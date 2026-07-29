Witwenrente: Noch Anspruch auf 60 statt 55 Prozent Hinterbliebenenrente

Viele fragen sich: Wer hat eigentlich Anspruch auf 60 Prozent Hinterbliebenenrente? Bei der großen Witwenente gelten bis heute zwei unterschiedliche Berechnungssysteme. Während nach dem neueren Recht grundsätzlich 55 Prozent der Rente des verstorbenen Partners gezahlt werden, können Hinterbliebene unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin 60 Prozent erhalten.

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Ob altes oder neues Recht gilt, hängt vor allem vom Datum der Eheschließung und von den Geburtsdaten beider Ehepartner ab. Bei sehr alten Hinterbliebenenfällen ist außerdem der Todestag des Versicherten entscheidend.

Die kurze Antwort: Diese Witwen erhalten 60 Prozent

Die große Witwenrente beträgt 60 Prozent, wenn der versicherte Ehepartner vor dem 1. Januar 2002 gestorben ist. In diesen Fällen bleibt es unabhängig von den später eingeführten Änderungen beim früheren Berechnungssatz.

Bei einem Todesfall ab dem 1. Januar 2002 gelten ebenfalls 60 Prozent, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlossen wurde und mindestens einer der beiden Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren ist. Beide Voraussetzungen müssen gemeinsam erfüllt sein.

Wer beispielsweise am 1. Januar 1962 geboren wurde, erfüllt die Altersvoraussetzung noch. Ein Geburtsdatum am 2. Januar 1962 reicht dagegen nicht aus.

Diese Übergangsregel ist in § 255 SGB VI festgeschrieben.

Eine Eheschließung vor 2002 allein reicht nicht immer

Häufig wird angenommen, dass jede Ehe aus den 1990er-Jahren automatisch einen Anspruch auf 60 Prozent begründet. Das stimmt nur, wenn zusätzlich mindestens ein Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren wurde.

Wurde die Ehe beispielsweise 1998 geschlossen, beide Ehepartner sind aber 1965 geboren, gilt bei einem heutigen Todesfall das neue Recht. Die große Witwenrente beträgt dann grundsätzlich 55 Prozent.

Umgekehrt genügt ein älteres Geburtsdatum allein ebenfalls nicht. Wurde die Ehe erst am 1. Januar 2002 oder später geschlossen, gilt im Regelfall das neue Recht, selbst wenn einer oder beide Ehepartner deutlich vor 1962 geboren wurden.

Altes und neues Recht im Vergleich

Die 60-Prozent-Regel betrifft ausschließlich die große Witwen- oder Witwerrente. Bei der kleinen Witwenrente beträgt der Ausgangswert sowohl nach altem als auch nach neuem Recht 25 Prozent.

Das alte Recht bringt allerdings noch weitere Unterschiede mit sich. So wird die kleine Witwenrente bei einem geschützten Altfall grundsätzlich nicht auf 24 Monate begrenzt.

Prüfungspunkt Altes Recht Neues Recht Große Witwenrente 60 Prozent 55 Prozent Kleine Witwenrente 25 Prozent 25 Prozent Dauer der kleinen Witwenrente grundsätzlich unbegrenzt grundsätzlich höchstens 24 Monate Kindererziehungszuschlag grundsätzlich nicht vorgesehen unter den gesetzlichen Voraussetzungen möglich Berücksichtigte Einkommensarten teilweise weniger Einkommensarten umfassendere Einkommensanrechnung Typische Voraussetzung Ehe vor 2002 und mindestens ein Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren Ehe ab 2002 oder beide Ehepartner nach dem 1. Januar 1962 geboren

Wann besteht Anspruch auf die große Witwenrente?

Der höhere Prozentsatz hilft nur, wenn überhaupt die Voraussetzungen der großen Witwenrente erfüllt sind. Bei einem Todesfall im Jahr 2026 muss die hinterbliebene Person grundsätzlich mindestens 46 Jahre und sechs Monate alt sein.

Die Altersgrenze muss nicht erfüllt werden, wenn die Witwe oder der Witwer erwerbsgemindert ist oder ein eigenes Kind beziehungsweise ein Kind des Verstorbenen erzieht, das noch keine 18 Jahre alt ist. Bei einem behinderten Kind, das sich nicht selbst unterhalten kann, kann der Anspruch unabhängig vom Alter des Kindes bestehen.

Die Altersgrenze steigt weiter an. Für Todesfälle im Jahr 2027 liegt sie bei 46 Jahren und acht Monaten, im Jahr 2028 bei 46 Jahren und zehn Monaten und ab 2029 bei 47 Jahren. Die Deutsche Rentenversicherung veröffentlicht hierzu eine nach Todesjahren geordnete Tabelle.

Weitere Voraussetzungen für die Witwenrente

Die Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft muss zum Zeitpunkt des Todes noch bestanden haben. Ein Getrenntleben schließt den Anspruch nicht automatisch aus, eine rechtskräftige Scheidung dagegen grundsätzlich schon.

