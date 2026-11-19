Ein Verbraucher erhielt Post vom Inkassounternehmen REAL Solution. Darin wurde ihm eine Bonitätsanfrage bei der Schufa angekündigt. Sollte er die geforderte Summe rechtzeitig vollständig bezahlen, würde das Unternehmen auf die Anfrage verzichten.

Doch die angeblichen Schulden bestanden nach Überzeugung des Landgerichts Hamburg überhaupt nicht. Das Gericht untersagte dem Inkassounternehmen deshalb, mit einer solchen Schufa-Anfrage Druck auf Verbraucher auszuüben (Urteil vom 16. Juni 2026, 406 HKO 38/25).

Die Entscheidung zeigt, dass Verbraucher nicht jede Inkassoforderung bezahlen müssen, nur weil ihnen eine Schufa-Anfrage angekündigt wird. Wer ein solches Schreiben erhält, sollte zunächst prüfen, ob die verlangte Zahlung überhaupt berechtigt ist.

Mehr als 5.000 Euro verlangt

Ausgangspunkt waren Kreditkartenumsätze, die ein Kunde der Solaris SE bestritt: Er hatte die Zahlungen nach eigenen Angaben nicht freigegeben und ging von Kreditkartenbetrug aus. Einen Betrag von 4.596,85 Euro ließ seine Hausbank zurückbuchen.

Die Bank kündigte später den Kreditkartenvertrag und trat eine Forderung von 4.616,85 Euro an die REAL Solution Factoring GmbH ab. Diese beauftragte die REAL Solution Inkasso GmbH & Co. KG mit dem Einzug, die einschließlich Zinsen und Inkassovergütung insgesamt 5.020,18 Euro verlangte.

Bei Zahlung auf die erste Aufforderung sollte sich die Inkassovergütung reduzieren, sodass noch 4.861,20 Euro zu zahlen wären. Das Schreiben vom 4. Januar 2025 setzte dafür eine Zahlungsfrist bis zum 20. Januar 2025.

Schufa-Anfrage schon vor Ablauf der Zahlungsfrist

Auf der zweiten Seite kündigte das Unternehmen jedoch bereits für den 10. Januar 2025 eine Bonitätsanfrage bei der Schufa an. Nur wenn die Gesamtforderung bis dahin ausgeglichen sei, werde die Anfrage unterbleiben.

Damit verknüpfte das Inkassounternehmen die angekündigte Abfrage mit einer Zahlung zu einem früheren Termin als der eigentlichen Zahlungsfrist. Wer die angekündigte Schufa-Anfrage vermeiden wollte, sollte also noch schneller zahlen.

Der Verbraucher teilte dem Inkassounternehmen am 7. Januar 2025 per E-Mail mit, dass er die Forderung wegen nicht autorisierter Kreditkartenumsätze bestritten habe.

Daraufhin nahm REAL Solution zunächst von weiteren Einziehungsmaßnahmen Abstand; die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ging anschließend gegen das Schreiben vor.

Bonitätsanfrage ist kein negativer Eintrag

Bei einer Bonitätsanfrage holt ein Unternehmen Informationen über die Kreditwürdigkeit einer Person bei einer Auskunftei ein. Bei einer Meldung über eine unbezahlte Forderung übermittelt es dagegen Informationen über eine behauptete Zahlungsstörung an die Auskunftei.

Im beanstandeten Schreiben standen beide Vorgänge in getrennten Abschnitten: die angekündigte Anfrage und zusätzlich Hinweise auf eine mögliche Einmeldung unter gesetzlichen Voraussetzungen.

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Die hier angegriffene Formulierung bezog sich auf die Bonitätsanfrage, weshalb der Fall von einer Drohung mit der Meldung bestrittener Schulden zu unterscheiden ist.

