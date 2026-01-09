Pflegegeld im Ausland: Die Kasse darf die Zahlung stoppen

Lesedauer 6 Minuten

Viele Pflegebedürftige glauben, dass das Pflegegeld automatisch endet, sobald sie Deutschland verlassen. Diese Annahme hält sich hartnäckig, ist aber so pauschal falsch. W

er die entscheidenden Regeln kennt und sauber kommuniziert, kann seinen Anspruch auch bei einem Auslandsaufenthalt absichern – muss aber wissen, dass es je nach Land klare gesetzliche Grenzen gibt.

Ohne genaue Prüfung stellen Pflegekassen Leistungen bisweilen infrage oder stoppen Zahlungen vorschnell. Genau hier beginnt das Problem für Betroffene: Sie geraten unter Rechtfertigungsdruck, obwohl es häufig keinen belastbaren Grund für eine pauschale Leistungseinstellung gibt.

Auslandsaufenthalt: Entscheidend ist, wo Sie sich aufhalten – EU oder Drittstaat

Ein Auslandsaufenthalt beendet den Anspruch nicht automatisch, aber die Rechtslage unterscheidet streng:

Innerhalb der EU/EWR/Schweiz kann Pflegegeld grundsätzlich weitergezahlt werden. Die Pflegekasse darf nicht allein wegen des Aufenthalts im EU-Ausland pauschal einstellen.

Außerhalb der EU/EWR/Schweiz gilt seit 2026 eine klare Grenze: Pflegegeld wird bei einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt bis zu acht Wochen pro Kalenderjahr weitergezahlt. Ab dem Moment, in dem diese acht Wochen überschritten sind, ruht der Anspruch für die weitere Zeit im Ausland – unabhängig davon, wie gut Ihre Bindungen nach Deutschland sind.

Damit sind pauschale Aussagen wie „Es gibt keine zeitlichen Grenzen“ oder „Drei oder sechs Monate spielen nie eine Rolle“ in dieser Form falsch. Richtig ist: Es kommt darauf an, ob der Aufenthalt in der EU/EWR/Schweiz stattfindet oder in einem Drittstaat – und bei Drittstaaten ist die 8-Wochen-Grenze das Kernkriterium.

Was bedeutet „Lebensmittelpunkt“ – und warum die Pflegekasse das sauber prüfen muss

Viele Diskussionen drehen sich um den „Lebensmittelpunkt“. Gemeint ist in der Praxis der Ort, an dem Ihr Leben überwiegend organisiert ist (Wohnung, Familie, medizinische Versorgung, soziale Bindungen). Sozialrechtlich geht es dabei um den gewöhnlichen Aufenthalt – und der wird nicht durch eine einzelne Reise „umgestellt“, sondern durch das Gesamtbild Ihrer Lebensverhältnisse.

Wichtig: Die Pflegekasse darf diese Begriffe nicht beliebig definieren. Wenn sie annimmt, Sie hätten Ihren gewöhnlichen Aufenthalt verlagert, muss sie das einzelfallbezogen begründen – vage Vermutungen, standardisierte Schreiben oder „gefühlte Zeitgrenzen“ reichen nicht.

Wohnsitz im Ausland und trotzdem Pflegegeld? Ja – aber nur unter klaren Voraussetzungen

Ein Wohnsitz im Ausland schließt Pflegegeld nicht automatisch aus. Entscheidend ist nicht, welche Meldeadresse irgendwo existiert, sondern wie sich Ihr tatsächlicher gewöhnlicher Aufenthalt und Ihre Lebensorganisation darstellen.

Typische Konstellationen sind Zweitwohnsitze, längere Aufenthalte bei Angehörigen oder saisonale Aufenthalte. Wer in Deutschland weiterhin eine Wohnung hat, regelmäßig zurückkehrt und hier die wesentlichen Lebensbezüge behält, verlagert seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht automatisch.

Aber: Bei Drittstaaten hilft Ihnen selbst ein klarer Deutschland-Bezug nicht unbegrenzt, weil dort die gesetzliche 8-Wochen-Grenze für die Weiterzahlung maßgeblich ist. Innerhalb der EU/EWR/Schweiz ist diese starre Grenze so nicht der zentrale Punkt, dort steht die Frage der tatsächlichen Lebensorganisation eher im Vordergrund.

Wann der Anspruch tatsächlich entfällt – und wann er nur „ruht“

Betroffene sollten zwei Situationen unterscheiden:

1) Ruhen wegen Aufenthalts im Drittstaat (außerhalb EU/EWR/Schweiz):

Wenn Sie länger als acht Wochen pro Kalenderjahr im Drittstaat bleiben, ruht das Pflegegeld für die Zeit darüber hinaus. Das ist keine „Strafe“ und keine Ermessensentscheidung, sondern eine gesetzliche Folge.

