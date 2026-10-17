Pflegeheim wird teurer weil Pflegelöhne steigen

Die Löhne in der Langzeitpflege sind nach Berechnungen des GKV-Spitzenverbandes um durchschnittlich 3,4 Prozent gestiegen. Der bundesweite Stundenwert liegt damit bei 24,50 Euro, für Pflegefachkräfte bei 28,03 Euro. Veröffentlicht hat der Verband die Zahlen am 1. Oktober 2026.

Für Pflegeheimbewohner kann diese Entwicklung höhere Eigenanteile bedeuten. Die Pflegeversicherung übernimmt nicht sämtliche Kosten, weshalb steigende Personalaufwendungen teilweise bei den Betroffenen ankommen können. Aus dem durchschnittlichen Lohnplus lässt sich allerdings keine pauschale Erhöhung jeder Heimrechnung um 3,4 Prozent ableiten.

Pflegefachkräfte kommen im Durchschnitt auf 28,03 Euro

Für seine Berechnung wertete der GKV-Spitzenverband mehr als 11.600 Meldungen tarifgebundener Pflegeeinrichtungen aus. Berücksichtigt wurden Entlohnungen nach Tarifverträgen und kirchlichen Arbeitsvertragsrichtlinien. Die bundesweiten Werte unterscheiden sich nach Qualifikation.

Beschäftigtengruppe Ermittelter Durchschnitt je Stunde Pflegehilfskräfte ohne Ausbildung 20,96 Euro Pflegeassistenzkräfte mit mindestens einjähriger Ausbildung 23,36 Euro Pflegefachkräfte 28,03 Euro

Die Tabelle zeigt die vom Verband veröffentlichten Durchschnittswerte, keine einheitliche Lohnzusage für jede beschäftigte Person. Auch zwischen den Bundesländern bestehen Unterschiede.

Die Entlohnungswerte dürfen zudem nicht mit einem reinen Grundstundenlohn verwechselt werden. Bei der gesetzlichen Ermittlung werden neben dem Grundlohn beispielsweise regelmäßige Jahressonderzahlungen und bestimmte Zulagen berücksichtigt; variable pflegetypische Zuschläge werden gesondert erfasst. Ebenso handelt es sich nicht um eine neue bundesweite Pflegemindestlohntabelle.

Auch Einrichtungen ohne Tarifbindung müssen Vorgaben einhalten

Seit September 2022 ist die Zulassung zur Versorgung durch die Pflegekassen an bestimmte Entlohnungsvorgaben geknüpft. Tarifgebundene Einrichtungen müssen entsprechend ihrer Tarifbindung bezahlen. Nicht tarifgebundene Einrichtungen können sich unter anderem an einem zulässigen Tarifwerk oder an den regional üblichen Entlohnungsniveaus orientieren.

Für Einrichtungen, die die regionalen Durchschnittswerte anwenden, sind die jährlich veröffentlichten Zahlen deshalb mehr als eine Statistik. Steigen diese Werte, müssen sie die entsprechenden Entlohnungsanforderungen grundsätzlich spätestens ab dem 1. Januar des Folgejahres erfüllen. Daraus folgt aber weiterhin kein bundesweit identischer Stundenlohn für alle Pflegekräfte.

Weshalb höhere Pflegelöhne den Eigenanteil beeinflussen

Tarifgerechte Bezahlung darf bei den Vergütungsverhandlungen nicht einfach als unwirtschaftlich abgelehnt werden. Das legt § 82c SGB XI fest; auch für nicht tarifgebundene Einrichtungen bestehen Vorgaben zur Anerkennung von Personalaufwendungen. Höhere Personalkosten können deshalb in die vereinbarten Pflegevergütungen eingehen.

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Die Pflegekasse zahlt für die vollstationäre Versorgung jedoch gesetzlich begrenzte Leistungsbeträge. Bei Pflegegrad 2 sind es derzeit 805 Euro monatlich, bei Pflegegrad 3 insgesamt 1.319 Euro, bei Pflegegrad 4 insgesamt 1.855 Euro und bei Pflegegrad 5 insgesamt 2.096 Euro. Diese Beträge steigen nicht automatisch mit jeder Lohnerhöhung eines Pflegeheims.

Übersteigen die anerkannten Pflegekosten die Kassenleistung, verbleibt ein pflegebedingter Eigenanteil. Hinzu kommen grundsätzlich Unterkunft, Verpflegung und gesondert berechnete Investitionskosten. Der Zuschlag nach der Aufenthaltsdauer entlastet wiederum nur bei einem Teil dieser Rechnung.

Im ersten Heimjahr bereits durchschnittlich 3.364 Euro selbst bezahlen

Wie hoch die Belastung inzwischen ist, zeigt eine gesonderte Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen. Zum 1. Juli 2026 betrug die durchschnittliche Eigenbeteiligung im ersten Aufenthaltsjahr bundesweit 3.364 Euro monatlich. Das waren 256 Euro mehr als ein Jahr zuvor.

In diesem Betrag steckten 1.775 Euro für den pflegebedingten Eigenanteil einschließlich Ausbildungskosten nach Berücksichtigung des Leistungszuschlags. Hinzu kamen 1.068 Euro für Unterkunft und Verpflegung sowie 521 Euro Investitionskosten. Die Leistungen der Pflegeversicherung sind bei dieser ausgewiesenen Eigenbeteiligung bereits berücksichtigt.

