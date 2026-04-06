Witwenrente: Keine Versorgungsehe wegen langjähriger Krankheit

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Eine Ehe, die weniger als ein Jahr gedauert hat, führt bei der gesetzlichen Rentenversicherung schnell zum Verdacht einer sogenannten Versorgungsehe. Dann wird oft vermutet, dass die Heirat vor allem deshalb geschlossen wurde, um einen Anspruch auf Hinterbliebenenrente zu sichern. Genau darum stritt eine Witwe vor dem Sozialgericht Darmstadt (Az.: S 2 R 387/19).

Das Gericht entschied zugunsten der Klägerin. Trotz einer Ehedauer von nur knapp elf Monaten sprach es ihr eine große Witwenrente zu, weil nach den besonderen Umständen des Einzelfalls keine Versorgungsehe vorlag.

Große Witwenrente trotz kurzer Ehe: Worum es vor dem Sozialgericht Darmstadt ging

Die Klägerin verlangte von der Deutschen Rentenversicherung eine große Witwenrente aus der Versicherung ihres verstorbenen Ehemannes. Die Rentenversicherung hatte den Antrag abgelehnt, weil die Ehe weniger als ein Jahr bestanden hatte und deshalb die gesetzliche Vermutung einer Versorgungsehe eingriff.

Dagegen wehrte sich die Witwe mit Klage. Sie machte geltend, dass der Heiratswunsch schon lange vor der letzten Verschlechterung des Gesundheitszustands ihres Mannes bestanden habe und die Eheschließung gerade nicht überwiegend der Versorgung dienen sollte.

Langjährige Lungenkrankheit des Versicherten: So entwickelte sich der Gesundheitszustand

Der 1962 geborene Versicherte litt bereits seit 2001 an einer schweren interstitiellen Lungenerkrankung mit ausgeprägter Einschränkung der Lungenfunktion. Nach einer Operation, Langzeitsauerstofftherapie und weiteren Behandlungen stabilisierte sich sein Zustand über viele Jahre immer wieder, auch wenn es regelmäßig Kontrollen und Notfallvorstellungen wegen Atemnot gab.

Ab 2013 verschlechterte sich die Erkrankung schrittweise, ohne dass es sofort zu einem dauerhaften Zusammenbruch kam. Noch 2017 und 2018 kam es nach stationären Aufenthalten jeweils wieder zu Besserungen oder Stabilisierung, bis der Mann am 27. September 2018 schließlich an einer respiratorischen Insuffizienz infolge der fortgeschrittenen Lungenerkrankung verstarb.

Beziehung seit 2010: Warum die spätere Ehe nicht überraschend kam

Die Klägerin lebte bereits seit 2010 mit dem Versicherten in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft zusammen. Das Paar hatte also schon viele Jahre vor der Eheschließung gemeinsam gelebt, als die Heirat schließlich vollzogen wurde.

Auch die Klägerin war gesundheitlich schwer belastet. Sie erkrankte 2011 an Gebärmutterhalskrebs, musste Chemotherapien und mehrere Operationen über sich ergehen lassen und schilderte später, dass diese Krankheitsphase ihren Wunsch nach einer verbindlichen gemeinsamen Zukunft zusätzlich verstärkt habe.

Geplante Heirat schon vor der letzten Krankheitsverschlechterung

Ein wichtiger Punkt im Verfahren war die Frage, ob der Heiratsentschluss erst wegen der akuten Verschlechterung des Gesundheitszustandes gefasst wurde. Das Gericht sah dafür keine ausreichenden Anhaltspunkte, weil die Klägerin bereits 2016 in Bulgarien die nötigen Unterlagen für eine Eheschließung in Deutschland beschafft hatte.

Außerdem bestätigte die Standesbeamtin, dass es schon im Frühjahr 2017 ein Anmeldegespräch beim Standesamt gegeben hatte. Die Eheschließung scheiterte damals nur daran, dass die Ehefähigkeitsbescheinigung der Klägerin abgelaufen war und deshalb neue Dokumente beschafft werden mussten.

Hochzeit im November 2017: Was kurz vor der Ehe geschah

Die neue Ehefähigkeitsbescheinigung wurde am 17. Oktober 2017 ausgestellt, die Anmeldung der Eheschließung erfolgte am 30. Oktober 2017. Am 7. November 2017 heirateten die Klägerin und der Versicherte schließlich im Standesamt.

