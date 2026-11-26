Eine Schülerin, die Leistungen nach dem SGB II bezog, bezahlte die Fahrt zur Hallig Hooge aus ihrem Sparguthaben. Sie hatte die Kostenübernahme vor der Fahrt beantragt, doch das Jobcenter hielt die Veranstaltung für ein Praktikum und lehnte ab.

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen erkannte die Feldmessfahrt als Klassenfahrt nach § 28 Abs. 2 SGB II an und bestätigte den Anspruch auf 490 Euro (Urteil vom 4. Juni 2020, Az. L 7 AS 1877/19).

Warum das Jobcenter die Kostenübernahme ablehnte

Die Schülerin beantragte die Kostenübernahme im Juli 2018 mit einer Bescheinigung ihrer Schule.

Die Fahrt war für Ende September angesetzt. Das Jobcenter hielt die Veranstaltung für ein lehrplanmäßiges Praktikum und lehnte den Antrag im August ab. Die Schülerin legte im September Widerspruch ein und nahm an der Feldmessfahrt teil.

Das Jobcenter wies den Widerspruch zurück. Daraufhin klagte die Schülerin vor dem Sozialgericht Gelsenkirchen. Sie argumentierte, die Feldmessfahrt sei Teil des Mathematikunterrichts für alle Schülerinnen und Schüler der zehnten Jahrgangsstufe und vom Gestaltungsspielraum ihrer Schule gedeckt.

Das Sozialgericht Gelsenkirchen gab ihr recht und verurteilte das Jobcenter zur Zahlung von 490 Euro (Urteil vom 9. Oktober 2019, Az. S 33 AS 3219/18).

Warum auch Mathematikunterricht als Klassenfahrt zählen kann

Das Jobcenter legte Berufung ein. Es verwies auf den Praktikumscharakter der Fahrt und auf die nordrhein-westfälische Wanderrichtlinie. Danach musste bei Fahrten von mehr als zwei Wochen der darüber hinausgehende Teil in den Schulferien liegen. Die Feldmessfahrt dauerte 15 Tage und fand vollständig außerhalb der Schulferien statt.

Das Landessozialgericht wies die Berufung zurück. Für die Einordnung als Klassenfahrt kam es darauf an, dass die Schule die Reise organisierte, sie im Klassen- oder Kursverband stattfand und die für diese Schule geltenden Vorschriften einhielt. Der Unterrichtsschwerpunkt in angewandter Geometrie stand dem Anspruch nach § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB II daher nicht entgegen.

Welchen Spielraum die Schule bei der Planung hatte

Die Schülerin besuchte eine staatlich genehmigte Ersatzschule in freier Trägerschaft. Für die zeitliche Planung dieser Klassenfahrt war die Zweiwochenvorgabe der Wanderrichtlinie nach Auffassung des Gerichts für die Ersatzschule unverbindlich. Die Schule blieb mit der Planung der 15-tägigen Fahrt innerhalb ihres Spielraums nach dem nordrhein-westfälischen Schulrecht.

Warum das Jobcenter die vollen 490 Euro übernehmen musste

Leistungen für Bildung und Teilhabe sollen anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an schulischen Gemeinschaftsveranstaltungen ermöglichen.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Findet eine mehrtägige Klassenfahrt im Rahmen der für die Schule geltenden Vorschriften statt und sieht das Schulrecht keine Kostenobergrenze vor, sind die tatsächlichen berücksichtigungsfähigen Kosten zu übernehmen. Im Fall der Schülerin waren das 490 Euro ohne Taschengeld.

Lesen Sie auch Jobcenter muss Klassenfahrten extra berücksichtigen: Der Schulbedarf reicht dafür nicht.

Wann vorgestreckte Kosten erstattet werden können

Die Schülerin hatte den damals erforderlichen gesonderten Antrag vor der Fahrt gestellt. Heute umfasst der Antrag auf Leistungen nach dem SGB II grundsätzlich auch den Bedarf für eine Klassenfahrt. Familien sollten die konkrete Fahrt mit der Schulbescheinigung, den Kosten und der Zahlungsfrist so früh wie möglich melden.

Der kommunale Träger legt fest, ob er die Leistung als Sach- oder Dienstleistung, per Direktzahlung an den Anbieter oder als Geldleistung erbringt. Bei einer Geldleistung sieht § 29 Abs. 4 SGB II auch die nachträgliche Erstattung vorgestreckter Beträge vor.

Ist beispielsweise eine Direktzahlung an die Schule vorgesehen, kann § 30 SGB II eine Erstattung wegen berechtigter Selbsthilfe ermöglichen. Die Leistungsvoraussetzungen müssen zum Zeitpunkt der eigenen Zahlung vorliegen. Außerdem muss die Familie ohne eigenes Verschulden auf die Vorleistung angewiesen gewesen sein, damit das Kind an der Fahrt teilnehmen konnte.

Was bei einer Ablehnung oder einem Darlehensbescheid hilft

Wer einen ablehnenden Bescheid erhält, kann in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Ein Darlehen nach § 24 Abs. 1 SGB II betrifft unabweisbare Bedarfe aus dem Regelbedarf. Wenn das Jobcenter für eine nach § 28 SGB II berücksichtigungsfähige Klassenfahrt lediglich ein Darlehen bewilligt, können Betroffene fristgerecht widersprechen und die Kostenübernahme als Leistung für Bildung und Teilhabe verlangen.

Häufige Fragen

Muss ich die Klassenfahrt gesondert beantragen?

Der Antrag auf Leistungen nach dem SGB II umfasst grundsätzlich auch Klassenfahrten. Melden Sie die konkrete Fahrt und reichen Sie die Schulbescheinigung mit dem Betrag und der Zahlungsfrist bei der zuständigen Stelle ein.

Was sollte ich vorlegen, wenn ich bereits bezahlt habe?

Hilfreich sind die Schulbescheinigung, die Zahlungsaufforderung mit Fälligkeit, der Zahlungsbeleg und der bisherige Schriftwechsel. Wenn die Zahlung nötig war, damit Ihr Kind mitfahren konnte, schildern Sie den zeitlichen Ablauf.

Quellen

LSG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 4. Juni 2020 – L 7 AS 1877/19

§ 28 SGB II, § 29 SGB II, § 30 SGB II, § 37 SGB II, § 24 SGB II und § 84 SGG