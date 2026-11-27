Jasmin, bekannt aus der RTL-ZWEI-Sendung „Hartz und herzlich“, hoffte auf eine neue Wohnung in Rostock. Doch die schwangere Frau und ihr Mann erhielten eine Absage. Jasmin vermutet, dass ihre Fernsehauftritte der Grund dafür waren.

Nach ihrer Darstellung hatte der Hausverwalter das Paar im Fernsehen gesehen und wollte es deshalb nicht als Mieter haben. Ob die Teilnahme an der Sendung tatsächlich ausschlaggebend für die Absage war, ist bislang nicht unabhängig bestätigt.

Eine Wohnungsabsage wird zum öffentlichen Urteil

Jasmins Mann Maik hatte zwei Zimmer bezogen, Jasmin bekam für eine weitere Wohnung eine Absage. Maiks Wohnung war für die Familie zu klein und hatte nach Jasmins Schilderung erhebliche Mängel.

Die Eltern suchten geeigneten Wohnraum, um wieder mit ihren Kindern zusammenleben zu können.

Für Jasmin bedeutet die Bekanntheit, dass ein möglicher Vermieter Szenen aus ihrem Familienleben gesehen haben kann, lange bevor er ihr zum ersten Mal begegnet.

Sie weiß dann womöglich nicht einmal, gegen welche Darstellung sie bei einer Besichtigung anreden muss.

Alex sprach über niedrige Löhne und wurde zum Hassobjekt

Wie ein Satz ein Eigenleben bekommt, schilderte Alex, Teilnehmer der Reihe „Armes Deutschland“, in einem Interview mit watson.

Vor der Kamera hatte er gesagt, dass er für 8,50 Euro nicht arbeiten gehe. Nach seiner Darstellung war dem ein Gespräch darüber vorausgegangen, für welchen Lohn er arbeiten wolle.

Zwischen der Ablehnung eines bestimmten Stundenlohns und der Ablehnung jeder Arbeit liegt ein Unterschied. Der Sprecher der Sendung beschrieb Alex als jemanden, der sich nicht einmal um eine Bewerbung bemühe.

Die Produktionsfirma erklärte gegenüber watson, sie habe den Alltag der Familie mit seinen Höhen und Tiefen ausgewogen dargestellt. RTLZWEI wollte sich zu Einzelheiten der Produktion nicht äußern.

Was nach der Ausstrahlung geschah, konnte die Redaktion teilweise selbst prüfen. Alex berichtete, dass Fremde ihm auf der Straße den Sendungstitel nachriefen, und legte watson Hassnachrichten mit Drohungen vor.

„Florida-Rolf“ – die Bild machte ihn zum “Sozialschmarotzer”

2003 genügte der Bild-Zeitung ein in Deutschland mit Fantasien verbundener Name eines Bundesstaates der USA, um aus einer Notlage eine bundesweite Affäre zu machen. Unter dem Namen „Florida-Rolf“ blieb das Bild eines Mannes hängen, der auf deutsche Kosten am Strand lebte.

Zehn Jahre später besuchte die Berliner Zeitung den in seinem Ruf beschädigten Mann in seiner deutschen Hinterhofwohnung und rekonstruierte, wie verzerrt die Darstellung der Bild-Zeitung gewesen war.

Rolf J. war nach seiner Scheidung in die USA gegangen und hatte in Florida als Immobilienmakler gearbeitet.

Er erkrankte schwer an der Bauchspeicheldrüse, und seine Ersparnisse gingen zur Neige. Als er 1993 erstmals Hilfe beantragte, brauchte er Geld für den Lebensunterhalt und die Miete.

Er genoss kein “Leben im Tropenparadies”, sondern kämpfte um das Existenzminimum in einem sehr einfachen Apartment mit Blick auf einen Parkplatz.

