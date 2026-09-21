Kurz vor der Rente: 387 PS kurz vom Steuerzahler für Landrat

387 PS kurz vor dem Ruhestand: Neuer Dienstwagen für Landrat wirft Fragen auf

Ein neuer Dienstwagen kurz vor dem Abschied aus dem Amt: Nienburgs Landrat Detlev Kohlmeier fährt nach einem Bericht der Zeitung „Die Harke“ einen Audi Q6 Sportback e-tron quattro mit 387 PS.

Das Elektrofahrzeug wurde demnach im August zugelassen, als Listenpreis nennt die Zeitung einen Einstieg ab 77.100 Euro. Eine solche Anschaffung verlangt eine nachvollziehbare Erklärung – gerade so kurz vor dem Ende einer Amtszeit.

Der Abschied stand längst fest

Dass Kohlmeier ausscheidet, ist keine überraschende Entwicklung. Schon im Juni 2025 erklärte er im Kreistag, seine Amtszeit ende im Oktober 2026 und er werde nicht erneut kandidieren. Das dokumentiert das offizielle Sitzungsprotokoll des Landkreises.

Der bevorstehende Wechsel war bei der Fahrzeugplanung also absehbar. Für die Bewertung kommt es deshalb darauf an, welchem längerfristigen Bedarf der Wagen dienen soll und wie seine Nutzung nach dem Amtswechsel vorgesehen ist. Ein Verwaltungsfahrzeug kann selbstverständlich über die Amtszeit eines einzelnen Landrats hinaus gebraucht werden.

77.100 Euro Listenpreis sind noch keine Kostenabrechnung

So auffällig die Zahlen wirken: Aus einem Listenpreis lässt sich nicht ablesen, welchen Betrag der Landkreis tatsächlich zahlt. Dafür müssten die konkreten Kauf- oder Leasingkonditionen bekannt sein. Auch Laufzeit, Fahrleistung und laufende Betriebskosten gehören in eine belastbare Rechnung.

Die öffentlich zugängliche Vorschau des Zeitungsberichts enthält diese Angaben nicht. Sie belegt auch nicht, dass Kohlmeier den Wagen als persönliches Abschiedsgeschenk erhält oder ihn nach dem Ausscheiden behalten darf. Eine solche Behauptung wäre durch die zugänglichen Informationen nicht gedeckt.

Auch ein Elektroauto muss wirtschaftlich sein

Für niedersächsische Kommunen gilt ein eindeutiger Grundsatz: Ihre Haushaltswirtschaft muss sparsam und wirtschaftlich geführt werden.

Das schreibt § 110 Absatz 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vor. Dieser Anspruch endet nicht beim Fuhrpark der Verwaltungsspitze.

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Ein elektrischer Antrieb ersetzt keine Wirtschaftlichkeitsprüfung. Zu erklären wäre, welche Anforderungen die Dienstfahrten stellen und weshalb das ausgewählte Fahrzeug gegenüber günstigeren geeigneten Alternativen überzeugt. Die Motorleistung allein beweist allerdings ebenso wenig eine Verschwendung wie der Elektroantrieb eine Ersparnis.

Welche Angaben eine faire Bewertung ermöglichen

Eine Kostenübersicht würde mehr helfen als die bloße Nennung von PS und Fahrzeugmarke. Die folgenden Prüfpunkte beschreiben, welche Informationen für eine Bewertung gebraucht werden; sie sind keine Feststellungen über den Nienburger Vertrag.

Prüfpunkt Warum er wichtig ist Tatsächliche Vertragskosten Sie zeigen die finanzielle Belastung statt eines unverbindlichen Listenpreises. Grund und Zeitpunkt des Austauschs Sie machen verständlich, ob ein Wechsel gerade jetzt sinnvoll war. Vergleich geeigneter Fahrzeuge Er zeigt, ob sich dieselben dienstlichen Aufgaben günstiger erfüllen ließen. Nutzung nach dem Amtswechsel Sie erklärt, ob das Fahrzeug langfristig für die Verwaltung eingeplant ist.

Öffentliches Geld braucht eine öffentliche Erklärung

Wer eine Verwaltung führt, muss für Termine zuverlässig mobil sein. Daraus ergibt sich aber noch keine überzeugende Begründung für jede Fahrzeugklasse und jede Ausstattung. Die Öffentlichkeit darf erwarten, dass sich die Auswahl anhand des tatsächlichen Bedarfs erklären lässt.

Für Menschen, die ihre Mobilität aus einer kleinen Rente finanzieren, sind Anschaffung und Unterhalt eines Autos eine sehr konkrete Budgetfrage. Welche Unterschiede bereits ein Angebotsvergleich machen kann, erläutert unser Beitrag zum Sparen beim Autokauf im Ruhestand. Auch die Kosten der Autoversicherung für Rentner verdienen einen genauen Blick.

Derselbe Anspruch an sorgfältiges Rechnen sollte bei öffentlich finanzierten Fahrzeugen selbstverständlich sein. Ein hoher Listenpreis rechtfertigt Fragen, aber noch kein abschließendes Urteil. Eine nachvollziehbare Beschaffungsentscheidung muss sich an ihren Kosten und ihrem Nutzen messen lassen.

Drei Fragen und Antworten zum neuen Dienstwagen

Hat der Landkreis nachweislich 77.100 Euro bezahlt?

Nein, diese Summe wird im zugänglichen Bericht als Einstieg beim Listenpreis genannt. Der tatsächlich vereinbarte Kaufpreis oder eine Leasingrate lässt sich daraus nicht ableiten.

Ist ein Fahrzeugwechsel kurz vor dem Ruhestand automatisch unwirtschaftlich?

Nein, beispielsweise kann ein auslaufender Vertrag einen Austausch erklären. Für die Bewertung müssen die Kosten, geeignete Alternativen und die geplante weitere Nutzung betrachtet werden.

Ist belegt, dass der Landrat den Wagen nach dem Ausscheiden behält?

Nein, dafür liefern die öffentlich zugänglichen Angaben keinen Beleg. Ein neuer Dienstwagen ist nicht gleichbedeutend mit einem privaten Geschenk zum Ruhestand.