Wer 45 Jahre gearbeitet und Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt hat, kann nach geltendem Recht früher ohne Abschläge in Rente gehen.

Doch die Bundesregierung beschäftigt sich mit einer Reform, die genau diesen Vorteil abschaffen könnte. Für die Geburtsjahrgänge 1962, 1963 und 1964 gibt es allerdings Hinweise auf mögliche Ausnahmen.

Ein früher Arbeitsentwurf des Bundesarbeitsministeriums soll vorgesehen haben, ältere Jahrgänge vor Verschlechterungen zu schützen. Verbindlich ist dieser Schutz bislang nicht.

Rentenreform könnte die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren abschaffen

Die Alterssicherungskommission hat empfohlen, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte in ihrer bisherigen Form abzuschaffen. Dabei handelt es sich um die Möglichkeit, nach mindestens 45 anrechenbaren Versicherungsjahren vor der regulären Altersgrenze ohne Abschläge in Rente zu gehen.

Die Kommission begründet ihren Vorschlag unter anderem damit, dass ein vorgezogener Rentenbeginn zusätzliche Ausgaben für die Rentenversicherung verursacht. Beschäftigte sollen künftig nicht mehr allein aufgrund einer besonders langen Versicherungszeit früher abschlagsfrei in Rente gehen können.

Die Bundesregierung hat angekündigt, die Empfehlungen im Rahmen der Rentenreform aufzugreifen. Welche Regelungen tatsächlich Gesetz werden, steht jedoch weiterhin nicht abschließend fest.

Welche Veränderungen auch für jüngere Versicherte diskutiert werden, erläutert gegen-hartz.de im Beitrag Rente: Ein Jahr jünger, gleich lang gearbeitet – und trotzdem droht weniger Rente.

Warum die Jahrgänge 1962 bis 1964 möglicherweise geschützt bleiben

Ein Arbeitsentwurf des Bundesarbeitsministeriums vom 21. August 2026 soll vorgesehen haben, die bisherigen Rentenmöglichkeiten für ältere Jahrgänge weitgehend zu erhalten. Danach wären unter anderem die Jahrgänge 1962 bis 1964 von einer Abschaffung des abschlagsfreien Rentenzugangs ausgenommen gewesen.

Das wäre für diese Versicherten besonders wichtig. Viele haben ihre berufliche Planung bereits auf einen bestimmten Rentenbeginn ausgerichtet. Manche haben Altersteilzeit vereinbart, ihre Arbeitszeit reduziert oder den Übergang in den Ruhestand finanziell vorbereitet.

Allerdings handelt es sich bei dem Papier um einen früheren Entwurfsstand und nicht um eine beschlossene Übergangsregelung. Der genaue Inhalt dieses internen Arbeitsentwurfs ließ sich anhand öffentlich zugänglicher amtlicher Originalunterlagen nicht vollständig unabhängig verifizieren.

Die Bundesregierung teilte in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage vom 19. Oktober 2026 mit, dass die konkrete Ausgestaltung der Reform noch erarbeitet werde. Aus der Antwort ergibt sich keine verbindliche Zusage, dass die Jahrgänge 1962 bis 1964 ausgenommen bleiben.

Über die noch ungeklärten Schutzregelungen berichtete gegen-hartz.de bereits im Beitrag Rentenreformen noch vor Weihnachten: Diese Jahrgänge sollen für die Rente geschützt bleiben.

Diese Altersgrenzen gelten für die Jahrgänge 1962, 1963 und 1964

Solange keine neue gesetzliche Regelung in Kraft tritt, gelten die bisherigen Altersgrenzen nach § 38 SGB VI und § 236b SGB VI.

Geburtsjahr Abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren Reguläre Altersgrenze 1962 64 Jahre und 8 Monate 66 Jahre und 8 Monate 1963 64 Jahre und 10 Monate 66 Jahre und 10 Monate 1964 65 Jahre 67 Jahre

Für Versicherte des Jahrgangs 1962 kann der abschlagsfreie Rentenbeginn bereits 2026 oder 2027 liegen. Der Jahrgang 1963 erreicht die maßgebliche Altersgrenze 2027 oder 2028. Für 1964 Geborene ist die besondere Altersrente nach geltendem Recht ab dem Jahr 2029 möglich.

Der konkrete Rentenbeginn richtet sich nach dem Geburtsdatum und danach, ob die erforderlichen Versicherungszeiten tatsächlich erfüllt sind.

Wichtig ist außerdem, dass sich die Altersrente für besonders langjährig Versicherte nicht durch die Bereitschaft zu Abschlägen vorziehen lässt. Wer früher aufhören möchte, muss prüfen, ob eine andere Rentenart infrage kommt.

Die Deutsche Rentenversicherung bestätigt die geltenden Grenzen in ihren Informationen zur Altersrente für langjährig und besonders langjährig Versicherte.

