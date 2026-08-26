Pflegegeld rückwirkend erhalten: Ab dem Tag wird gezahlt

Wer einen Pflegegrad beantragt, erhält den Bescheid häufig erst mehrere Wochen später. Wird mindestens Pflegegrad 2 festgestellt und die häusliche Pflege selbst organisiert, kann die Pflegekasse das Pflegegeld für die zurückliegende Bearbeitungszeit nachzahlen.

Der Leistungsbeginn richtet sich allerdings nicht automatisch nach dem Tag der Begutachtung oder dem Datum des Bescheids. Entscheidend sind der Eingang des Antrags, der festgestellte Beginn der Pflegebedürftigkeit und eine besondere Monatsregel in § 33 SGB XI.

Nicht immer zählt ausschließlich der Antragstag

Häufig heißt es vereinfachend, Pflegegeld werde rückwirkend ab dem Antragstag gezahlt. Das trifft auf viele Fälle zu, bildet die gesetzliche Regelung aber nicht vollständig ab.

§ 33 SGB XI unterscheidet danach, ob die Pflegebedürftigkeit im Monat der Antragstellung oder bereits in einem früheren Monat eingetreten ist. Dadurch kann der Anspruch entweder taggenau oder bereits am ersten Tag des Antragsmonats beginnen.

Tritt die Pflegebedürftigkeit beispielsweise am 10. Juni ein und geht der Antrag am 20. Juni ein, beginnt der Anspruch grundsätzlich erst am 20. Juni. Antrag und Eintritt der Pflegebedürftigkeit liegen in diesem Fall im selben Kalendermonat.

Bestand die Pflegebedürftigkeit dagegen bereits seit April und geht der Antrag erst am 20. Juni ein, werden die Leistungen grundsätzlich vom 1. Juni an gewährt. Für April und Mai entsteht normalerweise kein Anspruch, weil in diesen Monaten noch kein Antrag vorlag.

Diese drei Daten müssen auseinandergehalten werden

Der Tag der Antragstellung, der medizinisch festgestellte Beginn der Pflegebedürftigkeit und das Datum des Bescheids können weit auseinanderliegen. Der Bescheid kann beispielsweise erst im August ergehen, obwohl der Antrag bereits im Mai gestellt wurde.

Wird Pflegegrad 2 oder höher bewilligt, zahlt die Pflegekasse das Pflegegeld für den anerkannten Zeitraum nach. Die Bearbeitungsdauer soll den Versicherten finanziell nicht benachteiligen.

Eintritt der Pflegebedürftigkeit Eingang des Antrags Beginn des Anspruchs Erklärung 10. Juni 20. Juni 20. Juni Pflegebedürftigkeit und Antrag liegen im selben Monat 15. April 20. Juni 1. Juni Der Antrag wurde erst in einem späteren Monat gestellt 20. Juni 10. Juni 20. Juni Die Voraussetzungen lagen erst nach dem Antrag vor 15. April 20. Juni, Bescheid im August 1. Juni Die Bearbeitungszeit wird nachgezahlt

Der Medizinische Dienst muss im Gutachten beurteilen, ob die Voraussetzungen bereits am möglichen Leistungsbeginn erfüllt waren. Arztberichte, Entlassungsunterlagen und Aufzeichnungen über den Hilfebedarf können dabei wichtige Hinweise liefern.

Vor dem Antrag liegende Monate gehen meistens verloren

Wer bereits seit Januar von Angehörigen gepflegt wird, den Antrag aber erst im Mai stellt, erhält normalerweise kein Pflegegeld für Januar bis April. Auch ein ärztlicher Nachweis über die damals schon bestehenden Einschränkungen ersetzt den fehlenden Antrag nicht.

Die rückwirkende Zahlung betrifft daher meistens den Zeitraum zwischen dem rechtlich bestimmten Leistungsbeginn und der späteren Bewilligung. Eine unbegrenzte Nachzahlung ab dem ersten Krankheitstag ist nicht vorgesehen.

Familien sollten deshalb nicht abwarten, bis eine Diagnose abschließend geklärt ist oder sämtliche Unterlagen zusammengestellt sind. Sobald ein dauerhafter Hilfebedarf erkennbar wird, kann der formlose Antrag den möglichen Anspruch sichern.

Weitere Einzelheiten zum Verfahren finden Betroffene im Ratgeber zum Pflegegrad 2026 mit Einstufung, Leistungen und Antrag.

Ab Pflegegrad 2 kann Pflegegeld gezahlt werden

Ein anerkannter Pflegegrad führt nicht in jedem Fall zu Pflegegeld. Die Geldleistung nach § 37 SGB XI gibt es erst ab Pflegegrad 2 und nur, wenn die häusliche Versorgung in geeigneter Weise sichergestellt ist.

