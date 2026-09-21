Jobcenter-Maßnahme: Fehlende Angaben können die Zuweisung rechtswidrig machen

Das Jobcenter darf Sie nicht mit einer vagen Aufforderung in irgendeine Eingliederungsmaßnahme schicken. Sie müssen erkennen können, was Sie dort konkret tun sollen und welche Pflichten Sie habenauf Sie. Fehlen solche Angaben oder legt erst der Maßnahmeträger fest, welche Module Sie absolvieren, kann die Zuweisung rechtswidrig sein.

Das Sozialgericht Leipzig hat diese Grenze mit Beschluss vom 8. Juli 2026 ( S 17 AS 1015/26 ER ) erneut und deutlich gezogen. Gerade bei drohenden Leistungsminderungen ist das wichtig: Wer eine Maßnahme nicht antritt, kann nur dann wegen einer Pflichtverletzung belangt werden, wenn die Teilnahme ausreichend klar bestimmt wurde.

Jobcenter muss sagen, was konkret verlangt wird

Eine Formulierung wie „Unterstützung bei der Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung“ reicht nicht unbedingt aus. Entscheidend ist, ob Sie aus dem Bescheid und den Unterlagen erkennen können, welche konkrete Maßnahme Sie erwartet.

§ 33 SGB X verlangt für Verwaltungsakte eine hinreichende Bestimmtheit. Bei einer Eingliederungsmaßnahme bedeutet das: Art und Umfang der geforderten Mitwirkung müssen feststehen.

Das SG Leipzig stellte klar: Das Jobcenter selbst muss dienhalte und Modalitäten bestimmen. Es darf diese Entscheidung nicht an den privaten Träger der Maßnahme weiterreichen.

Maßnahmeträger darf Pflichten nicht nachträglich festlegen

Manche Schreiben nennen mögliche Bausteine: Bewerbungstraining, Einzelcoaching, Stellensuche, Arbeitgeberkontakte, Kompetenzfeststellung oder Gruppenangebote.

Steht anschließend nur fest, dass der Träger nach einem Erstgespräch entscheidet, welche dieser Angebote Sie wahrnehmen müssen, wird es problematisch.

Die ältere Rechtsprechung des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen geht in dieselbe Richtung. Ein bloßer Katalog denkbarer Leistungen genügt nicht, wenn offenbleibt, welche davon der Betroffene tatsächlich absolvieren soll.

Das Jobcenter darf also nicht sinngemäß sagen: „Gehen Sie hin – den Rest klärt der Träger.“

Beispiel: Roland soll zum Coaching

Roland ist 42 Jahre alt und lebt in Hamburg. Das Beispiel ist fiktiv. Er erhält vom Jobcenter eine Zuweisung zu einer mehrwöchigen Maßnahme.

Im Schreiben steht als Ziel lediglich die „Unterstützung bei der beruflichen Integration“. Eine Anlage nennt Bewerbungen schreiben, Gruppenarbeit, Praktikum vorbereiten und Feststellen der Qualifikation. Was genau Roland tun muss und in welchem zeitlichen Umfang, soll der Träger nach dem ersten Gespräch festlegen.

Roland kann dem Schreiben nicht entnehmen, welche konkreten Aufgaben das Jobcenter von ihm verlangt.

Anders sähe es aus, wenn Bescheid und einbezogene Anlagen eindeutig festlegen, welche Maßnahme Roland besucht, welchem Ziel sie dient, welche konkreten Inhalte vorgesehen sind und in welchem Umfang er mitwirken muss.

Rechtswidrig oder nicht rechtswidrig?

Rechtswidrig Nicht rechtswidrig Es werden nur allgemeine Ziele wie „Integration in Arbeit“ genannt, ohne die konkrete Maßnahme ausreichend zu beschreiben. Ziel, Inhalt und konkrete Teilnahmeobliegenheiten ergeben sich eindeutig aus Bescheid und wirksam einbezogenen Anlagen. Das Schreiben enthält zahlreiche mögliche Module, lässt aber offen, welche Sie tatsächlich absolvieren müssen. Das Jobcenter legt fest, welche Module oder Tätigkeiten für Sie vorgesehen sind. Erst der Maßnahmeträger entscheidet über wesentliche Pflichten und den konkreten Maßnahmeinhalt. Der Träger organisiert lediglich die bereits vom Jobcenter ausreichend bestimmte Maßnahme. Art oder Umfang Ihrer verlangten Mitwirkung bleiben unklar. Sie können erkennen, was konkret von Ihnen verlangt wird. Das Jobcenter übt bei einer Ermessensleistung erkennbar überhaupt kein Ermessen aus oder prüft nicht, ob die Maßnahme Ihrer Eingliederung dienen kann. Das Jobcenter berücksichtigt Ihre Situation und richtet die Maßnahme nachvollziehbar auf Ihre berufliche Eingliederung aus. Die Maßnahme ist für Sie nach den gesetzlichen Vorgaben unzumutbar. Gegen die konkrete Teilnahme bestehen keine gesetzlichen Zumutbarkeitshindernisse.

Auch die persönliche Eignung spielt eine Rolle

Das Jobcenter muss sein Ermessen ordnungsgemäß ausüben. Maßnahmen nach § 16 SGB II in Verbindung mit § 45 SGB III sollen die berufliche Eingliederung unterstützen.

