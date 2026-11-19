Erst die Kinder großgezogen, später einen Angehörigen gepflegt – und dafür im Beruf zurückgesteckt. Nach solche Lebensphasen muss man bei der Rente nicht leer ausgehen.

Pflichtbeiträge oder andere rentenrechtliche Zeiten werden berücksichtigt, ohne dass Betroffene die Beiträge selbst zahlen müssen.

Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung in ihrer Meldung vom 12. Oktober 2026 hin. Ob die Zeiten im eigenen Rentenkonto tatsächlich vollständig gespeichert sind, ist allerdings eine andere Frage.

Bei der Kindererziehung müssen Zeiten dem richtigen Elternteil zugeordnet werden. Bei der Angehörigenpflege benötigt die Pflegekasse Angaben zur Pflegeperson, zum zeitlichen Umfang und zu einer möglichen Berufstätigkeit.

Fehlen diese Angaben oder wurden Änderungen nicht richtig verarbeitet, kann auch der Versicherungsverlauf unvollständig sein.

Fehlende Rentenzeiten sind nicht automatisch ein Fehler der Rentenversicherung

Die Rentenversicherung kennt nicht automatisch sämtliche Einzelheiten einer Erwerbs-, Familien- und Pflegebiografie. Deshalb gehört zur Kontenklärung auch die Prüfung, ob Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten oder andere rentenrechtlich relevante Abschnitte bereits vollständig gespeichert sind.

Gerade Menschen mit unterbrochenen Erwerbsbiografien sollten den Versicherungsverlauf nicht erst kurz vor dem Rentenantrag kontrollieren. Welche Zeiten überhaupt helfen können, die Mindestversicherungszeit zu erfüllen, erläutert auch unser Beitrag dazu, warum Kindererziehung und Pflege selbst ohne lange Erwerbstätigkeit für einen Rentenanspruch wichtig sein können.

Für Kindererziehung und Pflege gelten allerdings unterschiedliche Verfahren.

Fehlende Zeiten im Rentenkonto: Zuständigkeit und erster Schritt Fehlende oder unklare Zeit Richtige Anlaufstelle Wichtiger Schritt Kindererziehungszeit Deutsche Rentenversicherung Feststellung und Zuordnung zum erziehenden Elternteil prüfen lassen Berücksichtigungszeit wegen Kindererziehung Deutsche Rentenversicherung Zeiten bis zum zehnten Geburtstag des Kindes kontrollieren Rentenbeiträge aus Angehörigenpflege Pflegekasse oder private Pflegepflichtversicherung der gepflegten Person Versicherungspflicht und Beitragsmeldung der Pflegeperson klären Unvollständiger Versicherungsverlauf Deutsche Rentenversicherung Kontenklärung veranlassen und fehlende Nachweise ergänzen

Kindererziehungszeiten: Bis zu drei Jahre können direkt die Rente erhöhen

Für Kinder, die 1992 oder später geboren wurden, können grundsätzlich bis zu 36 Monate Kindererziehungszeit anerkannt werden. Für vor 1992 geborene Kinder sind nach der bis Ende 2026 geltenden Rechtslage grundsätzlich bis zu 30 Monate vorgesehen. Die Zeit beginnt mit dem Kalendermonat nach der Geburt.

Die gesetzlichen Voraussetzungen stehen in § 56 SGB VI. Entscheidend ist insbesondere, welchem Elternteil die Erziehung rentenrechtlich zugeordnet wird.

Kindererziehungszeiten wirken sich nicht nur auf die spätere Rentenhöhe aus. Sie können auch dabei helfen, Wartezeiten zu erfüllen. Wer bisher nur wenige Jahre Beiträge aus einer Beschäftigung gesammelt hat, sollte diese Zeiten deshalb nicht unterschätzen.

Wer im Versicherungsverlauf feststellt, dass Kindererziehungszeiten fehlen, kann ihre Anerkennung auch nachträglich beantragen. Ausführlich erklärt das unser Beitrag zu fehlenden Kindererziehungszeiten und der nachträglichen Anerkennung im Rentenkonto.

Mutter oder Vater: Dieselben Monate werden nicht doppelt gutgeschrieben

Eine Kindererziehungszeit kann für dasselbe Kind und denselben Monat grundsätzlich nur einem Elternteil zugerechnet werden. Erzieht ein Elternteil das Kind überwiegend, wird die Zeit grundsätzlich dieser Person zugeordnet.

Erziehen beide Eltern das Kind gemeinsam und in vergleichbarem Umfang, erfolgt die Zuordnung grundsätzlich zur Mutter, wenn keine andere gemeinsame Erklärung abgegeben wurde.

Eltern können durch eine übereinstimmende Erklärung festlegen, dass die Kindererziehungszeit stattdessen dem Vater beziehungsweise dem anderen Elternteil zugeordnet werden soll.

Diese Erklärung wirkt grundsätzlich nur für die Zukunft und höchstens zwei Kalendermonate zurück. Wer erst Jahre später entscheidet, dass die Erziehungszeiten anders verteilt werden sollen, kann deshalb nicht beliebig sämtliche zurückliegenden Monate neu zuordnen.

