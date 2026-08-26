Witwenrente: Ehemann stirbt wenige Monate nach der Hochzeit – Witwe erhält keine Rente

Ein Paar lebt jahrelang zusammen, heiratet schließlich und nur wenige Monate später stirbt der schwer kranke Ehemann. Trotzdem erhält die Witwe nicht automatisch eine Witwenrente. Das Landessozialgericht Hamburg entschied: Eine lange Partnerschaft reicht allein nicht aus, um den Verdacht einer sogenannten Versorgungsehe zu widerlegen (LSG Hamburg, Urteil vom 24.02.2026 – L 3 R 70/23 D).

Der Fall zeigt eine Falle bei der Hinterbliebenenrente. Stirbt der Ehepartner innerhalb des ersten Ehejahres, muss die Witwe oder der Witwer besondere Umstände nachweisen. Heiraten die beiden erst nachdem sie von einer lebensgefährliche Krankheit erfuhren, wird dieser Nachweis schwierig.

Das Paar heiratete nach einer langjährigen Beziehung

Die Klägerin und ihr späterer Ehemann führten bereits lange vor der Hochzeit eine Beziehung. Sie heirateten am 6. Juli 2012. Zu diesem Zeitpunkt litt der Mann schon sehr unter gesundheitlichen Problemen.

Er hatte mehrere Herzinfarkte hinter sich, eine erhebliche Herzschwäche belastete ihn, und hinzu kam Dialysepflicht. Nur wenige Monate nach der Hochzeit starb er.

Anschließend beantragte die Ehefrau eine Witwenrente. Die Rentenversicherung lehnte den Antrag ab. Weil die Ehe weniger als ein Jahr bestanden hatte, griff aus ihrer Sicht die gesetzliche Vermutung einer Versorgungsehe.

Die Witwe akzeptierte die Ablehnung nicht und zog vor Gericht.

Bei weniger als einem Jahr Ehe dreht sich die Beweislast

§ 46 Abs. 2a SGB VI enthält eine harte Regel. Bestand die Ehe beim Tod noch kein Jahr, geht das Gesetz zunächst davon aus, dass der (alleinige oder überwiegende )Zweck der Heirat darin lag, einen Anspruch auf Versorgung zu schaffen.

Die Rentenversicherung muss eine Versorgungsehe dann nicht im Einzelnen beweisen. Stattdessen muss die hinterbliebene Person besondere Umstände darlegen, die gegen diese Annahme sprechen. Die einjährige Ehezeit wirkt deshalb praktisch wie eine Beweisgrenze.

Das bedeutet also nicht, dass nach wenigen Monaten Ehe grundsätzlich keine Witwenrente möglich ist. Die gesetzliche Vermutung lässt sich widerlegen. Dafür braucht es aber überzeugende Umstände.

Jahrelange Liebe reicht dem Gericht nicht

Die Klägerin konnte auf eine langjährige Beziehung verweisen und hielt dies für ein starkes Argument. Dich vor Gericht half ihr diese Tatsache nicht.

Die Richter stellten klar: Eine langjährige Partnerschaft beweist noch nicht, dass der Versorgungsgedanke bei der späteren Hochzeit keine maßgebliche Rolle spielte. Es gibt zwar Urteile zur Witwenrente, bei denen die Liebe siegt (als überzeugendes Argument). Dass sich zwei Menschen liebten und schon lange zusammenlebten, schließt eine Versorgungsehe rechtlich nicht aus.

Das Rentenrecht fragt nämlich nicht, ob die Ehe aus Liebe geschlossen wurde. Es fragt vielmehr, ob bei der konkreten Entscheidung zur Hochzeit die Versorgung des Hinterbliebenen den Ausschlag gab. Dies kann auch aus Liebe geschehen.

Frühere Hochzeitspläne müssen konkret gewesen sein

Anders liegt der Fall, wenn das Paar schon vor der lebensbedrohlichen Erkrankung heiraten wollte. Dann konnten sie nicht davon ausgehen, dass der Partner bald sterben wird.

