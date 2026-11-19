Ein Platz im Pflegeheim kostet viele Menschen mehr, als ihre gesamte Rente hergibt. Auch für 2027 zeichnet sich bislang keine allgemeine Entlastung ab: Die Bundesregierung plant Änderungen an der Pflegeversicherung, doch die monatliche Finanzierungslücke bleibt für viele Bewohner bestehen.

Dabei lohnt ein genauer Blick auf den Stand der Gesetzgebung. Manche Änderungen sind bereits verbindlich geregelt, andere stehen bisher nur im Regierungsentwurf.

Die Pflegereform ist noch kein fertiges Gesetz

Das Bundeskabinett hat den Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes am 30. September 2026 beschlossen. Das parlamentarische Verfahren ist jedoch noch nicht abgeschlossen; ein Kabinettsbeschluss allein verändert keine bestehenden Leistungsansprüche.

Viele Vorschriften sollen zum 1. Januar 2027 gelten, weitere Schritte später folgen. Welche Veränderungen insgesamt vorgesehen sind, erläutert unser Beitrag zur geplanten Pflegereform 2027.

Für Heimbewohner bedeutet das: Bis zum Abschluss des Verfahrens können sich die Pläne noch verändern. Verlässlich rechnen lässt sich deshalb zunächst nur mit den bestehenden Ansprüchen und bereits verkündeten Vorschriften.

Die Heimkosten bleiben eine erhebliche Belastung

Nach Angaben des Verbandes der Ersatzkassen mussten Bewohner im ersten Aufenthaltsjahr am 1. Juli 2026 bundesweit durchschnittlich 3.364 Euro monatlich selbst aufbringen. Darin waren der bereits bezuschusste Pflegeanteil, Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten enthalten.

Dieser Betrag ist keine Prognose für 2027 und auch kein bundesweit einheitlicher Heimpreis. Wie hoch die Rechnung tatsächlich ausfällt, hängt unter anderem von der Einrichtung, dem Bundesland und der bisherigen Aufenthaltsdauer ab.

Die monatlichen Heimleistungen sollen nicht steigen

Für Menschen mit Pflegegrad 2 bis 5 sieht der Regierungsentwurf zum Jahreswechsel keine Erhöhung der pauschalen Leistungen für vollstationäre Dauerpflege vor. Damit würden zunächst weiterhin folgende Monatsbeträge gelten:

Pflegegrad Monatliche Heimleistung 2026 Nach dem Regierungsentwurf für 2027 Pflegegrad 2 805 Euro 805 Euro Pflegegrad 3 1.319 Euro 1.319 Euro Pflegegrad 4 1.855 Euro 1.855 Euro Pflegegrad 5 2.096 Euro 2.096 Euro

Diese Beträge finanzieren einen Teil der pflegebedingten Aufwendungen. Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten sind dadurch nicht abgedeckt.

Steigen die anerkannten Pflegekosten einer Einrichtung, während die Versicherungsleistung unverändert bleibt, kann der Eigenanteil wachsen. Ein gleichbleibender Kassenzuschuss bedeutet deshalb keineswegs eine gleichbleibende Heimrechnung.

Die spätere Entlastung wurde aus dem Entwurf gestrichen

Eine zunächst geplante Verschlechterung wurde im Regierungsentwurf nicht übernommen: Die höheren Zuschüsse zum pflegebedingten Eigenanteil sollen weiterhin nach den bisherigen Aufenthaltszeiten greifen. Bewohner müssten nach diesem Entwurf also nicht länger auf die nächste Zuschussstufe warten.

Nach geltendem Recht übernimmt die Pflegekasse bei Pflegegrad 2 bis 5 im ersten Jahr 15 Prozent des pflegebedingten Eigenanteils. Nach mehr als zwölf Monaten sind es 30 Prozent, nach mehr als 24 Monaten 50 Prozent und nach mehr als 36 Monaten 75 Prozent.

Die Prozentsätze beziehen sich allerdings auf den Pflegeanteil, nicht auf die gesamte Rechnung. Auch bei einem Zuschuss von 75 Prozent bleiben die Kosten für Wohnen, Essen und Investitionen grundsätzlich zusätzlich zu finanzieren.

Pflegegrad 1: Für neue Heimbewohner soll der Zuschuss entfallen

Bei Pflegegrad 1 zahlt die Pflegekasse derzeit einen Zuschuss von 131 Euro monatlich zur vollstationären Pflege. Dieser Anspruch soll nach dem Regierungsentwurf für neue Fälle ab 2027 entfallen.