Sie haben im Grundsicherungsgeld zwar keinen Anspruch auf eine Jobvermittlung oder Arbeitsförderung, die ihrer Qualifikation oder ihen Wünschen entsprechen. Das Jobcenter darf Sie deshalb aber nicht in eine irgendeine beliebige Maßnahme stecken.

Es muss prüfen, ob diese Maßnahme in ihrem Fall sinnvoll, und ob sie zumutbar ist.

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Gesundheitliche Einschränkungen, Betreuungspflichten oder andere wichtige Hindernisse spielen eine Rolle. Dass Ihnen die Maßnahme nicht gefällt oder Sie diese für unnötig halten, reicht hingegen nicht.

Nicht einfach fernbleiben

Eine möglicherweise rechtswidrige Zuweisung dürfen Sie nicht ignorieren. Nach § 31 SGB II kann die Weigerung, eine zumutbare Eingliederungsmaßnahme anzutreten oder fortzuführen, eine Pflichtverletzung darstellen.

Nach der seit 2026 geltenden Regelung kann eine solche Pflichtverletzung zu einer Minderung des Grundsicherungsgeldes um 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs führen. Ein wichtiger Grund kann die Minderung jedoch ausschließen.

Statt eine Maßnahme zu ignorieren, sollten Sie Widerspruch gegen den Bescheid einlegen und darin erklären, warum diese in ihren Augen nicht zumutbar oder sinnlos ist.

Ein Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt, der Pflichten bei der Eingliederung in Arbeit regelt, entfaltet nach § 39 SGB II allerdings keine aufschiebende Wirkung.

Wer die Zuweisung kurzfristig stoppen will, kann deshalb zusätzlich einstweiligen Rechtsschutz beim Sozialgericht benötigen. Nach § 86b SGG kann das Gericht die aufschiebende Wirkung anordnen.

Klären Sie frühzeitig, was für Sie sinnvoll ist

Am besten ist es, wenn Sie von Anfang an klären, welche Maßnahmen für Sie nicht zumutbar oder sinnlos sind. Ob dies beim Jobcenter ankommt, hat sehr viel mit ihren Argumenten und mit der Kompetenz des jeweiligen Sachbearbeiters zu tun.

Mitarbeiter der Jobcenter, die für ihre Tätigkeit geeignet sind, freuen sich grundsätzlich über Leistungsbezieher, die konstruktiv mitwirken, zeigen, dass sie nachhaltig wieder in Arbeit kommen wollen und eigene Vorschläge einbringen, welche Maßnahmen dafür sinnvoll und zumutbar sind.

Sie können so auch gleich den Eindruck vermeiden, Sie würden sich nicht gegen eine spezielle Maßnahme wenden, sondern allgemein Förderung verweigern.

Diese Punkte sollten Sie im Zuweisungsbescheid prüfen

Lesen Sie nicht nur die Überschrift der Maßnahme. Prüfen Sie, ob sich aus Bescheid und Anlagen eindeutig ergibt, welches Ziel die Maßnahme verfolgt, welche Inhalte Sie konkret absolvieren sollen, welchen Umfang Ihre Teilnahme hat und welche Pflichten tatsächlich von Ihnen verlangt werden.

Achten Sie auf Formulierungen wie „nach Bedarf“, „Auswahl durch den Träger“ oder lange Listen möglicher Module. Solche Passagen sind zwar nicht immer unzulässig. Bleibt dadurch aber offen, was Sie verbindlich tun müssen, kann genau darin der entscheidende Rechtsfehler liegen.

FAQ: Wann ist eine Zuweisung rechtswidrig?

Reicht es, wenn der Maßnahmeträger mir später erklärt, was ich machen soll?

Nicht unbedingt. Wesentliche Teilnahmeobliegenheiten muss grundsätzlich der Grundsicherungsträger festlegen. Nach dem SG Leipzig darf das Jobcenter diese Entscheidung nicht vollständig dem Maßnahmeträger überlassen.

Ist jede unklare Formulierung automatisch rechtswidrig?

Nein. Entscheidend ist der Gesamtinhalt des Bescheids einschließlich der wirksam einbezogenen Anlagen. Daraus müssen Ihre konkreten Pflichten hinreichend sicher hervorgehen.

Kann ich bei einer fehlerhaften Zuweisung einfach zu Hause bleiben?

Das ist riskant. Widerspruch allein stoppt eine solche Verpflichtung grundsätzlich nicht automatisch. Bei einer kurzfristig beginnenden Maßnahme kann deshalb ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz beim Sozialgericht erforderlich sein.

Quellen

Bundessozialgericht, Urteil vom 16.12.2008 – B 4 AS 60/07 R

Gesetze im Internet, § 16, § 31, § 31a und § 39 SGB II

Gesetze im Internet, § 45 SGB III

Gesetze im Internet, § 33 SGB X

Gesetze im Internet, § 86b SGG

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 13.10.2016 – L 7 AS 850/16 B ER

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 24.11.2015 – L 7 AS 1519/15 B ER

Sozialgericht Leipzig, Beschluss vom 08.07.2026 – S 17 AS 1015/26 ER