Vorgang Was damit gemeint ist Bonitätsanfrage Ein Unternehmen fragt bei einer Auskunftei Informationen über die Kreditwürdigkeit ab; das ist für sich genommen keine Meldung einer unbezahlten Forderung. Meldung einer Zahlungsstörung Ein Unternehmen übermittelt Angaben über eine offene Forderung an die Auskunftei; dafür müssen die rechtlichen Voraussetzungen gesondert erfüllt sein. Eigene Datenkopie Die betroffene Person verlangt Auskunft über ihre gespeicherten Daten und deren Verarbeitung, um mögliche Fehler oder unzulässige Vorgänge zu prüfen.

Warum das Gericht das Schreiben verbot

Die Verbraucherzentrale hielt die Ankündigung für eine unzulässige Drohung und beanstandete außerdem, dass die Forderung gar nicht bestand. Das Gericht gab der Unterlassungsklage statt, stützte seine Entscheidung aber auf das Einfordern der tatsächlich nicht bestehenden Schuld.

Nach der Beweisaufnahme war die Kammer überzeugt, dass der Kreditkarteninhaber die fraglichen Zahlungen nicht autorisiert hatte. Die Geltendmachung einer nicht bestehenden Forderung durch ein Inkassounternehmen bewertete sie als irreführende geschäftliche Handlung nach § 5 UWG.

Dass dem Betroffenen selbst bewusst war, die Zahlungen nicht freigegeben zu haben, beseitigte nach Auffassung des Gerichts nicht die Gefahr der Irreführung.

Verbraucher kennen die Haftungsregeln bei Zahlungsdiensten häufig nicht und können deshalb trotz eigener Einwände über eine vermeintliche Zahlungspflicht getäuscht werden.

Technische Sicherheitsverfahren bewiesen keine Zustimmung

REAL Solution hatte argumentiert, die Zahlungen seien über Google Pay ausgelöst worden und die technischen Sicherheitsvorkehrungen schlössen einen Betrug ohne Mitwirkung des Karteninhabers praktisch aus.

Das Gericht ließ diese Argumentation im konkreten Fall nicht gelten.

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Die Aussage des Verbrauchers erschien der Kammer glaubhaft, und auch die auffälligen Umsätze passten zu seiner Schilderung. Mehrere Zahlungen waren kurz hintereinander, überwiegend über glatte Beträge und wiederholt an dieselben Empfänger erfolgt, während sein sonstiges Zahlungsverhalten anders aussah.

Auch Schadensersatz wegen grober Fahrlässigkeit erkannte das Gericht nicht an. Das Inkassounternehmen hatte kein konkretes Verhalten benannt, mit dem der Verbraucher seine Sorgfaltspflichten verletzt haben sollte.

Kein pauschales Verbot jeder Schufa-Ankündigung

Das Gericht untersagte die konkrete Vorgehensweise im Zusammenhang mit den wegen Kreditkartenbetrugs bestrittenen Forderungen. Für Betroffene istz wichtig, getrennt zu prüfen, ob die Forderung berechtigt ist, und ob die Methoden legitim sind, diese durchzusetzen.

Urteil ist rechtskräftig

Nach der aktuellen Verfahrensinformation der Verbraucherzentrale ist das Urteil rechtskräftig. REAL Solution muss die untersagte Vorgehensweise unterlassen und die Kosten des Rechtsstreits tragen.

Forderung prüfen, statt aus Angst zu zahlen

Ein Schreiben mit Schufa-Hinweis macht eine Forderung nicht berechtigt. Prüfen Sie, wer Geld verlangt, auf welchem Vertrag die Forderung beruhen soll und wie sich Hauptforderung, Zinsen und Gebühren zusammensetzen.

Bestreiten Sie eine unberechtigte Forderung nachvollziehbar und nachweisbar schriftlich, etwa mit dem Hinweis auf eine bereits erfolgte Zahlung oder nicht autorisierte Umsätze.

Bewahren Sie das Inkassoschreiben und Ihre Antwort auf; der Beitrag über unzulässige Inkassopraktiken erläutert weitere typische Konflikte.