Bei Pflegegrad 1 besteht kein Anspruch auf Pflegegeld. Andere Hilfen wie der Entlastungsbetrag, Pflegehilfsmittel oder Zuschüsse zur Wohnraumanpassung können dennoch beansprucht werden.

Eine ausführliche Übersicht bietet der Beitrag Pflegegeld 2026: Höhe, Pflegegrade, Antrag und Leistungen.

Für Teilmonate wird das Pflegegeld anteilig berechnet

Beginnt der Anspruch nicht am ersten Tag eines Monats, zahlt die Pflegekasse für diesen Monat nur einen Teilbetrag. Nach § 37 Absatz 2 SGB XI wird ein Kalendermonat für diese Berechnung mit 30 Tagen angesetzt.

Bei Pflegegrad 2 entspricht ein Tag damit einem Dreißigstel von 347 Euro. Beginnt der Anspruch am 20. Juni, werden einschließlich des 20. Juni noch elf Anspruchstage berücksichtigt.

Die Rechnung lautet in diesem Fall: 347 Euro geteilt durch 30 und anschließend mit elf multipliziert. Daraus ergibt sich für den ersten Monat ein anteiliges Pflegegeld von rund 127,23 Euro.

Bestand die Pflegebedürftigkeit dagegen schon in einem früheren Monat und wurde der Antrag am 20. Juni gestellt, kann der Anspruch aufgrund der Monatsregel bereits am 1. Juni beginnen. Dann steht für Juni der volle Monatsbetrag zu.

Die Begutachtung verschiebt den Leistungsbeginn nicht

Der Medizinische Dienst besucht die pflegebedürftige Person häufig erst einige Wochen nach dem Antrag. Der Begutachtungstermin wird dadurch nicht zum Beginn des Anspruchs.

Auch das Datum des Bewilligungsbescheids bestimmt nicht, ab wann Pflegegeld zusteht. Der Bescheid bestätigt nachträglich, welcher Pflegegrad vorliegt und ab welchem Zeitpunkt die Voraussetzungen erfüllt waren.

Wird ein Antrag im März gestellt und Pflegegrad 3 erst im Juni bewilligt, kann die Pflegekasse die Beträge für die zurückliegenden Anspruchsmonate gesammelt überweisen. Anschließend wird das Pflegegeld regelmäßig monatlich gezahlt.

Ein Antrag bei der falschen Stelle kann trotzdem rechtzeitig sein

Sozialleistungsanträge sollen beim zuständigen Träger eingehen. Wird ein Antrag versehentlich bei einem anderen Sozialleistungsträger oder einer Gemeinde gestellt, muss er nach § 16 SGB I weitergeleitet werden.

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Als Antragsdatum zählt grundsätzlich bereits der Eingang bei der zuerst angesprochenen Stelle. Betroffene sollten dennoch genau bezeichnen, dass sie Leistungen der Pflegeversicherung beantragen möchten.

Eine bloße Frage nach allgemeinen Informationen ist nicht immer als Antrag erkennbar. Der Leistungswunsch sollte deshalb unmissverständlich erklärt und der Eingang dokumentiert werden.

Widerspruch kann eine größere Nachzahlung auslösen

Lehnt die Pflegekasse den Pflegegrad ab oder bewilligt sie nur Pflegegrad 1, wird zunächst kein Pflegegeld ausgezahlt. Gegen den Bescheid kann in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Führt der Widerspruch später zu Pflegegrad 2 oder höher, kann das Pflegegeld ab dem ursprünglichen Leistungsbeginn nachgezahlt werden. Dass das Widerspruchsverfahren mehrere Monate dauert, nimmt den bereits gesicherten Anspruch nicht weg.

Das gilt ebenso, wenn zunächst ein zu niedriger Pflegegrad festgestellt wurde. Hinweise zum weiteren Vorgehen enthält der Beitrag Pflegegrad abgelehnt oder zu niedrig: Das sollten Betroffene jetzt tun.

Beratungsfehler können ausnahmsweise zu einer früheren Zahlung führen

In seltenen Fällen kann Pflegegeld sogar für Monate vor dem tatsächlichen Antrag gezahlt werden. Dafür reicht es jedoch nicht, dass Betroffene ihre Ansprüche nicht kannten oder mit dem Antrag gewartet haben.

Eine Ausnahme kommt in Betracht, wenn eine Behörde oder eine eingebundene Stelle eine konkrete Beratungs- oder Informationspflicht verletzt hat. Zusätzlich muss der Fehler dazu geführt haben, dass der Antrag nicht rechtzeitig gestellt wurde.

