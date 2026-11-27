Wer einen Schwerbehindertenausweis oder finanzielle Unterstützung bei Pflegebedürftigkeit beantragen möchte, muss sich häufig durch umfangreiche Formulare arbeiten. Hinzu kommt die Suche nach der zuständigen Behörde. Der Bund will den Zugang zu diesen Sozialleistungen durch eine gemeinsame digitale Plattform erleichtern.

Im November 2026 sieht der Fahrplan des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) einen weiteren Schritt beim Ausbau der digitalen Sozialverwaltung vor. Davon sollen insbesondere Menschen mit Behinderungen, Pflegebedürftige und ihre Angehörigen profitieren.

Drei wichtige Sozialleistungen stehen im Mittelpunkt

Die Arbeiten an der Einbindung weiterer Leistungen haben laut dem aktuellen Zeitplan des BMAS begonnen. Das Ministerium führt den Umsetzungsschritt inzwischen mit dem Status „In Arbeit“.

Betroffen sind drei Angebote:

Beantragung eines Schwerbehindertenausweises

Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Hilfe zur Pflege für Menschen, die ihre Pflegekosten nicht selbst tragen können

Vorhandene digitale Angebote sollen dabei schrittweise in die gemeinsame Sozialplattform eingebunden werden.

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Schwerbehindertenausweis künftig leichter beantragen

Wer einen Schwerbehindertenausweis benötigt, muss zunächst seinen Grad der Behinderung (GdB) feststellen lassen. Ab einem GdB von 50 können Betroffene bei Vorliegen der weiteren gesetzlichen Voraussetzungen einen Schwerbehindertenausweis erhalten.

Mit ihm lassen sich verschiedene Nachteilsausgleiche in Anspruch nehmen. Dazu zählen beispielsweise zusätzlicher Urlaub, steuerliche Vergünstigungen und ein besonderer Kündigungsschutz.

Ein gemeinsamer digitaler Zugang könnte die Antragstellung insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Mobilität erleichtern.

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Hilfe bei hohen Pflegekosten leichter finden

Wenn die Leistungen der Pflegeversicherung sowie das verfügbare Einkommen und Vermögen zur Finanzierung der notwendigen Pflege nicht ausreichen, kommt die Hilfe zur Pflege infrage. Sie kann beispielsweise bei hohen Eigenanteilen im Pflegeheim oder bei der Finanzierung häuslicher Pflege helfen.

Gerade ältere Menschen und ihre Angehörigen könnten davon profitieren, Informationen und Antragsmöglichkeiten an einer zentralen Stelle zu finden. Über den Leistungsanspruch entscheidet weiterhin das zuständige Sozialamt.

Weniger Aufwand für Menschen mit Behinderungen

Auch die Eingliederungshilfe soll stärker in das gemeinsame Portal eingebunden werden. Zu ihren Leistungen gehören unter anderem Schulbegleitung, Assistenz im Alltag und Unterstützung bei der sozialen Teilhabe.

Für Januar 2027 sieht der Fahrplan außerdem den Beginn der Arbeiten an einem gemeinsamen Grundantrag für Rehabilitations- und Teilhabeleistungen vor. Dieser soll den Zugang zu Leistungen unterschiedlicher Rehabilitationsträger erleichtern.

Behörden sollen vorhandene Unterlagen besser nutzen

Wer mehrere Sozialleistungen beantragt, muss häufig ähnliche Angaben machen und bereits eingereichte Nachweise erneut vorlegen. Der Bund möchte diesen Aufwand durch eine bessere Vernetzung der Behörden reduzieren.

Vorhandene Daten sollen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben künftig stärker für weitere Verwaltungsverfahren genutzt werden können. Langfristig sollen Antragstellung, Bearbeitung und Bescheid über digitale Verfahren miteinander verbunden werden.

Betroffene sollten mit ihren Anträgen nicht warten

Ein verbindlicher Termin für die bundesweite Verfügbarkeit der drei Angebote steht bislang aus. Über den geplanten Ausbau der digitalen Antragsmöglichkeiten für Menschen mit Schwerbehinderung und Pflegebedürftige haben wir bereits berichtet.

Wer aktuell Unterstützung benötigt, sollte die bestehenden Antragswege nutzen. Bei der Eingliederungshilfe können Leistungen nach § 108 SGB IX frühestens ab dem ersten Tag des Antragsmonats erbracht werden, sofern zu diesem Zeitpunkt die Anspruchsvoraussetzungen vorlagen. Ein verspäteter Antrag kann deshalb finanzielle Nachteile mit sich bringen.

Quellen