Der verstorbene Partner muss die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt oder bereits eine eigene gesetzliche Rente bezogen haben. Die Wartezeit kann beispielsweise nach einem Arbeitsunfall vorzeitig erfüllt sein.

📚 Lesen Sie auch: Urteil mit Signalwirkung – Keine Anrechnung der Witwenrente auf eigene Rente

Bei Ehen, die ab dem 1. Januar 2002 geschlossen wurden, muss die Verbindung grundsätzlich mindestens ein Jahr bestanden haben. Bei einem unerwarteten Unfalltod oder vergleichbaren besonderen Umständen kann trotz kürzerer Ehedauer ein Anspruch bestehen.

Außerdem darf die hinterbliebene Person nicht erneut geheiratet haben. Bei einer Wiederheirat endet die Witwen- oder Witwerrente, wobei eine Rentenabfindung beantragt werden kann.

So wirkt sich der Unterschied finanziell aus

Die fünf Prozentpunkte erscheinen zunächst gering, können über viele Jahre aber einen erheblichen Betrag ausmachen. Grundlage ist die Versichertenrente, die der verstorbene Partner bezogen hat oder zum Todeszeitpunkt hätte beanspruchen können.

Die folgenden Werte sind vereinfachte Bruttoberechnungen. Mögliche Abschläge, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Steuern und die Anrechnung eigener Einkünfte sind noch nicht berücksichtigt.

Rente des verstorbenen Partners 55 Prozent 60 Prozent Monatlicher Unterschied 1.500 Euro 825 Euro 900 Euro 75 Euro 1.800 Euro 990 Euro 1.080 Euro 90 Euro 2.000 Euro 1.100 Euro 1.200 Euro 100 Euro 2.500 Euro 1.375 Euro 1.500 Euro 125 Euro 3.000 Euro 1.650 Euro 1.800 Euro 150 Euro

Bei einer Ausgangsrente von 2.000 Euro ergibt sich ein Unterschied von 100 Euro monatlich. Über zehn Jahre summiert sich das rechnerisch auf 12.000 Euro, sofern keine Einkommensanrechnung oder andere Veränderungen eintreten.

Die 60 Prozent werden nicht von der letzten Nettoauszahlung berechnet

Berechnungsgrundlage ist nicht der Betrag, der zuletzt auf dem Konto des verstorbenen Partners einging. Die Rentenversicherung verwendet die rentenrechtlich ermittelte Versichertenrente einschließlich des geltenden Zugangsfaktors.

Ist der Versicherte vor der dafür vorgesehenen Altersgrenze gestorben, kann ein Abschlag entstehen. Dieser beträgt höchstens 10,8 Prozent und wirkt sich anschließend auch auf die abgeleitete Witwenrente aus.

Von der festgestellten Witwenrente können anschließend Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen werden. Zusätzlich kann die Leistung steuerpflichtig sein, wobei die tatsächliche Steuerbelastung von den gesamten Einkünften abhängt.

Im Sterbevierteljahr gelten weder 55 noch 60 Prozent

Während des sogenannten Sterbevierteljahres wird die Witwen- oder Witwerrente in Höhe des vollständigen Rentenanspruchs des verstorbenen Partners gezahlt. Gemeint sind die drei Kalendermonate, die auf den Sterbemonat folgen.

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In diesem Zeitraum wird eigenes Einkommen der hinterbliebenen Person nicht angerechnet. Erst danach wird die Rente auf 60 oder 55 Prozent abgesenkt und eine mögliche Einkommensanrechnung vorgenommen.

Hat der Verstorbene bereits Rente erhalten, wird für den Sterbemonat noch dessen volle Rente gezahlt. Die erhöhte Hinterbliebenenrente beginnt dann mit dem folgenden Monat.

Eigenes Einkommen kann die Witwenrente verringern

Der Prozentsatz sagt noch nicht, welcher Betrag tatsächlich ausgezahlt wird. Eigenes Einkommen oberhalb des Freibetrags wird grundsätzlich zu 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet.

Vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027 beträgt der monatliche Freibetrag 1.122,53 Euro. Für jedes Kind mit Anspruch auf Waisenrente erhöht er sich um 238,11 Euro. Die aktuellen Werte bestätigt die Deutsche Rentenversicherung Bund.

Entscheidend ist das nach den Vorschriften der Rentenversicherung ermittelte Nettoeinkommen. Dieses muss nicht mit dem Auszahlungsbetrag auf einer Lohnabrechnung oder einem Rentenbescheid übereinstimmen, weil je nach Einkommensart pauschale Abzüge angewendet werden.

Liegt das berücksichtigte Nettoeinkommen beispielsweise 300 Euro über dem Freibetrag, werden 40 Prozent davon angerechnet. Die Witwenrente verringert sich in diesem Fall um 120 Euro monatlich.