2) Entfall wegen dauerhafter Verlagerung des gewöhnlichen Aufenthalts:

Problematisch wird es, wenn Sie Deutschland faktisch verlassen, die Wohnung aufgeben, sich abmelden, keine Rückkehrperspektive mehr haben und Ihre Lebensorganisation dauerhaft ins Ausland verlagern. Dann fehlt regelmäßig die Grundlage für Pflegegeld nach deutschem Recht.

Häufige Praxisprobleme: Missverständnisse, Nachforderungen, „Prüfhinweise“

Bei Auslandsaufenthalten reagieren Pflegekassen nicht selten mit pauschalen Annahmen statt mit einer sorgfältigen Prüfung. Typisch sind Schreiben mit unklaren Formulierungen, wiederholte Nachforderungen oder unverbindliche „Prüfhinweise“, die Unsicherheit erzeugen, ohne eine tragfähige Rechtsgrundlage zu liefern.

Wichtig bleibt: Eine Leistungseinstellung oder Kürzung braucht einen schriftlichen Bescheid. Ohne Bescheid gibt es keine verbindliche Entscheidung – und ohne verbindliche Entscheidung lässt sich auch kein effektiver Rechtsschutz nutzen.

Warum sich Widerspruch oft lohnt

Viele Betroffene geben aus Angst oder Unwissen nach. Wer aber die entscheidenden Punkte (EU/Drittstaat, Dauer, gewöhnlicher Aufenthalt, Pflegeorganisation, Mitwirkung) sauber darlegt, zwingt die Pflegekasse zu einer rechtmäßigen Entscheidung. Gerade wenn pauschal eingestellt wurde oder die 8-Wochen-Regel falsch angewendet wird, kann ein Widerspruch die Lage klären.

So wehren Sie sich, wenn die Pflegekasse Pflegegeld fälschlich verweigert

Akzeptieren Sie eine Ablehnung oder Kürzung nicht „telefonisch“ oder informell. Verlangen Sie immer einen schriftlichen Bescheid mit Begründung. Prüfen Sie dann, ob die Pflegekasse wirklich zwischen EU/EWR/Schweiz und Drittstaat unterscheidet, ob sie die Dauer korrekt bewertet und ob sie ihren Schluss zum gewöhnlichen Aufenthalt nachvollziehbar begründet.

Legen Sie fristgerecht Widerspruch ein und stellen Sie klar, welche Variante vorliegt: EU-Aufenthalt, Drittstaat-Aufenthalt innerhalb der acht Wochen oder Überschreitung der acht Wochen (dann geht es häufig um den Zeitraum, ab wann geruht werden darf).

Pflegegeld im Ausland: Was Sie selbst aktiv absichern müssen

Pflegegeld im Ausland bleibt nicht „von allein“ konfliktfrei. Sie sollten frühzeitig schriftlich ankündigen, wohin Sie reisen, wie lange der Aufenthalt voraussichtlich dauert und wie die Pflege organisiert ist. Gerade bei Nachfragen zählt eine klare, nachvollziehbare Darstellung mehr als spontane Telefonate.

Stellen Sie außerdem dar, wer Sie im Ausland pflegt und wie die Versorgung konkret aussieht. Halten Sie einfache Nachweise bereit (z. B. kurze schriftliche Bestätigung der Pflegeperson, Reise- und Aufenthaltsdaten, Erreichbarkeit, ggf. medizinische Termine in Deutschland als Indiz für Rückkehr).

Reagieren Sie auf Nachfragen fristgerecht und schriftlich – fehlende Rückmeldung wird in der Praxis schnell als mangelnde Mitwirkung gewertet und kann unnötige Probleme auslösen.

Wichtiger Zusatzpunkt: Beratungseinsatz bei Pflegegeld nicht vergessen

Wer Pflegegeld bezieht, muss je nach Pflegegrad regelmäßig einen Beratungseinsatz nachweisen. Ein längerer Auslandsaufenthalt kann hier zur typischen Falle werden, weil Fristen weiterlaufen.

Klären Sie daher früh, wie der Nachweis während des Aufenthalts organisiert werden kann oder ob der Termin so gelegt wird, dass es keine Lücke gibt. Wer diesen Punkt übersieht, riskiert nicht wegen „Ausland“, sondern wegen fehlender Nachweise eine Kürzung oder Unterbrechung.

Strengere Fragen außerhalb der EU – aber nicht „frei erfunden“

Außerhalb der EU/EWR/Schweiz wird in der Praxis häufig intensiver nachgefragt, weil dort die 8-Wochen-Grenze und die Frage des Ruhens zentral sind. Das bedeutet aber nicht, dass Pflegekassen zusätzliche Fristen oder eigene Zeitmodelle festlegen dürften.

Entscheidend ist die gesetzliche Grenze – und eine nachvollziehbare Einzelfallprüfung, wenn es um den gewöhnlichen Aufenthalt geht.

Modelle aus der Praxis

Pflegegeld im Ausland: Beispiel EU

Alessandra lebt mit Pflegegrad 3 in Nordrhein-Westfalen und hält sich vier Monate bei ihrer Tochter in Italien auf. Sie teilt der Pflegekasse den Aufenthalt schriftlich mit, stellt klar, dass ihre Wohnung und Lebensorganisation in Deutschland bestehen bleiben, und beschreibt, wie die Pflege während der Zeit in Italien konkret organisiert ist.

