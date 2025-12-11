Krank und trotzdem kein Krankengeld

Lesedauer 6 Minuten

Jemand fällt länger aus, das Einkommen bricht weg – und erst dann stellt sich heraus, dass überhaupt kein Anspruch auf Krankengeld besteht. Genau das passiert häufiger, als viele denken: bei freiwillig versicherten Selbstständigen mit „günstigem“ Beitrag, bei Minijobs in Kombination mit Familienversicherung, bei Studierenden oder bei Bürgergeld-Beziehenden.

Entscheidend ist nicht, ob jemand eine Krankenversicherung hat, sondern welcher konkrete Versicherungsstatus vorliegt und ob tatsächlich ein Krankengeldanspruch eingeschlossen ist.

Entgeltfortzahlung und Krankengeld: Wo die Sicherung abreißt

Im ersten Schritt zahlt der Arbeitgeber: Bis zu sechs Wochen lang besteht in einem normalen Arbeitsverhältnis Anspruch auf Entgeltfortzahlung, wenn die Wartezeit erfüllt ist.

Erst danach wäre die Krankenkasse an der Reihe. Dieses zweite Sicherungsnetz gibt es aber nur, wenn ein Anspruch auf Krankengeld rechtlich überhaupt vorgesehen ist und der Versicherte nicht zu einer Gruppe gehört, die davon ausgeschlossen ist.

Reißt die Kette nach der sechsten Woche ab, übernimmt zwar weiterhin die medizinische Versorgung, aber der Einkommensersatz fehlt vollständig. Genau an dieser Bruchkante zeigen sich die typischen Problemfälle.

Selbstständige in der GKV: Ermäßigter Beitrag mit eingebauter Lücke

Freiwillig gesetzlich versicherte Selbstständige entscheiden häufig beim Einstieg, ob sie den allgemeinen Beitragssatz mit Krankengeld oder den ermäßigten Beitragssatz ohne Krankengeld zahlen. Auf dem Papier wirkt der günstigere Beitrag attraktiv, in der Praxis bedeutet er: Die Kasse übernimmt nur die Behandlungskosten, nicht den Verdienstausfall.

In den Unterlagen findet sich das oft in Formulierungen wie „Mitglied ohne Anspruch auf Krankengeld“ oder „ermäßigter Beitragssatz“. Wer diese Variante unterschreibt, hat im Fall einer längeren Erkrankung keinen Einkommensersatz aus der GKV – unabhängig davon, wie hoch das selbstständige Einkommen ist.

Eine spätere Umstellung auf einen Tarif mit Krankengeld wirkt nicht zurück und ist an Fristen gebunden.

Viele Kassen bieten zusätzlich Wahltarife oder Optionsmodelle an, die ein Krankengeld ab einem bestimmten Krankheitstag vorsehen. Diese Tarife können sinnvoll sein, sind aber an Bindungsfristen und Bedingungen geknüpft.

Wichtig ist, ob der Wahltarif einen echten Anspruch schafft oder nur ein zusätzliches Krankengeld auf einen bereits bestehenden Schutz oben drauf setzt. Läuft die Mitgliedschaft formal weiter „ohne Krankengeld“, kann selbst ein Wahltarif hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Minijob und Kurzjob: Wenn nach sechs Wochen alles stoppt

Minijobs werden oft als „kleine, abgesicherte Beschäftigung“ wahrgenommen. Tatsächlich ist der Arbeitgeber verpflichtet, bei Arbeitsunfähigkeit grundsätzlich bis zu sechs Wochen den Lohn fortzuzahlen, sobald die Wartezeit erfüllt ist. Die pauschalen Krankenversicherungsbeiträge, die der Arbeitgeber abführt, begründen aber keinen individuellen Krankengeldanspruch für die Minijobberin oder den Minijobber.

Besonders problematisch ist die Kombination aus Minijob und Familienversicherung. Eine Verkäuferin mit einem 520-Euro-Job im Einzelhandel, die über ihren Ehemann familienversichert ist, erhält im Krankheitsfall zunächst die Lohnfortzahlung des Arbeitgebers.