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Vorgesehen ist jedoch ein Bestandsschutz für Pflegebedürftige, die den Zuschuss bereits innerhalb des Jahres 2026 bezogen haben. Ein anerkannter Pflegegrad 1 allein genügt für diese Übergangsregelung nicht; es kommt auf den bisherigen Bezug der Heimleistung an.

Höhere Hürden bei neuen Pflegeanträgen

Die fünf Pflegegrade sollen erhalten bleiben, die Voraussetzungen für die Pflegegrade 1 bis 3 aber strenger werden. Bei neuen Anträgen könnten vergleichbare Einschränkungen deshalb zu einer niedrigeren Einstufung führen als bisher.

Bereits anerkannte Pflegegrade sollen vor einer Herabstufung geschützt werden, die allein aus den geänderten Bewertungsregeln folgt. Dieser Schutz schließt eine Neubewertung wegen einer tatsächlich verbesserten Selbstständigkeit allerdings nicht aus.

Wer bereits regelmäßig Unterstützung benötigt, sollte einen notwendigen Antrag nicht wegen der Reformdebatte aufschieben. Entscheidend ist, den tatsächlichen Hilfebedarf vollständig und nachvollziehbar darzustellen.

Auch die für 2028 vorgesehene Erhöhung steht zur Disposition

Der Regierungsentwurf reicht über das Jahr 2027 hinaus: Die bisher gesetzlich vorgesehene allgemeine Anpassung der Pflegeleistungen 2028 soll entfallen. Stattdessen ist ab 2029 eine jährliche Anpassung geplant, die sich an der durchschnittlichen Preisentwicklung ohne Energie und Nahrungsmittel orientiert.

Daraus ergibt sich für Heimbewohner ein finanzielles Risiko: Steigen die Heimpreise vorher, müssten sie zusätzliche Belastungen zunächst selbst auffangen. Eine spätere Anpassung garantiert zudem nicht, dass die Versicherungsleistungen genauso stark wachsen wie die Kosten der jeweiligen Einrichtung.

Bereits beschlossen: Höhere Pflegemindestlöhne ab Juli 2027

Anders als die geplante Neuordnung der Pflegeversicherung ist die nächste Erhöhung der Pflegemindestlöhne bereits verbindlich geregelt. Ab dem 1. Juli 2027 beträgt das Mindestentgelt für Pflegehilfskräfte 16,95 Euro brutto je Stunde, für qualifizierte Hilfskräfte mit mindestens einjähriger Ausbildung und entsprechender Tätigkeit 18,26 Euro sowie für Pflegefachkräfte 21,58 Euro.

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Höhere Löhne verbessern die Bezahlung der Beschäftigten, können aber zusätzliche Ausgaben der Einrichtungen verursachen. Daraus folgt keine automatische Erhöhung jeder Heimrechnung; eine konkrete Mehrforderung muss die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen.

Kinderlose Rentner könnten höhere Beiträge zahlen

Der Regierungsentwurf sieht vor, den Beitragszuschlag für Kinderlose zum 1. Januar 2027 von 0,6 auf 0,9 Prozentpunkte anzuheben. Bei unverändertem allgemeinen Beitragssatz von 3,6 Prozent ergäbe sich für Betroffene ein Gesamtbeitrag von 4,5 Prozent.

Das kann auch Rentner im Pflegeheim treffen, sofern sie den Kinderlosenzuschlag zahlen müssen. Bei einer beitragspflichtigen Monatsrente von 1.500 Euro wären die zusätzlichen 0,3 Prozentpunkte rechnerisch 4,50 Euro im Monat.

Nicht jeder kinderlose Heimbewohner ist betroffen. Nach geltendem Recht sind beispielsweise Menschen vom Zuschlag ausgenommen, die vor dem 1. Januar 1940 geboren wurden.

Eine höhere Heimrechnung muss nachvollziehbar sein

Verlangt das Pflegeheim wegen gestiegener Kosten mehr Geld, muss es die Erhöhung schriftlich mitteilen und begründen. Die bisherigen und neuen Entgeltbestandteile müssen gegenübergestellt werden; außerdem müssen Bewohner die Kalkulationsunterlagen rechtzeitig einsehen können.

Das höhere Entgelt wird frühestens vier Wochen nach Zugang eines ausreichend begründeten Erhöhungsverlangens geschuldet. Welche Fehler dabei auftreten können, zeigt unser Beitrag zu unwirksamen Kostenerhöhungen im Pflegeheim.