Zu diesem Zeitpunkt hatte der Mann zwar bereits eine schwere chronische Erkrankung, doch nach Auffassung des Gerichts war nicht nachgewiesen, dass beide Eheleute damals mit einem Tod innerhalb eines Jahres rechnen mussten. Entscheidend war, dass der Versicherte seit mehr als 16 Jahren mit der Krankheit lebte und in dieser Zeit immer wieder Phasen der Stabilisierung erlebt hatte.

Versorgungsehe bei Witwenrente: Was das Gesetz eigentlich vorsieht

Nach § 46 Abs. 2a SGB VI besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente, wenn die Ehe nicht mindestens ein Jahr gedauert hat. Das Gesetz vermutet dann, dass die Heirat überwiegend dem Zweck diente, eine Hinterbliebenenversorgung zu begründen.

Diese Vermutung kann aber widerlegt werden. Dafür müssen besondere Umstände des Einzelfalls nachgewiesen werden, die zeigen, dass andere Beweggründe für die Eheschließung im Vordergrund standen.

Keine Versorgungsehe trotz schwerer Krankheit: Warum das Gericht die Vermutung als widerlegt ansah

Das Sozialgericht Darmstadt stellte zunächst fest, dass die schwere Erkrankung des Versicherten seit vielen Jahren bekannt war. Allein dieser Umstand reichte aus Sicht der Kammer aber nicht, um automatisch von einer Versorgungsehe auszugehen, weil der Mann schon seit 2001 mit der lebensbedrohlichen Krankheit lebte und sich sein Zustand über lange Zeit immer wieder stabilisiert hatte.

Das Gericht glaubte der Klägerin, dass der Versicherte trotz aller Rückschläge stets darauf vertraut habe, auch weitere Krankheitsphasen zu überstehen. Diese Einschätzung wurde zusätzlich dadurch gestützt, dass selbst die Beratungsärztin der Rentenversicherung erklärt hatte, bei der Eheschließung sei nicht damit zu rechnen gewesen, dass die Erkrankung binnen Jahresfrist so stark dekompensieren würde.

Frühere Heiratsabsicht als starkes Indiz gegen eine Versorgungsehe

Besonders wichtig war für das Gericht, dass der Heiratswunsch schon lange vor der letzten akuten Verschlechterung konkret geworden war. Die bereits 2016 beschafften Dokumente und das erste Standesamtgespräch im Frühjahr 2017 belegten nach Überzeugung der Kammer, dass die spätere Hochzeit nur die konsequente Umsetzung eines früher gefassten Entschlusses war.

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Damit war für das Gericht klar, dass andere Heiratsmotive im Vordergrund standen. Die Eheschließung war also nicht erst unter dem Eindruck einer unmittelbar drohenden Todesgefahr erfolgt, sondern beruhte auf einer schon vorher bestehenden gemeinsamen Lebensplanung.

Kinderwunsch, Adoption und gemeinsame Zukunft: Diese Motive überzeugten das Gericht

Die Klägerin schilderte glaubhaft, dass sie und ihr Partner ursprünglich eigene Kinder wollten. Nach ihrer Krebserkrankung und den Operationen kam dies nicht mehr in Betracht, weshalb beide über eine Adoption nachdachten, für die aus ihrer Sicht eine Ehe Voraussetzung sein sollte.

Hinzu kam, dass die Klägerin selbst als Kind adoptiert worden war. Das Gericht hielt deshalb ihre Erklärung für nachvollziehbar, dass der Kinderwunsch und die Überlegung einer Adoption ein ernsthaftes und glaubhaftes Motiv für die Eheschließung darstellten.

Aussage der Standesbeamtin stärkte die Klägerin im Witwenrenten-Verfahren

Die Kammer hörte die Klägerin persönlich an und vernahm die Standesbeamtin als Zeugin. Deren Angaben bestätigten, dass der Versicherte bereits Jahre vor der Hochzeit nach den Voraussetzungen einer Eheschließung mit der aus Bulgarien stammenden Klägerin gefragt hatte.

