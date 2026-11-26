Ein Sicherheitsmitarbeiter wollte in seinem Betrieb einen Betriebsrat gründen. Kurz darauf erhielt er die Kündigung. Obwohl er rechtzeitig dagegen klagte und besonderen Kündigungsschutz hatte, verlor er den Rechtsstreit vor dem Bundesarbeitsgericht.

Der Grund war, dass der Mann seinen Arbeitgeber erst mehr als sechs Monate nach der Kündigung über seine notariell beglaubigte Gründungsabsicht informierte. Nach Auffassung der Richter hatte er damit sein Recht verwirkt, sich auf den besonderen Kündigungsschutz zu berufen (Urteil vom 10. September 2026, 2 AZR 192/25).

Am Tag nach der angekündigten Gründung kam die Kündigung

Der Mann hatte am 7. März 2024 seine Arbeit als Sicherheitsmitarbeiter aufgenommen. Sein Vertrag war bis zum 31. März 2025 befristet und sah eine sechsmonatige Probezeit mit tariflichen Kündigungsfristen vor.

Bereits am 13. März 2024 ließ er eine Erklärung notariell beglaubigen, wonach er in der Niederlassung einen Betriebsrat gründen wollte. Eine Woche später fragte er den Arbeitgeber per E-Mail, ob bereits ein Betriebsrat existiere, kündigte andernfalls dessen Gründung an und bat um ein Verzeichnis der nicht leitenden Beschäftigten.

Am 21. März 2024 erhielt er die ordentliche Kündigung zum 28. März, hilfsweise zum nächstmöglichen Termin. Dagegen erhob er fristgerecht Kündigungsschutzklage.

Zunächst berief er sich jedoch auf fehlende Vertretungsmacht und einen Verstoß gegen die Schriftform. Solche Formfehler bei einer Kündigung sind zwar Angriffspunkte, ersetzen aber nicht, einen Sonderkündigungsschutz offenzulegen.

Die notarielle Erklärung blieb monatelang unbekannt

Erst mit einem am 17. Oktober 2024 beim Arbeitsgericht eingegangenen Schriftsatz bezog sich der Mann auf § 15 Absatz 3b Kündigungsschutzgesetz. Dabei legte er eine Kopie seiner notariell beglaubigten Absichtserklärung vor.

Damit lagen zwischen Kündigungszugang und seiner Berufung auf diesen Schutz mehr als sechs Monate. Diese Lücke wurde dem Beschäftigten zum Verhängnis. Das BAG wies seine Revision gegen das Urteil des Landesarbeitsgerichts München zurück.

Was den Schutz für Gründungsinitiatoren auslöst

§ 15 Absatz 3b KSchG schützt Beschäftigte bereits im Vorfeld einer Betriebsratsgründung. Dafür müssen sie Vorbereitungen unternehmen und eine öffentlich beglaubigte Erklärung über ihre Gründungsabsicht abgegeben haben.

Beide Voraussetzungen müssen vorliegen; ihre Reihenfolge ist unerheblich. Im entschiedenen Fall erkannte das BAG die E-Mail an den Arbeitgeber als geeignete Vorbereitung an.

Der Schutz beginnt frühestens mit der Beglaubigung und besteht nur, wenn auch eine Vorbereitung vorliegt. Er endet mit der Einladung zu der gesetzlich vorgesehenen Betriebs- oder Wahlversammlung, spätestens aber drei Monate nach der Beglaubigung.

Geschützt wird gegen Kündigungen aus personen- oder verhaltensbedingten Gründen (sofern keine Tatsachen für eine Kündigung ohne Kündigungsfrist vorliegen).

Der Arbeitgeber muss nicht schon vor der Kündigung alles wissen

Für diesen besonderen Schutz verlangt das Gesetz nach dem BAG zunächst nur, dass die beiden Voraussetzungen vorliegen. Die Kenntnis des Arbeitgebers ist dafür nicht erforderlich.