Wenn die Rente nicht reicht, kommt Sozialhilfe infrage

Reichen die Leistungen der Pflegeversicherung sowie das einzusetzende Einkommen und Vermögen nicht aus, kann Hilfe zur Pflege beansprucht werden. Bei alleinstehenden Pflegebedürftigen bleiben regelmäßig 10.000 Euro als geschützter Geldbetrag erhalten; weitere Vermögenswerte können ebenfalls geschützt sein.

Erwachsene Kinder müssen die Finanzierungslücke nicht automatisch schließen. Beim Unterhaltsrückgriff des Sozialamts gilt grundsätzlich eine Grenze von mehr als 100.000 Euro jährlichem Gesamteinkommen je Kind; oberhalb dieser Grenze ist zusätzlich die tatsächliche Unterhaltspflicht zu prüfen.

Den absehbaren Hilfebedarf sollten Betroffene dem Sozialamt frühzeitig nachweisbar mitteilen. Hilfe zur Pflege setzt grundsätzlich voraus, dass der Sozialhilfeträger von den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis hat; wer wartet, riskiert ungedeckte Kosten für zurückliegende Zeiträume.

Wie Familien rechtzeitig vorgehen können, erläutert unser Ratgeber Pflegeheim unbezahlbar: Was Angehörige vor dem Verbrauch der Rücklagen tun können.

Beispiel aus der Praxis: Mehr Zuschuss, trotzdem eine hohe Rechnung

Ein vereinfachtes Rechenbeispiel: Frau M. lebt seit Januar 2026 mit Pflegegrad 3 im Heim, ihr pflegebedingter Eigenanteil beträgt nach Abzug der pauschalen Kassenleistung 2.000 Euro monatlich. Für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen kommen weitere 1.400 Euro hinzu.

Im ersten Aufenthaltsjahr reduziert der Zuschlag von 15 Prozent den Pflegeanteil auf 1.700 Euro, sodass Frau M. insgesamt 3.100 Euro selbst finanzieren muss. Ab dem 13. Monat sinkt die Belastung bei unveränderten Heimpreisen durch den Zuschlag von 30 Prozent auf insgesamt 2.800 Euro.

Steigt der pflegebedingte Eigenanteil gleichzeitig auf 2.200 Euro, bleiben davon nach dem Zuschlag 1.540 Euro übrig. Die Gesamtrechnung beträgt dann 2.940 Euro: Die höhere Zuschussstufe entlastet Frau M., doch die Kostensteigerung nimmt einen Teil dieser Entlastung wieder weg.

Sieben Fragen und Antworten zum Pflegeheim 2027

Ist die Pflegereform für 2027 bereits endgültig beschlossen?

Nein, am 28. Oktober 2026 liegt ein vom Bundeskabinett beschlossener Regierungsentwurf vor. Das parlamentarische Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, Änderungen bleiben möglich.

Steigen 2027 die monatlichen Leistungen für vollstationäre Pflege?

Für Pflegegrad 2 bis 5 ist zum Jahreswechsel keine allgemeine Erhöhung vorgesehen. Die bisherigen Beträge von 805 bis 2.096 Euro monatlich sollen zunächst bestehen bleiben.

Muss ich künftig länger auf einen höheren Eigenanteilszuschuss warten?

Nach dem Regierungsentwurf soll das nicht geschehen. Die bisherige Staffelung mit höheren Zuschüssen nach mehr als zwölf, 24 und 36 Monaten soll erhalten bleiben.

Wird mit dem Zuschlag die gesamte Heimrechnung günstiger?

Der Zuschlag verringert ausschließlich den pflegebedingten Eigenanteil. Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten werden davon nicht erfasst.

Verliere ich meinen bereits anerkannten Pflegegrad?

Die geplanten strengeren Bewertungsregeln sollen für sich genommen keinen Verlust eines bereits anerkannten Pflegegrades auslösen. Eine Herabstufung wegen tatsächlich verbesserter Selbstständigkeit bleibt grundsätzlich möglich.

Was ist für Juli 2027 bereits verbindlich geregelt?

Zum 1. Juli 2027 steigen die Pflegemindestlöhne je nach Qualifikation auf 16,95 Euro, 18,26 Euro oder 21,58 Euro brutto je Stunde. Diese Änderung ist bereits in der geltenden Pflegearbeitsbedingungenverordnung festgelegt.

Wer hilft, wenn ich meine Heimkosten nicht mehr bezahlen kann?

Bei erfüllten Voraussetzungen kann das Sozialamt notwendige, anderweitig ungedeckte Kosten übernehmen. Betroffene sollten den Hilfebedarf frühzeitig melden und ihre Ansprüche auf Hilfe zur Pflege sowie ergänzende Leistungen für den Lebensunterhalt prüfen lassen.