Davon zu unterscheiden ist die nachträgliche Feststellung von Zeiten, die dem richtigen Elternteil zwar zustehen, bislang aber noch nicht im Rentenkonto gespeichert wurden.

Berücksichtigungszeiten können bis zum zehnten Geburtstag reichen

Neben den eigentlichen Kindererziehungszeiten gibt es Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung. Diese können unter den gesetzlichen Voraussetzungen bis zum zehnten Geburtstag eines Kindes reichen. Grundlage ist § 57 SGB VI.

Das bedeutet nicht, dass für zehn Jahre dieselben Rentenpunkte entstehen wie während der eigentlichen Kindererziehungszeit. Es handelt sich um eine andere rentenrechtliche Kategorie.

Trotzdem können solche Zeiten wichtig sein. Sie können beispielsweise bei bestimmten Wartezeiten mithelfen und sich in bestimmten Konstellationen auf die Bewertung anderer Beitragszeiten auswirken.

Mütterrente III ersetzt keine Kontenklärung

Für vor 1992 geborene Kinder ist eine weitere Verbesserung der Kindererziehungszeiten vorgesehen. Nach den Informationen der Deutschen Rentenversicherung sollen ab 2027 auch für diese Kinder bis zu drei Jahre Kindererziehungszeit berücksichtigt werden.

Bei bereits vollständig erfassten Erziehungszeiten soll die spätere Anpassung grundsätzlich automatisch erfolgen. Daraus folgt aber nicht, dass bislang fehlende oder falsch zugeordnete Kindererziehungszeiten automatisch neu festgestellt werden.

Wer schon heute Lücken im Versicherungsverlauf erkennt, sollte deshalb nicht allein auf die spätere Umsetzung der Mütterrente III warten.

Angehörigenpflege kann eigene Rentenansprüche aufbauen

Auch die nicht erwerbsmäßige Pflege eines Angehörigen kann zu Rentenbeiträgen führen. Die Pflegekasse der pflegebedürftigen Person zahlt diese Beiträge unter bestimmten Voraussetzungen an die gesetzliche Rentenversicherung.

Die rentenrechtliche Absicherung ist gerade für Menschen wichtig, die ihre Arbeitszeit wegen der Pflege reduzieren oder zeitweise ganz aus dem Beruf aussteigen.

Wie hoch diese Rentenbeiträge 2026 sein können und welche Voraussetzungen gelten, erläutert unser Beitrag „Rente für pflegende Angehörige: Renten-Kürzung vorerst gestoppt“.

Dort wird auch erklärt, warum die Rentenbeiträge nicht als zusätzliches Pflegegeld ausgezahlt werden. Das Geld fließt direkt in die Rentenversicherung und baut eigene Rentenansprüche der Pflegeperson auf.

Pflegegrad allein reicht für Rentenbeiträge nicht aus

Die Versicherungspflicht einer Pflegeperson entsteht nicht allein deshalb, weil ein Angehöriger einen Pflegegrad besitzt. Nach § 3 SGB VI und § 44 SGB XI müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein.

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Die gepflegte Person muss grundsätzlich mindestens Pflegegrad 2 haben. Die Pflege muss nicht erwerbsmäßig in häuslicher Umgebung erfolgen.

Außerdem muss die Pflegeperson einen oder mehrere Pflegebedürftige insgesamt mindestens zehn Stunden pro Woche pflegen, regelmäßig verteilt auf mindestens zwei Tage.

Daneben darf die Pflegeperson grundsätzlich nicht regelmäßig mehr als 30 Stunden pro Woche erwerbstätig sein. Gerade eine Veränderung der Arbeitszeit kann deshalb Auswirkungen auf die Rentenbeiträge haben.

Der Pflege-Fragebogen ist für die Beitragsprüfung wichtig

Die Pflegekasse benötigt Angaben dazu, wer tatsächlich pflegt, wie viele Stunden die Pflege umfasst und in welchem Umfang die Pflegeperson daneben arbeitet.

Dafür wird regelmäßig ein Fragebogen zur sozialen Sicherung nicht erwerbsmäßig tätiger Pflegepersonen verwendet. Liegen die Voraussetzungen vor, meldet die Pflegekasse die Pflegeperson an die Rentenversicherung und zahlt die Beiträge.

Wer einen Angehörigen pflegt, aber niemals einen entsprechenden Fragebogen erhalten oder ausgefüllt hat, sollte deshalb bei der Pflegekasse der gepflegten Person nachfragen.

Wichtig ist jedoch: Die Versicherungspflicht entsteht bei erfüllten gesetzlichen Voraussetzungen nicht erst mit dem Tag, an dem der Fragebogen unterschrieben wird. Eine verspätete Bearbeitung bedeutet daher nicht automatisch, dass frühere Pflegezeiten endgültig verloren sind.

Pflegegeld und Rentenbeiträge sind nicht dasselbe

Auch wenn die gepflegte Person Pflegegeld erhält, bedeutet dies noch nicht automatisch, dass für jede helfende Person Rentenbeiträge gezahlt werden.

