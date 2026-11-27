Zwei Pflegekräfte können 45 Jahre in derselben Klinik gearbeitet haben und nach dem neuen CDU-Vorschlag trotzdem unterschiedlich in Rente gehen.

Wer im Berufsleben mehr verdient hat, müsste beim früheren Ausstieg einen Teil der Rente abgeben. CDU-Abgeordnete nennen ihr Modell „Respekt-Rente“, die SPD lehnt es ab.

Die Grenze soll bei 0,7 Rentenpunkten liegen

Die CDU-Abgeordneten Johannes Winkel, Marc Biadacz und Pascal Reddig wollen den vollständigen Schutz vor Abschlägen an den Verdienst im gesamten Arbeitsleben knüpfen.

Wer im Schnitt höchstens 0,7 Entgeltpunkte pro Jahr erworben hat, soll nach 45 Jahren weiterhin abschlagsfrei früher aufhören können.

Einen Entgeltpunkt erwirbt, wer in einem Jahr genau das rentenrechtliche Durchschnittsentgelt verdient. Die vorgeschlagene Schwelle entspricht also im Mittel 70 Prozent des jeweiligen Durchschnittsverdienstes, wobei Kindererziehung und Pflege nach dem Papier weiter berücksichtigt werden sollen.

Für Arbeitnehmer knapp über der Grenze ist ein Detail wichtig: Der Abschlag soll nur die Rentenpunkte treffen, die über der Schwelle liegen. Eine einzige Gehaltserhöhung würde also keinen Abschlag auf die gesamte Rente auslösen.

So würde der Vorschlag bei genau 45 Versicherungsjahren wirken Entgeltpunkte im Durchschnitt pro Jahr Folge bei einem früheren Rentenbeginn 0,6 Punkte Alle 27 erworbenen Punkte blieben abschlagsfrei. 0,7 Punkte Auch genau an der Grenze blieben alle 31,5 Punkte abschlagsfrei. 1,0 Punkt Von 45 Punkten blieben 31,5 geschützt. Nur auf die übrigen 13,5 Punkte würde ein Abschlag berechnet.

Warum die SPD auch die Facharbeiterin schützen will

Die drei Abgeordneten begründen ihren Vorstoß damit, dass Menschen mit niedrigen Löhnen besonders häufig körperlich oder psychisch belastende Arbeit leisten. Sie wollen diesen Beschäftigten den früheren Ausstieg offenhalten und zugleich die Kosten für jüngere Beitragszahler begrenzen.

Doch aus der Lohnabrechnung geht nicht hervor, wer jahrzehntelang Menschen gehoben, nachts Maschinen bedient oder auf Baustellen gearbeitet hat. Auch eine tariflich bezahlte Fachkraft kann nach 45 Jahren körperlich verschlissen sein und mit ihrem Verdienst über der vorgeschlagenen Grenze liegen.

Die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Annika Klose, will den abschlagsfreien Zugang nach 45 Jahren für alle erhalten. Nach Einschätzung der SPD müssten rund 90 Prozent der heute Anspruchsberechtigten im CDU-Modell mit einem Abschlag rechnen.

Wie viel der Einzelne verlieren würde, sagt diese Quote nicht.

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Fratzscher stellt die 45 Jahre selbst infrage

Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, sieht die Lücke schon vor der Einkommensprüfung. Nach seiner Einschätzung erreicht die große Mehrheit der Beschäftigten mit niedrigen Einkommen die geforderten 45 Jahre gar nicht.

Wer mit 44 anrechenbaren Jahren aufhören muss, hätte von der „Respekt-Rente“ selbst nach Jahrzehnten im Niedriglohnsektor nichts. Fratzscher fordert deshalb, die abschlagsfreie Frührente nach 45 Jahren ganz abzuschaffen, die Erwerbsminderungsrente zu stärken und niedrige Renten bei geringem Lebenseinkommen aufzubessern.

Ab welchem Alter Sie heute ohne Abschlag gehen können

Der Name „Rente mit 63“ stammt aus der Zeit, als besonders langjährig Versicherte tatsächlich mit 63 abschlagsfrei in Rente gehen konnten. Für den Jahrgang 1962 liegt die Grenze bei 64 Jahren und acht Monaten, für 1963 Geborene bei 64 Jahren und zehn Monaten.

Für die Jahrgänge ab 1964 gilt die Altersgrenze von 65 Jahren. Wer einen früheren Ausstieg plant, sollte im Versicherungsverlauf prüfen, welche Zeiten für die 45 Jahre zählen und ob etwa Zeiten der Kindererziehung oder der versicherten Angehörigenpflege vollständig erfasst sind.

Häufige Fragen zur „Respekt-Rente“

Kann ich die „Respekt-Rente“ schon beantragen?

Nein. Das Papier der drei CDU-Abgeordneten ist ein politischer Vorschlag, über den sich die Koalition bisher nicht geeinigt hat.

Entscheidet mein letztes Gehalt über den Abschlag?

Nach dem Vorschlag zählt der Durchschnitt über das Erwerbsleben. Wer erst in den letzten Berufsjahren gut verdient hat, kann über alle Jahre gerechnet dennoch unter der Schwelle liegen.

Würde ich alle Rentenpunkte oberhalb der Grenze verlieren?

Nein. Diese Punkte würden weiterhin zur Rente beitragen, ihr Wert würde beim vorzeitigen Rentenbeginn durch einen Abschlag sinken.

Kann ich heute mit 63 in Rente gehen, wenn mir Jahre bis zur 45 fehlen?

Mit mindestens 35 anrechenbaren Versicherungsjahren kommt ab 63 die Altersrente für langjährig Versicherte infrage. Für jeden Monat vor der regulären Altersgrenze sinkt diese Rente dauerhaft um 0,3 Prozent, für den Jahrgang 1964 und jüngere bei einem Beginn mit 63 also um 14,4 Prozent.

Wo erfahre ich, wann ich persönlich abschlagsfrei gehen kann?

Ihre Rentenauskunft nennt die Altersgrenzen und zeigt, welche Voraussetzungen Sie bereits erfüllen. Falls Zeiten fehlen, können Sie bei der Deutschen Rentenversicherung eine Kontenklärung beantragen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Die richtige Altersrente für Sier all

Winkel, Biadacz und Reddig: Vorschlag zur „Respekt-Rente“ im Wortlaut