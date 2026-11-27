Die Mütterrente III gilt ab Januar 2027, doch die Rentenversicherung zahlt den Zuschlag erst 2028 aus. Stirbt eine berechtigte Mutter vorher, ist die Nachzahlung nicht automatisch verloren, sie gehört aber auch nicht ohne Weiteres zum Nachlass.

Die Nachzahlung reicht höchstens bis zum Sterbemonat

Wer eine gesetzliche Rente bezieht und die Voraussetzungen erfüllt, bekommt für jedes vor 1992 geborene Kind in der Regel einen Zuschlag von einem halben persönlichen Entgeltpunkt. Das gilt auch für Väter, wenn ihnen die entsprechenden Erziehungszeiten zugeordnet sind.

Bei einer bereits laufenden Rente kommt der Zuschlag für Monate ab Januar 2027 infrage. Beginnt die Rente erst im Laufe des Jahres, zählt die Zeit nach § 307d SGB VI frühestens ab Rentenbeginn.

Die eigene Rente endet nach § 102 Absatz 5 SGB VI erst mit Ablauf des Sterbemonats. Stirbt eine Rentnerin im Mai 2027 und stand ihr der Zuschlag seit Januar zu, kommen damit fünf Monate Nachzahlung infrage, nicht zwölf.

Warum ein fehlender Zuschlagsbescheid nicht alles entscheidet

Nach § 59 SGB I erlischt ein Geldleistungsanspruch mit dem Tod, wenn er bis dahin weder festgestellt war noch ein Verwaltungsverfahren darüber lief. Wer eine bisher nie beantragte Rente erst nach dem Tod für die verstorbene Person geltend machen will, kann deshalb grundsätzlich keinen Erstantrag an ihrer Stelle stellen.

Bei der Mütterrente III geht es aber nicht um eine neue Rentenart. War die Rente schon bewilligt, können Rechtsnachfolger laut Rechtsanweisung der Deutschen Rentenversicherung zu § 59 SGB I auch nach dem Tod die Überprüfung des bestehenden Bescheids betreiben.

Der fehlende Bescheid über den Zuschlag allein ist daher bei einer bereits bewilligten Rente kein Grund, die Nachzahlung abzuschreiben. Das Gesetz sieht ohnehin vor, dass niemand vor Ablauf des Jahres 2027 die Prüfung des Zuschlags verlangen kann.

Wann Ehepartner vor den Erben an der Reihe sind

Für fällige Ansprüche auf laufende Sozialleistungen gibt es nach § 56 SGB I eine eigene Rangfolge: Ehegatten vor eingetragenen Lebenspartnern, danach Kinder, Eltern und unter besonderen Voraussetzungen Haushaltsführer. Berechtigt sind sie nur, wenn sie beim Tod mit der verstorbenen Person zusammenlebten oder von ihr wesentlich unterhalten wurden.

Greift diese sogenannte Sonderrechtsnachfolge, wird der betreffende Betrag nicht nach Erbquoten verteilt. Soweit kein Sonderrechtsnachfolger zum Zug kommt, können fällige offene Ansprüche nach § 58 SGB I an gesetzliche oder testamentarische Erben fallen.

Ein gemeinsamer Haushalt oder ein Testament allein sagt deshalb noch nicht, wer das Geld erhält. Den Übergang und die Fälligkeit des konkreten Anspruchs prüft der zuständige Rentenversicherungsträger.

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Was Angehörige der Rentenversicherung schreiben können

Bitten Sie den Träger, der die Rente gezahlt hat, schriftlich um Prüfung der Mütterrente III und der Rechtsnachfolge. Geben Sie Name, Versicherungsnummer und Sterbedatum an und halten Sie den Rentenbescheid, die Sterbeurkunde und gegebenenfalls Nachweise zum Haushalt, Unterhalt oder zur Erbenstellung bereit.

Wenn Sie eine Witwenrente beantragen, sprechen Sie deren Berechnung getrennt an. Die Nachzahlung betrifft zunächst die Rente der verstorbenen Person; bei einer anschließenden Hinterbliebenenrente kann der Zuschlag nach § 307d Absatz 3 in Verbindung mit § 88 SGB VI in die Berechnung einfließen.

Wer die Voraussetzungen für den Vorschuss auf die Hinterbliebenenrente erfüllt, sollte dafür nicht auf die Nachzahlung warten. Mehr dazu im Gegen-Hartz-Beitrag zum Vorschuss auf die Witwenrente.

Praxisbeispiel: 127,56 Euro für sechs Monate

Eine Altersrentnerin hat für ein 1987 geborenes Kind Anspruch auf den vollen zusätzlichen halben persönlichen Entgeltpunkt und stirbt im Juni 2027. Bei einem Rentenwert von 42,52 Euro ergibt das 21,26 Euro brutto im Monat und damit 127,56 Euro brutto für Januar bis Juni.

Ihr Ehemann lebte bis zu ihrem Tod mit ihr zusammen; die erwachsene Tochter ist laut Testament Alleinerbin. Der Ehemann kommt als Sonderrechtsnachfolger vorrangig in Betracht, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für den Übergang des Anspruchs erfüllt sind.

Fünf Fragen zur Mütterrente III im Todesfall

Muss die Mutter bis 2028 leben, damit gezahlt werden kann?

Nein. Die spätere Auszahlung ändert nicht, für welche Monate der Zuschlag zustehen kann.

Was gilt bei einem Todesfall noch im Jahr 2026?

Für die eigene Rente der verstorbenen Person entsteht dann kein Anspruch auf die Mütterrente III. Ein eigener Anspruch Hinterbliebener ist getrennt zu beurteilen.

Kann auch ein Kind mit eigener Wohnung Geld bekommen?

Ja, zum Beispiel als Erbe, wenn keine vorrangige Sonderrechtsnachfolge greift. Ein eigener Haushalt schließt eine Sonderrechtsnachfolge nicht zwingend aus, wenn die verstorbene Person das Kind wesentlich unterhalten hat.

Ist ein Antrag auf den Zuschlag schon 2027 nötig?

Bei korrekt erfassten Erziehungszeiten ist nach den Hinweisen der Rentenversicherung in der Regel kein eigener Antrag nötig. Unvollständige Versicherungsverläufe und besondere Fälle, etwa bei später Adoption, sollten Betroffene gesondert klären.

Ändert eine Rentenanpassung im Juli 2027 die Nachzahlung?

Ja, wenn der Zuschlag auch für Monate ab Juli zusteht und sich der Rentenwert ändert. Wie sich der Zuschlag mit der Kinderzahl verändert, zeigt unsere Übersicht zur Mütterrente III für ein bis fünf Kinder.