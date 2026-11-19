Das Jobcenter hatte einer Frau 699,30 Euro für den Kauf von Heizöl zugesichert. Doch die Zahlung blieb aus, und auch vor Gericht konnte die Betroffene das Geld nicht sofort durchsetzen. Dabei hielt das Hessische Landessozialgericht ihren Anspruch auf die zugesagte Heizkostenbeihilfe durchaus für wahrscheinlich.

Entscheidend war aber ein anderer Punkt. Die Frau konnte ihre aktuelle Notlage nicht ausreichend belegen. Trotz gerichtlicher Aufforderung fehlten vollständige Kontoauszüge und andere geeignete Nachweise. Deshalb scheiterte ihr Eilantrag. (Hessisches LSG, Beschluss vom 13. Januar 2026, Az. L 6 AS 601/25 B ER).

Jobcenter verspricht Heizölbeihilfe und stoppt die Zahlung

Die Frau lebte mit ihrer Tochter in einem Eigenheim und bezog Bürgergeld. Am 20. September 2025 nahm sie eine Vollzeitbeschäftigung als Sicherheitsmitarbeiterin auf. Ihr Stundenlohn betrug 15 Euro.

Drei Tage später bewilligte das Jobcenter zunächst weiterhin Bürgergeld. Zusätzlich sicherte es ihr 699,30 Euro für den Kauf von Heizöl zu. Die Auszahlung sollte nach Vorlage eines Kostenvoranschlags oder einer Rechnung erfolgen.

Nachdem das Jobcenter von der Beschäftigung erfahren hatte, stellte es weitere Zahlungen vorläufig ein und verlangte Lohnabrechnungen sowie Kontoauszüge. Die Frau hielt dagegen, dass die Heizkosten bereits zugesichert worden seien. Außerdem reichte sie ein Angebot für eine Heizöllieferung über 1.501,90 Euro ein.

Weil das Geld weiterhin ausblieb, beantragte sie beim Sozialgericht Kassel eine einstweilige Anordnung. Sie erklärte, seit Monaten kein Heizöl mehr zu haben und dringend auf die Unterstützung angewiesen zu sein.

Gericht hält Anspruch auf 699 Euro für wahrscheinlich

Das Sozialgericht lehnte den Eilantrag ab. Die Frau legte Beschwerde beim Hessischen Landessozialgericht ein, das ihre Erfolgsaussichten hinsichtlich der zugesagten 699,30 Euro durchaus positiv bewertete.

Die Richter bezweifelten, dass sich das Jobcenter durch die spätere Aufhebung der Bürgergeldbewilligung wirksam von seiner früheren Zusicherung gelöst hatte. Schließlich betraf die Aufhebung Leistungen ab November 2025, während die Heizkosten bereits im September zugesichert worden waren.

Möglicherweise war der Zahlungsanspruch schon im Oktober entstanden. Ob die Frau tatsächlich Anspruch auf die Leistung hatte, musste jedoch im Hauptsacheverfahren geklärt werden.

Warum die fehlenden Kontoauszüge entscheidend waren

Für einen erfolgreichen Eilantrag reicht ein wahrscheinlicher Leistungsanspruch nicht aus. Nach § 86b Absatz 2 SGG müssen Betroffene zusätzlich glaubhaft machen, dass ihnen ohne eine sofortige gerichtliche Entscheidung wesentliche Nachteile drohen.

Genau daran scheiterte die Antragstellerin. Das Sozialgericht hatte aus ihren vorgelegten Umsatzübersichten einen Überschuss von rund 1.300 Euro errechnet. Die Übersichten waren allerdings lückenhaft und teilweise nach bestimmten Zeiträumen oder Stichworten gefiltert.

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Auch das Landessozialgericht forderte vollständige aktuelle Kontounterlagen. Die Frau wiederholte stattdessen ihre Angaben zur finanziellen Notlage, ohne die verlangten Belege nachzureichen.

Weil sie inzwischen seit mehreren Monaten in Vollzeit arbeitete, konnte das Gericht nicht feststellen, ob sie tatsächlich außerstande war, Heizöl aus eigenen Mitteln zu bezahlen.

Die Richter betonten ausdrücklich die erhebliche Bedeutung einer beheizbaren Wohnung im Winter. Ohne ausreichende Nachweise zur finanziellen Situation konnten sie die besondere Dringlichkeit jedoch nicht feststellen.

Diese Unterlagen sollten beim Eilantrag nicht fehlen

Wer wegen ausbleibender Jobcenterleistungen dringend gerichtliche Hilfe benötigt, sollte den bestehenden Anspruch und die akute Notlage möglichst nachvollziehbar belegen.

Besonders hilfreich sind vollständige, chronologisch geordnete Kontoauszüge, aktuelle Einkommensnachweise, der betreffende Jobcenterbescheid und Unterlagen über die unmittelbar anstehenden Ausgaben.

Bei fehlenden Heizmitteln können zusätzlich ein aktuelles Lieferangebot, Angaben zum vorhandenen Heizölvorrat und gegebenenfalls Nachweise über eine unmittelbar drohende Unterversorgung wichtig sein.

Reichen Kontoauszüge zur Erklärung der finanziellen Situation nicht aus, kommen weitere Unterlagen oder eine Versicherung an Eides statt in Betracht. Welche Belege erforderlich sind, hängt vom Einzelfall ab.

Wichtig ist außerdem, gerichtliche Nachfragen fristgerecht und vollständig zu beantworten. Bereits eingereichte Unterlagen sollten genau bezeichnet werden, damit das Gericht sie zuordnen kann.

Eine abgelehnte Eilentscheidung bedeutet nicht, dass kein Anspruch besteht

Das Landessozialgericht wies die Beschwerde zurück. Damit erhielt die Frau im Eilverfahren keine Zahlung. Über ihren möglichen Anspruch auf die zugesagten Heizkosten war damit jedoch nicht abschließend entschieden.

Der Fall zeigt, wie wichtig die Unterscheidung zwischen einem Leistungsanspruch und seiner sofortigen gerichtlichen Durchsetzung ist. Selbst wenn eine Jobcenterleistung wahrscheinlich zusteht, kann der Eilantrag scheitern, wenn Betroffene ihre gegenwärtige Notlage nicht ausreichend glaubhaft machen.

Wer eine dringende Zahlung benötigt, sollte deshalb nicht nur erklären, weshalb das Jobcenter zur Leistung verpflichtet ist. Ebenso wichtig ist der nachvollziehbare Nachweis, warum das Geld nicht bis zur Entscheidung im regulären Verfahren warten kann.

Quellen