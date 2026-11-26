Wer ein Schreiben über weniger Krankengeld ab Januar 2027 bekommt, sollte zuerst auf ein Datum schauen: Wann ist das Beschäftigungsverhältnis zu Ende gegangen? Wer während derselben Arbeitsunfähigkeit seinen Job verliert, kann von der neuen Berechnung betroffen sein, auch wenn die Krankenkasse schon 2026 Krankengeld gezahlt hat.

60 oder 67 Prozent: Für wen das neue Krankengeld gilt

Ab dem 1. Januar 2027 gilt der neue § 47 Absatz 2a SGB V. Endet das Beschäftigungsverhältnis während der Arbeitsunfähigkeit, beträgt das Krankengeld ab dem Folgetag grundsätzlich 60 Prozent des für die Leistung berechneten Nettoarbeitsentgelts.

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen sind es 67 Prozent, wenn ein Kind im Sinne des Einkommensteuerrechts berücksichtigt werden kann. Geht es um ein Kind des Ehepartners oder eingetragenen Lebenspartners, prüft die Kasse auch die Vorgaben zur Steuerpflicht und zum Getrenntleben.

Die Regel ist nicht auf Kündigungen beschränkt: Auch eine Befristung kann auslaufen, während jemand noch krankgeschrieben ist. Umgekehrt löst der Zugang einer Kündigung die Kürzung noch nicht aus, solange das Beschäftigungsverhältnis tatsächlich fortbesteht.

Auch ein Jobende im Jahr 2026 kann Folgen haben

Die Techniker Krankenkasse sagt ausdrücklich, dass sie die neue Berechnung ab Januar auch auf laufende Zahlungen anwendet, wenn die Beschäftigung bereits 2026 während der Arbeitsunfähigkeit geendet hat.

Wer schon länger Krankengeld bekommt, sollte deshalb nicht allein aus dem Beginn der Zahlung auf einen Bestandsschutz schließen.

In solchen Fällen geht es nach der veröffentlichten Kassenpraxis um die Zahlungen ab dem 1. Januar 2027, nicht rückwirkend um die Höhe des Krankengeldes für Dezember 2026. Wann das Arbeitsverhältnis endete und ob die Arbeitsunfähigkeit zu diesem Zeitpunkt schon bestand, sollte aus den Unterlagen hervorgehen.

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Krankengeld zum Jahreswechsel: Drei Fälle im Vergleich Ausgangslage Was ab Januar 2027 gilt Der Job besteht weiter Keine Kürzung nach der 60/67-Prozent-Regel allein wegen des Jahreswechsels. Der Job endet 2027 während der Arbeitsunfähigkeit Bei weiterbestehendem Anspruch grundsätzlich 60 Prozent, mit berücksichtigungsfähigem Kind unter den gesetzlichen Voraussetzungen 67 Prozent, jeweils ab dem Folgetag. Der Job endete schon 2026 während der Arbeitsunfähigkeit, das Krankengeld läuft weiter Die TK kündigt die Neuberechnung ab dem 1. Januar 2027 auch für diese Fälle an.

Wann die BAHN-BKK den neuen Betrag mitteilt

Die BAHN-BKK kündigt für Versicherte, deren Beschäftigung 2026 geendet hat und die über den Jahreswechsel hinaus arbeitsunfähig bleiben, einen gesonderten Bescheid über die neue Höhe an. Er soll ergehen, sobald die Kasse die Krankengeldzahlung für den Zeitraum ab dem 1. Januar 2027 veranlasst.

Daraus folgt nicht, dass die Kassen bereits im November oder Dezember flächendeckend Bescheide verschicken. Entscheidend ist, ob das jeweilige Schreiben nur über die Reform informiert oder einen neuen Zahlbetrag für den Einzelfall festlegt.

Warum 90 und 60 Prozent nicht direkt vergleichbar sind

Das reguläre Krankengeld für Beschäftigte beträgt weiterhin grundsätzlich 70 Prozent des regelmäßigen Bruttoarbeitsentgelts, höchstens 90 Prozent des berechneten Nettoarbeitsentgelts. Die diskutierte allgemeine Absenkung auf 65 Prozent vom Brutto beziehungsweise höchstens 85 Prozent vom Netto wurde nicht übernommen.