Die Pflegekasse muss prüfen, welche Person tatsächlich in welchem Umfang pflegt. Teilen sich mehrere Angehörige die Pflege, kann der jeweilige Pflegeanteil entscheidend sein.

Die Rentenbeiträge werden zudem nicht an die pflegende Person ausgezahlt. Sie werden von der Pflegekasse an die Rentenversicherung überwiesen.

Die Meldung der Pflegekasse mit dem Rentenkonto vergleichen

Pflegepersonen können kontrollieren, ob die Pflegekasse ihre Daten tatsächlich an die Rentenversicherung gemeldet hat. Nach § 44 SGB XI erhalten sie grundsätzlich eine Mitteilung über die wesentlichen Inhalte der Meldung.

Dazu gehören insbesondere die gemeldeten Zeiträume und die beitragspflichtigen Einnahmen. Diese beitragspflichtigen Einnahmen sind eine rechnerische Größe für die Rentenversicherung und kein tatsächliches Gehalt.

Später lässt sich die Meldung mit dem eigenen Versicherungsverlauf vergleichen. Fehlen dort Pflegezeiten, sollte zunächst geklärt werden, ob die Pflegekasse bereits gemeldet hat oder ob noch Angaben fehlen.

Kontenklärung: Nicht erst kurz vor der Rente beginnen

Für die Kontrolle ist der vollständige Versicherungsverlauf entscheidend. Dort können Versicherte erkennen, welche Beitragszeiten, Kindererziehungszeiten und sonstigen rentenrechtlichen Zeiten bereits gespeichert sind.

Fehlen Zeiträume, kann eine Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung notwendig sein. Dafür steht unter anderem der Antrag V0100 zur Verfügung. Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten können zusätzlich mit dem Formular V0800 geklärt werden.

Wer sich dem Rentenbeginn nähert, sollte diese Prüfung frühzeitig erledigen. Warum ein vollständiges Rentenkonto gerade vor einem geplanten Rentenbeginn wichtig ist, zeigt auch unser Beitrag „Rente 2027: Warum Jahrgang 1965 jetzt planen muss“.

Diese Unterlagen helfen bei der Prüfung

Für eine Kontenklärung sollten die Unterlagen nicht wahllos gesammelt, sondern den fraglichen Zeiträumen zugeordnet werden. Hilfreich können insbesondere sein:

Geburtsurkunden der Kinder und frühere Bescheide zu Kindererziehungszeiten,

der aktuelle Versicherungsverlauf der Deutschen Rentenversicherung,

Mitteilungen der Pflegekasse über gemeldete Pflegezeiten,

Bescheide über den Pflegegrad der gepflegten Person,

Unterlagen zur eigenen Arbeitszeit während der Pflege,

Schriftverkehr mit Rentenversicherung und Pflegekasse.

Entscheidend ist nicht die Menge der Unterlagen, sondern ob sich damit der fehlende Zeitraum und die damaligen Voraussetzungen nachvollziehen lassen.

Bei Kindererziehung und Pflege gelten unterschiedliche Wege

Der wichtigste Unterschied liegt im Verfahren: Kindererziehungszeiten werden unmittelbar gegenüber der Deutschen Rentenversicherung geklärt. Bei Pflegezeiten prüft zunächst die Pflegekasse beziehungsweise der private Pflegeversicherer der gepflegten Person, ob für die Pflegeperson Rentenbeiträge zu zahlen sind.

Wer nur bei der Rentenversicherung nachfragt, obwohl die Pflegekasse noch keine Beitragsmeldung vorgenommen hat, landet deshalb möglicherweise bei der falschen Stelle.

Umgekehrt ersetzt eine Pflegekassenmeldung keine Kontenklärung für fehlende Kindererziehungszeiten.

Ein Blick ins Rentenkonto kann sich Jahre später auszahlen

Kindererziehung und Angehörigenpflege gehören zu den Lebensphasen, in denen Beschäftigte häufig weniger oder gar nicht arbeiten. Genau deshalb sieht das Rentenrecht Möglichkeiten vor, solche Zeiten zumindest teilweise auszugleichen.

Die Meldung der Deutschen Rentenversicherung vom 12. Oktober 2026 schafft keinen neuen pauschalen Rentenzuschlag. Sie ist aber ein sinnvoller Anlass, den eigenen Versicherungsverlauf zu prüfen.

Wer Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt hat, sollte dabei drei Fragen beantworten: Sind die Zeiten im Rentenkonto enthalten? Sind sie der richtigen Person zugeordnet? Und wurden bei Pflegezeiten tatsächlich Beiträge durch die Pflegekasse gemeldet?

Fehlt etwas, lohnt sich eine Klärung möglichst vor dem eigentlichen Rentenantrag. Denn erst ein vollständiges Versicherungskonto ermöglicht eine verlässliche Berechnung der späteren Rente.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: „Kindererziehung und Pflege: Nachteile mit der Rentenversicherung ausgleichen“, Meldung vom 12. Oktober 2026.

Rechtsgrundlagen: §§ 3, 5, 51, 56 und 57 SGB VI sowie § 44 SGB XI.