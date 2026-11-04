Krankengeld trotz langer Krankheit verweigert: Ärztliche Nachweise sind entscheidend

Wer durchgehend arbeitsunfähig ist, bekommt nicht allein deshalb für den gesamten Zeitraum Krankengeld. Eine selbstständige Personaltrainerin scheiterte vor dem Landessozialgericht Berlin-Brandenburg mit ihrem Eilantrag auf 9.180 Euro Nachzahlung.

Es fehlten sowohl ausreichende ärztliche Feststellungen für die streitigen Zeiten als auch der Nachweis einer aktuellen Notlage. (L 1 KR 396/26 B ER)

Nach dem Unfall blieben Lücken im Nachweis

Die Versicherte mit eigenem Studio berief sich auf eine durchgehende Arbeitsunfähigkeit seit einem Unfall im Oktober 2024. Für einzelne Zeiträume zwischen Januar 2025 und Januar 2026 verlangte sie weiteres Krankengeld.

Inzwischen zahlte die Kasse wieder laufend und hatte auch Nachzahlungen geleistet. Das LSG wies die Beschwerde am 8. Oktober 2026 zurück; entschieden wurde im Eilverfahren, nicht abschließend über eine Hauptsacheklage.

Chronische Erkrankung ersetzt keine rechtzeitige Feststellung

Trotz einer späteren Bescheinigung über eine chronische Erkrankung und ein Gutachten des Medizinischen Dienstes blieben Lücken in der Feststellung, so die Richter. Dabei betonten sie, dass die Frau möglicherweise durchgehend arbeitsunfähig war. Das genügte dem Gericht jedoch nicht.

Schulden und die Belastung durch geliehenes Geld belegten nach Ansicht des LSG keine ausreichende gegenwärtige Notlage. Selbst bei angenommener Dringlichkeit hielt das Gericht den Zahlungsanspruch also nicht für gegeben.

Erkrankung und Arbeitsunfähigkeit sind nicht dasselbe

Eine Diagnose beschreibt die Erkrankung; Arbeitsunfähigkeit betrifft deren Folgen für die berufliche Tätigkeit. Für Krankengeld braucht es darüber hinaus eine rechtzeitige ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit.

Bei ambulanter Behandlung entsteht der Anspruch im Regelfall ab dem Tag dieser Feststellung, wobei für bestimmte Versichertengruppen zusätzliche Wartezeiten gelten. Weitere Risiken erläutert der Beitrag zu den Fallen beim Krankengeldanspruch.

Wann die Folgefeststellung erfolgen muss

Dauert dieselbe Krankheit an, muss die weitere Arbeitsunfähigkeit spätestens am nächsten Werktag nach dem zuletzt bescheinigten Ende ärztlich festgestellt werden. Samstage zählen dabei nicht als Werktage.

Endet die Bescheinigung am Freitag, reicht deshalb die Folgefeststellung am Montag, sofern dieser kein Feiertag ist. Vereinbaren Sie den Termin frühzeitig und prüfen Sie das Enddatum jeder Bescheinigung.

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Die elektronische Meldung ersetzt keinen Arzttermin

Bei der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung übermittelt die Praxis die Daten an die Krankenkasse. Das erleichtert die Übermittlung, nimmt Ihnen aber nicht die Verantwortung, die weitere Arbeitsunfähigkeit rechtzeitig feststellen zu lassen.

Ein fehlender Dateneingang und eine fehlende ärztliche Feststellung sind deshalb unterschiedliche Probleme. Wenn die Kasse eine Lücke meldet, lassen Sie zunächst klären, ob die Praxis rechtzeitig untersucht und bescheinigt hat oder ob tatsächlich eine Folgefeststellung fehlt.

Wenn die Praxis den rechtzeitigen Termin verhindert

Nicht jede verspätete Folgefeststellung darf der versicherten Person angelastet werden. Nach der Rechtsprechung können Ausnahmen greifen, wenn sie rechtzeitig alles Zumutbare veranlasst hat und die Verzögerung aus dem Verantwortungsbereich der Vertragsarztpraxis stammt.

Das kann relevant werden, wenn Sie sich rechtzeitig um die notwendige Untersuchung bemühen, die Praxis Sie aber auf einen späteren Termin verweist.

Solche Konstellationen behandelt auch der Beitrag zum Krankengeld trotz verspäteten Attests.

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Dokumentieren Sie Datum und Uhrzeit Ihrer Kontaktaufnahme, die Auskunft der Praxis und den angebotenen Termin. Eine schriftliche Bestätigung kann helfen, später zwischen einem eigenen Versäumnis und einem Fehler der Praxis zu unterscheiden.