Nach Zugang einer Kündigung entsteht aber ein anderes Problem: Kennt der Arbeitgeber die schutzbegründenden Umstände nicht, muss sich der Beschäftigte innerhalb von drei Wochen gegenüber ihm darauf berufen. Alternativ kann er die Tatsachen mitteilen, aus denen sich der Schutz ergibt.

Dazu gehören die Vorbereitungshandlung und die öffentlich beglaubigte Absichtserklärung. Wer nur mitteilt, einen Betriebsrat gründen zu wollen, informiert den Arbeitgeber noch nicht darüber, ob und seit wann der besondere Schutz besteht.

Drei Wochen sind hier eine Regelfrist

Das BAG bezeichnet die drei Wochen als Regelfrist, und danach ist der Schutz regelmäßig verwirkt. Der Beschäftigte verliert dann sein Recht, sich gegenüber dem bislang unwissenden Arbeitgeber noch auf den Schutz zu berufen. Kennt der Arbeitgeber bereits sämtliche schutzbegründenden Umstände, ist eine erneute Offenlegung nicht erforderlich.

Der Ausgangspunkt für die Frist ist der Zugang der Kündigung. Dies erläutert unser Beitrag „Kündigung im Briefkasten: Dann tickt die Frist wirklich“.

Warum die rechtzeitige Klage nicht genügte

Zwar erlaubt § 6 KSchG bei rechtzeitiger Klage grundsätzlich, weitere Gründe für die Unwirksamkeit der Kündigung noch bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung vorzubringen. Das erhält nach dem BAG jedoch nicht das Recht zur Berufung auf einen unbekannten Sonderkündigungsschutz. nach Ablauf der Frist.

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Entscheidend ist, dass die erforderliche Information den Arbeitgeber rechtzeitig erreicht; eine Klage, die nur andere Fehler der Kündigung rügt, leistet das nicht.

Handlung oder Kenntnisstand Bedeutung nach dem BAG-Urteil Rechtzeitige Klage mit Rügen zur Schriftform oder Vertretungsmacht Sie wahrt grundsätzlich die Klagefrist, informiert den Arbeitgeber aber nicht über einen unbekannten Sonderkündigungsschutz. Arbeitgeber kennt nur die geplante Betriebsratsgründung Das genügt nicht, wenn ihm die öffentlich beglaubigte Absichtserklärung unbekannt ist. Beschäftigter beruft sich rechtzeitig auf § 15 Absatz 3b KSchG oder teilt dessen Voraussetzungen mit Damit kann er der vom BAG verlangten Offenlegung gegenüber dem Arbeitgeber nachkommen. Arbeitgeber kennt bereits Vorbereitungshandlung und beglaubigte Erklärung Eine erneute Mitteilung ist nach dem BAG mangels Schutzbedürfnisses des Arbeitgebers nicht erforderlich. Berufung auf den Schutz erst nach mehr als sechs Monaten wie im entschiedenen Fall Das BAG hielt die Geltendmachung für verspätet und nahm Verwirkung an.

Die Frage des Schutzes in der Wartezeit blieb offen

Der Sicherheitsmitarbeiter war bei Zugang der Kündigung erst zwei Wochen beschäftigt. Der allgemeine Kündigungsschutz nach § 1 KSchG setzte deshalb noch nicht ein. Warum die gesetzliche Wartezeit und eine vereinbarte Probezeit auseinanderzuhalten sind, ist auch für andere Kündigungsfälle wichtig.

Kündigungen als Vergeltung bleiben verboten

Der Mann machte außerdem geltend, wegen seiner Gründungsbestrebungen gekündigt worden zu sein. Das BAG prüfte deshalb auch das Maßregelungsverbot nach § 612a BGB und das Verbot der Wahlbehinderung nach § 20 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz.

Eine Kündigung kann unwirksam sein, wenn sie auf einer verbotenen Benachteiligung wegen zulässiger Rechtsausübung oder auf Wahlbehinderung beruht.

Im konkreten Fall hatte das Gericht jedoch angenommen, dass die vom Arbeitgeber bewertete fehlende Eignung das Kündigungsmotiv war.