Wird sie etwa wegen eines Bandscheibenvorfalls länger arbeitsunfähig, bricht das Einkommen nach der sechsten Woche komplett weg. Die Krankenkasse übernimmt zwar die Behandlung, zahlt aber kein Krankengeld, weil kein eigener Versicherungsstatus mit Krankengeldanspruch besteht.

Ähnlich sehen die Risiken bei sehr kurzen Befristungen und Saisonarbeit aus. Die gesetzliche Wartezeit für die Entgeltfortzahlung beträgt vier Wochen. Wer kurz nach Beginn des Arbeitsverhältnisses krank wird, hat möglicherweise weder Lohnfortzahlung noch Krankengeld.

Ohne eigenständigen Krankengeldschutz bleibt dann nur der Rückgriff auf Ersparnisse oder Sozialleistungen.

Familienversicherung: Medizinischer Schutz ohne Einkommensersatz

Die Familienversicherung schafft einen beitragsfreien Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung für Ehepartner und Kinder, solange bestimmte Einkommensgrenzen eingehalten werden. Dieser Status umfasst jedoch lediglich die medizinische Versorgung. Ein eigener Krankengeldanspruch entsteht daraus nicht.

Wer ausschließlich familienversichert ist und kein eigenes sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis mit Krankengeldschutz hat, verfügt im Krankheitsfall über keinerlei Lohnersatz. Fällt zum Beispiel ein Minijob weg, gibt es weder Krankengeld noch eine eigenständige versicherungsrechtliche Leistung zur Sicherung des Lebensunterhalts.

In der Praxis tritt dann das System der Grundsicherung oder Sozialhilfe an die Stelle eines Krankengeldes – nach Bedürftigkeitsprüfung und mit deutlich niedrigeren Spielräumen.

Studierende: Günstiger Tarif mit eingebautem Ausschluss

Die studentische Krankenversicherung ist bewusst preiswert gehalten, um Ausbildung zu ermöglichen. Der Preis dafür ist klar: Sie enthält keinen gesetzlichen Krankengeldanspruch. Studierende, die nebenbei arbeiten, sind zwar während der ersten sechs Wochen über die Entgeltfortzahlung des Arbeitgebers abgesichert, danach endet jede Lohnersatzleistung, wenn kein zusätzlicher Schutz abgeschlossen wurde.

Eine 24-jährige Studentin im Werkstudentenstatus mit 1.200 Euro Monatsverdienst erlebt genau das: Bei einer mehrmonatigen Erkrankung fließt zunächst das Gehalt weiter, ab der siebten Woche entfällt das Einkommen komplett.

Die Krankenkasse übernimmt Psychotherapie, Medikamente oder stationäre Behandlung, ersetzt aber keinen einzigen Euro Verdienstausfall. Für Miete und Lebensunterhalt müssen dann andere Quellen gefunden werden – familiäre Unterstützung, BAföG-Anpassungen oder Bürgergeld.

Bürgergeld-Beziehende: Weiterzahlung statt Krankengeld

Wer Bürgergeld erhält, ist über dieses System in der gesetzlichen Krankenversicherung abgesichert. Die Krankenbehandlung ist gewährleistet, ein zusätzlicher Krankengeldanspruch entsteht daraus jedoch nicht.

Tritt Arbeitsunfähigkeit ein, wird das Bürgergeld weitergezahlt, aber es gibt kein weiteres Geld obendrauf, das sich an einem früheren Erwerbseinkommen orientiert.

Nebenjob-Einkommen, das bei Krankheit wegfällt, wird nicht durch Krankengeld ausgeglichen. Es reduziert lediglich nicht mehr das Bürgergeld, weil es nicht mehr erzielt wird. Das Ergebnis ist ein niedriges Leistungsniveau, das keinen Spielraum bietet, ähnlich wie ein reduziertes Krankengeld aus einer Erwerbstätigkeit.

Private Krankenversicherung ohne Krankentagegeld: Behandelt, aber nicht bezahlt

In der privaten Krankenversicherung wird das Krankentagegeld regelmäßig als eigener Tarifbaustein abgeschlossen. Wer nur eine reine Krankenversicherung wählt, spart Beiträge, verzichtet aber zugleich auf jede Einkommensabsicherung im Krankheitsfall.