Über seinen Anspruch wurde jahrelang gestritten. Ärzte und Gutachter befassten sich mit der Gefahr, die eine Rückkehr nach Deutschland und der Verlust seiner sozialen Beziehungen für seine Gesundheit bedeutet hätten. Die Sozialhilfe, über die sich das Publikum empören sollte, erhielt er rechtmäßig.

In der aufgeheizten Debatte verschärfte der Gesetzgeber die Regeln für Sozialhilfe an Deutsche im Ausland. Zum 1. April 2004 endeten die Zahlungen an Rolf J., im Frühjahr kehrte er nach Deutschland zurück.

Der Berliner Zeitung erzählte er später, wie sehr ihn die erzwungene Trennung von seinem Umfeld noch beschäftigte. Die Kampagne hatte “Florida-Rolf” als Schmarotzer stigmatisiert und dazu beigetragen, dass er den Ort verlassen musste, an dem er seit Jahrzehnten lebte.

Über das fertige Bild entschied die Produktion

Was eine Unterschrift vor dem Dreh tatsächlich bedeutet, musste eine Teilnehmerin der Sendung „Frauentausch“ vor dem Landgericht Berlin klären lassen. Sie hatte sich auf eine als Dokumentation angekündigte Produktion eingelassen.

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In der ausgestrahlten Folge erschien sie als überforderte, von ihren Kindern wenig geschätzte Mutter neben einer tüchtigen, sympathischen Tauschpartnerin.

Das Landgericht befand 2012, die nachträgliche Bearbeitung habe die Frau gezielt lächerlich gemacht. Es untersagte der Produktionsfirma die erneute Verbreitung der Folge und lehnte die verlangte Geldentschädigung ab.

Als die Frau diesen Schutz erstritt, hatte das Publikum die Bilder bereits gesehen.

Die Kinder haben keinen Sendungsvertrag ausgehandelt

Auch innerhalb desselben Formats erleben Beteiligte die Aufmerksamkeit unterschiedlich. Der Mannheimer Teilnehmer Jonas erklärte, ihm mache die Arbeit vor der Kamera Spaß. Über Christine aus derselben Reihe berichtete Mannheim24 dagegen, dass sie nach Anfeindungen gegen sich und ihre Kinder ausgestiegen sei.

Ein Erwachsener kann sich die Öffentlichkeit wünschen und dennoch kaum abschätzen, was Mitschüler Jahre später mit einem Ausschnitt aus dem Familienleben anfangen. Ein Kind muss mit diesen Bildern weiterleben, auch wenn die Eltern längst keine Kamera mehr hereinlassen.

Wer die Geschichte schneidet, trägt Verantwortung für ihre Folgen

Der Medienwissenschaftler Bernd Gäbler sichtete für die Otto Brenner Stiftung mehr als hundert Stunden RTL II, darunter „Hartz und herzlich“ und „Armes Deutschland“. Seine Analyse beschreibt, wie Auswahl, Kommentar und Wiederholung Zerrbilder von Armut erzeugen.

Dafür muss eine Redaktion keine Szene erfinden. Es genügt, einen Streit ausführlich zu zeigen und Wochen erfolgloser Wohnungssuche auf einen Halbsatz zu kürzen.

RTLZWEI verwies gegenüber dem Medienmagazin DWDL auf Beratung bei einzelnen Produktionen und auf die Möglichkeit, Kinder unkenntlich zu machen. Der Sender wandte sich auch gegen die Vorstellung, Menschen mit wenig Geld könnten nicht selbst über einen Fernsehauftritt entscheiden.

Machtgefälle und Erfahrung

Aber die Produktion kennt den Weg vom Drehmaterial über die fertige Folge bis zum Werbeclip sehr viel besser als jemand, der zum ersten Mal vor einer Kamera sitzt.

Leistungsberechtigte, die der Teilnahme zustimmen, sind in einer finanziellen Notlage oder zumindest in einer schwierigen Situation am Existenzminimum. Dabei liegt die Deutungshoheit bei der Redaktion, die die Sendung produziert.

