Die Krankenkasse lehnt Krankengeld ab oder stellt die Zahlung ein. Versicherte legen Widerspruch ein und bekommen schließlich recht. Damit ist der Streit um das Krankengeld zwar beendet, doch möglicherweise steht ihnen noch weiteres Geld zu.

Denn nach einem erfolgreichen Widerspruch muss die Krankenkasse auch notwendige Kosten des Widerspruchsverfahrens erstatten. Dazu können Anwaltsgebühren, Porto und weitere Auslagen gehören. Entscheidend ist § 63 Sozialgesetzbuch X (SGB X).

Krankenkasse muss notwendige Widerspruchskosten übernehmen

Wer mit seinem Widerspruch gegen die Ablehnung oder Einstellung des Krankengeldes Erfolg hat, kann die Erstattung notwendiger Aufwendungen verlangen. Dieser Anspruch besteht neben der eigentlichen Krankengeldzahlung.

Das gilt auch, wenn die Krankenkasse ihre Entscheidung selbst korrigiert und dem Widerspruch abhilft. Bei einem nur teilweise erfolgreichen Widerspruch kann die Kostenerstattung entsprechend begrenzt werden.

Auch Anwaltskosten können erstattet werden

Besonders relevant wird die Regelung, wenn Versicherte einen Rechtsanwalt eingeschaltet haben. Nach § 63 Absatz 2 SGB X sind dessen Gebühren und Auslagen erstattungsfähig, sofern die anwaltliche Unterstützung notwendig war.

Ob das zutrifft, richtet sich nach den Umständen zum Zeitpunkt der Beauftragung. Schwierige medizinische Sachverhalte oder komplizierte Rechtsfragen können dafür sprechen. Die Krankenkasse muss die Notwendigkeit der Hinzuziehung in ihrer Kostenentscheidung beurteilen.

Porto, Kopien und weitere Auslagen nicht vergessen

Auch ohne anwaltliche Vertretung können Kosten entstanden sein. Beispielsweise kommen notwendige Porto-, Kopier- und Telefonkosten infrage, die unmittelbar mit dem Widerspruch zusammenhängen.

Versicherte sollten entsprechende Belege aufbewahren. Eine pauschale Entschädigung für die eigene Arbeitszeit oder den Aufwand beim Verfassen des Widerspruchs sieht § 63 SGB X hingegen nicht vor.

Kostenentscheidung im Bescheid genau prüfen

Nach einem erfolgreichen Widerspruch sollten Versicherte nicht nur kontrollieren, ob das Krankengeld nachgezahlt wird. Wichtig ist auch, was die Krankenkasse über die Kosten des Widerspruchsverfahrens entschieden hat.

Fehlt eine solche Entscheidung, sollten Betroffene diese ausdrücklich verlangen. Wurde eine Erstattung bereits zugesagt, kann anschließend die Festsetzung des konkreten Betrags beantragt werden. Eine ablehnende Kostenentscheidung lässt sich mit dem jeweils zulässigen Rechtsbehelf überprüfen.

Mit diesem Muster die Kostenerstattung beantragen

Ein kurzer schriftlicher Antrag reicht aus, um die Festsetzung der Erstattungssumme zu verlangen. Die folgende Formulierung eignet sich, wenn die Krankenkasse bereits eine positive Kostenentscheidung getroffen hat.

Betreff: Antrag auf Kostenfestsetzung nach § 63 Absatz 3 SGB X

Sehr geehrte Damen und Herren,

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meinem Widerspruch gegen Ihren Bescheid zur Krankengeldzahlung wurde mit Entscheidung vom [Datum] stattgegeben.

Ich beantrage die Festsetzung und Erstattung meiner notwendigen Aufwendungen im Widerspruchsverfahren gemäß § 63 SGB X.

Die entstandenen Kosten und entsprechenden Nachweise füge ich bei. Soweit anwaltliche Vertretung erfolgt ist, beantrage ich die Berücksichtigung der hierfür notwendigen Gebühren und Auslagen.

Bitte erlassen Sie einen schriftlichen Kostenfestsetzungsbescheid.

Mit freundlichen Grüßen

[Name]

Wer anwaltlich vertreten wurde, sollte die entsprechende Gebührenrechnung beifügen. Bei selbst getragenen Auslagen helfen Quittungen und eine nachvollziehbare Kostenaufstellung.

Nach gewonnenem Widerspruch kann weiteres Geld zustehen

Versicherte sollten einen erfolgreichen Krankengeld-Widerspruch deshalb nicht mit der Nachzahlung als vollständig erledigt betrachten. Auch kleinere Ausgaben können sich summieren, insbesondere wenn mehrere Schreiben, Unterlagen oder anwaltliche Leistungen erforderlich waren.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen der Entscheidung, wer die Kosten tragen muss, und der anschließenden Festsetzung der Erstattungssumme. Wird nach einem Widerspruch noch vor dem Sozialgericht gestritten, gelten für die Verfahrenskosten besondere Regeln nach § 193 SGG.

Häufige Fragen zur Kostenerstattung

Muss die Krankenkasse nach einem gewonnenen Widerspruch immer alle Kosten übernehmen?

Nein. Erstattet werden die notwendigen Aufwendungen für den erfolgreichen Teil des Widerspruchs. Nicht erforderliche Kosten können ausgeschlossen werden.

Bekomme ich auch ohne Rechtsanwalt Geld zurück?

Ja. Notwendige und nachgewiesene Auslagen wie Porto oder Kopierkosten können erstattungsfähig sein. Die eigene Arbeitszeit wird dagegen nicht vergütet.

Was kann ich tun, wenn die Krankenkasse die Erstattung ablehnt?

Betroffene sollten die Begründung und die Rechtsbehelfsbelehrung prüfen. Gegen einen Kostenfestsetzungsbescheid ist regelmäßig Widerspruch möglich. Bei einer ablehnenden Kostenentscheidung im Widerspruchsbescheid kann dagegen eine Klage erforderlich sein.

Quellen

§ 63 SGB X – Erstattung von Kosten im Vorverfahren

Deutsche Rentenversicherung – Rechtliche Arbeitsanweisung zu § 63 SGB X

§ 193 SGG – Kostenentscheidung im sozialgerichtlichen Verfahren