Solange keine längere Arbeitsunfähigkeit auftritt, fällt diese Entscheidung kaum auf. Kommt es zu einem Unfall oder einer schweren Erkrankung, steht schnell fest: Die PKV übernimmt zwar die Kosten der Behandlung, aber nicht den Verdienstausfall.

Besonders kritisch ist der Übergang von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung. Ein Angestellter mit vollem Krankengeldanspruch in der GKV kann beim Wechsel in die PKV einen erheblichen Sicherungsverlust erleiden, wenn er das Krankentagegeld nicht konsequent mitversichert.

Die Differenz zeigt sich spätestens dann, wenn eine Erkrankung länger dauert als die Lohnfortzahlung des Arbeitgebers.

Konkrete Beispiele: Wie groß die Lücke wirklich ist

Ein 45-jähriger Angestellter mit 3.000 Euro brutto und etwa 2.050 Euro netto ist längere Zeit arbeitsunfähig. Die ersten sechs Wochen trägt der Arbeitgeber. Danach setzt das Krankengeld der GKV ein.

Es orientiert sich an 70 Prozent des Bruttos, gedeckelt auf 90 Prozent des Netto, und nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge bleiben im Beispiel ungefähr 1.600 bis 1.700 Euro pro Monat. Das Einkommen sinkt, bleibt aber auf einem Niveau, das Miete und Lebenshaltung zumindest grundsätzlich abdecken kann.

Eine selbstständige Grafikdesignerin mit 3.000 Euro monatlichem Betriebseinkommen hat sich für den ermäßigten GKV-Beitrag ohne Krankengeld entschieden. Nach einem Unfall ist sie acht Wochen lang nicht arbeitsfähig. In dieser Zeit schreibt sie keine Rechnungen, die laufenden Kosten bleiben.

Die Krankenkasse übernimmt die Behandlung, nicht jedoch den Verdienstausfall. In zwei Monaten entsteht schnell eine Lücke von mehreren Tausend Euro. Hätte sie einen Tarif mit Krankengeld ab der siebten Woche abgeschlossen, wäre zumindest die zweite Hälfte dieser Phase mit einem regelmäßigen Einkommensersatz abgefedert.

Ein 50-jähriger Mann arbeitet ausschließlich auf Minijob-Basis und ist über seine Frau familienversichert. Mit einer Operation fällt er länger aus. Die ersten sechs Wochen zahlt der Arbeitgeber die 520 Euro monatlich weiter. Danach bricht dieser Betrag dauerhaft weg.

Weder die Familienversicherung noch die pauschalen Beiträge aus dem Minijob erzeugen einen Anspruch auf Krankengeld. Das Haushaltseinkommen ist dauerhaft um 520 Euro geringer, ohne dass eine Lohnersatzleistung einsetzt.

Wie man vor der Krankheit erkennt, ob ein Anspruch besteht

Ob ein Krankengeldanspruch existiert, lässt sich häufig schon mit einem kurzen Blick in die eigenen Unterlagen klären. In Mitgliedsbescheinigungen ist oft explizit vermerkt, ob ein Anspruch auf Krankengeld besteht. Entscheidend sind Formulierungen wie „Mitglied mit Anspruch auf Krankengeld“ oder „Mitglied ohne Anspruch auf Krankengeld“.

Bei freiwillig Versicherten liefert der Beitragssatz einen deutlichen Hinweis: Der allgemeine Beitragssatz deutet auf einen Schutz mit Krankengeld, der ermäßigte Satz typischerweise auf eine Mitgliedschaft ohne Krankengeld.

Arbeits- und Tarifverträge zeigen, wie lange der Arbeitgeber zahlt und ob die Wartezeit für die Entgeltfortzahlung bereits erfüllt ist. Wer ausschließlich familienversichert ist oder sich im Status der studentischen Krankenversicherung befindet, weiß damit zugleich, dass kein gesetzlicher Krankengeldanspruch existiert.

In der privaten Krankenversicherung findet sich der entscheidende Hinweis im Krankentagegeldvertrag, der einen Tagessatz in Euro und oft eine Wartezeit ausweist. Fehlt ein solcher Vertrag komplett, gibt es auch keinen Einkommensersatz.