Eine berechtigte Hauptforderung bedeutet zugleich nicht, dass jede zusätzlich verlangte Gebühr stimmt. Lassen Sie zweifelhafte Kosten prüfen, bevor Sie die gesamte Summe anerkennen, wie im Beitrag über unzulässige Zusatzgebühren beim Inkasso beschrieben.

Ratenzahlung nicht unter Druck unterschreiben

Wer die Forderung noch prüft, sollte nicht aus Angst vor der Schufa eine Ratenvereinbarung unterschreiben. Eine solche Erklärung kann ein Anerkenntnis enthalten und zusätzliche Kosten auslösen, die eine spätere Gegenwehr erschweren.

Besteht die Schuld tatsächlich, fehlt aber das Geld, kann eine anerkannte Schuldnerberatung bei einer tragfähigen Lösung helfen. Ignorieren kann weitere Kosten nach sich ziehen, wie der Beitrag dazu erklärt, was bei dauerhaft unbezahlten Schulden passieren kann.

Wenn Sie zusätzlich klären möchten, welche Informationen eine Auskunftei über Sie gespeichert oder weitergegeben hat, können Sie eine Datenkopie anfordern. Weitere Hinweise enthält der Beitrag über Auskunft und Transparenz bei der Bonitätsbewertung.

FAQ: Sechs Fragen zur Inkasso-Drohung

Was genau hat das Landgericht Hamburg verboten?

Es untersagte REAL Solution die konkrete Androhung einer Bonitätsanfrage im beanstandeten Forderungsschreiben zu den wegen Kreditkartenbetrugs bestrittenen Forderungen. Tragender Grund war, dass die verlangte Forderung nach Überzeugung des Gerichts nicht bestand.

Ist eine Bonitätsanfrage dasselbe wie ein negativer Schufa-Eintrag?

Nein, bei einer Anfrage werden Bonitätsinformationen eingeholt, während bei einer Forderungsmeldung Informationen an die Auskunftei übermittelt werden. Die rechtliche Zulässigkeit ist für den jeweiligen Vorgang zu prüfen.

Sind jetzt alle angekündigten Bonitätsanfragen verboten?

Nein, das Urteil enthält kein solches allgemeines Verbot. Ob die Ankündigung auch bei einer bestehenden Forderung unzulässig wäre, hat das Gericht ausdrücklich nicht entschieden.

Muss ich eine Forderung bezahlen, weil im Brief die Schufa genannt wird?

Der Hinweis begründet keine Zahlungspflicht. Entscheidend ist, ob die Forderung tatsächlich besteht und in welcher Höhe sie berechtigt ist.

Bekommen Betroffene durch dieses Urteil Geld zurück?

Das Urteil erging in einem Unterlassungsverfahren der Verbraucherzentrale und spricht Betroffenen keine pauschale Rückzahlung zu. Wer bereits gezahlt hat, muss einen möglichen Rückforderungsanspruch anhand seines eigenen Falls prüfen lassen.

Was gilt, wenn nach meinem Bestreiten ein Mahnbescheid kommt?

Dann müssen Sie gegenüber dem Gericht gesondert reagieren, wenn Sie die Forderung weiterhin für unberechtigt halten. Der Widerspruch sollte innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung eingehen; die frühere Nachricht an das Inkassounternehmen genügt dafür nicht.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und Bundesamt für Justiz: § 5 UWG – Irreführende geschäftliche Handlungen.

Bundesministerium der Justiz und Bundesamt für Justiz: § 675u BGB – Haftung des Zahlungsdienstleisters für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge und § 675v BGB – Haftung des Zahlers bei missbräuchlicher Nutzung eines Zahlungsinstruments.

Landgericht Hamburg: Urteil vom 16. Juni 2026, 406 HKO 38/25, insbesondere Seiten 1–4 und 8–13.

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg: Klage gegen Real Solution – Verfahrensinformation mit Hinweis auf die Rechtskraft.

Verbraucherzentrale: Gerichtliches Mahnverfahren: Was tun bei einem Mahnbescheid?

Verbraucherzentrale: Ratenvereinbarung beim Inkasso: Nicht alles akzeptieren!