Auch ärztliche Fehleinschätzungen können eine gesonderte Prüfung erfordern, wie der Beitrag zum Krankengeld bei fehlender ärztlicher Bescheinigung zeigt. Daraus folgt jedoch keine allgemeine Erlaubnis, Folgefeststellungen aufzuschieben.

Die Monatsregel gilt nicht für alle

§ 46 Satz 3 SGB V schützt bestimmte Versicherte, deren Mitgliedschaft vom Krankengeldanspruch abhängt: Bei einer Folgefeststellung innerhalb eines Monats kann der Anspruch erhalten bleiben.

Für die Feststellungslücke ruht die Zahlung nach § 49 Absatz 1 Nummer 8 SGB V grundsätzlich.

Selbstständige benötigen den passenden Versicherungsschutz

Für Selbstständige gehört Krankengeld nicht ohne zusätzliche Absicherung zur gesetzlichen Krankenversicherung. Über eine Wahlerklärung lässt sich der Anspruch ab der siebten Woche der Arbeitsunfähigkeit einschließen; daneben können Wahltarife bestehen.

Prüfen Sie deshalb bei Ihrer Kasse, welcher Schutz vereinbart ist und ab wann Leistungen vorgesehen sind. Die Absicherung gegen Einkommensausfall und die rechtzeitige ärztliche Feststellung sind zwei Voraussetzungen, die unabhängig erfüllt sein müssen.

Für den Eilantrag zählt die heutige Notlage

Eine einstweilige Anordnung soll wesentliche Nachteile abwenden, die ein Abwarten auf das reguläre Verfahren unzumutbar machen. Wer eine Nachzahlung verlangt, sollte daher konkret erläutern, welche gegenwärtige Gefahr durch die frühere Nichtzahlung entstanden ist und wie die begehrte Zahlung diese Gefahr beseitigen würde.

Für die praktische Vorbereitung kommen aktuelle Kontoauszüge, fällige Forderungen und Nachweise über drohende existenzielle Folgen in Betracht. Der Beitrag „Krankengeld zahlt nicht: Diese Rechte schützen Versicherte vor Geldnot“ erläutert mögliche Schritte.

Trennen Sie dabei die Unterlagen zum Zahlungsanspruch von den Belegen zur Dringlichkeit. Ärztliche Nachweise erklären die Arbeitsunfähigkeit; finanzielle Unterlagen zeigen, weshalb eine gerichtliche Entscheidung nicht warten kann.

Fünf Fragen und Antworten zum Krankengeld

Reicht eine durchgehende Erkrankung für Krankengeld?

Nein, die Krankheit muss arbeitsunfähig machen und die weiteren Anspruchsvoraussetzungen müssen erfüllt sein. Dazu gehört grundsätzlich die rechtzeitige ärztliche Feststellung.

Bis wann brauche ich die Folgefeststellung?

Prinzipiell spätestens am nächsten Werktag nach dem zuletzt bescheinigten Ende der Arbeitsunfähigkeit. Samstage zählen dafür nicht als Werktage.

Was gilt, wenn die Praxis keinen rechtzeitigen Termin anbietet?

Eine Ausnahme kann greifen, wenn Sie rechtzeitig alles Zumutbare getan haben und die Verzögerung der Praxis zuzurechnen ist. Halten Sie Ihre Bemühungen und die Antwort der Praxis möglichst genau fest.

Bezahlt die Krankenkasse eine Lücke von bis zu einem Monat?

Die gesetzliche Monatsregel schützt nur bestimmte Versicherte vor dem Verlust des fortbestehenden Anspruchs. Für die Zeit bis zur verspäteten Feststellung ruht die Zahlung grundsätzlich.

Welche Unterlagen helfen bei einem Eilantrag?

Benötigt werden Nachweise zum Krankengeldanspruch und zur aktuellen Dringlichkeit. Legen Sie konkret dar, welche schweren Nachteile ohne eine schnelle Entscheidung drohen.

Quellen

Bundesministerium für Gesundheit, gesund.bund.de: Krankengeld

Bundesportal: Krankengeld für Selbstständige in der gesetzlichen Krankenversicherung beantragen

Bundessozialgericht: Urteil vom 29. Oktober 2020 – B 3 KR 5/20 R, zur verspäteten ärztlichen Feststellung

Kassenärztliche Bundesvereinigung: Arbeitsunfähigkeit

Landessozialgericht Berlin-Brandenburg: Beschluss vom 8. Oktober 2026 – L 1 KR 396/26 B ER, Volltext bei urteile.ai

Sozialgerichtsgesetz: § 86b – Einstweiliger Rechtsschutz

Sozialgesetzbuch V: § 46 – Entstehen des Anspruchs auf Krankengeld

Sozialgesetzbuch V: § 49 – Ruhen des Krankengeldes