Pflegeheim-Rechnung zu hoch: Besondere Regel kann aber entlasten

Wer im Pflegeheim lebt, muss häufig hohe Eigenanteile bezahlen. Doch nicht immer werden die monatlichen Leistungen der Pflegekasse vollständig für die Pflege benötigt. Bleibt Geld übrig, kann dieser Rest die Kosten für Unterkunft und Verpflegung senken.

Der GKV-Spitzenverband zeigt das in einem offiziellen Rechenbeispiel. Bei einem Bewohner mit Pflegegrad 4 bleiben 148,44 Euro vom monatlichen Kassenbetrag übrig. Dieser Betrag muss bei Unterkunft und Verpflegung berücksichtigt werden, statt die finanzielle Belastung des Bewohners unverändert zu lassen.

Pflegekasse zahlt bei Pflegegrad 4 bis zu 1.855 Euro

Für die vollstationäre Pflege zahlt die Pflegeversicherung feste monatliche Beträge. Bei Pflegegrad 2 sind es 805 Euro, bei Pflegegrad 3 insgesamt 1.319 Euro und bei Pflegegrad 4 genau 1.855 Euro.

Menschen mit Pflegegrad 5 erhalten bis zu 2.096 Euro monatlich. Diese Leistungen dienen zunächst dazu, die pflegebedingten Aufwendungen einschließlich Betreuung und medizinischer Behandlungspflege zu finanzieren.

Die Pflegekasse überweist das Geld direkt an die Einrichtung. Übersteigen die tatsächlichen Pflegekosten den Leistungsbetrag, bleibt ein pflegebedingter Eigenanteil.

Fallen die Pflegekosten dagegen niedriger aus als der verfügbare Kassenbetrag, greift eine besondere Regelung nach § 43 Absatz 2 SGB XI.

Rechenbeispiel zeigt 148,44 Euro weniger Heimkosten

In seinem Rundschreiben vom 2. April 2026 beschreibt der GKV-Spitzenverband einen Bewohner mit Pflegegrad 4. Die Beispielrechnung bezieht sich auf Mai 2025.

Die monatlichen pflegebedingten Aufwendungen betragen 1.536,21 Euro. Hinzu kommen Ausbildungsumlagen von 170,35 Euro.

Zusammen entstehen damit berücksichtigungsfähige Pflegekosten von 1.706,56 Euro. Die Pflegekasse stellt für Pflegegrad 4 jedoch 1.855 Euro bereit.

Nach Abzug der Pflegekosten bleiben 148,44 Euro übrig.

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Dieser Restbetrag wird zur Finanzierung von Unterkunft und Verpflegung verwendet. Der vom Bewohner zu tragende Rechnungsbetrag sinkt dadurch um 148,44 Euro.

Das Geld wird nicht zusätzlich an den Bewohner ausgezahlt. Es mindert die Kosten, die er selbst bezahlen muss.

Warum Unterkunft und Verpflegung ausnahmsweise bezahlt werden

Normalerweise müssen Pflegeheimbewohner Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten aus eigenen Mitteln tragen. Die Pflegeversicherung übernimmt vor allem die pflegebedingten Aufwendungen.

Das Gesetz enthält jedoch eine ausdrückliche Ausnahme. Nach § 43 Absatz 2 Satz 3 SGB XI übernimmt die Pflegekasse auch Unterkunft und Verpflegung, soweit der monatliche Leistungsbetrag die berücksichtigungsfähigen Pflegekosten übersteigt.

Die Höhe dieser Entlastung hängt deshalb von den tatsächlichen Pflegekosten und dem jeweiligen Leistungsbetrag ab.

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Wer beispielsweise noch 80 Euro aus dem Kassenbetrag übrig hat, kann damit bis zu 80 Euro bei Unterkunft und Verpflegung sparen. Die 148,44 Euro aus dem Rundschreiben sind keine feste Leistung für sämtliche Bewohner.

Kein zusätzlicher Zuschlag ohne pflegebedingten Eigenanteil

Eine wichtige Unterscheidung betrifft den Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI. Dieser soll den von Bewohnern selbst zu tragenden pflegebedingten Eigenanteil abhängig von der Aufenthaltsdauer senken.

Im Beispiel des GKV-Spitzenverbandes gibt es jedoch keinen solchen Eigenanteil. Die Pflegekosten einschließlich Ausbildungsumlagen liegen bereits unter dem monatlichen Kassenbetrag.

Deshalb fällt kein zusätzlicher Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI an. Stattdessen wird der verbleibende Betrag für Unterkunft und Verpflegung eingesetzt. Die beiden Entlastungsregeln dürfen bei der Prüfung einer Heimabrechnung nicht verwechselt werden.

So können Bewohner ihre Heimrechnung prüfen

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sollten kontrollieren, welche Pflegekosten das Heim abrechnet und welchen Betrag die Pflegekasse übernimmt.

Wichtig sind insbesondere der Pflegegrad, die pflegebedingten Aufwendungen, die Ausbildungsumlagen und die separat ausgewiesenen Kosten für Unterkunft und Verpflegung.

Liegt die Summe der berücksichtigungsfähigen Pflegekosten unter dem monatlichen Leistungsbetrag, sollte erkennbar sein, wie die Differenz verwendet wurde.

Fehlt eine entsprechende Anrechnung, können Bewohner eine nachvollziehbare Abrechnung und gegebenenfalls deren Korrektur verlangen. Auch die Pflegekasse kann die Höhe der abgerechneten Leistungen erläutern.

Wie sich hohe Eigenanteile finanzieren lassen, erklären wir außerdem in unserem Beitrag Pflegeheim-Eigenanteil – Was tun, wenn die Rente nicht mehr reicht?.

Die entscheidende Regel gilt bereits heute. Sie ist keine neue Leistung der geplanten Pflegereform 2027.

Häufige Fragen zur Pflegeheimabrechnung

Bekommen alle Pflegeheimbewohner 148,44 Euro zurück?

Nein. Dieser Betrag stammt aus einem konkreten Rechenbeispiel. Eine Entlastung kommt infrage, wenn der monatliche Leistungsbetrag höher ist als die berücksichtigungsfähigen Pflegekosten.

Darf das Pflegeheim den ungenutzten Kassenbetrag behalten?

Der verbleibende Leistungsbetrag muss nach § 43 Absatz 2 SGB XI für Unterkunft und Verpflegung eingesetzt werden, soweit entsprechende Kosten entstehen. Er darf nicht ohne entsprechende Anrechnung zulasten des Bewohners verbleiben.

Was tun, wenn die Heimrechnung keine Anrechnung zeigt?

Betroffene sollten sich die Berechnung erklären lassen und die Pflegekasse um Prüfung bitten. Ergibt sich eine fehlerhafte Abrechnung, sollte eine Korrektur verlangt werden.

Quellen

GKV-Spitzenverband, Gemeinsames Rundschreiben zu den leistungsrechtlichen Vorschriften des SGB XI vom 2. April 2026, Seite 384, Beispiel 4