Eine Krankenkasse wollte einem zuvor Selbstständigen die bereits festgestellte Versicherungspflicht rückwirkend entziehen, nachdem er kurz nach Abschluss eines Arbeitsvertrags arbeitsunfähig geworden war und Krankengeld beziehen.

Nach einem Bericht seines Anwalts hob das Sozialgericht Dresden den Bescheid wegen Ermessensfehlern auf – ob der Versicherte die Kasse getäuscht hatte, blieb offen (Sozialgericht Dresden, Urteil vom 12. August 2026, S 15 KR 115/25).

Hüfterkrankung führt zum Streit mit der Kasse

Der Mann litt laut Anwaltsbericht seit 2013 an einer bekannten Hüfterkrankung, deren Beschwerden sich nach dem Vertragsschluss erheblich verschlimmerten. Es folgten eine Operation und eine nahezu einjährige Arbeitsunfähigkeit.

Die Krankenkasse vermutete ein Scheinarbeitsverhältnis zur Erlangung von Versicherungsschutz und Krankengeld und warf ihm arglistige Täuschung vor. Mit der Aufhebung ihres Bescheids blieb die frühere Feststellung der Versicherungspflicht bestehen.

Die Darstellung beruht auf der Veröffentlichung des beteiligten Rechtsanwalts Matthias Herberg; ein veröffentlichter Urteilsvolltext liegt für diesen Beitrag nicht vor. Welche einzelnen Erwägungen der Kasse das Gericht beanstandete, lässt sich daraus nicht entnehmen.

Eine frühe Erkrankung beweist keinen Scheinvertrag

Wer kurz nach dem Einstieg in eine Beschäftigung erkrankt, gerät schnell unter Rechtfertigungsdruck. Doch der zeitliche Abstand zwischen Vertragsschluss und Krankschreibung beantwortet noch nicht die Frage, ob eine versicherungspflichtige Beschäftigung besteht.

Nach § 7 SGB IV sprechen vor allem weisungsgebundene Arbeit und die Eingliederung in die betriebliche Organisation für eine Beschäftigung. Bei einem Streit können deshalb Arbeitszeitnachweise, konkrete Aufgaben, betriebliche Kommunikation und die vereinbarte sowie tatsächlich geleistete Vergütung wichtig werden.

Ein Scheingeschäft nach § 117 BGB setzt voraus, dass beide Seiten die Erklärung nur zum Schein abgeben. Der Wunsch nach sozialer Absicherung macht eine ernsthaft vereinbarte und durchgeführte Beschäftigung nicht zu einem solchen Geschäft.

Vorerkrankung und Arbeitsunfähigkeit sind nicht dasselbe

Eine bekannte Diagnose sagt allein noch nicht, ob jemand seine neue Tätigkeit ausüben kann. Beschwerden können lange beherrschbar bleiben und sich später so verschlechtern, dass Arbeiten nicht mehr möglich ist.

Für die Einordnung helfen deshalb medizinische Unterlagen zum Verlauf und eine genaue Beschreibung der beruflichen Anforderungen. Auch wenn eine Kasse Krankengeld trotz weiterer Krankschreibung einstellt, muss zunächst geklärt werden, ob sie die Arbeitsunfähigkeit, den Versicherungsstatus oder eine andere Voraussetzung bestreitet.

Ein bestehender Bescheid lässt sich nicht einfach beseitigen

Hat die Krankenkasse eine Versicherungspflicht bereits verbindlich festgestellt, reicht eine nachträglich veränderte Einschätzung nicht aus, um diese Entscheidung rückwirkend aus der Welt zu schaffen. Will sie einen von Anfang an rechtswidrigen begünstigenden Bescheid zurücknehmen, muss sie die Voraussetzungen des § 45 SGB X beachten.

Dazu gehören der Schutz berechtigten Vertrauens und die gesetzlichen Grenzen einer Rücknahme für die Vergangenheit. Ob die ursprüngliche Entscheidung tatsächlich rechtswidrig war, ist dabei eine andere Frage als diejenige, ob sie heute noch rückwirkend zurückgenommen werden darf.

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Diese Unterscheidung ist auch bei einer Rückforderung bereits gezahlten Krankengeldes wichtig. Die Beseitigung einer Statusentscheidung, die Rücknahme einer Krankengeldbewilligung und eine Erstattungsforderung müssen rechtlich auseinandergehalten werden.