Die Rechtsprechung setzt hier allerdings hohe Anforderungen. Allgemeine Gespräche wie „irgendwann heiraten wir“ oder ein seit Jahren bestehender Wunsch nach einer Hochzeit widerlegen regelmäßig keine Versorgungsehe.

Witwen oder Witwer müssen vielmehr einen vorherigen konkreten Heiratsentschluss deutlich machen und belegen. Solche Nachweise sind zum Beispiel ein bereits festgelegter Hochzeitstermin, eine Anmeldung beim Standesamt, bestellte Unterlagen, reservierte Räume oder Vorplanungen mit Verwandten oder Freunden.

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Die spätere Hochzeit muss sich also als Umsetzung eines Entschlusses darstellen, der bereits vor Kenntnis der lebensbedrohlchen Erkrankung bestand.

Das konnte die Klägerin nach Ansicht des Hamburger LSG nicht ausreichend belegen.

Die schwere Erkrankung spielte eine zentrale Rolle

Besonders wichtig war der Gesundheitszustand des Mannes zum Zeitpunkt der Eheschließung. Je offensichtlicher die Lebensbedrohung ausfällt, desto überzeugender müssen andere Beweggründe für die Hochzeit feststehen.

Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Ehepartner den konkreten Todeszeitpunkt kannten.

Niemand muss wissen, dass ein Mensch beispielsweise noch drei oder sechs Monate leben wird. Es genügt, dass eine schwere Erkrankung objektiv eine deutlich eingeschränkte Lebenserwartung erkennen lässt.

Auch die persönliche Hoffnung, der Partner werde sich wieder erholen oder noch lange leben, beseitigt diese objektive Situation nicht.

Eine unerwartete Verschlechterung kann anders aussehen

Anders beurteilen Gerichte Fälle, in denen ein Ehepartner bei der Hochzeit nicht erkennbar lebensbedrohlich erkrankt war und plötzlich verstirbt. Auch eine unerwartet auftretende Erkrankung oder ein plötzliches medizinisches Ereignis kann die Vermutung einer Versorgungsehe widerlegen.

Dann spricht gerade der überraschende Tod dagegen, dass das Paar bei der Eheschließung eine Hinterbliebenenversorgung sichern wollte.

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Bei einem unerwarteten tödlichen Unfall gilt die Ein-Jahres-Regel nicht.

Im Hamburger Fall lag diese Situation nicht vor. Die schweren Erkrankungen bestanden bereits bei der Hochzeit.

Auch gemeinsame Zukunftspläne genügten nicht

Die Witwe verwies außerdem auf gemeinsame Zukunftspläne. Dazu gehörten Überlegungen, die Wohnung zu wechseln. Auch diese Argumente überzeugten das Gericht nicht.

Zukunftspläne können zwar gegen eine reine Versorgungsehe sprechen. Sie müssen aber im Zusammenhang mit allen anderen Umständen überzeugen. Gerade bei einer bekannten schweren Erkrankung reichen allgemeine gemeinsame Pläne nicht zwingend aus, um die gesetzliche Vermutung zu entkräften.

Das Gericht betrachtet immer das Gesamtbild.

Eine „Pflegeehe“ kann die Witwenrente retten

Das LSG beschäftigte sich außerdem mit einer wichtigen Ausnahme: der sogenannten Pflegeehe. Ein schwer kranker Mensch kann gerade deshalb heiraten, weil er seine Betreuung, Pflege und sein Leben zu Hause gemeinsam mit dem Partner organisieren möchte.

Ehepaare haben rechtlich bei der Pflege des Partners Vorteile gegenüber Nichtverheirateten. Eine solche Pflegeehe kann gegen eine Versorgungsehe sprechen.

Die Rechtsprechung erkennt deutlich an, dass der Wunsch, Pflege und Begleitung durch den Ehepartner sicherzustellen, einen eigenständigen und schützenswerten Heiratsgrund darstellen kann.