Damit erhielt das Vorbringen der Witwe zusätzliches Gewicht. Das Gericht sah die Aussagen der Klägerin und der Zeugin als glaubhaft an und wertete sie als deutliche Hinweise gegen eine bloße Versorgungsehe.

Rentenversicherung verlor den Prozess: Große Witwenrente musste gezahlt werden

Das Sozialgericht Darmstadt hob den ablehnenden Bescheid der Rentenversicherung auf und verurteilte die Behörde, der Klägerin eine große Witwenrente zu gewähren. Nach Auffassung des Gerichts war die gesetzliche Vermutung einer Versorgungsehe im konkreten Fall widerlegt.

Im Urteil heißt es ausdrücklich, dass der Anspruch bereits ab Oktober 2018 bestand, auch wenn im Tenor zunächst der 15. Oktober 2018 genannt wurde. Maßgeblich war, dass der Versicherte im Sterbemonat noch eine Erwerbsminderungsrente erhalten hatte und die Witwenrente deshalb ab dem Folgemonat einsetzte.

Warum das Urteil für andere Betroffene bei kurzer Ehe wichtig ist

Die Entscheidung zeigt, dass eine kurze Ehedauer allein noch nicht das Ende eines Witwenrentenanspruchs bedeutet. Wer nachweisen kann, dass die Heirat auf einem schon länger bestehenden gemeinsamen Lebensplan beruhte und nicht überwiegend der Versorgung dienen sollte, kann die gesetzliche Vermutung widerlegen.

Gerade bei langjährigen schweren Erkrankungen kommt es deshalb auf die genaue Entwicklung des Gesundheitszustands und auf die tatsächlichen Motive für die Heirat an. Entscheidend ist immer die Gesamtwürdigung aller inneren und äußeren Umstände des Einzelfalls.

FAQ zur Witwenrente und Versorgungsehe

Wann wird bei der Witwenrente eine Versorgungsehe vermutet?

Eine Versorgungsehe wird grundsätzlich vermutet, wenn die Ehe weniger als ein Jahr gedauert hat. Dann geht die Rentenversicherung zunächst davon aus, dass die Heirat überwiegend wegen der späteren Hinterbliebenenversorgung geschlossen wurde.

Kann diese Vermutung widerlegt werden?

Ja, die gesetzliche Vermutung ist widerlegbar. Dafür müssen besondere Umstände nachgewiesen werden, die zeigen, dass andere Motive für die Heirat im Vordergrund standen.

Reicht eine langjährige Beziehung allein aus, um die Witwenrente zu bekommen?

Allein eine lange Beziehung genügt meist nicht automatisch. Sie kann aber zusammen mit weiteren Umständen, etwa einer schon lange geplanten Eheschließung oder gemeinsamen Zukunftsplänen, ein starkes Indiz gegen eine Versorgungsehe sein.

Warum war die schwere Krankheit des Mannes hier nicht entscheidend gegen die Klägerin?

Weil der Versicherte schon seit 2001 an der lebensbedrohlichen Krankheit litt und über viele Jahre immer wieder stabile Phasen hatte. Das Gericht war daher überzeugt, dass die Hochzeit nicht allein wegen eines unmittelbar erwarteten Todes geschlossen wurde.

Ab wann bekam die Klägerin die große Witwenrente?

Nach den Entscheidungsgründen stand der Klägerin die große Witwenrente bereits ab dem 1. Oktober 2018 zu. Das ist der Monat nach dem Tod des Versicherten.

Fazit: Witwenrente trotz kurzer Ehe möglich, wenn der Heiratsentschluss schon lange feststand

Das Sozialgericht Darmstadt hat deutlich gemacht, dass auch bei einer Ehe von weniger als einem Jahr ein Anspruch auf große Witwenrente bestehen kann. Entscheidend ist, ob die gesetzliche Vermutung einer Versorgungsehe durch konkrete Tatsachen widerlegt wird.

Im vorliegenden Fall sprachen die langjährige Beziehung, die schon 2016 eingeleitete Vorbereitung der Hochzeit, die glaubhaften Angaben der Klägerin und der Zeugin sowie der langjährige, wechselhafte Krankheitsverlauf des Versicherten gegen einen überwiegenden Versorgungszweck. Deshalb musste die Rentenversicherung die große Witwenrente zahlen.