Das Bundessozialgericht entschied am 17. Juni 2021, dass sich eine Pflegekasse unter bestimmten Voraussetzungen einen Beratungsfehler des Krankenhauses zurechnen lassen muss. In dem Verfahren war nach einer Krankenhausbehandlung ein Pflegebedarf absehbar, die Familie war aber nicht über mögliche Pflegeleistungen informiert worden (Az. B 3 P 5/19 R).

Das Gericht behandelte den Versicherten so, als wäre der Antrag rechtzeitig gestellt worden. Ein solcher sozialrechtlicher Herstellungsanspruch muss im Einzelfall belegt werden und ist keine allgemeine Verlängerung der Rückwirkung.

Weitere Hintergründe dazu erklärt der Beitrag Kann man den Pflegegrad rückwirkend erhalten?.

Der Antragseingang sollte beweisbar sein

Bei einem schriftlichen Antrag empfiehlt sich ein Versandweg, mit dem der Zugang später nachgewiesen werden kann. Möglich sind beispielsweise ein Fax mit Sendebericht, ein Onlinepostfach der Kasse oder die persönliche Abgabe gegen Empfangsbestätigung.

Nach einem Telefonat sollten Datum, Uhrzeit und der Name des Gesprächspartners notiert werden. Zusätzlich kann eine kurze schriftliche Bestätigung an die Pflegekasse geschickt werden.

Eine rückdatierte Unterschrift auf einem später versandten Formular genügt nicht. Es kommt darauf an, wann der Antrag tatsächlich bei einer empfangsberechtigten Stelle eingegangen ist.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Herr Wagner benötigt nach einem Schlaganfall seit dem 12. Februar täglich Hilfe beim Waschen, Anziehen, Essen und bei der Medikamenteneinnahme. Seine Ehefrau übernimmt die Versorgung, stellt den Antrag auf Pflegeleistungen aber erst am 18. April.

Der Medizinische Dienst begutachtet Herrn Wagner im Mai und stellt Pflegegrad 3 fest. Im Bescheid vom 10. Juni bestätigt die Pflegekasse, dass die Voraussetzungen bereits vor dem Antragsmonat bestanden.

Das Pflegegeld beginnt deshalb am 1. April und nicht erst am 18. April oder am Tag der Begutachtung. Für Februar und März erhält Herr Wagner normalerweise keine Zahlung, weil damals noch kein Antrag gestellt war.

Die Pflegekasse zahlt das Pflegegeld für April und Mai nach und berücksichtigt anschließend den laufenden Monat. Hätte die Ehefrau den Antrag bereits im Februar gestellt, wäre ein früherer Leistungsbeginn möglich gewesen.

Fragen und Antworten zum rückwirkenden Pflegegeld

1. Wird Pflegegeld immer ab dem Antragstag gezahlt?

Nein. Liegen Antrag und Eintritt der Pflegebedürftigkeit im selben Monat, beginnt der Anspruch grundsätzlich frühestens am Antragstag. Bestand die Pflegebedürftigkeit bereits in einem früheren Monat, kann die Zahlung am ersten Tag des Antragsmonats beginnen.

2. Kann Pflegegeld für Monate vor dem Antrag nachgezahlt werden?

Im Regelfall nicht. Eine weitergehende Rückwirkung kommt nur in besonderen Fällen in Betracht, etwa bei einem nachweisbaren und für die Verspätung ursächlichen Beratungsfehler.

3. Zählt der Tag der Begutachtung als Leistungsbeginn?

Nein. Die Begutachtung dient dazu, den Pflegegrad und den Beginn der Anspruchsvoraussetzungen festzustellen. Eine spätere Begutachtung verschiebt einen bereits durch den Antrag gesicherten Anspruch nicht.

4. Wird bei einem angebrochenen Monat der volle Betrag gezahlt?

Nein. Besteht der Anspruch nur für einen Teil des Monats, berechnet die Pflegekasse für jeden Anspruchstag ein Dreißigstel des monatlichen Pflegegeldes.

5. Was geschieht, wenn der Pflegegrad zunächst abgelehnt wird?

Betroffene können regelmäßig innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Wird später mindestens Pflegegrad 2 anerkannt, kann das Pflegegeld ab dem ursprünglichen Leistungsbeginn nachgezahlt werden.

6. Reicht ein telefonischer Antrag aus?

Ja, ein Antrag auf Pflegeleistungen kann grundsätzlich telefonisch gestellt werden. Wegen möglicher Streitigkeiten über das Eingangsdatum sollte die Pflegekasse den Antrag und das Datum anschließend schriftlich bestätigen.