Doch auch hier reicht eine bloße Behauptung nicht. Es muss sich feststellen lassen, dass besonders der Erkrankte durch die Ehe seine Pflege und Betreuung in der häuslichen Umgebung sichern wollte.

Sehr kurze Lebenserwartung schwächt das Argument der Pflegeehe

Eine Pflegeehe überzeugt besonders dann, wenn die Hochzeit eine längerfristige gemeinsame Pflege ermöglichen soll. Ist bereits bei der Eheschließung nur noch mit einer sehr kurzen Lebenszeit zu rechnen, verliert dieses Motiv an Gewicht.

Die Gerichte fragen dann: Wollten die Ehepartner Pflegegemeinschaft begründen, oder stand angesichts des nahenden Todes doch die finanzielle Absicherung des Hinterbliebenen im Vordergrund?

Es zählen die Motive beider Ehepartner

Ein weiterer wichtiger Punkt des Urteils betrifft die Motive des verstorbenen Ehepartners. Nicht allein die Witwe muss erklären, weshalb sie heiraten wollte. Das Gericht betrachtet grundsätzlich die Beweggründe beider Ehepartner.

Für eine Pflegeehe reicht es nicht, wenn nur die spätere Witwe erklärt, sie habe ihren Mann versorgen wollen. Es muss sich auch feststellen lassen, dass der schwer kranke Versicherte mit der Heirat seine Pflege absichern wollte.

Das macht solche Verfahren nach dem Tod sehr schwierig. Der wichtigste Zeuge für seine eigenen Beweggründe kann nicht mehr selbst aussagen.

Dokumentierte Hochzeitsvorbereitungen, Aussagen von Angehörigen, Schriftverkehr oder andere zeitnahe Belege können deshalb entscheiden.

Wer schon lange zusammenlebt, sollte die Ein-Jahres-Regel kennen

Gerade unverheiratete Paare übersehen häufig, welche Folgen die gesetzliche Rentenversicherung an die Eheschließung knüpft. Zehn, zwanzig oder dreißig gemeinsame Jahre ersetzen nicht die Ehezeit.

Es zählt nicht die Länge der Beziehung, sondern laut § 46 Abs. 2a SGB VI zählt grundsätzlich die Dauer der Ehe beziehungsweise die rechtlich gleichgestellte Lebenspartnerschaft.

Wer nach jahrzehntelanger unverheirateter Partnerschaft heiratet, kann daher vor demselben Problem stehen wie ein Paar, das sich erst kurze Zeit kannte. Die lange gemeinsame Vergangenheit kann zwar bei der Würdigung der Motive helfen. Sie setzt die gesetzliche Ein-Jahres-Vermutung aber nicht außer Kraft.

FAQ: Witwenrente und Versorgungsehe

Gibt es bei weniger als einem Jahr Ehe grundsätzlich keine Witwenrente?

Nein. Das Gesetz vermutet dann zunächst eine Versorgungsehe. Hinterbliebene können diese Vermutung mit besonderen Umständen widerlegen.

Reicht eine langjährige Beziehung als Gegenbeweis?

Nein. Eine lange und liebevolle Partnerschaft schließt eine Versorgungsehe nicht automatisch aus. Konkrete frühere Hochzeitspläne können deutlich stärker wiegen.

Wann helfen frühere Heiratspläne?

Vor allem dann, wenn das Paar den Entschluss schon vor Bekanntwerden der lebensbedrohlichen Erkrankung konkret gefasst und erkennbar umgesetzt hatte.

Quellen

Landessozialgericht Hamburg, Urteil vom 24.02.2026 – L 3 R 70/23 D (DeJure)

Bundessozialgericht, Urteil vom 05.05.2009 – B 13 R 55/08 R (DeJure)

Deutsche Rentenversicherung, „Mindestdauer der Ehe“, 10.02.2026 (Deutsche Rentenversicherung)

Gesetze im Internet, § 46 Abs. 2a SGB VI (gesetze-im-internet.de)