Rente: Rentenabfindung bei der Witwenrente – viele stellen keinen Antrag

Witwenrente und neue Ehe: Was passiert mit Ihrer Rente und welche Ansprüche haben Sie?

Was ist die Rentenabfindung und wer hat Anspruch?

Wenn Sie als Witwe oder Witwer eine Witwenrente beziehen und erneut heiraten oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen, erlischt in der Regel Ihr Anspruch auf die bisherige Hinterbliebenenrente. Um diesen finanziellen Einschnitt abzufedern, besteht unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit einer einmaligen sogenannten Rentenabfindung.

Diese Abfindung steht allen Paaren gleichermaßen zu. Auch wenn Sie sich für eine eingetragene Lebenspartnerschaft anstelle einer Ehe entscheiden, kann dieselbe Regelung gelten. Entscheidend ist, dass die bisherige Witwenrente wegfällt und Sie damit finanziell schlechtergestellt würden, wenn es diese Ausgleichszahlung nicht gäbe.

Wann entfällt der Anspruch auf die Rentenabfindung?

Es gibt bestimmte Ausnahmen, bei denen keine Rentenabfindung gezahlt wird, auch wenn Sie zuvor eine Witwen- oder Witwerrente erhalten haben. Das betrifft insbesondere folgende Situationen:

Erstens erhalten Sie bereits eine Erziehungsrente. Eine Erziehungsrente wird von der Deutschen Rentenversicherung gezahlt, wenn bestimmte Voraussetzungen hinsichtlich Kindererziehung und Versicherungszeiten erfüllt sind.

Zweitens stammt Ihre Witwenrente aus einer sogenannten vorletzten Ehe. In diesem Fall sieht das Gesetz keine Rentenabfindung vor, wenn Sie erneut heiraten oder eine Lebenspartnerschaft eingehen.

Wie beantrage ich die Rentenabfindung?

Die Rentenabfindung wird nicht automatisch ausgezahlt. Sie müssen dafür aktiv einen Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung stellen.

Ein einfaches formloses Schreiben genügt in der Regel, allerdings sollten Sie unbedingt die folgenden Unterlagen beifügen, damit Ihr Antrag möglichst schnell bearbeitet wird: Sie benötigen die Versicherungsnummer der verstorbenen Person, deren Witwen- oder Witwerrente Sie bezogen haben.

Außerdem sollten Sie Ihrer formlosen Anfrage eine Kopie Ihrer neuen Heiratsurkunde oder des Nachweises zur eingetragenen Lebenspartnerschaft beifügen. Je schneller Sie alle Dokumente komplett einreichen, desto zügiger kann die Auszahlung erfolgen.

Wie hoch ist die Rentenabfindung?

Für die große Witwenrente gilt als Berechnungsgrundlage das 24-Fache Ihrer monatlichen Witwen- oder Witwerrente aus dem letzten Jahr.

Erhalten Sie zum Beispiel eine große Witwenrente in Höhe von 540 Euro monatlich und heiraten dann erneut, so errechnet sich die Abfindung aus 24 multipliziert mit Ihrem Monatsbetrag. In diesem Beispiel wären das 24 × 540 Euro = 12.960 Euro.

Anders verhält es sich bei der kleinen Witwen- oder Witwerrente, die zeitlich auf 24 Monate begrenzt ist.

Dort wird die Restlaufzeit herangezogen, die Ihnen noch übrig geblieben wäre. Wenn Sie beispielsweise nach 20 Monaten erneut heiraten und Ihnen eigentlich noch 4 Monate der kleinen Witwenrente zugestanden hätten, wird Ihnen dieser verbleibende Betrag als Einmalzahlung überwiesen.

Was geschieht, wenn die zweite Ehe endet?

Viele wissen nicht, dass ein bereits einmal erloschener Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente aus der ersten Ehe in bestimmten Fällen erneut aufleben kann. Das kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn Ihre zweite Ehe oder Partnerschaft aufgehoben oder aufgelöst wird.

Gleiches gilt, wenn Ihr neuer Ehe- oder Lebenspartner verstirbt und damit die erneute Ehe beendet wird. In solchen Situationen sollten Sie schnellstmöglich bei der Deutschen Rentenversicherung oder bei einer kompetenten Beratungsstelle klären lassen, ob und wie Ihr ursprünglicher Anspruch wieder aktiviert werden kann.

Darauf sollten Sie unbedingt achten