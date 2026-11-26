Ein ehemaliger Testfahrer sollte sein Krankengeld verlieren, weil sich die Diagnose auf seiner Krankschreibung änderte. Am Freitag war er noch wegen einer Entzündung krankgeschrieben, am darauffolgenden Montag stellte sein Arzt eine Arbeitsunfähigkeit wegen Rückenschmerzen fest.

Die Krankenkasse verweigerte daraufhin weitere Zahlungen. Das Sozialgericht Darmstadt entschied zugunsten des Versicherten und sprach ihm für weitere 26 Tage Krankengeld zu (Urteil vom 19. Dezember 2025, Az. S 8 AL 348/21).

Erst das Arbeitslosengeld verloren, dann das Krankengeld

Nach dem Ende seines Arbeitsverhältnisses bezog der Mann zunächst Krankengeld und später Arbeitslosengeld. Als er im Juli 2021 erneut erkrankte, zahlte die Arbeitsagentur sechs Wochen weiter. Anschließend musste die Krankenkasse für die finanzielle Absicherung aufkommen.

Nach mehreren Auseinandersetzungen erkannte die Krankenkasse seinen Krankengeldanspruch bis zum 5. November 2021 an. Als er am folgenden Montag wegen Rückenschmerzen erneut krankgeschrieben wurde, verweigerte sie weitere Zahlungen.

Warum eine neue Diagnose das Krankengeld gefährden kann

Wer Krankengeld bezieht und weiterhin arbeitsunfähig ist, muss rechtzeitig eine ärztliche Folgebescheinigung erhalten. Nach § 46 SGB V genügt bei einer fortbestehenden Erkrankung die ärztliche Feststellung am nächsten Werktag.

Da Samstage bei dieser Frist unberücksichtigt bleiben, reicht nach einer Krankschreibung bis Freitag häufig der Arztbesuch am Montag. Problematisch wird es, wenn inzwischen eine andere Erkrankung zur Arbeitsunfähigkeit führt.

Besonders gefährdet sind Menschen, deren bisherige Pflichtmitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung vom Krankengeldanspruch abhängt. Verlieren sie diesen Anspruch, kann auch ihre weitere Absicherung mit Anspruch auf Krankengeld entfallen.

Sozialgericht erkennt Lücke im Gesetz

Das Sozialgericht Darmstadt hielt den Verlust der finanziellen Absicherung für unverhältnismäßig. Der Versicherte hatte sich rechtzeitig um eine ärztliche Feststellung bemüht und konnte nach Auffassung des Gerichts wegen des Wochenendes keine frühere Bescheinigung erhalten.

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Die Richter übertrugen deshalb die gesetzliche Werktagsregelung auf den Wechsel zwischen unterschiedlichen Erkrankungen. Damit erweiterten sie den Schutz vor der sogenannten Wochenendfalle beim Krankengeld.

Rund 1.600 Euro Krankengeld standen auf dem Spiel

Wie gravierend die finanziellen Folgen sein können, zeigt die Höhe des strittigen Krankengeldes. Der Versicherte hatte einen täglichen Anspruch von 61,31 Euro netto.

Für den gerichtlich anerkannten Zeitraum vom 8. November bis zum 3. Dezember 2021 ergibt sich daraus ein Betrag von 1.594,06 Euro. Allerdings scheiterte der Mann mit seinen weitergehenden Forderungen für die Zeit ab dem 6. Dezember 2021.

Was Krankengeldbezieher bei einem Diagnosewechsel beachten sollten

Wer während des Krankengeldbezugs an einer weiteren Erkrankung leidet, sollte möglichst noch vor Ablauf der bisherigen Krankschreibung einen Arzt aufsuchen. Gerade vor Wochenenden und Feiertagen kann es sinnvoll sein, frühzeitig einen Termin zu vereinbaren.

Bestehen die bisherigen Beschwerden fort, sollte der behandelnde Arzt darüber informiert werden. Eine vollständige medizinische Dokumentation kann bei späteren Auseinandersetzungen mit der Krankenkasse entscheidend sein.

Bei einer Ablehnung schnell reagieren

Stellt die Krankenkasse ihre Zahlungen nach einem Diagnosewechsel ein, sollten Versicherte einen schriftlichen Bescheid verlangen. Gegen diesen können sie bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen.

Dabei können Betroffene auf das Urteil des Sozialgerichts Darmstadt und die dort herangezogene Rechtsprechung des Bundessozialgerichts verweisen. Bei drohenden finanziellen Schwierigkeiten empfiehlt sich eine frühzeitige sozialrechtliche Beratung.

Quellen