Warum 45 Arbeitsjahre nicht immer 45 Versicherungsjahre bedeuten

Wer seinen Rentenbeginn plant, sollte nicht nur auf sein Geburtsjahr schauen. Entscheidend ist auch, welche Zeiten die Rentenversicherung auf die besondere Wartezeit von 45 Jahren anrechnet.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Berücksichtigt werden unter anderem Pflichtbeiträge aus Beschäftigung, bestimmte Zeiten der Kindererziehung und Pflege sowie unter gesetzlichen Voraussetzungen Zeiten mit Krankengeld oder Arbeitslosengeld.

Nicht jede rentenrechtliche Zeit zählt jedoch für die 45 Jahre. Schul- und Studienzeiten werden beispielsweise nicht berücksichtigt. Beim Bezug von Arbeitslosengeld in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn bestehen besondere Einschränkungen. Ausnahmen können unter anderem bei Insolvenz oder vollständiger Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers gelten.

Deshalb können zwei Beschäftigte desselben Geburtsjahrgangs trotz ähnlich langer Erwerbsbiografien unterschiedliche Rentenansprüche haben.

Wer bisher von 45 Versicherungsjahren ausgeht, sollte seinen Versicherungsverlauf prüfen und fehlende Zeiten rechtzeitig klären. Gerade wenige fehlende Monate können den geplanten Rentenbeginn verändern.

Was passiert, wenn die abschlagsfreie Rente doch entfällt?

Sollte die Bundesregierung die bisherige Altersrente nach 45 Jahren abschaffen und einen Versicherten nicht durch eine Übergangsregelung schützen, könnte er auf andere Rentenarten angewiesen sein.

Nach derzeit geltendem Recht kommt beispielsweise die Altersrente für langjährig Versicherte nach mindestens 35 Versicherungsjahren infrage. Sie kann früher beginnen, allerdings mit dauerhaften Abschlägen.

Bei einem Versicherten des Jahrgangs 1964 würde ein Rentenbeginn mit 65 Jahren nach den heutigen Regeln dieser Rentenart einen Abschlag von 7,2 Prozent bedeuten. Bei einer rechnerischen Bruttorente von 1.800 Euro wären das 129,60 Euro weniger im Monat. Die Rente würde sich auf 1.670,40 Euro verringern.

Diese Rechnung ist lediglich ein Beispiel auf Grundlage des geltenden Abschlagsrechts. Sie beschreibt keine beschlossene Reformfolge. Würden auch die Altersgrenzen oder Abschlagsregeln verändert, könnten andere Beträge entstehen.

Für jüngere Jahrgänge hat gegen-hartz.de die finanziellen Auswirkungen bereits im Beitrag Neue Rentenreform: Jahrgänge 1960 bis 1969 treffen bei der Rente auf einen empfindlichen Punkt dargestellt.

Was Versicherte der Jahrgänge 1962 bis 1964 jetzt tun sollten

Wer in den kommenden Jahren abschlagsfrei nach 45 Versicherungsjahren in Rente gehen möchte, sollte zunächst eine aktuelle Rentenauskunft bei der Deutschen Rentenversicherung anfordern.

Darin lässt sich prüfen, wann die erforderliche Wartezeit erfüllt ist und welcher Rentenbeginn nach geltendem Recht möglich wäre. Fehlende Beitragszeiten sollten möglichst frühzeitig geklärt werden.

Besonders vorsichtig sollten Beschäftigte sein, die ihre Arbeitszeit reduzieren oder eine Altersteilzeitvereinbarung abschließen möchten. Ein früherer Arbeitsentwurf ist keine verlässliche Grundlage dafür, dass eine bestimmte Altersgrenze erhalten bleibt.

Ebenso wenig müssen Versicherte allein wegen der bisherigen Reformempfehlungen ihren bereits geplanten Rentenbeginn verschieben. Entscheidend bleibt, welche Übergangsregelungen der Gesetzgeber tatsächlich beschließt.

Häufige Fragen zur Rente nach 45 Jahren

Bleibt die abschlagsfreie Rente für den Jahrgang 1962 erhalten?

Nach geltendem Recht kann der Jahrgang 1962 mit 64 Jahren und acht Monaten abschlagsfrei in die Altersrente für besonders langjährig Versicherte gehen, sofern die 45-jährige Wartezeit erfüllt ist. Ein verbindlicher zusätzlicher Schutz vor künftigen Reformen wurde bislang nicht beschlossen.

Kann der Jahrgang 1964 weiterhin mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen?

Ja, nach derzeit geltendem Recht ist dies bei mindestens 45 anrechenbaren Versicherungsjahren möglich. Ob die geplante Rentenreform diese Möglichkeit für den Jahrgang 1964 unverändert erhält, hängt von den endgültigen gesetzlichen Regelungen ab.

Muss ich wegen der Rentenreform meinen Rentenantrag früher stellen?

Ein vorschneller Rentenantrag bietet keinen gesicherten Schutz vor einer künftigen Gesetzesänderung. Maßgeblich sind die geltenden Anspruchsvoraussetzungen, der tatsächliche Rentenbeginn und mögliche Übergangsregelungen. Versicherte sollten ihre Planung anhand einer aktuellen Rentenauskunft überprüfen.

Quellen

Alterssicherungskommission – Empfehlungen vom 23. Juni 2026

Deutscher Bundestag – Drucksache 21/8731 vom 19. Oktober 2026