer Rückkehr entgegenstehen, die bloße Lücke zwischen Rente und Heimrechnung genügt dafür nicht.

Was der Heimvertrag über den Alltag verrät

Lassen Sie sich den Gesamtpreis und die Bedingungen für eine Preiserhöhung in einer Sprache geben, die Sie sicher verstehen. Gerade bei fortschreitender Demenz zählt auch, ob der Betreiber bei höherem Pflegebedarf einen Zuschlag verlangen oder den Vertrag kündigen kann.

Bei einer Besichtigung lohnt das Gespräch mit den Pflegekräften: Wer versteht den Bewohner, wenn er nachts Schmerzen hat, und wer begleitet ihn zum Arzt?

Klären Sie außerdem, an wen Sie sich bei Beschwerden wenden können, denn deutsche Regeln über Ansprüche bei Pflegemängeln im Heim lassen sich nicht ohne Weiteres auf einen tschechischen Vertrag übertragen.

Fiktives Beispiel – was Mathilda von ihrer Rente bleibt

Mathilda aus Klingenthal in Sachsen hat Pflegegrad 3 und erhält monatlich 1.650 Euro Rente ausgezahlt. Ein tschechisches Heim bietet ihr einen Platz für 2.100 Euro vor Abzug von Leistungen an, und ihre deutsche Pflegekasse bestätigt für den Umzug das volle Pflegegeld von 599 Euro.

Mathilda muss damit 1.501 Euro aus ihrer Rente für den Heimplatz aufbringen und behält 149 Euro für persönliche Ausgaben. Verlangt das Heim später 200 Euro mehr, fehlen ihr bei unveränderten Einnahmen schon für die Heimrechnung 51 Euro im Monat.

Sechs Fragen zur Pflege in Tschechien

Welche Auskunft brauche ich vor der Unterschrift?

Teilen Sie Ihrer Kranken- und Pflegekasse mit, dass Sie Ihren Wohnsitz dauerhaft verlegen und in welches Heim Sie ziehen möchten. Bitten Sie um schriftliche Auskunft zur weiteren Versicherung, zur Höhe des Pflegegeldes und zur Anmeldung für die medizinische Versorgung in Tschechien.

Kann ich bei Pflegegrad 1 ebenfalls Pflegegeld abziehen?

Der Anspruch auf deutsches Pflegegeld beginnt bei Pflegegrad 2. Wer die Heimkosten bei Pflegegrad 1 kalkuliert, muss deshalb ohne diesen monatlichen Betrag rechnen.

Reicht es, der Pflegekasse meine neue Anschrift mitzuteilen?

Klären Sie auch, welche Nachweise und Beratungseinsätze die Pflegekasse nach dem Umzug verlangt und wer sie vor Ort erbringen kann. Fehlende Nachweise können die Weiterzahlung des Pflegegeldes im Ausland gefährden.

Wie lange kann ich mit dem angebotenen Preis rechnen?

Für den Einzug zählt das schriftliche Angebot, für die kommenden Jahre zählen die Vertragsklauseln. Fragen Sie, wann das Heim wegen gestiegener Personalkosten in der Pflege oder eines höheren Betreuungsbedarfs den Preis ändern darf.

Was müssen Paare bei der Rechnung beachten?

Wenn nur ein Partner ins Heim zieht, laufen Miete und andere feste Ausgaben für den bisherigen Haushalt häufig weiter. Für den Vergleich zählt deshalb, was das Paar nach dem Heimeinzug selbst aufbringen muss, einschließlich der Fahrten für regelmäßige Besuche.

Welche Frage sollte die pflegebedürftige Person selbst beantworten können?

Ob sie dort leben möchte – auch an den Tagen, an denen niemand zu Besuch kommen kann. Ein Gespräch mit Bewohnern ohne Vermittler kann zeigen, ob Verständigung, Tagesablauf und Kontakte den eigenen Vorstellungen entsprechen.

Quellen

Bundesamt für Soziale Sicherung, Leistungsanspruch bei vollstationärer Pflege im EU-Ausland

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland, Meine Pflegeversicherung bei Wohnort im Ausland

Deutsche Welle, Tschechien: Wenn Pflege in Deutschland zu teuer wird, 16. November 2026

Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland, Pflege im Ausland – Chancen, Rechte und Risiken

Sozialgesetzbuch XI, § 34 – Leistungsansprüche im Ausland

Sozialgesetzbuch XI, § 37 – Pflegegeld

Sozialgesetzbuch XII, § 24 – Sozialhilfe für Deutsche im Ausland

Verband der Ersatzkassen, Eigenbeteiligung in der stationären Pflege zum 1. Juli 2026