Vom regulären Krankengeld gehen normalerweise Versichertenanteile zur Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung ab. Beim Krankengeld nach der neuen 60/67-Prozent-Regel trägt der Leistungsträger diese Beiträge allein; für die Haushaltsrechnung zählt deshalb der Vergleich der tatsächlichen Auszahlungsbeträge.

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Die Zahlung bleibt auch nach dem Jobende Krankengeld, solange der entsprechende Anspruch besteht. Die ähnlichen Prozentsätze machen daraus kein Arbeitslosengeld.

Was Versicherte in einem Kassenbrief prüfen sollten

Ein allgemeines Informationsschreiben setzt noch keinen neuen Betrag für den Einzelfall fest. Wenn die Kasse dagegen für Ihre Zahlung einen neuen Tagessatz und einen Beginn der Kürzung festlegt, kann das bereits ein Bescheid sein, auch wenn oben nicht ausdrücklich „Bescheid“ steht.

Vergleichen Sie das von der Kasse angesetzte Beschäftigungsende mit Ihrer Kündigung, Ihrem befristeten Vertrag oder der Vereinbarung über das Ende des Arbeitsverhältnisses. Prüfen Sie außerdem, welchen Nettobetrag die Kasse zugrunde legt und ob ein berücksichtigungsfähiges Kind in die Rechnung eingeflossen ist.

Fehlt die Berechnung, können Sie sie schriftlich anfordern. Unser Beitrag über häufige Fehler bei der Krankengeldberechnung zeigt, welche Entgeltdaten dabei wichtig sind.

Gegen einen fehlerhaften Bescheid ist bei Bekanntgabe im Inland grundsätzlich innerhalb eines Monats Widerspruch möglich, sofern die Rechtsbehelfsbelehrung ordnungsgemäß ist (§ 84 SGG). Wer noch auf Unterlagen wartet, kann zunächst formgerecht Widerspruch einlegen und die Begründung nachreichen; eine bloße Nachfrage wahrt die Frist nicht.

Praxisbeispiel: 420 Euro weniger in einem vollen Monat

Ein Beschäftigter ohne berücksichtigungsfähiges Kind ist seit Oktober krankgeschrieben, sein befristeter Vertrag endet am 30. November 2026. Im Dezember bekommt er für einen vollen Bezugsmonat beispielhaft 1.740 Euro Krankengeld ausgezahlt.

Legt die Kasse beim Wechsel auf die neue Regel ein berechnetes Nettoarbeitsentgelt von 2.200 Euro im Monat zugrunde, sind 60 Prozent davon 1.320 Euro. Im Beispiel fehlen ihm damit ab Januar in einem vollen Bezugsmonat 420 Euro gegenüber der bisherigen Auszahlung.

Fragen und Antworten zum Krankengeld 2027

Ich beziehe schon Krankengeld und mein Arbeitsvertrag läuft weiter. Sinkt die Zahlung im Januar?

Allein wegen des Jahreswechsels nicht nach dieser Vorschrift. Die neue Berechnung nach § 47 Absatz 2a SGB V setzt voraus, dass das Beschäftigungsverhältnis während der Arbeitsunfähigkeit endet.

Gilt die neue Berechnung auch, wenn mein befristeter Vertrag ausläuft?

Ja, wenn Ihr Beschäftigungsverhältnis während der Arbeitsunfähigkeit endet und der Krankengeldanspruch fortbesteht. Eine Kündigung ist für die Anwendung der Vorschrift nicht erforderlich.

Kann ich die Berechnung prüfen lassen, wenn die Krankenkasse nur 60 statt 67 Prozent ansetzt?

Ja. Fragen Sie nach, welche Nachweise die Kasse zur Berücksichtigung des Kindes braucht, und prüfen Sie bei einem Bescheid parallel die Widerspruchsfrist.