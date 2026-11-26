Ein seit 1989 bei einer Sparkasse beschäftigter Mann bekam nach seiner Aussteuerung kein Arbeitslosengeld I (ALG I). Das Hessische Landessozialgericht bestätigte die Ablehnung, weil es den Krankengeldbezug nach einer rund dreieinhalbmonatigen Zahlungspause bei der Anwartschaftszeit nicht berücksichtigte (Urteil vom 6. März 2026, L 7 AL 180/24). Der Fall liegt inzwischen beim Bundessozialgericht (B 11 AL 10/26 R).

Verspätete Krankmeldung führte zu einer dreieinhalbmonatigen Zahlungspause

Der Sparkassenmitarbeiter wurde im August 2017 arbeitsunfähig. Nach sechs Wochen Entgeltfortzahlung bekam er im Oktober 2017 erstmals Krankengeld. Weil er seine weitere Arbeitsunfähigkeit verspätet bei der Krankenkasse meldete, ruhte sein Anspruch nach § 49 SGB V rund dreieinhalb Monate. Damals musste er die Folgebescheinigungen innerhalb einer Woche bei der Krankenkasse einreichen.

Ab Februar 2018 zahlte die Krankenkasse wieder Krankengeld. Ein Jahr später war die Höchstbezugsdauer erreicht. Zeiten, in denen der Anspruch ruht, zählen bei der Höchstbezugsdauer mit (§ 48 Abs. 3 SGB V).

Als sich der Mann im März 2019 arbeitslos meldete, lehnte die Agentur für Arbeit seinen Antrag ab. Aus ihrer Sicht fehlten die erforderlichen Versicherungszeiten.

Warum die Versicherungszeiten für das Arbeitslosengeld nicht reichten

Für Arbeitslosengeld I sind in der Regel mindestens zwölf Monate Versicherungspflicht innerhalb der sogenannten Rahmenfrist nötig (§ 142 Abs. 1 SGB III). Das entspricht 360 Kalendertagen. Im Fall des Sparkassenmitarbeiters reichte die Rahmenfrist zwei Jahre zurück. Heute beträgt die Rahmenfrist grundsätzlich 30 Monate (§ 143 Abs. 1 SGB III).

Die Agentur für Arbeit berücksichtigte die Beschäftigungszeit einschließlich der Entgeltfortzahlung sowie die erste Woche mit Krankengeld. Damit blieb der Mann deutlich unter den erforderlichen 360 Tagen. Seine früheren Berufsjahre lagen außerhalb der Rahmenfrist.

Warum der erneute Krankengeldbezug nicht mitzählte

Auch Krankengeldzeiten können in der Arbeitslosenversicherung als Versicherungszeiten zählen. Nach § 26 Abs. 2 Nr. 1 SGB III setzt das voraus, dass Betroffene unmittelbar vor dem Leistungsbeginn versicherungspflichtig waren oder Anspruch auf eine laufende Entgeltersatzleistung nach dem SGB III hatten.

Nach Auffassung des Landessozialgerichts fehlte dieser unmittelbare Anschluss beim erneuten Krankengeldbezug ab Februar 2018. In früheren Entscheidungen hat das Bundessozialgericht allerdings klargestellt, dass auch bei längeren Unterbrechungen im Einzelfall ein enger sachlicher Zusammenhang bestehen kann. Im Fall des Sparkassenmitarbeiters ging das Landessozialgericht davon aus, dass er die verspätete Meldung selbst zu vertreten hatte.

Warum Krankengeldzuschuss und Arbeitsvertrag im konkreten Fall nicht halfen

Der Kläger verwies darauf, dass sein Arbeitsverhältnis ungekündigt fortbestand. Die Sparkasse habe ihm während der Zahlungspause einen tariflichen Krankengeldzuschuss gewährt und auf Einmalzahlungen sogar Beiträge zur Arbeitslosenversicherung abgeführt.

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Für das Landessozialgericht begründeten der fortbestehende Arbeitsvertrag und diese Zahlungen im konkreten Zeitraum keine versicherungspflichtige Beschäftigung. Die Beitragsabführung auf Einmalzahlungen schuf für sich genommen keine Versicherungszeit. Der tarifliche Zuschuss war außerdem eine Leistung des Arbeitgebers. Für die Versicherungspflicht nach § 26 Abs. 2 Nr. 1 SGB III kommt es auf Krankengeld eines Sozialleistungsträgers an.

Was das Bundessozialgericht jetzt prüft

Das Bundessozialgericht prüft, ob der erneute Krankengeldbezug trotz einer Unterbrechung von mehr als drei Monaten noch an die frühere Versicherungspflicht anknüpfen kann. Der Mann war während der gesamten Pause arbeitsunfähig und erhielt in dieser Zeit Leistungen seines Arbeitgebers.

Praxistipp für Betroffene

Gesetzlich Versicherte müssen eine vertragsärztlich festgestellte Arbeitsunfähigkeit, für die das Verfahren der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) gilt, der Krankenkasse grundsätzlich nicht selbst melden. Die Praxis übermittelt die Daten. Nach einem Urteil des Bundessozialgerichts vom 30. November 2023 ruht der Krankengeldanspruch nicht allein deshalb, weil die Praxis die vorgeschriebene elektronische Übermittlung versäumt (B 3 KR 23/22 R).

Achten Sie bei fortbestehender Arbeitsunfähigkeit darauf, dass die Praxis die weitere Arbeitsunfähigkeit rechtzeitig feststellt. Bei derselben Erkrankung sollte das spätestens am nächsten Werktag nach dem Ende der bisherigen Bescheinigung geschehen. Samstage zählen dabei nicht als Werktage (§ 46 Satz 2 SGB V).

Eine Ausnahme gilt für Versicherte, deren Mitgliedschaft in der Krankenkasse vom Krankengeldanspruch abhängt. Lassen sie die weitere Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit innerhalb eines Monats nach dem Ende der bisherigen Bescheinigung ärztlich feststellen, kann ihr Anspruch bestehen bleiben. Bis zur ärztlichen Feststellung ruht das Krankengeld (§ 46 Satz 3 und § 49 Abs. 1 Nr. 8 SGB V).

Wenn die Krankenkasse Ihre Aussteuerung ankündigt, melden Sie sich frühzeitig bei der Agentur für Arbeit. Gab es eine Zahlungspause, halten Sie die Krankengeldbescheide bereit und fragen Sie, welche Zeiträume die Agentur auf Ihre Anwartschaft anrechnet. Auch wenn die Nahtlosigkeitsregelung nach § 145 SGB III wegen Ihrer gesundheitlichen Einschränkungen greift, müssen Sie die Anwartschaftszeit erfüllen.

Quellen

Hessisches Landessozialgericht, Urteil vom 6. März 2026, L 7 AL 180/24 · Bundessozialgericht, anhängige Revision B 11 AL 10/26 R · Bundessozialgericht, Urteil zur elektronischen AU, B 3 KR 23/22 R

Bundesagentur für Arbeit zur Anwartschaftszeit · § 26 SGB III· § 145 SGB III · § 46 SGB V · § 48 SGB V · § 49 SGB V