Andere Verfahren zeigen, welche Folgen nachgewiesene Benachteiligungen von Gründungsinitiatoren haben können, etwa der Fall eines nach einer Betriebsratsinitiative aus dem Dienstplan gestrichenen Beschäftigten.

Was Betroffene nach einer Kündigung sichern sollten

Bewahren Sie die beglaubigte Absichtserklärung, Belege über Vorbereitungshandlungen und das Kündigungsschreiben auf. Dokumentieren Sie, wann und auf welchem Weg der Arbeitgeber über den besonderen Schutz informiert wurde.

Eine sachliche Mitteilung sollte die Berufung auf § 15 Absatz 3b KSchG, das Datum der Beglaubigung und die konkrete Vorbereitungshandlung erkennen lassen. Eine beigefügte Kopie der Erklärung kann die Mitteilung belegen; für den Nachweis des Eingangs eignet sich eine bestätigte persönliche Übergabe.

Informieren Sie eine beauftragte Kanzlei sofort über die Gründungsinitiative und die beglaubigte Erklärung. Beschränken Sie die Prüfung nicht auf die Frage, ob im Kündigungsschreiben ein Grund genannt wird, denn eine Kündigung ohne schriftliche Begründung ist nicht allein deshalb unwirksam.

Existiert bereits ein Betriebsrat, kommt dessen ordnungsgemäße Anhörung in Betracht. Das ist ein eigener Schutz, den wir im Beitrag zur fehlerhaften Betriebsratsanhörung erläutern.

Kosten einer Kündigungsschutzklage sollten Sie früh klären. Verhandlungen über eine Abfindung nach der Kündigung ersetzen weder die fristgerechte Klage noch die notwendige Information über einen unbekannten Sonderkündigungsschutz.

Fragen und Antworten

Reicht es, dem Arbeitgeber die geplante Betriebsratsgründung mitzuteilen?

Nicht, wenn er die öffentlich beglaubigte Absichtserklärung nicht kennt. Für den besonderen Schutz nach § 15 Absatz 3b KSchG müssen sowohl eine Vorbereitungshandlung als auch die beglaubigte Erklärung vorliegen.

Muss der Arbeitgeber schon vor der Kündigung informiert sein?

Für das Entstehen des Schutzes ist seine Kenntnis nach dem BAG nicht erforderlich. Nach der Kündigung müssen Beschäftigte den unbekannten Schutz aber grundsätzlich innerhalb der dreiwöchigen Regelfrist geltend machen oder die zugrunde liegenden Umstände offenlegen.

Brauche ich zusätzlich zur Klage immer einen gesonderten Brief?

Nein, entscheidend ist die rechtzeitige Information des Arbeitgebers, nicht ein bestimmtes zusätzliches Schreiben. Eine Klage ohne Hinweis auf den Sonderkündigungsschutz oder dessen Voraussetzungen genügt dafür jedoch nicht.

Geht der Schutz nach genau drei Wochen ausnahmslos verloren?

Nein, das BAG spricht von einer Regelfrist und berücksichtigt auch die für den Zugang erforderliche Zeitspanne. Eine Überschreitung führt regelmäßig, aber nicht zwingend zur Verwirkung und muss anhand des Einzelfalls geprüft werden.

Schützt die Vorschrift vor jeder Kündigung?

Nein, sie betrifft Kündigungen aus personen- oder verhaltensbedingten Gründen und lässt Kündigungen bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zu. Andere Kündigungsarten und weitere Schutzvorschriften müssen gesondert geprüft werden.

Hat das BAG den Sonderkündigungsschutz während der Probezeit ausgeschlossen?

Nein, die Anwendung während der gesetzlichen Wartezeit ließ das BAG in diesem Verfahren offen. Der Kläger scheiterte daran, dass er sich gegenüber dem bislang nicht vollständig informierten Arbeitgeber zu spät auf den besonderen Schutz berufen hatte.

Quellen

Bundesarbeitsgericht: Urteil vom 10. September 2026 – 2 AZR 192/25, amtlicher Volltext.

Kündigungsschutzgesetz: §§ 4, 6 und 15 Absatz 3b.