#Die Pflegekasse kündigt eine Prüfung an, zahlt aber weiter, weil der Aufenthalt innerhalb der EU stattfindet und die Voraussetzungen sauber dokumentiert sind. Den fälligen Beratungseinsatz lässt Alessandra so organisieren, dass keine Frist verletzt wird.

Kein Pflegegeld im Ausland: Beispiel Drittstaat und dauerhafter Wegzug

Mustafa lebt mit Pflegegrad 2 viele Jahre in Deutschland. Nach dem Tod seiner Ehefrau zieht er dauerhaft zu seinen Kindern in die Türkei, kündigt seine Wohnung, meldet sich ab und organisiert sein Leben vollständig im Ausland.

Die Pflegekasse stellt das Pflegegeld ein, weil der gewöhnliche Aufenthalt nicht mehr in Deutschland liegt. Selbst ein Widerspruch hätte hier regelmäßig geringe Erfolgsaussichten, weil weder eine Rückkehrperspektive noch fortbestehende wesentliche Lebensbezüge in Deutschland erkennbar sind.

Übersicht: Wann Pflegegeld im Ausland möglich ist – und wann nicht

Pflegegeld im Ausland Kein Pflegegeld im Ausland / Pflegegeld ruht Aufenthalt in EU/EWR/Schweiz: Pflegegeld grundsätzlich möglich, wenn die Voraussetzungen vorliegen Drittstaat-Aufenthalt länger als 8 Wochen pro Kalenderjahr: Pflegegeld ruht für die Zeit darüber hinaus Aufenthalt im Drittstaat bis 8 Wochen pro Kalenderjahr: Weiterzahlung möglich Dauerhafte Verlagerung des gewöhnlichen Aufenthalts ins Ausland Wohnung/Lebensorganisation in Deutschland besteht fort, Rückkehr ist erkennbar Wohnung in Deutschland aufgegeben, Abmeldung, keine Rückkehrperspektive Pflege im Ausland ist konkret organisiert und plausibel dargestellt Pflege im Ausland nicht nachvollziehbar organisiert bzw. nicht belegbar Schriftliche, fristgerechte Mitwirkung gegenüber der Pflegekasse Schreiben ignoriert, Fristen versäumt, fehlende Mitwirkung Beratungseinsatz (falls erforderlich) ist trotz Aufenthalt sichergestellt Beratungseinsatz/erforderliche Nachweise fehlen und führen zu Problemen

Pflegegeld ist keine Sozialhilfe – aber Auslandsregeln gelten trotzdem

Pflegegeld ist keine bedürftigkeitsabhängige Sozialhilfeleistung, sondern knüpft an Pflegebedürftigkeit und Pflegeorganisation an. Trotzdem gelten für Auslandsaufenthalte klare Regeln: Innerhalb der EU/EWR/Schweiz ist Pflegegeld grundsätzlich möglich, außerhalb dieser Staaten ist die Weiterzahlung zeitlich begrenzt und kann danach ruhen.

FAQ zum Pflegegeld bei Auslandsaufenthalt

Darf die Pflegekasse Pflegegeld automatisch stoppen?

Nein. Eine Kürzung oder Einstellung braucht eine nachvollziehbare Grundlage und einen schriftlichen Bescheid.

Wie lange darf ich im Ausland bleiben?

In EU/EWR/Schweiz ist Pflegegeld grundsätzlich möglich. In Drittstaaten wird Pflegegeld nur bis 8 Wochen pro Kalenderjahr weitergezahlt; danach ruht es, solange Sie weiter im Ausland bleiben.

Muss ich den Aufenthalt melden?

Ja. Transparenz und schriftliche Kommunikation verhindern spätere Missverständnisse und Rückforderungen.

Was passiert bei dauerhaftem Wegzug?

Dann kann der Anspruch entfallen, wenn der gewöhnliche Aufenthalt dauerhaft ins Ausland verlagert wird – typischerweise nach Aufgabe der Lebensbezüge in Deutschland.

Lohnt sich ein Widerspruch?

Oft ja, besonders bei pauschalen Annahmen, unklaren Schreiben oder wenn EU/Drittstaat und Dauer nicht korrekt bewertet wurden.

Fazit

Pflegegeld endet nicht automatisch an der Grenze, aber es endet auch nicht „zeitlos“ überall. Entscheidend ist, ob Sie sich in der EU/EWR/Schweiz oder in einem Drittstaat aufhalten, wie lange der Aufenthalt dauert, ob Ihr gewöhnlicher Aufenthalt tatsächlich verlagert wird und ob die Pflegeorganisation nachvollziehbar gesichert ist.

Wer frühzeitig schriftlich informiert, Nachweise pragmatisch bereit hält, Mitwirkung ernst nimmt und bei Bedarf konsequent Widerspruch einlegt, schützt seinen Anspruch deutlich besser.