Beim alten Recht werden weniger Einkommensarten erfasst

Das alte Recht kann neben dem höheren Prozentsatz auch bei der Einkommensanrechnung günstiger sein. Erwerbseinkommen und dauerhaftes Erwerbsersatzeinkommen, beispielsweise eine eigene gesetzliche Rente, werden auch bei Altfällen berücksichtigt.

Bestimmte weitere Einkünfte werden bei geschützten Altfällen dagegen nicht angerechnet. Dazu können etwa Einkünfte aus Kapitalvermögen, Vermietung oder privaten Rentenversicherungen gehören.

Nach neuem Recht werden wesentlich mehr Einkommensarten berücksichtigt. Deshalb kann der Unterschied zwischen altem und neuem Recht im Einzelfall deutlich höher sein als die bloßen fünf Prozentpunkte.

Das neue Recht kennt einen Zuschlag für Kindererziehung

Hinterbliebene, für die das neue Recht gilt, können einen Zuschlag für die Erziehung von Kindern erhalten. Dieser Zuschlag soll die Absenkung von 60 auf 55 Prozent teilweise ausgleichen.

Die Höhe richtet sich nach den anerkannten Monaten der Kindererziehung bis zum dritten Geburtstag des Kindes. Für das erste Kind werden höhere Entgeltpunkte berücksichtigt als für weitere Kinder.

Bei geschützten 60-Prozent-Fällen wird dieser Kindererziehungszuschlag grundsätzlich nicht gewährt. Die rechtlichen Hinweise der Rentenversicherung erklären den Anwendungsbereich des Kinderzuschlags.

Der Rentenbescheid sollte genau geprüft werden

Im Rentenbescheid muss erkennbar sein, welcher Rentenartfaktor verwendet wurde. Bei einer großen Witwenrente stehen 0,6 für 60 Prozent und 0,55 für 55 Prozent.

Betroffene sollten besonders das Datum der Eheschließung und beide Geburtsdaten kontrollieren. Auch ein Schreibfehler beim Geburtsdatum oder ein falsch gespeichertes Heiratsdatum kann zu einer fehlerhaften Berechnung führen.

Wurde trotz erfüllter Voraussetzungen nur ein Rentenartfaktor von 0,55 berücksichtigt, kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids Widerspruch eingelegt werden. Ist diese Frist abgelaufen, kommt je nach Sachlage ein Überprüfungsantrag in Betracht.

Praxisbeispiel: Eheschließung im Jahr 2000

Petra und Klaus heirateten im September 2000. Klaus wurde im November 1961 geboren und starb im Mai 2026, nachdem er zuletzt eine gesetzliche Bruttorente von 2.000 Euro erhalten hatte.

Petra ist 66 Jahre alt und erfüllt damit die Altersvoraussetzung der großen Witwenrente. Da die Ehe vor 2002 geschlossen wurde und Klaus vor dem 2. Januar 1962 geboren war, gilt das alte Recht.

Nach dem Sterbevierteljahr beträgt Petras große Witwenrente vor möglichen Abzügen 1.200 Euro. Nach neuem Recht wären es lediglich 1.100 Euro und damit 100 Euro weniger im Monat.

Häufige Fragen zur Witwenrente mit 60 Prozent

1. Reicht eine Eheschließung im Jahr 2001 für die 60-Prozent-Regel aus?

Nein. Zusätzlich muss mindestens einer der beiden Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren sein. Sind beide Partner später geboren, gilt bei einem Todesfall ab 2002 grundsätzlich der Satz von 55 Prozent.

2. Muss die verstorbene Person vor 1962 geboren sein?

Nein. Es reicht aus, wenn entweder die verstorbene oder die hinterbliebene Person vor dem 2. Januar 1962 geboren wurde. Hinzukommen muss eine Eheschließung vor dem 1. Januar 2002.

3. Gilt die 60-Prozent-Regel auch für die kleine Witwenrente?

Nein. Die kleine Witwenrente beträgt grundsätzlich 25 Prozent. Nach altem Recht wird sie allerdings regelmäßig ohne die beim neuen Recht geltende Begrenzung auf 24 Monate gezahlt.

4. Werden während des Sterbevierteljahres nur 60 Prozent gezahlt?

Nein. In den drei Kalendermonaten nach dem Sterbemonat wird die Hinterbliebenenrente in Höhe des vollständigen Rentenanspruchs des Verstorbenen gezahlt. Eigenes Einkommen wird während dieser Zeit nicht angerechnet.

5. Können 60 Prozent trotz eigenen Einkommens vollständig ausgezahlt werden?

Ja, wenn das berücksichtigte Nettoeinkommen den geltenden Freibetrag nicht überschreitet. Liegt es darüber, werden 40 Prozent des übersteigenden Betrags von der Witwenrente abgezogen.

6. Kann eine bereits bewilligte 60-Prozent-Witwenrente später auf 55 Prozent sinken?

Ein geschützter Altfall wird nicht allein wegen des Zeitablaufs auf 55 Prozent umgestellt. Die Auszahlung kann sich jedoch durch Rentenanpassungen, verändertes eigenes Einkommen, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge oder steuerliche Folgen verändern.