Auch der Täuschungsvorwurf ersetzt keine Ermessensprüfung

Wer einen begünstigenden Bescheid durch arglistige Täuschung erwirkt hat, kann sich nach § 45 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 SGB X nicht auf Vertrauensschutz berufen. Damit ist aber noch nicht jede weitere Voraussetzung einer Rücknahme erfüllt.

Bei der hier betroffenen Rücknahmeentscheidung muss die Krankenkasse auch ihr Ermessen rechtmäßig ausüben. Sie darf eine gesetzlich vorgesehene Abwägung nicht dadurch überspringen, dass sie allein auf ihren Täuschungsvorwurf verweist.

Nach § 35 SGB X muss die Begründung einer Ermessensentscheidung erkennen lassen, welche Gesichtspunkte die Behörde berücksichtigt hat. Für Versicherte ist das ein überprüfbarer Anspruch auf eine nachvollziehbare Entscheidung, keine bloße Förmlichkeit.

Der Prozesserfolg beantwortet nicht jede Anspruchsfrage

Aus der Aufhebung eines Rücknahmebescheids folgt nicht zwingend, dass ein Gericht sämtliche Vorwürfe gegen einen Versicherten widerlegt hat. Ebenso wenig ersetzt sie eine Prüfung aller Voraussetzungen und Zeiträume eines Krankengeldanspruchs.

Für Krankengeld braucht es neben einem entsprechenden Versicherungsschutz grundsätzlich Arbeitsunfähigkeit oder einen anderen gesetzlichen Leistungsgrund. Weshalb selbst eine schwere Erkrankung nicht in jeder Versicherungsform genügt, erläutert der Beitrag Krank und trotzdem kein Krankengeld.

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In den ersten vier Wochen kann die Krankenkasse zahlen

Eine Erkrankung kurz nach der tatsächlichen Arbeitsaufnahme ist kein ungewöhnlicher Ausnahmefall außerhalb des gesetzlichen Schutzes. Der gesetzliche Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber entsteht grundsätzlich erst nach vier Wochen ununterbrochener Dauer des Arbeitsverhältnisses; bis dahin kann bei entsprechendem Versicherungsschutz Krankengeld greifen.

Dauert die Arbeitsunfähigkeit weiter an und besteht das Arbeitsverhältnis fort, kann ab der fünften Beschäftigungswoche die Entgeltfortzahlung für bis zu sechs Wochen einsetzen. Die Unterschiede erklärt unser Beitrag dazu, wer bei Krankheit in den ersten vier Wochen eines neuen Jobs zahlt.

Anders kann es liegen, wenn die Arbeitsunfähigkeit schon vor der tatsächlichen Arbeitsaufnahme beginnt und zunächst kein Anspruch auf Arbeitsentgelt besteht. Ein unterschriebener Vertrag allein garantiert dann noch keinen neuen Versicherungsschutz mit Krankengeldanspruch.

Welche Fragen bei einer Rücknahme zu prüfen sind

Streitpunkt Worauf es ankommt Erkrankung kurz nach Vertragsschluss Der zeitliche Zusammenhang allein beweist keine nur vorgetäuschte Beschäftigung. Bereits bekannte Krankheit Eine Diagnose ist von der konkreten Fähigkeit zu unterscheiden, die vereinbarte Arbeit auszuüben. Vorwurf eines Scheinvertrags Zu prüfen sind die tatsächlichen Vereinbarungen und die Durchführung der Beschäftigung. Rücknahme einer verbindlichen Feststellung Die Kasse muss die Voraussetzungen und Grenzen des § 45 SGB X beachten. Behauptete arglistige Täuschung Der Vorwurf muss begründet sein und ersetzt keine erforderliche Ermessensentscheidung. Verlangte Rückzahlung Rechtsgrundlage, betroffene Bescheide, Zeitraum und Höhe der Forderung sind gesondert zu prüfen.

Den Verdacht mit Unterlagen beantworten

Bevor eine Behörde eine belastende Entscheidung trifft, muss sie grundsätzlich Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Eine Anhörung ist deshalb ein Zeitpunkt, um falsche Annahmen zu berichtigen und den Ablauf von Vertragsschluss, Arbeitsaufnahme und Erkrankung zu erläutern.