Wer diese Punkte in ruhigen Zeiten prüft, kann Lücken schließen, bevor eine längere Erkrankung auftritt. Eine Umstellung von Tarifen, eine bewusste Wahlerklärung zum Krankengeld oder der Abschluss eines Krankentagegeldvertrags in der PKV sind nur dann wirklich wirksam, wenn sie rechtzeitig vorgenommen werden.

Krankheit schafft keinen Anspruch nachträglich, sondern legt nur offen, welche Entscheidung bereits getroffen wurde.

Fazit: Krankengeld muss man sich bewusst sichern

Krankengeld ist kein automatischer Bonus der Krankenversicherung, sondern an Status, Beiträge und bewusste Erklärungen gekoppelt. Freiwillig versicherte Selbstständige mit ermäßigtem Beitrag, Minijobberinnen mit Familienversicherung, Studierende mit günstiger studentischer Versicherung, Bürgergeld-Beziehende und Privatversicherte ohne Tagegeld stehen bei längerer Arbeitsunfähigkeit oft ohne Einkommensersatz da.

Wer seine Unterlagen durchgeht und klärt, ob „mit Krankengeld“ oder „ohne Krankengeld“ vereinbart ist, verschafft sich einen Vorsprung. Denn die entscheidende Frage ist nicht erst im Krankenschein wichtig, sondern beim Blick auf den eigenen Versicherungsstatus, solange noch alle Optionen offenstehen.

FAQ: Kein Anspruch auf Krankengeld trotz Krankheit

1. Habe ich automatisch Anspruch auf Krankengeld, wenn ich gesetzlich versichert bin?

Nein. Ein Krankengeldanspruch hängt vom Versicherungsstatus ab. Familienversicherte, Studierende, viele Selbstständige mit ermäßigtem Beitrag, Minijobber und Bürgergeld-Beziehende haben in der Regel kein Krankengeld.

2. Wie erkenne ich, ob ich Krankengeld bekomme?

In deiner Mitgliedsbescheinigung oder im Beitragsbescheid steht meist ausdrücklich „mit Anspruch auf Krankengeld“ oder „ohne Anspruch auf Krankengeld“. Bei freiwillig Versicherten ist der allgemeine Beitragssatz ein Hinweis auf Krankengeld, der ermäßigte Beitragssatz spricht für keinen Anspruch.

3. Bekomme ich aus einem Minijob Krankengeld?

Nein. Aus dem Minijob selbst entsteht kein Krankengeldanspruch. Es gibt nur die Lohnfortzahlung des Arbeitgebers (wenn die Wartezeit erfüllt ist). Danach endet die Zahlung, wenn nicht noch ein anderes versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis besteht.

4. Ich bin über meinen Partner familienversichert – steht mir Krankengeld zu?

Nein. Die Familienversicherung deckt nur die medizinische Versorgung ab. Ein eigener Krankengeldanspruch entsteht dadurch nicht. Fällt Einkommen weg, greifen allenfalls Bürgergeld oder Sozialhilfe nach Bedürftigkeitsprüfung.

5. Ich bin selbstständig in der GKV – wann bekomme ich Krankengeld?

Nur, wenn du bewusst einen Tarif mit Krankengeld gewählt und die entsprechende Wahlerklärung abgegeben hast. Wer den ermäßigten Beitrag ohne Krankengeld nutzt, bekommt auch bei langer Krankheit kein Einkommensersatz von der Kasse.

6. Zahlt die private Krankenversicherung automatisch Krankentagegeld?

Nein. In der PKV ist Krankentagegeld ein eigener Tarif. Nur wenn ein solcher Vertrag mit einem konkreten Tagessatz besteht, gibt es im Krankheitsfall eine laufende Zahlung. Fehlt dieser Baustein, übernimmt die PKV nur die Behandlungskosten.

7. Was kann ich tun, wenn ich feststelle, dass ich keinen Anspruch habe?

Du kannst bei der GKV einen Tarifwechsel mit Krankengeld prüfen oder in der PKV einen Krankentagegeldtarif abschließen. Wichtig: Das wirkt nie rückwirkend, sondern nur für zukünftige Erkrankungen – je früher du handelst, desto besser.