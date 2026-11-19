Eine Klassenfahrt darf für ein Kind nicht daran scheitern, dass zu Hause das Geld fehlt. Für berechtigte Familien sieht das Bildungs- und Teilhabepaket eine gesonderte Übernahme der berücksichtigungsfähigen Kosten vor, zusätzlich zum Regelbedarf und zum persönlichen Schulbedarf.

Die Unterscheidung ist wichtig: Eine Zahlung für Hefte und Stifte erledigt nicht gleichzeitig die Rechnung für eine schulische Reise. Eltern sollten deshalb die Unterlagen zur Fahrt auch dann einreichen, wenn sie bereits andere Bildungsleistungen erhalten.

Das Gesetz stellt auf die tatsächlichen Kosten ab

§ 28 Absatz 2 SGB II sieht die Anerkennung tatsächlicher Aufwendungen für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen vor. Eine bundesweit einheitliche feste Euro-Pauschale für jede Klassenfahrt enthält diese Vorschrift nicht.

Bei Schülerinnen und Schülern setzt die Bildungsleistung nach dem SGB II grundsätzlich voraus, dass sie noch keine 25 Jahre alt sind, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Die Regelung zu Ausflügen und Fahrten gilt entsprechend auch für Kinder in einer Tageseinrichtung oder Kindertagespflege.

Nicht jede gemeinsame Reise ist eine Klassenfahrt

Der schulische Zusammenhang muss feststehen, bei mehrtägigen Klassenfahrten insbesondere die Einordnung nach den schulrechtlichen Vorgaben. Eine privat organisierte Reise einiger Mitschüler wird nicht schon dadurch zu einer Leistung nach § 28 Absatz 2 SGB II, dass die Teilnehmer dieselbe Schule besuchen.

Die Stadt Bonn beschreibt für ihren Vollzug beispielsweise die Organisation und Durchführung durch die Schule sowie den Klassen- oder Kursverband. Bei ungewöhnlichen Reiseformen sollte die Schule deshalb ausdrücklich bestätigen, auf welcher schulrechtlichen Grundlage die Fahrt stattfindet.

Kein neuer Grundantrag bedeutet nicht: keine Nachweise

Bei laufenden Leistungen nach dem SGB II verlangt § 37 Absatz 1 SGB II für Klassenfahrten keinen gesonderten Leistungsantrag wie etwa für Lernförderung. Trotzdem erfährt die zuständige Stelle nicht automatisch von Reiseziel, Kosten und Zahlungstermin.

Eltern sollten deshalb den Elternbrief oder eine Schulbestätigung frühzeitig weitergeben und deutlich um Berücksichtigung der konkreten Fahrt bitten. Gegen-Hartz erläutert diesen Unterschied auch im Beitrag über die Kostenübernahme für Klassenfahrten durch das Jobcenter.

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Als Nachweis nennt die Landeshauptstadt Stuttgart unter anderem Angaben zu Art, Dauer, Ziel und Kosten sowie zur Kontoverbindung des Trägers. Wer die Unterlagen erst unmittelbar vor dem Zahlungstermin einreicht, riskiert vermeidbaren Zeitdruck für Familie, Schule und Verwaltung.

Was zusätzlich bezahlt wird und was nicht

Ausgabe Einordnung Berücksichtigungsfähige Kosten der schulrechtlich vorgesehenen Klassenfahrt Tatsächliche Aufwendungen werden nach § 28 Absatz 2 SGB II gesondert anerkannt. Schulausflug Auch eintägige Ausflüge können unter die gesonderte Bildungsleistung fallen. Persönliches Taschengeld während der Reise Gehört nicht zur regulären Übernahme der Fahrtkosten. Persönlicher Schulbedarf wie Hefte und Stifte Eigene Bildungsleistung, kein Ersatz für die Kostenübernahme der Klassenfahrt.

Das Taschengeld bleibt beispielsweise nach den Informationen von Bonn und Stuttgart selbst zu tragen. Die schulische Kostenaufstellung sollte deshalb Fahrtkosten und persönliche Zusatzwünsche klar auseinanderhalten.

Die Familie sollte sich nicht vorschnell selbst ausschließen

Bildungs- und Teilhabeleistungen kommen nicht nur für Familien mit Jobcenter-Leistungen in Betracht. Auch für Haushalte mit Sozialhilfe, Wohngeld oder Kinderzuschlag nennt das Berliner Familienportal entsprechende Unterstützungsmöglichkeiten, wobei Zuständigkeit und Verfahren zu klären sind.

Die beschriebenen SGB-II-Regeln zum Antrag lassen sich deshalb nicht ungeprüft auf jede andere Leistung übertragen. Wer nur Wohngeld oder Kinderzuschlag erhält, sollte sich bei der örtlichen Bildungs- und Teilhabestelle nach dem passenden Verfahren erkundigen.

Beispiel aus der Praxis

Eine Mutter mit laufenden Jobcenter-Leistungen erhält eine Schulbestätigung über 360 Euro für eine schulrechtlich vorgesehene Klassenfahrt ihrer Tochter und reicht sie rechtzeitig ein. Sind die Voraussetzungen erfüllt und sämtliche 360 Euro berücksichtigungsfähige Fahrtkosten, ist dieser Betrag zusätzlich zu berücksichtigen; gewünschte 30 Euro Taschengeld kommen dadurch nicht automatisch hinzu.

Drei Fragen und Antworten

Muss ich die Klassenfahrt aus dem Schulbedarf bezahlen?

Nein, Klassenfahrten und persönlicher Schulbedarf sind unterschiedliche Bedarfe. Der Bezug der Schulbedarfspauschale schließt eine zusätzliche Übernahme der Fahrtkosten nicht aus.

Gibt es einen festen Höchstbetrag für jede Klassenfahrt?

§ 28 Absatz 2 SGB II nennt keine bundesweit einheitliche Pauschale, sondern tatsächliche Aufwendungen. Die Fahrt und ihre Kosten müssen jedoch die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen.

Reicht bei laufenden Jobcenter-Leistungen der bisherige Antrag?

Ein gesonderter Leistungsantrag für die Klassenfahrt ist nach § 37 Absatz 1 SGB II grundsätzlich nicht vorgeschrieben. Die konkrete Fahrt und ihre Kosten müssen der zuständigen Stelle trotzdem rechtzeitig nachgewiesen werden.