Nach § 25 SGB X können Betroffene Akteneinsicht verlangen, soweit sie die Unterlagen zur Wahrung ihrer rechtlichen Interessen benötigen. Damit lässt sich besser erkennen, ob die Kasse konkrete Widersprüche gefunden hat oder ihren Verdacht vor allem auf die zeitliche Nähe zur Erkrankung stützt.

Bewahren Sie außerdem ärztliche Nachweise auf und lassen Sie eine fortbestehende Arbeitsunfähigkeit weiterhin rechtzeitig feststellen. Ein Streit über den Versicherungsstatus sollte nicht durch vermeidbare Nachweisprobleme erschwert werden, wie sie der Beitrag über Krankengeld trotz langer Krankheit beschreibt.

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Widerspruchsfrist sichern, Begründung gezielt ergänzen

Gegen einen belastenden Bescheid beträgt die Widerspruchsfrist bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung grundsätzlich einen Monat nach Bekanntgabe im Inland. Auf angeforderte Unterlagen sollten Sie nicht so lange warten, dass diese Frist verstreicht; eine ausführliche Begründung kann nachgereicht werden.

Der Widerspruch gegen eine Krankengeldentscheidung sollte den angegriffenen Bescheid eindeutig benennen und dessen tatsächliche Begründung aufgreifen. Bei einem Täuschungsvorwurf und einer Rücknahme für die Vergangenheit kann anwaltliche oder sozialrechtliche Beratung helfen, die verschiedenen Entscheidungen und Fristen zu prüfen.

Wird dem Widerspruch stattgegeben, kann zusätzlich die Erstattung notwendiger Aufwendungen in Betracht kommen. Welche Kosten darunter fallen können, erläutert der Beitrag über Kostenerstattung nach erfolgreichem Krankengeld-Widerspruch.

Ein Vorschuss ist dagegen kein allgemeiner Ersatz für einen ungeklärten Anspruch. Der Antrag auf einen Krankengeldvorschuss kommt vor allem in Betracht, wenn der Anspruch dem Grunde nach feststeht und die Ermittlung der Höhe länger dauert.

Sechs Fragen und Antworten zum Krankengeld nach Arbeitsbeginn

Kann ich kurz nach dem Jobstart bereits Krankengeld bekommen?

Ja, bei bestehendem Versicherungsschutz mit Krankengeldanspruch kann das möglich sein. In den ersten vier Wochen besteht grundsätzlich noch kein gesetzlicher Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch den neuen Arbeitgeber.

Beweist eine bekannte Vorerkrankung ein Scheinarbeitsverhältnis?

Nein, eine bekannte Erkrankung allein beweist keine vorgetäuschte Beschäftigung. Entscheidend sind die tatsächlichen Umstände des Arbeitsverhältnisses und die Voraussetzungen der Versicherungspflicht.

Darf die Krankenkasse ihre frühere Entscheidung rückwirkend zurücknehmen?

Das ist unter gesetzlichen Voraussetzungen möglich. Bei einem von Anfang an rechtswidrigen begünstigenden Bescheid muss sie vor allem die Anforderungen des § 45 SGB X beachten.

Hat das Sozialgericht Dresden den Täuschungsvorwurf widerlegt?

Nach dem Anwaltsbericht ließ das Gericht diese Frage offen. Es hob den angegriffenen Bescheid bereits wegen Fehlern bei der Ermessensausübung auf.

Was sollte ich bei einer Anhörung wegen eines angeblichen Scheinvertrags tun?

Fordern Sie die für den Vorwurf relevanten Unterlagen an und legen Sie den tatsächlichen Verlauf der Beschäftigung nachvollziehbar dar. Hilfreich können Arbeitsvertrag, Tätigkeitsnachweise, Entgeltunterlagen und medizinische Befunde zum Krankheitsverlauf sein.

Muss ich für den Widerspruch schon alle Beweise zusammenhaben?

Nein, Sie können zunächst formgerecht und fristwahrend Widerspruch einlegen und die Begründung ergänzen. Das Warten auf Akteneinsicht verlängert die Widerspruchsfrist nicht.

Quellen

anwalt.de, Matthias Herberg: „Krankengeld nach Arbeitsbeginn: Darf die Krankenkasse den Versicherungsschutz rückwirkend aufheben?“, 12. Oktober 2026; Bericht über SG Dresden, Urteil vom 12. August 2026, S 15 KR 115/25.