Warum aus 1,95 Cent Steuerersparnis rund 2,32 Cent werden

Auf eine Kilowattstunde Haushaltsstrom entfallen derzeit 2,05 Cent Stromsteuer, künftig sollen es 0,1 Cent sein. Die Differenz beträgt 1,95 Cent, auf die bislang zusätzlich 19 Prozent Umsatzsteuer anfallen.

Für private Stromkunden ergibt das rechnerisch 2,3205 Cent weniger je Kilowattstunde. Den möglichen Jahresbetrag können Sie mit der letzten Stromrechnung selbst ermitteln: Multiplizieren Sie den dort ausgewiesenen Jahresverbrauch in Kilowattstunden mit 0,023205 Euro.

Was die Steuersenkung bei Ihrem Verbrauch ausmachen würde

Mögliche Bruttoersparnis für ein volles Jahr bei unverändertem Verbrauch und vollständiger Weitergabe Jahresverbrauch Ersparnis pro Jahr Im Monatsdurchschnitt 1.500 kWh 34,81 Euro 2,90 Euro 2.000 kWh 46,41 Euro 3,87 Euro 2.500 kWh 58,01 Euro 4,83 Euro 3.500 kWh 81,22 Euro 6,77 Euro 4.500 kWh 104,42 Euro 8,70 Euro

Für Haushalte, die ihren Verbrauch aus Geldnot bereits stark eingeschränkt haben, fällt die Entlastung in Euro entsprechend klein aus. Wer dagegen auch das Wasser zum Duschen elektrisch erwärmt, verbraucht bei gleicher Personenzahl meist mehr Strom und spart durch die Steuersenkung einen höheren Betrag.

Der Grundpreis entscheidet mit

Die Stromsteuer hängt am Verbrauch, der Grundpreis fällt auch dann an, wenn der Zähler stillsteht. Erhöht der Anbieter den Grundpreis um fünf Euro im Monat, kostet das 60 Euro im Jahr – bei 2.500 Kilowattstunden wäre die errechnete Steuerersparnis damit bereits aufgezehrt.

Vergleichen Sie deshalb die Jahreskosten Ihres alten und neuen Tarifs bei demselben Verbrauch. Multiplizieren Sie dafür den Bruttoarbeitspreis pro Kilowattstunde mit Ihrem Jahresverbrauch und addieren Sie den jährlichen Grundpreis.

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Was sich für Menschen in der Grundsicherung ändert

Wer Leistungen vom Jobcenter erhält, bezahlt gewöhnlichen Haushaltsstrom für Licht, Kochen und Kühlschrank grundsätzlich aus dem Regelbedarf. Sinkt die Rechnung, bleibt entsprechend mehr vom monatlichen Haushaltsbudget für andere Ausgaben übrig.

Bei einem elektrischen Durchlauferhitzer kommt ein Mehrbedarf für dezentrales Warmwasser in Betracht. Strom zum Heizen der Wohnung zählt grundsätzlich zu den Heizkosten, weshalb bei einer Nachforderung für Heizkosten andere Regeln gelten als bei einer gewöhnlichen Stromrechnung.

Fiktives Beispiel – Siegmund, 42 Jahre, aus Wilhelmshaven

Siegmund lebt allein und liest auf seiner Jahresabrechnung einen Verbrauch von 2.000 Kilowattstunden ab. Bleiben Verbrauch und übrige Preise gleich, würde er bei voller Weitergabe der Steuersenkung 46,41 Euro im Jahr sparen.

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Ob diese Ersparnis bei ihm ankommt, sieht Siegmund am neuen Preisblatt: Steigt sein Grundpreis zugleich um zwei Euro im Monat, gehen davon 24 Euro im Jahr ab. Ihm blieben dann 22,41 Euro jährlich oder 1,87 Euro im Monat.

Sechs Fragen zur geplanten Stromsteuersenkung

Kann ich meinen Abschlag schon zum Januar kürzen?

Die politische Einigung allein ändert Ihren vereinbarten Abschlag nicht. Liegt ein neuer Tarif vor, können Sie Ihren Versorger auf Grundlage des erwarteten Verbrauchs um eine Anpassung bitten.

Welche Zahl auf der Stromrechnung brauche ich?

Nehmen Sie die verbrauchten Kilowattstunden für zwölf Monate. Der monatliche Abschlag ist eine Vorauszahlung und kann von den Kosten des tatsächlichen Verbrauchs abweichen.

Muss ich die Entlastung beim Jobcenter beantragen?

Die geplante Senkung wirkt über den Strompreis und erfordert keinen Antrag beim Jobcenter. Wer wegen seiner besonderen Lebensumstände einen Mehrbedarf für Strom geltend machen will, muss diesen gesondert begründen.

Darf ich ein Guthaben aus der Stromabrechnung behalten?

Ein Guthaben aus selbst bezahltem Haushaltsstrom mindert grundsätzlich nicht die anerkannten Unterkunftskosten. Enthält die Abrechnung auch vom Jobcenter finanzierte Heizkosten, kommt es darauf an, welcher Anteil auf die Heizung entfällt.

Hilft die geplante Senkung bei einer offenen Nachzahlung für 2026?

Für Strom, den Sie 2026 verbraucht haben, ist keine rückwirkende Senkung vorgesehen. Können Sie eine Stromnachzahlung nicht begleichen und droht eine Stromsperre, kommt unter bestimmten Voraussetzungen ein Darlehen des Jobcenters in Betracht.

Kann ich auch für 2028 mit dem niedrigeren Steuersatz rechnen?

Die Koalition will die Senkung über 2027 hinaus fortsetzen, knüpft das aber an die weitere Finanzierung. Für die Haushaltsplanung ist bisher nur die für 2027 vereinbarte Entlastung bezifferbar.

Quellen

Bundesregierung, Einigung zur Stromsteuer vom 18. November 2026

Sozialgesetzbuch II, §§ 20 bis 22 – Haushaltsenergie, Mehrbedarfe und Heizkosten

Tagesschau, Einigung im Koalitionsausschuss und Finanzierung für 2027

Verbraucherzentrale Niedersachsen, Abschläge für Strom und Gas berechnen