Die Vorgeführten sind in aller Regel medial unerfahren und können nicht absehen, welche Folgen ihr Auftritt haben kann: für Job – und Wohnungssuche oder mögliche soziale Ausgrenzung.

Armut als Unterhaltung

Das Problem von Formaten wie “Hartz und Herzlich” geht weit über Einzelfälle wie Jasmin hinaus. Schwierige Lebenslagen, Schulden und Konflikte mit dem Jobcenter führen solche Produktionen gezielt vor, verkürzen und verzerren sie, um Reichweite zu erzielen.

Extreme Situationen werden gezielt dramatisiert, um “Spannung” zu erzeugen und Emotionen zu schüren. Das entwirft nicht nur falsche Bilder von der Realität der allermeisten Leistungsberechtigten.

Es verhindert zudem eine sachliche Aufklärung über unzureichende Sozialleistungen und blockiert so das Nachdenken darüber, was sich bei staatlicher Sicherung des Existenzminimums und Arbeitsvermittlung verbessern ließe.

Im Gegenteil sorgen solche Formate deshalb für Quote, weil sich Zuschauer in einem Abwärtsvergleich moralisch und sozial überlegen fühlen. Das fördert gerade nicht die Solidarität mit den finanziell Schwächsten in dieser Gesellschaft, sondern macht aus Armut Entertainment.

Fünf Fragen zum Umgang mit Medien, wenn Sie Sozialleistungen beziehen

Wie reagiere ich auf eine Interview- oder Drehanfrage?

Sie können eine Anfrage ablehnen, sich Bedenkzeit nehmen oder zunächst schriftlich antworten. Fragen Sie vor einer Zusage, worum es in dem Beitrag gehen soll, wer ihn veröffentlicht und ob einzelne Aussagen später auch als kurze Videos in sozialen Medien erscheinen sollen.

Wie kann ich meine Geschichte erzählen, ohne meine Familie erkennbar zu machen?

Besprechen Sie vorab, ob ein anderer Name, eine veränderte Stimme oder ein Dreh an einem neutralen Ort möglich sind, und halten Sie die Absprachen schriftlich fest. Denken Sie dabei an Menschen, die Sie im Alltag kennen: Für Nachbarn oder Mitschüler kann schon die Kombination aus Wohnort, Außenansicht und einer Familiengeschichte reichen, um Sie oder Ihre Kinder zu erkennen.

Was sollte ich klären, bevor ich einen Vertrag unterschreibe?

Lassen Sie sich den Vertrag mitgeben und prüfen Sie in Ruhe, ob er Wiederholungen, Werbung und die Weitergabe von Aufnahmen an andere Anbieter erlaubt. Wenn Sie bestimmte Themen ausklammern oder Ihre Zitate vor der Veröffentlichung lesen möchten, vereinbaren Sie konkret, welche Passagen Sie sehen dürfen und was sich dann noch ändern lässt.

Wie zeige ich Missstände beim Jobcenter, ohne private Daten preiszugeben?

Für den Bericht über eine ausbleibende Zahlung reichen oft das Datum des Antrags, der strittige Betrag und die Antwort des Jobcenters. Geben Sie der Redaktion zunächst eine Kopie, auf der Sie Ihre Anschrift, Kunden- oder Bedarfsgemeinschaftsnummer, Bankverbindung und Angaben zu anderen Haushaltsmitgliedern unkenntlich gemacht haben.

Was kann ich tun, wenn ein Beitrag mich falsch darstellt oder danach Drohungen eintreffen?

Sichern Sie den Beitrag mit Datum und Zeitmarke und schreiben Sie der Redaktion, welche Aussage falsch ist, welcher Zusammenhang fehlt und welche Korrektur Sie verlangen. Bewahren Sie Drohnachrichten mit Absender und Zeitpunkt auf, holen Sie sich Unterstützung bei einer Opferberatungsstelle und wenden Sie sich bei konkreten Drohungen an die Polizei.