Diese Zahlen beschreiben den Stand im Juli und nicht eine zusätzliche Belastung, die sich erst aus der Oktober-Meldung zu den Pflegelöhnen ergeben hätte. Es handelt sich außerdem um Durchschnittswerte, nicht um verbindliche Preise für jedes Heim. Für die persönliche Finanzierung zählt die Abrechnung der jeweiligen Einrichtung.

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Die Pflegekasse fängt einen Teil der Mehrkosten auf

Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 bis 5 erhalten zusätzlich einen nach Aufenthaltsdauer gestaffelten Leistungszuschlag. Er beträgt in den ersten zwölf Monaten 15 Prozent des pflegebedingten Eigenanteils, danach 30 Prozent, nach mehr als 24 Monaten 50 Prozent und nach mehr als 36 Monaten 75 Prozent.

Diese Entlastung bezieht sich nicht auf die gesamte Heimrechnung. Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten werden durch den Zuschlag nicht entsprechend reduziert. Deshalb kann selbst bei der höchsten Zuschlagsstufe eine erhebliche monatliche Belastung bleiben.

Die Unterscheidung zwischen höheren Pflegezuschüssen und weiterhin steigenden Heimkosten ist auch bei Reformmeldungen wichtig. Ein beibehaltener Zuschuss bedeutet nicht, dass die zugrunde liegenden Preise dauerhaft unverändert bleiben.

Was eine Erhöhung um 100 Euro tatsächlich ausmachen kann

Eine fiktive Modellrechnung verdeutlicht die Wirkung. Eine Bewohnerin befindet sich im ersten Aufenthaltsjahr und hat einen pflegebedingten Eigenanteil von 2.000 Euro vor dem Leistungszuschlag. Nach Abzug von 15 Prozent bleiben davon 1.700 Euro.

Steigt dieser Pflegeanteil auf 2.100 Euro, verbleiben nach demselben Zuschlag 1.785 Euro. Die Bewohnerin zahlt für diesen Bestandteil also 85 Euro mehr, während die Pflegekasse weitere 15 Euro übernimmt. Bei einem Zuschlag von 75 Prozent würde dieselbe Erhöhung den verbleibenden Pflegeanteil dagegen um 25 Euro erhöhen.

Die Rechnung verwendet frei gewählte Beträge und ist keine Prognose für die Folgen des gemeldeten Lohnanstiegs. Steigen stattdessen Unterkunft und Verpflegung um 100 Euro, wird diese Erhöhung nicht durch den Leistungszuschlag abgefedert. Welche Position teurer wird, ist deshalb ebenso wichtig wie die neue Gesamtsumme.

Ein höherer Durchschnittslohn rechtfertigt nicht jede Heimforderung

Ein Pflegeheim darf nicht allein mit einem Verweis auf gestiegene Pflegelöhne einen beliebigen Aufschlag verlangen. Nach § 9 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz muss es eine beabsichtigte Entgelterhöhung schriftlich mitteilen und begründen. Die betroffenen Kostenpositionen sowie die bisherigen und neuen Entgeltbestandteile müssen nachvollziehbar gegenübergestellt werden.

Aus der Mitteilung muss außerdem hervorgehen, ab wann der höhere Betrag verlangt wird und wie die Mehrkosten verteilt werden. Das erhöhte Entgelt wird frühestens vier Wochen nach Zugang eines hinreichend begründeten Erhöhungsverlangens geschuldet. Bewohner müssen rechtzeitig Gelegenheit erhalten, die Angaben durch Einsicht in die Kalkulationsunterlagen zu überprüfen.

Es lohnt sich deshalb, die neue Forderung nicht nur mit der letzten Überweisung zu vergleichen. Welche Aufstellungen Bewohner bei einer Pflegeheim-Erhöhung prüfen können, erläutert unser ergänzender Ratgeber. Eine vollständige Kalkulation muss nicht automatisch jedem Schreiben beiliegen; das gesetzliche Einsichtsrecht bleibt dennoch bestehen.

Gute Bezahlung und bezahlbare Pflege gehören zusammen

Der Anstieg der Pflegelöhne stellt die Frage, wie angemessene Arbeitsentgelte finanziert werden, ohne Pflegebedürftige immer stärker zu belasten. Das bestehende System verteilt steigende Kosten zwischen Pflegekasse, Bewohnern und gegebenenfalls Sozialhilfeträgern. Für die individuelle Rechnung kommt es deshalb nicht allein auf die Lohnentwicklung an, sondern auch auf die begrenzten Versicherungsleistungen und die persönlichen Zuschläge.

Bei einem Erhöhungsschreiben sollten zwei Fragen parallel geklärt werden. Ist die neue Forderung nachvollziehbar und rechtlich begründet, und wie wird eine verbleibende Finanzierungslücke gedeckt? Die Meldung über durchschnittlich höhere Pflegelöhne ersetzt weder die Prüfung der Heimrechnung noch die Prüfung möglicher Unterstützung.

Quellen

GKV-Spitzenverband, Pressemitteilung „Löhne in der Pflege steigen bundesweit durchschnittlich um 3,4 Prozent“ vom 1. Oktober 2026; Verband der Ersatzkassen, Auswertung der Eigenbeteiligung zum 1. Juli 2026, veröffentlicht am 14. Juli 2026; § 43 SGB XI, § 43c SGB XI, § 72 SGB XI und § 82c SGB XI; § 9 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz; § 18 SGB XII; gesund.bund.de, Informationen zur Hilfe zur Pflege.